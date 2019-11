Il Milan va a Livorno per la riconferma

Un Milan che sembra rinato stasera alle 18 va a Livorno per cercare di risalire ulteriormente la classifica, dopo l'importante vittoria di Catania, e per preparare al meglio la sfida di mercoledì contro l'Ajax, fondamentale per gli ottavi di Champions. Allegri taglia il traguardo delle 200 panchine in Serie A proprio nella sua città natale e va alla ricerca della vittoria numero 100, vittoria che sarebbe imporantissima dal momento che per tentare di riavvicinarsi in zona Europa servono risultati su risultati e il calendario, con Roma e Inter a chiudere il 2013, non viene sicuramente incontro. Di contro, il Livorno di Nicola vive un momento di profonda difficoltà e caos societario. Le tre sconfitte consecutive con Inter, Juventus e Chievo hanno gettato nello sconforto totale l'ambiente. Il presidente Spinelli, con la mediazione del ds Capozucca, ha riconfermato all'ultimo la panchina del ex-allenatore del Lumezzane, ma con ogni probabiltà un'ulteriore sconfitta nel match di oggi sarà fatale per il tecnico pitagorico, Di Carlo e Ballardini, intanto, scalpitano.

Nicola schiererà i suoi ragazzi con il consueto 3-5-2. A protezione del portiere Bardi, il tecnico torinese schiererà il trio titolare: Coda-Emerson-Ceccherini. A centrocampo, visti i problemi alla schiena, Greco va solo in panchina, con Duncan che si sposterà davanti alla difesa e Biagianti andrà ad occupare lo slot di interno sinistro, interno destro, invece, il capitano Luci. Sugli esterni Nicola sembra orientato a puntare su Schiattarella a destra e M'Baye è favorito su Gemiti a sinistra. Siligardi, inoltre, sembra aver vinto il ballotaggio con Emeghara e affiancherà il bomber brasiliano Paulinho.

Allegri, di contro, può finalmente tornare a sorridere: gli infortunati stanno recuperando piano piano, sopratutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Per il match contro i pitagorici, infatti, il tecnico rossonero potrà contrare sul ritorno di Mexes e De Sciglio, che dovrebbero partire entrambi titolari. A completare il pacchetto arretarato ci saranno Zapata ed Emanuelson, a difesa della porta del rientrante Abbiati, recuperato dopo l'attacco influenzale pre-Catania. A centrocampo, con Muntari ancora fuori ma prossimo al rientro con l'Ajax, il collaudato trio Poli-De Jong-Montolivo. In attacco, a supporto dell'unica punta SuperMario Balotelli e a completare l'albero di Natale, Kakà, alla ricerca dello storico gol numero 100 in rossonero, e Birsa. Solo panchina per Stephan El Shaarawy che non è ancora al meglio della condizione, ma sicuramente rientrerà a partita in corso.