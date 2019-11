Live Bologna - Juventus in Serie A

23.56 - Da Vavel è tutto per la diretta Bologna - Juventus e vi diamo appuntamento al prossimo Live!

23.58 - Questo il gol del 2-0 di Giorgio Chiellini:



22.55 - Queste le statistiche finali della partita Bologna - Juventus:

Bologna Statistiche Juventus 10 (4) Tiri (in porta) 19 (6) 7 Calci d'angolo 6 16 Falli fatti 16 1 Ammonizioni (espulsioni) 4 42% Possesso palla 58%

22.52 - Con questa sconfitta, il Bologna, domenica sera, rischia di trovarsi ultimo in classifica, se il Catania dovesse vincere. I bianconeri provano una mini fuga, in attesa del bg match Roma - Fiorentina.

22.47 - Se la Juventus è la capolista della Serie A e stasera ha raggiunto le sette vittorie consecutive un motivo ci sarà. I bianconeri hanno condotto una gara in attacco per tutta la partita, mettendo in difficoltà il Bologna specialmente all'inizio del primo e del secondo tempo. Il Bologna ha provato a uscire alla distanza, ma la difesa bianconera si è sempre fatta trovare pronta. Migliore in campo tra i rossoblù sicuramente Curci, che ha evitato più volte di far affondare la propria squadra, fermando Lloriente lanciato a rete in un paio di occasioni. Pesa, però, sulla partita la decisione di Mazzoleni di non ammonire per la seconda volta Peluso per un brutto fallo su Diamanti. Con l'uomo in meno, la gara si sarebbe messa tutta in salita per i bianconeri.

93' Triplice fischio di Mazzoleni. Al Dall'Ara la partita tra Bologna - Juventus termina 0-2. Le reti di Vidal al 12' e Chiellini al 89'

93' Morleo prova il cross in area, buca la palla Chiellini, ma a Cristaldo non riesce la deviazione vincente.

90' Saranno tre i minuti di recupero, ma c'è Marchisio a terra quindi potrebbe essere prolungato il recupero.

89' Calcio d'angolo per la Juventus battuto dalla sinistra. Chiellini si libera del suo marcatore e di testa realizza la rete del 2-0 che chiude definitivamente la partita.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! CHIELLINI HA REALIZZATO IL 2-0!!!

89' Ultimo cambio per il Bologna. esce Bianchi entra Alibec.

88' Colpo di testa debole di Cristaldo su cross di Mantovani. Facile la parata di Buffon.

85' Super Curci stasera al Dall'Ara!!! Tevez serve Lloriente solissimo davanti a Curci. Lo spagnolo prova la conclusione ma Curci, di grande istinto riesce a parare. Il Bologna resta in partita solo grazie al suo portiere.

83' Ammonizione anche per Marchisio. Il centrocampista era diffidato, salterà la gara con il Sassuolo.

82' Clamorosa occasione non sfruttata dal Bologna. Diamanti mette palla in area sul secondo palo. Isla temporeggia troppo e si fa superare di testa da Morleo, che da due passi non riesce ad indirizzare la palla verso la porta difesa da Buffon.

80' Bianchi prova una conclusione da trequarti campo. Il suo tiro è lenta e non impensierisce Buffon.

78' La Juve continua a spingere. Lloriente fa da sponda per Marchisio in area. Il centrocampista bianconero si coordina e prova il tiro, Natali devia la palla ed è corner.

77' Soffre troppo il Bologna in difesa, ma dall'ingresso di Cristaldo i rossoblù sono riusciti a rendersi più pericolosi.

75' Ancora Curci!! Azione di contropiede della Juventus. Vidal prova il cross basso in area, Curci anticipa Tevez e gli toglie la palla dai piedi.

72' Botta e risposta Juventus e Bologna!! Grande azione dei bianconeri: Marchisio riesce a mettere Lloriente solo davanti a Curci. Il portiere rossoblù esce dalla propria area e con le gambe riesce a respingere la conclusione dello spagnolo.

Sul cambio di fronte è Cristaldo ad avere la palla buona per l'1-1. L'argentino entra in area e prova la conclussione, la palla termina vicinissima al palo alla sinistra di Buffon.

70' Ultimo cambio per la Juventus. Esce Quagliarella, entra Tevez.

69' Quagliarella resta a terra per i crampi. C'è grande nervosismo sulla panchina rossoblù.

68' Annulato un gol alla Juventus per evidente posizione di fuorigioco di Asamoah.

65' Falo durissimo di Peluso, già ammonito, su Diamanti. L'intervento sarebbe da giallo, quindi espulsione, ma Mazzoleni non se la sente di sventolare il cartellino. Conte corre ai ripari e sostituisce Peluso con Asamoah. Fischi da parte del Dall'Ara.

64' Secondo cambio nelle fila del Bologna. Esce Garics entra Cristaldo. Si ridiscena il Bologna: Bianchi e Cristaldo punte, Kone e Diamanti a giocare da mezzapunta. Rossoblù a trazione offensiva.

62' Miracolo di Curci su una splendida azione di Lloriente. Lo spagnolo, servito in area, difende la palla spalle alla porta. Lloriente si gira in maniera fulminea e calcia, prontissima la risposta del portiere rossoblù.

60' Prima conclusione di Lloriente verso la porta rossoblù. Curci è sulla traiettoria e la mette in corner.

55' Fallo di Antonsson su Peluso. Punizione da buona posizione per i bianconeri. Buona gara, fin qui, per l'esterno juventino.

51' Brutto intervento a centrocampo di Pogba su Diamanti. Mazzoleni lascia correre per il vantaggio.

48' Secondo tempo partito fortissimo da entrambe le parti: Marchisio prova l'affondo sulla sinistra, entra in area e prova la conclusione sul secondo palo. Palla fuori di pochissimo.

47' Risponde subito il Bologna: Diamanti serve in area Kone. Il greco prova la magia di tacco, palla fuori.

46' È la Juventus a rendersi subito pericolosa con Quagliarella. Il bianconero prova la solita conclusione dalla distanza, Curci accompagna la palla oltre la traversa.

45' Inizia il secondo tempo della partita Bologna - Juventus. Un solo cambio, come detto, nelle fila rossoblù: entra Laxalt, esce Perez.

21.54 - Cambio annunciato nel Bologna: entra Laxalt esce Perez.

21.53 - Per Vucinic dovrebbe trattarsi solo di una botta. Nulla di grave, quindi, per il montenegrino, che proprio oggi era tornato titolare.

21.49 - Pioli dovrà trovare la chiave tattica per cambiare la partita. Il Bologna in attacco è apparso senza punti di riferimento, ecco allora che potrebbe entrare Cristaldo. In difesa, invece, troppe incertezze e amnesie. Il tecnico rossoblù avrà molto da lavorare.

In casa Juventus: Conte può essere soddisfatto della prestazione dei suoi. Sarà importante riuscire a far mantenere ai suoi uomini. Sono già tre, infatti, gli ammoniti tra i bianconeri.

21.44 - Queste le statistiche del primo tempo della partita Bologna - Juventus:

Bologna Statistiche Juventus 5 (2) Tiri (in porta) 6 (2) 5 Calci d'angolo 2 9 Falli fatti 8 1 Ammonizioni (espulsioni) 3 44% Possesso palla 56%

21.40 - Bologna troppo rinunciatario all'inizio del primo tempo, permettendo così alla Juventus di dominare il campo per larghi tratti della prima frazione di gara. Dopo il gol di Vidal i rossoblù hanno provato a rialzare la testa ma hanno trovato sulla loro strada un reattivo Buffon. Ricordiamo al 38' l'ingresso in campo di Lloriente al posto di un claudicante Vucinic.

47' Termine il primo tempo della partita. Bologna - Juventus 0-1, decide per ora la rete di Vidal.

46' Occasionissima per la Juventus. Peluso serve Vidal in profondità. Il cileno entra in area e salta Curci ma si allunga la palla e perde il tempo per la conclusione.

45' Due minuti di recupero.

45' Bologna vicinissimo al pareggio!! Cross di Diamanti dalla sinistra, buca tutta la difesa bianconera. La palla arriva a Morleo che prova a coordinarsi ma al volo da buona posizione la manda altissima.

44' Ancora una fallo da parte dei bianconeri su Diamanti. Chiellini interviene in maniera scomposta sul capitano rossoblù e viene ammonito.

41' SI rivede la Juventus in attacco con Quagliarella. L'attaccante bianconero si libera per la conclusione, ma il suo tiro trova la deviazione decisiva di Antonsson.

40' Ammonito Isla per fallo di mano. La punizione battuta da Diamanti è messa in corner da Lloriente.

38' Resta ancora a terra Vucinic e Conte decide per il cambio. Fuori il montenegrino, dentro Lloriente.

35' Aumenta la pressione del Bologna. Vucinic e Kone combattono per il possesso palla in area dei bianconeri, dopo un calcio d'angoo battuto da Diamanti. Il pallone termina involontariamente sul braccio del montenegrino, i rossoblù protestano ma Mazzoleni lascia correre.

33' SI sveglia il Bologna! Azione insistita sulla destra dei rossoblù. Palla a Bianchi in area che la serve per l'accorrente Diamanti. Alino, di corsa, la calcia di prima, ma la conclusione è centrale e Buffon respinge di pugno.

32' Fallo di Mantovani su Vidal. Mazzoleni ammonisce il difensore rossoblù.

30' Resta a terra Vucinic dopo un intervento di Kone, giudicato regolare da Mazzoleni.

28' La Juventus prova a mantenere i ritmi della gara bassi e continuare a costruire gioco rasoterra. Pioli ha ordinato ai suoi di aumentare la pressione sui portatori di palla bianconeri.

25' Punizione splendida di Diamanti a superare la traversa. Buffon può solo respingere in calcio d'angolo.

24' Prova a reagire ora il Bologna. Perez guadagna una punizione da buona posizione.

23' Brutto fallo di Peluso su Diamanti. Il terzino bianconero è il primo ammonito della gara.

21' Nel Bologna ha iniziato il riscaldamento Cristaldo.

Questo il gol dell'1-0 di Vidal in Bologna - Juventus



19' SI fa vedere il Bologna in atacco con una combinazione Bianchi-Morleo. L'attaccante del Bologna, però, era in fuorigioco.

18' Sul calcio d'angolo, Ogbonna anticipa tutti ma di sinistro al volo la manda fuori.

17' Il Bologna non riesce a reaggire al gol della Juventus e i bianconeri si rendono ancora pericolosi. Quagliarella arriva in zona tiro al limite dell'area, la sua conclusione è deviata in corner.

12' Vidal sblocca il risultato con un tiro sotto la traversa, su assist di Peluso, a due passi da Curci. Nell'azione precedente Marchisio era già andato vicinissimo al vantaggio

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS!!! VIDAL!!

10' Fallo di Perez su Marchisio a centrocampo. L'uruguayano ha provato l'anticipo sul bianconero ma ha commesso fallo.

9' Provvidenziale chiusura di Natali sul tentativo di Vucinic di penetrare in area.

6' Tiro di Quagliarella da fuori area, la palla termina alta.

5' Come prevedibile è la Juventus che fa la partita. I bianconeri alternano gioco palla a terra a lanci lunghi.

2' Subito Juventus pericolosa con un'azione sulla destra. Palla per Isla che crossa in area alla ricerca di un compagno. Curci e Kone spazzano l'area.

1' È iniziata Bologna - Juventus.

20.45 - Sarà la Juventus a battere il calcio d'inizio. Si stringono in cerchio i giocatori del Bologna per cercare concentrazione in vista della partita.

20.43 - C'è il pubblico delle grandi occasioni al Dall'Ara per la partita Bologna - Juventus. Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi pronti a scendere in campo.

20.31 - Occhi puntata nella Juventus su Paul Pogba, che oggi agirà da vice Pirlo. A fianco del francese ci sarà Arturo Vidal, vera stella della Juventus, ricercatissimo da mezza Europa. Nel Bologna torna Diamanti da titolare, Alino proverà a riscattare un inizio di stagione non eccezionale.

20.29 - Non c'è un clima particolarmente freddo stasera al Dall'Ara per la partita Bologna - Juventus. I giocatori stanno effettuando il riscaldamento di rito, tra poco rientreranno negli spogliatoi per poi dar inizio alla gara.

20.22 - Tutto confermato, quindi, nelle fila del Boogna: torna Diamanti, che farà coppia con Kone dietro l' unica punta Bianchi, preferito a Cristaldo. Nella Juventus, spazio a Quagliarella-Vucinic in attacco. A centrocampo ci sarà Isla con Peluso che va a sinistra.

20.11 - Sono state diramte le formazioni ufficiali di Bologna - Juventus.

BOLOGNA (3-4-2-1):



JUVENTUS (3-5-2):



20.00 - Bologna - Juventus sono arrivate allo Stadio. Tra poco le formazioni ufficiali.

19.45 - Gentili lettori di Vavel benvenuti alla Diretta Bologna - Juventus. Rossoblù e bianconeri si affronteranno allo Stadio Dall'Ara, per la quindicesima giornata di Serie A.

19.30 - Dopo due pareggi consecutivi in Campionato, contro Atalanta e Parma, il Bologna arriva alla sfida contro la Juventus con la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Siena per 2-1. Test impegnativo per la squadra di Stefano Pioli che spera di strappare almeno un punto alla capolista.

19.15 - Per Bologna - Juventus, i bianconeri arrivano al Dall'Ara forti del primo posto in Serie A e una condizione fisica invidiabile. L'ultima giornata di Campionato ha visto i bianconeri vittoriosi per 1-0 sull'Udinese, grazie alla rete di Lloriente, trascinatore di questo inizio di stagione.

19.00 - La situazione in classifica del Bologna, in vista della partita Bologna - Juventus, resta precaria. I rossoblù hanno raccolto 12 punti in quattordici gare e sono terzultimi a pari punti con il Livorno e il Chievo. Una sconfitta potrebbe far sprofondare il Bologna all'ultimo posto.

La Juventus è capolista in Serie A con 37 punti e ha staccato la Roma, seconda, ferma a 34 punti. I bianconeri potrebbero approfittare del difficile match dei giallorossi contro la Fiorentina per allungare ulteriormente sulla squadra di Rudi Garcia. Alle 20.45 la diretta Bologna - Juventus.

18.45 - Per la partita Bologna - Juventus, Pioli recupera Diamanti, indisponibile contro il Parma per influenza, ma perde Moscardelli, fermato da un problema muscolare. Tanti indisponibili tra i bianconeri. Conte dovrà fare a meno di Isla, Giovinco, Pirlo e Pepe.

18.30 - Queste le probabili formazioni per la partita Bologna - Juventus:



Bologna (3-4-2-1):



Juventus (3-5-2):



18.15 - Per la partita Bologna - Juventus, i rossoblù dovrebbero schierarsi con la formazione migliore. Gli unici dubbi riguardano l'attacco, con il solito ballottaggio Bianchi-Cristaldo. Sicuramente tornerà Diamanti, che agirà con Kone dietro le spalle della punta.

Antonio Conte, invece, darà vita ad un ampio turnover in tutti i reparti. In attacco dovrebbe tornare Vucinic titolare, affiancato da Quagliarella. A centrocampo, sulle fasce, Padoin e Peluso prendono il posto di Lichtsteiner e Asamoah. Alle 20.45 diretta Bologna - Juventus.

18.00 - Per la partita Bologna - Juventus le statistiche parlano chiaro: Nelle ultime 23 sfide con la Juve, i rossoblù hanno ottenuto una sola vittoria, otto pareggi e 14 sconfitte. I bianconeri sono la bestia nera del Bologna, avendoli battuti ben 64 volte in Serie A.

17.45 - Per Bologna - Juventus: i rossoblù non vincono in Serie A da quattro giornate. Contando anche la scorsa stagione, il Bologna ha vinto in casa solo una volta in 12 partite. La Juventus, invece, è la squadra che ha ottenuto più successi in questo Campionato. I bianconeri sono a 12 vittorie.