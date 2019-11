Diretta Livorno - Milan in Serie A

un altro pareggio per Allegri nella sua livorno. La doppietta di Balotelli, salva il Milan e fa continuare la striscia positiva alla sua squadra. Il Livorno invece conquista un punto prezioso dopo tre sconfitte consecutive. Un punto guadagnato per il Milan per come si era messa la partita. Partita bella e il pareggio è giusto. Grazie per aver seguito questa bella partita con noi di Vavel, vi auguriamo una buona serata

FINITA LA PARTITA, 2-2

45'' saranno tre minuti di recupero. saltati gli schemi, ora tutte e due le squadre provano a vincere.

43'' super balotelli prova a segnare il terzo gol, altro splendido tiro ma centra la traversa.Traversa pazzesca da distanza siderale

!40'' Altro tocco sbagliato per Niang.

38'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BALOTELLI, SPLENDIDA PUNIZIONE. nulla a potuto bardi, 2 a 2

37' Balotelli si procura una punizione, andrà a lui a calciare.

32" Niang steso all'altezza del lato corto dell'area livornese. Punizione rossonera. Kakà dentro; De Jong stacca di testa ma finisce alta.

.30" Sostituzione MILAN: entra DE SCIGLIO M. esce POLI A.

29'' Paulinho vola in contropiede; palla al limite per Siligardi che tira troppo centrale

26" Incredibile gol mangiato da Niang,servito da Kakà, da due passi conclude a lato.

24''Cross dalla linea di fondo di Poli; Bardi blocca.

22' Punizione per il Milan. Montolivo dentro e colpo di testa di Zapata bloccato da Bardi.

21' Problemi difensivi per il Milan, che ancora una volta è sotto. ora con 3 attaccanti prova il tutto per tutto

18" E' il lLivorno ora che fa la partita

16'' Problemi al ginocchio destro per El Shaarawy, ma prova a rimanere in campo

13'' Entra Niang, esce Nocerino. Allegri le prova tutte.

12'' GOOOOOOL LIVORNO, PAULINHO. Impazzisce il Picchi, errore di piazzmento da parte del Milan, con Zapata. Forte teso e il portiere brasiliano non ci può arrivare. Ora la partita si è ribaltata.

11'' Ora è il Milan che pressa

10' El Shaarawy a botta sicura trova Emerson tra lui e il gol.

8'' palla gol per Balotelli, vicinissimo al 2-1. Incredibile parata di Bardi sul rossonero che irrompe in area e prova il suo potente destro

8' Altro tocco sbagliato del Milan, altra tiro in porta per i livornesi

7'' Respinta dalla barriera

6'' Ammonito El Shaarawy (Milan). Il Milan ora poco lucido. Punizione per il Livorno

5'' Il Livorno continua ad attaccare.

2'' Tiro di Nocerino, nessun problema per il portiere livornese

1'' il Milan subito in pressing

Inzia il secondo tempo, primo possesso per i rossoeri

finisce 1-1 il primo tempo, Meglio il Milan all' inzio, poi il Livorno nel finale. A Balotelli a risposto il suo ex compagno di squadra all' inter, Siligardi. Restate con noi per seguire in diretta il secondo tempo di questa bella partita

45' Il Livorno sta finendo bene la partita, con più voglia, con più determinazione.

45' Sarà solo un minuto di recupero

43' Duncan prova a centrale la porta, il problema che centra gli spalti. Palla altissima

43' Il Milan dopo il gol subito non è stato più pericoloso

42' Schiattarella supera tre avversari e mette in mezzo ma Gabriel c'è.

40' Scambio Balotelli-El Sha; Coda spazza via

37'' Entra El Shaarawy per Birsa: più che altroun problema tattico, ma anche fisico al flessore coscia destra. Allegri cerca di cambiare qualcosa

35' Palla dalla bandierina. Luci intercetta ma controlla male.

34' Tacco di Paulinho in area per Duncan che svirgola la palla.

31' Ammonito EMERSON R. (LIV.) per proteste

30' Balotelli che commette fallo di mano.

29' Allegri molto arrabbiato, il suo Milan gioca sempre indietro e ha difficoltà nell'impostare la manovra..

28' Gran gol di Siligardi che che si accentra al limite e infila alla destra di Gabriel: 1-1. Netto l' errore del portiere brasiliano

27' PAREGGIO DEL LIVORNO CON SILIGARDI tiro secco all' angolino, Gabriel poteva arrivarci.

24' Nuovo fallo e nuova punizione; Luci steso al limite

22' Fallo di Zapata su Paulinho.Emerson, che occasione: Punizione calciata bene, Gabriel para in presa sicura.

20' Palla al limite e destro al volo di Kakà su punizione

19' Ammonito Coda, fallo duro su Montolivo

17' Il Milan attacca, ma Allegri chiede più pressione.

14' Paulinho calcia in porta ma la palla sfiora il palo

13' Duncan in mezzo; colpo di testa di Ceccherini e palla che sorvola la traversa.

12' i toscani, dopo il gol subito, provano a reagire

10' Ammonito BIAGIANTI M. (LIV.) per gioco scorretto

8' Livorno disattento sul gol, anche in superiorità numerica. Balotelli è al terzo centro consecutivo

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CON BALOTELLI, un pò fortunoso: kakà va via contro 1, Balotelli anticipa Ceccherini e con un tocco non perfetto segna il gol del vantaggio

4' Balotelli a Kakà che cerca l'angolo alto; palla deviata in corner

2' Prima occasione per il Livorno, sinistro di Duncan Poli però mura il tiro

1' Fuorigioco dei toscani, calcio di punzione per il Milan

INIZIA LA PARTITA, è il Livorno con il primo possesso palla

17:59 Le squadre sono scese in campo, manca davvero poco al fischio d' inizio

17:56 Livorno Milan pronte a scendere in campo

17:35 A poche ore dal fischio d’inizio di Livorno-Milan, Ricardo Kakà ha postato un messaggio su Twitter. Il fuoriclasse brasiliano, sempre più leader della squadra, si affida ai tifosi rossoneri per superare l’ostacolo del "Picchi": "Oggi si gioca un altro importante duello, ma con il vostro sostegno possiamo farcela"

ore 17:23 Gentili lettori di Vavel benvenuti alla Diretta Livorno - Milan. per la quindicesima giornata di Serie A.Queste le formazioni ufficiali:

LIVORNO: Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Biagianti, Luci, Duncan, Mbaye; Siligardi; Paulinho. A disposizione: Anania, Rinaudo, Valentini, Gemiti, Decarli, Lambrughi, Benassi, Borja, Mosquera, Greco, Emeghara, Belingheri. All. Nicola.



MILAN: Gabriel; Poli, Zapata, Mexes, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Nocerino, Birsa, Kakà; Balotelli. A disposizione: Abbiati, Coppola, Bonera, De Sciglio, Zaccardo, Cristante, Saponara, El Shaarawy, Matri, Niang. All. Allegri

Allo stadio Picchi, ore 18:00 andrà in scena l’ anticipo della quindicesima giornata di serie a, tra Livorno- Milan.Due squadre bisognose di punti: da una parte i toscani per allontanarsi dalla zona retrocessione, i rossoneri per provare, almeno, una rincorsa verso l’ Europa.

Il Milan arriva dalla prima vittoria in trasferta, a Catania per 3 a 1, che ha portato un pizzico di tranquillità

Sfida molto importante per il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, livornese di nascita. Di certo però, non lascerà i 3 punti al collega Nicola, che in caso di sconfitta, potrebbe essere esonerato.

ll Milan non può ancora permettersi di pensare al terzo posto. ''Bisogna restare con i piedi per terra e avere equilibrio, sappiamo che possiamo fare un altro saltino in classifica'', ha spiegato Allegri, il cui Milan ha 14 punti di ritardo sulla zona Chiampions League. ''Le due vittorie hanno accresciuto l'autostima ma non cominciamo a pensare troppo lontano'', è l'avvertimento dell' allenatore rossonero, cauto di fronte alle chance di rimonta.

Nella sua corsa verso la salvezza il Livorno trova un altro ostacolo molto arduo, il Milan, Nicola però non si da già per sconfitto: "Noi siamo sempre disposti per dare il massimo e cercare di fare risultati anche eclatanti, ci pensiamo sempre. Balotelli? Il Milan ha tanti campioni non solo lui, dovremo fare massima attenzione per tutta la gara"

Ricardo Kaka' e' arrivato a 99 gol con la maglia del Milan, di cui 73 in serie A, 24 nelle coppe europee e 2 in altri tornei. Con il gol al Catania, Kaka' e' salito a 73 reti in serie A, agganciando al nono posto della classifica marcatori del Milan in serie A su girone unico Pippo Inzaghi

Muntari, se gioca, taglia il traguardo delle 300 gare italiane, dove ha indossato le maglie di Udinese, Inter e Milan, sommando finora 230 gettoni in serie A, 25 in coppa Italia, 41 nelle coppe europee e 3 in altri tornei. L'esordio risale al 25 settembre 2002.

Come ci arriva il Livorno- toscani hanno la rosa quasi al completo tranne Piccini e Botta infortunati. Mister Davide Nicola può attingere a piene mani da un gruppo che cerca riscatto. Il Livorno dovrebbe presentarsi contro il Milan con un 3-5-1-1, Paulinho e Greco in avanti mentre Emeghara inizia dalla panchina. A centrocampo capitan Luci con i giovani Duncan e Mbaye, oltre agli esperti Schiattarella e Biagianti.

Come ci arriva il Milan - Finalmente, ci viene da dire l’ infermeria del Milan si sta svuotando: recupera in difesa Mexes e De Sciglio, e probabilmente il giovane terzino sarà impiegato sulla destra vista l'assenza di Abate. Mexes e Zapata riprendono il loro posto al centro della difesa. Poli potrebbe tornare a centrocampo. Davanti Birsa e Kakà dietro Balotelli. El Shaarawy inizialmente in panchina. Tra i pali torna Abbiati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-5-1-1) Bardi, Coda, Emerson, Ceccherini, Schiattarella, Luci, Duncan, Biagianti, Mbaye, Greco, Paulinho. All. Nicola.

MILAN (4-3-2-1) : Abbiati, De Sciglio, Mexes, Zapata, Emanuelson, Montolivo, De Jong, Poli, Birsa, Kakà, Balotelli. All: Allegri.

Nelle ultime 9 giornate il Livorno ha perso 7 partite, nelle altre due una volta hanno vinto ed una pareggiato: 4 punti ottenuti su 27 a disposizione. 300 da professionista per Andrea Luci, che somma finora 13 gettoni in serie A, 243 in B, 22 in C-1, 15 in coppa Italia e 6 in altri tornei, con le maglie di Sassari Torres, Pescara, Ascoli e Livorno. Esordio il 28 agosto 2005 in Sassari Torres-Gela 2-1, in C-1.

Di seguito i precedenti delle ultime sfide giocate tra Livorno e Milan all’Armando Picchi di Livorno nel girone d’andata, gli ex del presente e del passato, gli episodi che hanno fatto la storia e gli ultimi incontri delle due squadre:

LIVORNO-MILAN, GLI ULTIMI 5 INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE D’ANDATA:

Stagione 2009/10: Livorno -Milan 0-0. 3 giornata.

Stagione 2006/07: Livorno-Milan 0-0. 4 giornata.

Stagione 2005/06: Livorno-Milan 0-3. 17 giornata.

Stagione 1948/49: Livorno-Milan 2-1. 17 giornata.

Stagione 1947/48: Livorno-Milan 1-1. 5 giornata.

GLI EX TRA LIVORNO E MILAN:

Nel Milan: Marco Amelia (al Livorno dal 2001 al 2003 e poi dal 2004 al 2008).

Nel Livorno: Alessandro Lambrughi e Gabriele Aldegani (cresciuti nelle giovanili del Milan)