Empoli ancora primo, per il Palermo beffa al 93'

VIRTUS LANCIANO - PALERMO 1-1 (49' Belotti (P) , 93' Turchi (L)



Termina 1 a 1 la sfida al vertice di questo pomeriggio, grazie al gol lastminute dei rossoneri abruzzesi. Partita vibrante fino alla fine. Belotti a inizio ripresa porta in vantaggio i rosanero facendoli volare in classifica, ma il Lanciano non demorde e acciuffa il pareggio proprio nel finale con Turchi. Classifica invariata per le due squadre. Palermo a 31 punti, Lanciano a quota 30.







CITTADELLA - TRAPANI 2-2 (26' Rizzato (T) , 65' Di Roberto (C) , 68' Mancosu (T) , 81' Di Roberto (C)



Finisce in pareggio la sfida tra Cittadella e Trapani tra mille polemiche. Molti gli episodi che hanno penalizzato entrambe le squadre, in una partita ben giocata sia dai veneti che dai siciliani. Il Trapani infila il quinto risultato utile consecutivo e sale a quota 22. Il Cittadella sale a 17 punti. Tutto sommato un pareggio che non serviva a niente per entrambe le squadre.







SIENA - PESCARA 1-3 (13' Ragusa (P) , 20' Politano (P) , 31' Giacomazzi (S) , 54' Maniero (P)



Cinque vittorie e due pareggi per la squadra di Marino che gioca un ottimo calcio. I ragazzi di Beretta stravolti dopo la vittoria ai supplementari in Coppa Italia con il Bologna, non perdevano dal 21 Ottobre. Sfida chiusa già dopo venti minuti con il raddoppio del Pescara. Giacomazzi riapre il match ma le speranze di acciffare almeno un punto, svaniscono per i bianconeri quando Maniero fissa il punteggio sul 3 a 1. Pescara che sale in classifica a 25, Siena fermo a 21 punti.







CROTONE - EMPOLI 1-1 (15' Maccarone (E) , 41' Crisetig (C)



Doveva essere la festa del gol quella tra Crotone e Empoli . Lo è stato, ma di poco. Grande partita tra le formazione più in forma del momento. Passa in vantaggio l'Empoli con Maccarone ma il Crotone non ci sta e dopo una lunga serie di azioni d'attacco pareggia con Crisetig su calcio di rigore. Empoli che mantiene la prima posizione grazie al pareggio del Palermo. Crotone in piena zona play off a 28 punti.







TERNANA - LATINA 1- 0 (67' Masi (T)



Gli ultimi assalti del Latina non sono serviti a raggiungere il pareggio e la Ternana si porta a casa i tre punti. Un secondo tempo completamente diverso rispetto alla prima frazione di gioco. Nella ripresa si è vista una Ternana protagonista con gli ospiti che non sono riusciti a mantenere il buon gioco fatto vedere nei primi quarantacinque minuti. Decide Masi al '67. Si ferma la corsa del Latina in classifica a 26 punti. Respira la Ternana ora con 18 punti.







JUVE STABIA - BARI 1-1 (3' Baraye (J) , 72' Marotta (B)



Il pari non dispiace a nessuno , ma le vespe avevano accarezzato l'idea di tornare al successo dopo più di due mesi . Sblocca il risultato Baraye per i padroni di casa , pareggia alla mezzora della ripresa Marotta . Juve Stabia ancora ultima in classifica con soli 8 punti, si fa davvero difficile il cammino verso la salvezza. Bari sale a 18. Ricordiamo che i pugliesi sono partiti con tre punti di penalizzazione.







BRESCIA - REGGINA 2-1 (43' Caracciolo (B) ,'60 Sbaffo (R) , 75' Grossi (B)



Il Brescia vince due a uno sulla Reggina. Decide il gol di Grossi al 74esimo della ripresa. Vittoria importante per la squadra di Bergodi, i tre punti mancavano dalla decima di campionato. La reggina rimane in penultima posizione e la situazione a Reggio Calabria si fa sempre più critica.







CARPI - VARESE 1-0 ( 4' Sgrigna (C)



Il Carpi vince 1 a 0 sul Varese . Seconda vittoria in casa per la squadra di Vecchi dopo quella con il Novara. Decide una rete di Sgrigna a inizio partita. Al 91esimo Carpi in 10 per l'espulsione di Pasciuto. Invano l'assalto finale del Varese . Il Carpi sale a quota 20, il Varese a 23 punti .







NOVARA - MODENA 1-0 ( 15' Rubino (N)



Il Novara batte il Modena uno a zero. Rubino al quarto d'ora della prima frazione sblocca il risultato. Dopodichè Modena in partita alla ricerca del pareggio che non arriva. Nel Modena da rivedere il reparto attaccanti , oggi non preciso in zona gol. Novara sempre più giù a 17 punti. Punticino che non dispiace al Modena che sale a 21.