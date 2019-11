Live Sampdoria - Verona in Coppa Italia

UN SALUTO DA ALBERTO CORIELE E DA VAVEL.COM, A BREVE CON LA CRONACA DEL MATCH.

FINISCE QUI!!! POKER DELLA SAMPDORIA AL VERONA, BLUCERCHIATI CHE VOLANO AGLI OTTAVI DI FINALE CONTRO LA ROMA!! GRANDE VITTORIA DEGLI UOMINI DI MIHAJLOVIC. IL VERONA LAMENTA UN CALCIO DI RIGORE NEGATO SUL 2-1, ED INCASSA LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA TRA SERIE A E TIM CUP.

Questo il gol del vantaggio di Sansone.

92' Il replay evidenzia come, sull'azione da cui è scaturito il gol del 3-1, il rigore per il Verona poteva starci. Giustificate, quindi, le proteste degli scaligeri.

90' SARANNO QUATTRO I MINUTI DI RECUPERO



89' GOOOOOOOL! RENAN, ANCORA LUI, CORONA LA SETTIMANA PERFETTA!! Dopo il gol del pareggio a San Siro, il brasiliano si ripete, scaricando di sinistro alle spalle di Mihaylov, raccogliendo un assist involontario di Krsticic, che nel frattempo era stato steso in area. 4-1 SAMPDORIA!! PARTITA CHIUSA!!

87' Bellissimo, in occasione del gol, l'abbraccio tra l'autore del gol Krsticic e mister Mihajlovic, che sembra aver lasciato la sua impronta sulla squadra.

85' Si aprono delle praterie per il contropiede dei blucerchiati. In questo caso, Eramo allarga per Petagna che gli rende la sfera, il destro del centrocampista viene respinto.

82' KRSTICIIIIIIC, 3-1 SAMPDORIA! CONTROPIEDE COAST TO COAST DEL NUMERO 10!! Vince un contrasto nella sua metàcampo e si invola indisturbato verso la porta, a tu per tu con Mihaylov lo infila nell'angolino alto a sinistra. L'Hellas era scoperto, e stava protestando per un presunto fallo da rigore per tocco di mano.

80' Entra Luca Toni, esce Albertazzi. Hellas a trazione anteriore.

79' Rodriguez stende Martinho sull'out di sinistra, fallo inutile, cartellino giallo.

77' Cacia prova a fare il rifinitore, decentrandosi sulla destra e cercando il cross per la testa di Longo, che manca di poco all'appuntamento. Libera la difesa del Doria.

76' Primo cartellino del match: ammonito Wszolek per fallo da dietro su Martinho, giustissimo.

75' Mihajlovic ha catechizzato Krsticic, piazzandolo davanti alla difesa, dopo il cambio di modulo.

73' Provano la combinazione in area di rigore Longo e Martinho, palla in corner. Batte lo stesso Martinho, che pesca in mezzo all'area Longo. La sua incornata non crea pericoli.

72' Entra Jankovic, ex del Genoa, che prende il posto di Cirigliano, ex River Plate.

70' Passata la metà della ripresa, l'inerzia del match è cambiata. Ora il Verona è padrone del campo e la Samp fatica a tenere il possesso palla. Mandorlini, nel frattempo, medita di inserire Luca Toni, che si sta scaldando. Mihajlovic cambia il modulo di gioco, passando al 4-3-3, spostando Wszolek sulla linea avanzata.

67' Poco prima del gol di Longo, Cacia aveva tentato il gol 'alla Quagliarella', da distanza siderale, semza fortuna. Ci prova da fuori anche il neo entrato Krsticic, ma il suo sinistro termina fuori dallo stadio.

64' Fuori Maresca, al rientro, e al suo posto Eramo, ex Crotone.

63' SAMUELE LONGOOOO!!! MA CHE GRAN GOL!!! 2-1, ACCORCIA IL VERONA!!! Sul cross mancino del neo entrato Martinho, Longo da centro area gira al volo di sinistro sul secondo palo. Battuto Fiorillo, partita riaperta!!

58' Doppio cambio: per la Samp, come preannunciato, fuori Sansone e dentro Krsticic. Nell'Hellas, fuori Rubin e dentro Martinho.

57' Jacopo Sala si invola sulla fascia, serve Longo al limite dell'area. L'ex Espanyol non calcia di prima e perde l'attimo. Mentre si prepara ad entrare Krsticic tra le fila doriane.

55' Insidiosa la Samp, sul cross dalla destra di Rodriguez, Donadel si rifugia in corner.

53' Sala, senza dubbio il più propositivo dei suoi, scarica il destro da posizione defilata. La sfera viene bloccata da Fiorillo. Si sgola Mandorlini, che ci crede.

52' MARESCA! Disegna calcio in mezzo al campo! Gran palla in profondità per Petagna, che però è in ritardo. Poteva essere una grande occasione.

50' Instancacile Wszolek, si invola sulla destra cercando il fondo. Albertazzi lo chiude in corner. La battuta di Maresca si produce in un nulla di fatto.

49' Maresca cerca l'assist morbido per Rodriguez, che si era intrufolato in area di rigore. La palla finisce tra le braccia di Mihaylov.

48' Ancora Sala, tenta il destro dalla distanza; la sua conclusione, rimpallata, finisce sui piedi di Donadel, l'ex Napoli trova il diagonale di destro, presa bassa di Fiorillo. Primo intervento dell'estremo difensore blucerchiato nel match.

47' Iniziano subito all'arrembaggio gli scaligeri, come nella prima frazione, Sala tra i più attivi.

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO, SI PARTE DAL 2-0 IN FAVORE DELLA SAMPDORIA



22:00 Squadre in campo, pronte per la ripresa. Non sembrano esserci novità nei due schieramenti.

Queste le parole di mister Mandorlini alla vigilia, da Coverciano:

45 + 1' - Finisce così la prima frazione, sul risultato di 2-0 per la Sampdoria, frutto delle reti di Sansone e Bjarnason. Uno-due terribile nel giro di quattro minuti dei blucerchiati, ma nel finale di prima tempo arriva la veemente reazione dell'Hellas, che colleziona due ottime occasioni per ridurre lo svantaggio, entrambe le volte con Longo. Il doppio vantaggio non lascia quindi tranquilla la squadra di Mihajlovic.

45- UN MINUTO DI RECUPERO

44' BRIVIDO IN AREA BLUCERCHIATA!!! Uscita indecisa di Fiorillo, palla che finisce al limite dell'area sui piedi di Longo, che cerca di passare in mezzo a due uomini ma viene fermato. Meglio il Verona ora, in costante ricerca del pareggio ormai da dieci minuti.

40' ANCORA LONGO!! HELLAS DI NUOVO AD UN PASSO DAL GOL!! Bellissima combinazione Longo-Sala-Longo, ed il diagonale di destro del ragazzo di proprietà dell'Inter termina fuori di un soffio, facendo barba e baffi al palo.

37' CHE OCCASIONE PER LONGO! Si riscatta Rubin dopo la dormita precedente, sfondando sulla sinistra, il suo cross è perfetto per Samuele Longo che di testa non inquadra la porta, da posizione invitante.

36' CHE DORMITA DI RUBIN! Maresca cerca il solito Wszolek sulla destra, Rubin protegge palla ma se la lascia soffiare dal doriano, il cui tirocross esce di nulla, senza essere deviato da nessuno.

34' Punizione dalla destra per gli scaligeri, batte Donadel; palla che danza per qualche secondo in area prima di essere spazzata dai blucerchiati. Sulla ripartenza, Sansone cerca Petagna a centro area, la palla finisce tra le braccia di Mihaylov.

33' Ci prova Jacopo Sala dalla distanza, dopo aver rubato la palla. Il suo destro è alto, si arrabbia Donadel che reclamava la palla nello spazio.

30' Mandorlini infuriato in panchina, Hellas lontano parente di quello ammirato in campionato. Mentre, per i blucerchiati, sembra funzionare la cura Mihajlovic.

28' Corner per l' Hellas, la Samp libera e tenta subito di ripartire. Blocca tutto Albertazzi, che serve Cirigliano ai 30 metri. L'argentino prova la conclusione da fuori, che termina alta.

27' Petagna là davanti fa quello che vuole. Prova inizialmente la combinazione con Wszolek, che viene anticipato a centro area un attimo prima di calciare a rete. Lo stesso petagna si recupera il pallone e cerca la percussione, ma viene subito stoppato. Distrazioni in serie per la difesa scaligera.

25' C'è anche il Verona! Slalom speciale di Longo, che salta due uomini sulla sinistra, ma il suo destro viene rimpallato dalla retroguradia doriana.

24' Maresca prova a pennellare per Bjarnason, ma l'islandese è in posizione troppo defilata e il suo colpo di testa finisce sul fondo.

23' Ora il match è in mano ai doriani, che con il doppio vantaggio possono gestire. Partenza micidiale per gli uomini di Mihajlovic.

19' BJARNASOOOOOON!! UNO DUE TERRIBILE DELLA SAMPDORIA!! 2-0 PER I BLUCERCHIATI!! HELLAS IN BAMBOLA!! Errore clamoroso a centrocampo di Cirigliano, che serve Petagna libero di puntare Moras; l'attaccante prova il sinistro a giro, Mihaylov respinge sui piedi di Bjarnason che, tutto solo, insacca di destro. 2-0, gol dell'islandese, partita in ghiaccio!

15' SANSONEEEE!!! GOOOOL!!! SAMPDORIA IN VANTAGGIO!!! Cross dalla sinistra di Simon Poulsen, si inserisce sul secondo palo Wszolek, la sua incornata viene contrastata e la sfera carambola in mezzo all'area. Sansone, lasciato solo, scarica in rete di potenza con il mancino. Battuto Mihaylov. 1-0 SAMPDORIA!!

13' PERICOLOSO DONADEL! Tenta la conclusione diretta in porta, sulla punizione da posizione defliata. Il suo destro lambisce la parte alta della traversa.

12' Fallo di Rodriguez, che stende Rubin sull' out di sinistra.

11' Ancora Wszolek sulla destra, cerca il cross per Petagna. La difesa dell'Hellas libera in corner. Sul cross di Poulsen successivo, spazza Moras.

9' Ora sono i blucerchiati in proiezione offensiva. Per ora, dopo quasi dieci minuti di gioco, nessuna occasione di rilievo, fase di studio.

8' Wszolek trova il fondo sulla destra ed effettua un cross basso, non riesce il tentativo di deviazione di Petagna, palla tra le braccia di Mihaylov.

4' Sampdoria che cerca di tenere il possesso palla e addormentare il ritmo del match. Interessante duello d'esperienza in linea mediana tra Donadel e Maresca.

3' Hellas che tenta subito un pressing alto. Scaligeri che si guadagnano un corner su ottima iniziativa di Cacia.

2' Sampdoria in classica casacca blucerchiata, divisa nera con inserti gialli per l'Hellas Verona.

1' SI PARTE! E' INIZIATA SAMPDORIA - VERONA!



21:00 Entrano in campo ora le due squadre, è tutto pronto a Marassi. Capitani stasera Fiorllo e Moras.

20:55 - Il grande epurato della gestione Delio Rossi, Enzo Maresca, torna tra i titolari. Grande occasione stasera anche per Andrea Petagna, giovane classe '95 in prestito dal Milan, e Bjarnason, arrivato in estate dal Pescara.

20:50 - Sfida ad eliminazione diretta, la vincente fronteggerà la Roma agli ottavi di finale. La partita di stasera chiude il quadro del quarto turno della Coppa Italia 2013/214.

20:40 - In giornata è arrivata la notizia dell'accordo tra Sampdoria e MSC Crociere, che sarà Main Sponsor dei blucerchiati dalla prossima stagione. Stasera a Marassi, il Sampdoria Club Gaslini promuoverà una raccolta fondi al fine di supportare il progetto benefico dell' U. C. Sampdoria teso all'acquisto di un ventilatore Twinda destinare al reparto di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

20:35 - ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SAMPDORIA - VERONA:

SAMPDORIA: 4-2-3-1- 30 Fiorillo; 6 Rodriguez, 44 Fornasier, 19 Regini, 35 Poulsen; 5 Renan, 25 Maresca; 15 Wszolek, 12 Sansone, 22 Bjarnason; 37 Petagna.

A disposizione: 92 Tozzo, 3 Costa, 8 Mustafi, 10 Krsticic, 11 Gabbiadini, 21 Soriano, 23 Eder, 29 De Silvestri, 33 Gentsoglu, 79 Gavazzi. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

VERONA: 3-5-2- 31 Mihaylov; 25 Marques, 18 Moras, 3 Albertazzi; 26 Sala, 30 Donadel, 14 Cirigliano, 5 Donati, 16 Rubin; 8 Cacia, 7 Longo.

A disposizione: 12 Nicolas, 2 Romulo, 6 Martinho, 9 Toni, 10 Hallfredsson, 11 Jankovic, 15 Iturbe, 17 Donsah, 21 Gomez Taleb, 22 Maietta, 29 Cacciatore, 33 Agostini.

Allenatore: Andrea Mandorlini

20:23 - Jacopo Sala, centrocampista dell' Hellas Verona, compie oggi 22 anni, e festeggerà con una maglia da titolare. Nato a Bergamo il 5 Dicembre 1991 a Bergamo, è alla sua prima stagione in maglia gialloblù.

20:20 - Sarà Luigi Nasca di Bari l'arbitro della sfida, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Chiocchi di Foligno e Massimo Melloni di Modena, quarto uomo Davide Massa di Imperia. I blucerchiati non hanno mai vinto quando sono stati diretti da Nasca, mentre l'Hellas in cinque occasioni ha ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi.

20:15 - Sono 27 i precedenti tra le due squadre, e comandano gli scaligeri: 11 vittorie contro le sole 2 blucerchiate, 14 invece i pareggi. Ultimo confronto, alla decima giornata di questa stagione, a favore dei gialloblù, al Bentegodi. 40 le reti realizzate nel computo delle sfide dall'Hellas, 25 per la Sampdoria.

20:00 - Nel terzo turno, il Verona ha sconfitto a domicilio il Palermo, al Renzo Barbera, grazie ad un gol al 37' dell'ex Luca Toni. La Sampdoria, a sua volta, ha battuto a Marassi il Benevento, grazie alla doppietta di Manolo Gabbiadini, al 71' ed all' 81'.

19:45 - Mandorlini si aspetta molto da questa sfida e punta molto sulla Coppa Italia: "Faremo di tutto per passare il turno, dalla squadra mi aspetto segnali importanti. Inoltre, sarà l'occasione per far giocare chi finora ha avuto meno spazio".

19:30 - Negli ultimi giorni, sia la Sampdoria che il Verona sono state al centro di una girandola di mercato che riguarda i direttori sportivi. La scintilla è scaturita dalle dimissioni, poi revocate, di Ariedo Braida dal Milan. I rumors vedono appunto Braida molto vicino alla Sampdoria, mentre il candidato principale alla sostituzione dello storico DS del Milan sarebbe Sean Sogliano, attualmente sotto contratto (scade nel 2015) con l'Hellas.

19:15 - Queste le probabili formazioni di Sampdoria - Verona, alle ore 21 a Marassi:

Diretta Sampdoria - Verona

19:00 - Il Verona di Mandorlini è chiamato al riscatto dopo la bruciante sconfitta nel derby, ed il Monday Night del Franchi di Firenze. Quest'ultima, una partita davvero ben giocata dall'Hellas, capace di ribaltare lo svantaggio iniziale di Borja Valero, e di rientrare in partita nel finale, seppur in 10 uomini. La classifica degli scaligeri, nonostante il doppio passo falso, sorride. Infatti, l'Hellas occupa la sesta posizione con 22 punti, dietro solo a Juve, Napoli, Inter, Roma e Fiorentina.

18:45- Sampdoria - Verona, due tifoserie gemellate. Un' iniziativa nata su Internet, nei giorni appena precedenti alla sfida di campionato, quando fu lanciato anche gli hashtag su Twitter, SocialGemellaggio ed HellaSamp, grazie ai quali era possibile postare foto tra i tifosi delle due squadre. Al termine del match, le due società si sono scambiate una maglia, donata poi al tifoso più 'Social'. Un'iniziativa interessante e lodevole, soprattutto in un periodo storico intriso di discriminazioni razziali e territoriali, curve chiuse e tensione alta.

18:30 - Aveva destato scalpore in estate il possibile passaggio al Torino dello stesso Maresca, visti le polemiche del passato, quando il centrocampista vestiva la maglia della Juventus. E' rimasto a Genova, ed è pronto a giocarsi le sue carte, e diventare un jolly importante per la Sampdoria, in previsione della lotta salvezza.

18:15 - Sono 23 i convocati di Sinisa Mihajilovic e con tutta probabilità tornerà tra i titolari Enzo Maresca, che con Delio Rossi era addirittura finito fuori squadra. Sotto la gestione Rossi, era sempre nella lista dei partenti, ora, come ha confessato al quotidiano di Genova, il Secolo XIX, è cambiato tutto: "Ho tanta voglia di giocare e di dimostrare. Finora non ero mai stato preso in considerazione, ma ora la mia situazione alla Samp è cambiata. Voglio restare, vorrei dare una mano alla Samp".

18:00 - Buonasera e benvenuti su Vavel.com; seguiremo insieme la diretta di Sampdoria - Verona, partita valevole per il quarto turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2013/2014. Derbutto in Coppa Italia sulla panchina del Doria per Sinisa Mihajlovic, dopo due ottimi pareggi in campionato contro Inter e Lazio. In cerca di riscatto invece il Verona, reduce da due sconfitte consecutive, contro Fiorentina e Chievo. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, alla decima giornata, al Bentegodi di Verona, e si sono imposti i padroni di casa per 2-0, grazie alle reti messe a segno da Juanito Gomez e Luca Toni, entrambe nella ripresa.