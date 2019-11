Live Inter - Trapani in Coppa Italia

Per questa sera è tutto. Jonathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la Coppa Italia in nostra compagnia.

Triplice fischio di Pinzani! L'Inter passa il turno, tra mugugni ed errori. Applausi al Trapani che, con coraggio, si getta in avanti nella ripresa e punisce la sufficienza dei padroni di casa. Caccetta e Madonia spaventano Mazzarri, che suda e sbotta di fronte alla prestazione dei suoi. Tante le occasioni nei secondi quarantacinqueminuti per la compagine di Boscaglia, orgogliosa e pronta a salutare la Coppa a testa alta. Persistono invece i dubbi sull'Inter. La strigliata post-Sampdoria, non ha avuto gli effetti sperati.

93' - Taider non trova Bonazzoli! Ripartenza perfetta dell'Inter, costruita da Guarin! Mancava solo l'ultimo passaggio!

92' - Carrizo!! Con i pugni, allontana la minaccia! Ma è pazzesco quello che sta accadendo a San Siro! Domina il Trapani ora!

90' - GOOOOOOLLLL!!! Madonia! 3-2!! Sembrava finita dopo 45'!! Disastrosa la retroguardia dell'Inter! Tutto solo sul secondo palo il neo-entrato!

86' - Bonazzoli! Proprio il più giovane vicino al gol! Trova la corta respinta della difesa, controlla e calcia, ma sfiora il montante.

85' - Completa i cambi anche Mazzarri. Donkor per Juan.

82' - Caccetta! Cross basso, arriva Carrizo! Occasione importante per il Trapani. Esce intanto Belfodil. Spazio a un giovane della cantera nerazzurra, Bonazzoli.

81' - Ultimo cambio nel Trapani. Esce Basso, in campo Madonia.

80' - Taider! Colpisce malissimo! Palla alle stelle!

77' - Pereira! Torna a spingere l'Inter! Sinistro potente da fuori, ma Marcone dice di no!

75' - Prova anche su punizione Basso! A lato non di molto.

73' - Ancora Trapani! Palla dentro di Ciaramitaro, puntuale Basso che però conclude troppo centralmente per superare Carrizo! Ma che brividi per l'Inter!

68' - Qualche fiammata dell'Inter, con Pereira e Belfodil. Un numero d'alta scuola di Kovacic a ispirare in mediana. Proprio il croato è il primo a lasciare il campo per l'Inter. Spazio al giovane Olsen.

65' - Ciaramitaro!! Che occasione per il Trapani! Splendido contropiede! Abate appoggia per l'accorrente centrocampista, che però strozza il tiro!

64' - Arriva il momento del bomber. Nel Trapani dentro Mancosu, fuori Iunco.

63' - Pereira!! Manca di un soffio il pallone! Tiro-cross di Belfodil e l'uruguaiano sfiora il quarto gol!

62' - Cross insidioso di Guarin, ma nessun compagno riesce ad approfittare dell'ottima idea del colombiano.

60' - Prova di esterno Wallace, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non riesce a rendersi pericoloso. Conclusione affrettata vista l'uscita veloce della retroguardia opsite.

54' - GOOOOOOLLLLL!! Caccetta! E poi corre a esultare sotto i suoi tifosi! Incredibile a San Siro! Inter sorpresa da una rimessa laterale e il destro del centrocampista si infila sotto le gambe di Carrizo!

52' - Abate! Bella conclusione dalla distanza! Carrizo deve opporsi in tuffo!

50' - Primo cambio della partira. Nel Trapani, Ciaramitaro subentra a Vitale.

47' - Taider! In fuorigioco, anticipa Wallace, che arrivava a tutta velocità alle sue spalle! Gran lancio di Guarin e sciocchezza del mediano nerazzurro!

All'apparenza non molto soddisfatto dei suoi Mazzarri. Diversi i richiami nel primo tempo, soprattutto a Wallace. Vedremo se il tecnico di San Vincenzo cambierà qualcosa nella ripresa, nonostante il triplo vantaggio.

Termina , dopo un minuto di recupero la prima frazione. Non un primo tempo spettacolare. Un'Inter sottotono, a ritmi blandi, favorita dal vantaggio iniziale. Una punizione di Guarin deviata, con sfortuna, da Marcone in rete. Poi tanto lento fraseggio, fino al finale acceso. L'unico lampo di Belfodil frutta il raddoppio. Poco dopo il rigore di Taider sancisce la fine del discorso qualificazione. Molto ingenuo il Trapani nell'occasione. Gli ospiti hanno messo in campo tanta buona volontà, corsa, abnegazione, ma il gap, come previsto, è evidente.

44' - GOOOOOLLLL! Taider! Non sbaglia! Spiazzato Marcone!

44' - Rigore per l'Inter! Ingenuo Iunco! Travolge Guarin ed è solare la massima punizione!

43' - Adesso soffre il Trapani! Conduzione perfetta di Kovacic che mette in profondità per Wallace, ma Terlizzi salva tutto.

40' - GOOOOOLLLLL!!! Belfodil! Proprio lui! Uno dei peggiori finora!! Cross di Pereira, taglio perfetto a far fuori i difensori e esterno a superare Marcone! 2-0! Bruciato Terlizzi nell'occasione!

38' - Altra palla persa da Belfodil! E il pubblico si fa sentire stavolta! Aveva recuperato un ottimo pallone Taider in mediana.

35' - Pereira colpisce Pacilli da dietro. Ha rischiato qualcosa l'uruguaiano.

33' - Qualche errore di troppo di Belfodil. Non un gran primo tempo dell'attaccante franco - algerino.

30'- Occasione Inter! Bel cross di Pereira, forse un troppo morbido, ma Belfodil, poco convinto, non riesce a rendersi pericoloso.

29' - Immagine curiosa. Gioco fermo per il soccorso a Marcone e tutta la squadra del Trapani corre dall'allenatore per ricevere indicazioni.

27' - Un'altra deviazione aerea! Stavolta di Andreolli! Anche lui non trova però lo specchio della porta.

25' - Sbaglia Belfodil! Non riesce a chiudere il triangolo con Guarin! A sinistra Pereira tutto solo reclamava il pallone!

22' - Non grandi ritmi a San Siro. L'Inter, dopo il vantaggio, amministra senza forzare. Il Trapani prova a prendere coraggio.

19' - Primo cartellino del match. Giallo per Terlizzi, che entra in netto ritardo su Wallace.

15' - Taider non arriva! Grande inserimento ma per un nulla manca il colpo vincente! Inter vicina al raddoppio.

14' - Grande chiusura di Terlizzi! Nell'area piccola stoppa Belfodil! Che classe Kovacic però! Gioca col pallone prima di servire Pereira! Sprazzi del croato!

11' - Incornata di Ranocchia! Non trova la porta il centrale sull'angolo calciato da Pereira.

9' - Eccola la prima discesa del Trapani. Bell'iniziativa di Basso, che guadagna il primo corner ospite. Poco dopo è Iunco a provare la conclusione da fuori.

8' - Come prevedibile è l'Inter a far la partita. Il Trapani aspetta, chiudendo gli spazi.

4' - GOOOOOLLLL!! Guarin!! Punizione velenosa che sorprende la barriera, incoccia contro lo sfortunato Marcone e entra in rete! Inizio tinto di nerazzurro!

3' - La prima iniziativa dell'Inter. Bella idea di Kovacic per Wallace, cross del brasiliano, ma Marcone allontana.

21.02 - Partiti!

20.58 - Partita a eliminazione diretta. Chi vince troverà nel prossimo turno l'Udinese. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento.

20.55 - Tutto pronto a San Siro, cinque minuti al fischio d'inizio. Addirittura 2500 i sostenitori del Trapani che non hanno voluto mancare a questo storico appuntamento.

20.50 - Interessante vedere come affronterà l'Inter un incontro sulla carta senza storia. La sfuriata di Mazzarri avrà colpito la testa dei nerazzurri o prevarrà una sorta di rilassatezza dovuta a un impegno poco stimolante?

20.45 - Intanto nel pomeriggio vittoria agevole del Chievo contro la Reggina di Atzori, richiamato in fretta e furia dal presidente Foti, dopo l'esonero di Castori. Minuti finali invece a Bergamo con l'Atalanta in controllo del match contro il Sassuolo. 2-0 per i bergamaschi, grazie ai gol di Kone e Marilungo.

20.40 - Mazzarri conferma le indicazioni della vigilia e vara un ampio turnover. In campo Andreolli, Wallace, Kovacic. Non cambia invece il modulo. Una sola punta, non Palacio, ma Belfodil. Toccherà ai centrocampisti, soprattutto a Guarin supportare il reparto avanzato. Novità invece nel Trapani. Mancosu non parte dal primo minuto. In panchina anche Djuric.

20.35 - Meno di mezzora ormai all'inizio del match ed è tempo di analizzare le formazioni ufficiali. Andiamo a vedere le scelte dei due tecnici.

20.10 - Benvenuti alla diretta scritta di Inter - Trapani, incontro valido per il quarto turno della Coppa Italia 2013/2014. Comincia presto il cammino dei nerazzurri, costretti a scendere in campo già ad inizio dicembre in virtù della tribolata stagione sotto l'egida Stramaccioni. L'avversario che sbarca a San Siro non è di caratura prestigiosa, ma tuttavia l'entusiasmo di ragazzi non abituati a certe platee potrebbe giocare brutti scherzi alla banda Mazzarri.

20.00 - Il tecnico di San Vincenzo nella conferenza pre-partita ha tenuto alto il livello di guardia. Non saranno più tollerati cali di concentrazione. Già troppi i punti persi per strada in campionato. Ancora viva nella mente di Mazzarri la rimonta domenicale subita contro la Sampdoria di Mihajlovic. Il gol di Renan, poco prima del recupero, ha strozzato l'urlo di San Siro e rabbuiato, parzialmente, Thohir, alla prima, da Presidente, nel suo stadio.

19.45 - Occasione ghiotta quella di Coppa Italia per testare seconde linee finora poco impiegate. Mazzarri lascerà spazio a giovani e meno giovani, alla ricerca di valide alternative da utilizzare poi anche in ambiti più prestigiosi. Osservato speciale è ovviamente Mateo Kovacic. L'agente ha smentito la voglia di addio del talento croato, pur evidenziando qualche malumore per lo scarso impiego. Mazzarri stima il ragazzo, non poco, ma vorrebbe vedere qualcosa in più. Quel che appare con la casacca nazionale, resta per ora sopito a Milano. Quando è subentrato, nelle ultime settimane, il ragazzo non ha brillato. Si è limitato a svolgere il compitino. Per questo non ha ancora soppiantato Taider che, seppur meno dotato tecnicamente, garantisce quantità e equilibrio.

19.30 - Prima vera chance anche per Andreolli. Nato e cresciuto e Milano, poi diventato grande, calcisticamente, al Chievo, è ritornato nella scorsa estate a casa. Pochi minuti nella massima Serie per lui e stasera l'occasione di convincere gli scettici. Mostrare personalità e sicurezza per scalfire le gerarchie di Mazzarri, restio a modificare un pacchetto arretrato consolidato. Con lui rientra anche Ranocchia, escluso per la prima volta per scelta tecnica domenica. L'ex Bari convince il giusto e a fronte di un'offerta congrua potrebbe anche partire. L'Inter intende riscattare Rolando e punta P.Cannavaro, pallino del tecnico già a Napoli.

19.15 - Sugli esterni spazio a Pereira, perennemente con la valigia in mano, e Wallace, ancora ai margini del progetto Inter. Arrivato con la benedizione di Mourinho, fatica a trovare spazio. Indisciplina tattica, difficoltà a immergersi, così acerbo, nei dettami, rigidi, del campionato italiano. Prospetto di sicuro avvenire. Forse non ancora pronto. Davanti, riposo, finalmente, per Palacio. tocca a Belfodil, unico attaccante integro oltre all'argentino. Inter - Trapani, è partita fondamentale anche per lui. Si vocifera di un possibile prestito a gennaio per il franco-algerino.

19.00 - Inter - Trapani, senza Thohir. Il magnate indonesiano è tornato a Giacarta, dopo la fitta tre giorni milanese, culminata con la presenza allo stadio per Inter - Sampdoria. Molti incontri, altrettanti pensieri. La necessità di intervenire per completare l'organico e garantire la possibilità a Mazzarri di lottare per il terzo posto che significa non solo qualificazione Champions, ma anche introiti importanti.

18.45 - Nerazzurri distanziati ora quattro lunghezze dal Napoli, rilanciato da Higuain all'Olimpico, e agganciati al quarto posto dalla Fiorentina di Montella, bella e altalenante nella vittoria sul Verona. Il cammino in campionato riprende domenica sera contro il Parma dell'ex Cassano, che dovrebbe essere presente. Dopo l'operazione al naso pronta una maschera per scendere in campo.

18.30 - Diretta Inter - Trapani. Partita di secondo piano per l'Inter. Non può esserlo per gli ospiti. Parabola incredibile quella del Trapani. Dall'inferno dei campi di periferia, dalla lotta nei labirinti dilettantistici alla Scala del calcio. Ragazzi abituati a combattere in leghe minori, di colpo si trovano catalputati in una realtà ingombrante, affascinante. Tremeranno di certo le gambe all'ingresso in campo, di fronte alla maestosità dell'arena milanese. Pensieri, speranze, soprattutto la felicità di essere arrivati qui. La voglia di giocarsela, divertendosi.

18.15 - Ottimo momento quello del Trapani. Dopo un periodo difficile, una serie importante di affermazioni. L'ultima di assoluto valore. Sconfitto, tra le mura amiche, il Lanciano, rivelazione di questo campionato di B. Ora la classifica riserva una posizione di assoluta tranquillità, che permette di venire a Milano senza pensieri pericolosi, ansie, paure. Squadra il Trapani senza stelle, nomi altisonanti. Vige la forza del gruppo. Ragazzi normali a cui è stata data una chance. Come Mancosu, uno che ha sempre segnato, ovunque. Semplicemente non gli è stata data l'occasione di dimostrarlo nel calcio che conta, fino ad oggi.

18.00 - Prima di Inter - Trapani, le parole di Roberto Boscaglia, tecnico del Trapani "Giocare a San Siro è un sogno per tutti quelli che fanno questo lavoro. Per noi è un punto di partenza, ogni partita è un'emozione e quella contro l'Inter sarà esaltante. Guai a non emozionarsi, perché emozionarsi significa essere vivi e per noi sarà bellissimo." Poco da aggiungere alle parole di un uomo di 45 anni, di certo non sponsorizzato, ma preparato come pochi. A Trapani quasi un dio.