Serie A: Juve in fuga, Roma e Napoli provano a tenere il passo

La Juventus non si ferma più. La formazione di Antonio Conte ha superato ieri sera il Bologna nell’anticipo del venerdì che ha aperto questa 15^ giornata di Serie A. Le reti di Vidal e Chiellini sono bastate a mettere al tappeto la compagine guidata da Stefano Pioli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le altre partite di questa terz’ultima giornata di campionato del 2013 e le probabili formazioni.

Livorno - Milan (sabato 7 dicembre, ore 18:00)

Nicola dovrebbe optare per il modulo con due punte con Siligardi, favorito su Emeghara, e Paulinho. A centrocampo rientra capitan Luci. Sulla sinistra Mbaye in vantaggio su Gemiti. Greco in forse per un problema alla schiena: Duncan è pronto. Allegri ritrova Mexes, Zapata e De Sciglio, ma perde per almeno due settimane Silvestre a causa di un nuovo guaio muscolare. In attacco nessuna novità: Birsa, Kakà e Balotelli dal primo minuto.

Probabili formazioni:

Livorno (3-5-2): Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Biagianti, Duncan, Mbaye; Siligardi, Paulinho. A disp.: Anania, Lambrughi, Valentini, Rinaudo, Greco, Decarli, Belingheri, Emeghara, Gemiti, Benassi, Mosquera, Borja. All.: Nicola .

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Mexes, Zapata, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Poli; Birsa, Kakà, Balotelli. A disp: Gabriel, Coppola, Bonera, Zaccardo, Nocerino, Cristante, Saponara, Niang, Matri, El Shaarawy.

Napoli – Udinese (sabato 7 dicembre, ore 20:45)

Privo del claudicante Hamsik, Benitez potrebbe far riposare anche Behrami, optando per Dzemaili. In attacco Insigne in vantaggio su Mertens. Guidolin si presenterà al San Paolo con l’attacco con le toppe: out sia Muriel che Di Natale. Spazio, quindi, a Nico Lopez, Pereyra e Bruno Fernandes.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Reveillere; Inler, Dzemaili; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain. A disp.: Rafael, Colombo, Armero, Cannavaro, Uvini, Behrami, Radosevic, Zapata, Mertens. All.: Benitez .

Udinese (4-3-2-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabiel Silva; Basta, Allan, Lazzari; Pereyra, Bruno Fernandes; Nico Lopez. A disp.: Kelava, Scuffet, Bubnjic, Badu, Mlinar, Naldo, Douglas, Jadson, Merkel, Widmer, Pinzi, Maicosuel, Zielinski. All.: Guidolin.

Roma – Fiorentina (domenica 8 dicembre, ore 12:30)

Totti è in fase di guarigione, ma non è ancora pronto. Garcia deve scegliere uno tra Ljajic e Borriello per affiancare Florenzi e Gervinho nel tridente offensivo. Montella ritrova Aquilani. Sull’out di sinistra è tornato Pasqual, ma dopo le splendide prestazioni confermatissimo il peruviano Vargas.

Probabili formazioni:

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho. A disp.: Lobont, Skorupski, Burdisso, Romagnoli, Ricci, Caprari, Torosidis, Jedvaj, Bradley, Taddei, Marquinho, Borriello, Destro. All.: Garcia.

Fiorentina (4-3-2-1): Neto, Tomovic, Gonzalo, Savic, Pasqual; Ambrosini, Pizarro, Aquilani; Cuadrado, Borja Valero; Rossi. A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Vargas, Alonso, Vecino, M. Fernandez, Bakic, Ilicic, Joaquin, Matos, Rebic. All.: Montella.

Cagliari – Genoa (domenica 8 dicembre, ore 15:00)

Torna Pinilla che giocherà al posto dell’infortunato Ibarbo. A centrocampo ballottaggio Ekdal-Dessena. Lopez porta in panchina Antonio Adan, ex portiere del Real Madrid, rimasto svincolato lo scorso 30 giugno. Gasperini ritrova Manfredini dopo la squalifica, ma perde Matuzalem fermato dal giudice sportivo. A sorpresa l’ex tecnico dell’Inter potrebbe rilanciare Lodi.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cossu; Sau, Pinilla. A disp.: Adan, Ariaudo, Avelar, Eriksson, Dessena, Cabrera, Ibraimi, Nenè. All.: Lopez.

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Manfredini; Vrsaljko, Biondini, Lodi, Antonelli; Fetfatzidis, Gilardino, Kucka. A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Marchese, Gamberini, De Maio, Cofie, Centurion, Bertolacci, Calaiò, Stoian, Konate. All.: Gasperini.

Sampdoria – Catania (domenica 8 dicembre, ore 15:00)

Kristicic ritorna dal primo minuto, dopo la squalifica. In attacco, per la terza gara consecutiva, Mihajlovic schiererà Pozzi unica punta, con Gabbiadini ed Eder a sostegno. Confermato il resto dell'undici titolare con Palombo e Obiang davanti alla difesa. Il Catania, privo degli squalificati Tachtsidis e Barrientos, potrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1, con Guarente davanti al reparto arretrato.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Krsticic, Eder; Pozzi. A disp.: Fiorillo, Tozzo, Fornasier, Castellini, Maresca, Wszolek, Eramo, Rodriguez, Regini, Sansone, Soriano, Renan, Bjarnason, Petagna. All.: Mihajlovic.

Catania (4-1-4-1): Andujar; Peruzzi, Rolin, Spolli, Biraghi; Guarente; Keko, Plasil, Castro, Monzon; Lopez. A disp.: Frison, Ficara, Gyomber, Alvarez, Legrottaglie, Capuano, Freire, Leto, Petkovic, Cabalceta. All.: De Canio.

Sassuolo – Chievo (domenica 8 dicembre, ore 15:00)

Di Francesco, che ha l’intera rosa a disposizione, potrebbe optare per il 3-4-3 con in difesa Antei favorito su Marzorati, al fianco di Bianco e Acerbi. A centrocampo Gazzola, Magnanelli e Marrone in mediana con Longhi a sinistra. In attacco, Berardi e Floro Flores, con Masucci in vantaggio su Zaza. Corini recupera Pellissier che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate con il Milan, ma darà fiduicia allo stesso unidici che ha battuto il Livorno.

Probabili formazioni:

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Floro Flores, Masucci . A disp.: Pomini, Rosati, Marzorati, Schelotto, Rossini, Laribi, Chisbah, Valeri, Alexe, Missiroli, Farias, Ziegler, Pucino, Zaza, Kurtic. All.: Di Francesco.

Chievo (4-3-3): Puggioni; Frey, Cesar, Dainelli, Dramé; Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Paloschi, Thereau, Estigarribia. A disp.: Silvestri, Squizzi, Bernardini, Papp, Pamic, Sardo, Bentivoglio, Improta, Acosty, Lazarevic, Ardemagni, Pellissier, Sestu. All.: Corini.

Torino – Lazio (domenica 8 dicembre, ore 15:00)

Ballottaggio Glik-Bovo in difesa, in attacco Ventura conferma Cerci e Immobile, con El Kaddouri alle loro spalle. In casa Lazio out Gonzalez, potrebbe giocare Novaretti. A centrocampo solito dubbio tra Ledesma e Biglia con quest’ultimo in pole position.

Probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Padelli; Darmian, Glik, Moretti; Brighi, Vives, Farnerud, D'Ambrosio; El Kaddouri; Cerci, Immobile. A disp.: Gomis, Berni, S.Masiello, Basha, Gazzi, Bovo, Maksimovic, Bellomo, Pasqual, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Novaretti, Cana, Radu; Onazi, Biglia, Hernanes; Candreva, Perea, Lulic. A disp.: Berisha, Strakosha, Biava, Ciani, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Ledesma, Ederson, Keita, Klose, Floccari, Felipe Anderson. All.: Petkovic.

Verona – Atalanta (domenica 8 dicembre, ore 15:00)

Per i padroni di casa giocherà Romulo sulla destra al posto dello squalificato Cacciatore. A centrocampo spazio a Donati. In avanti il solito trio Iturbe-Toni-Martinho. Colantuono deve fare a meno di Del Grosso e Cigarini. In dubbio Moralez: sarà attacco a due con Denis e Livaja.

Probabili formazioni:

Verona (4-3-3): Rafael; Romulo, Moras, Maietta, Agostini; Jorginho, Donati, Halfredsson; Iturbe, Toni, Martinho. A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Gonzalez, Bianchetti, Marques, Sala, Laner, Donadel, Longo, Cacia, Cirigliano, Gomez. All.: Mandorlini.

Atalanta (4-4-2): Consigli; Scaloni, Stendardo, Canini, Brivio; Brienza, Carmona, Baselli, Bonaventura; Livaja, Denis . A disp.: Sportiello, Pugliese, Caldara, Nica, Kone, Lucchini, Migliaccio, Gagliardini, Moralez, Cazzola, De Luca, Marilungo. All.: Colantuono.

Inter – Parma (domenica 8 dicembre, ore 20:45)

Ancora infortunati Samuel e Nagatomo, Mazzarri va verso la riconferma di Rolando e Zanetti. In casa Parma ci sarà Cassano, ma potrebbe indossare una maschera protettiva dopo l'intervento chirurgico al naso.

Probabili formazioni

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, J. Jesus; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Zanetti; Guarin; Palacio A disp.: Carrizo, Castellazzi, Pereira, Ranocchia, Wallace, Olsen, Andreolli, Donkor, Mudingayi, Puscas, Kovacic, Belfodil. All.: Mazzarri.

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Marchionni, Gargano, Parolo; Biabiany, Cassano, N.Sansone. A disp.: Bajza, Acquah, Felipe, Mendes, Mesbah, Obi, Benalouane, Munari, Valdes, Amauri, Palladino, Rosi. All.: Donadoni.