Diretta Napoli - Udinese in Serie A

Spettacolo al San Paolo! Partita davvero incredibile! Soprattutto pensando che l'Udinese partiva con lo sfavore del pronostico. Invece gli uomini di Guidolin hanno saputo tenere testa al Napoli, conquistando così un punto prezioso su un campo difficile come quello del San Paolo. Per il Napoli ennesima prova con molti alti e bassi: una buona prova rovinata però dalle solite distrazioni difensive. Adesso per il Napoli la lotta per lo scudetto è ancora più in salita.



90+4' FINITA!! Bergonzi fischia la fine della contesa! Al San Paolo l'Udinese blocca il Napoli sul 3-3



90+2' Uscita di Brkic coi pugni a salvare l'Udinese. Partita agli sgoccioli, il Napoli tenta il tutto per tutto



90' Saranno quattro i minuti di recupero! Ancora 240 secondi per le speranze del Napoli.. e puntale arriva il corner, l'ennesimo



87' Arrembaggio Napoli in questi ultimi minuti! Gli uomini di Benitez vogliono i tre punti! La partita è ancora apertissima ma l'Udinese è tutta chiusa dietro



85' Napoli confusionario! Troppo imprecisa la manovra dei partenopei in questo finale di partita! Facile per l'Udinese chiudere gli spazi e mantenere il pareggio



MAGGIO! CHE INTERVENTO! Recupero fondamentale di Maggio che ferma Maicosuel, ma l'arbitro non vede la trattenuta per la maglia PRIMA del tackle che poi però è pulito. Sarebbe stato rosso. GUIDOLIN perde la testa e viene espulso! CHE FINALE!



80' Dieci minuti alla fine della partita! Prestazione assolutamente sublime degli uomini di Guidolin! Segnare tre gol al San Paolo non è da tutti!



GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PAZZESCO!! PARTITONE!!! PAREGGIO DELL'UDINESE! Basta da centro area infila in rete! Colpevole Behrami che lo perde!!



Altro cambio per Benitez: fuori DZEMAILI dentro BEHRAMI



75' Partita letteralmente esplosa!! Sarebbe stato impossibile pronosticare un tale risultato all'avvio quando la partita era statica e noiosa! Adesso è frenetica con capovolgimenti di fronte continui



72' Esce Pandev autore di una bellissima doppietta, entra Mertens al suo posto



GOOOOOOOL!!!!!!!!! INCREDIBILE!!!! COSA SUCCEDE AL SAN PAOLO!! Vatanggio del Napoli!!! Succede tutto nel giro di due minuti!! Higuain conclude a rete, Bkric si produce in un miracolo ma sulla ribattuta è pronto Dzemaili che insacca in rete! E' 3-2 Napoli



GOOOOOOOOL!!! BRUNO FERDANDES! Da una palla persa sanguinosa della difesa partenopea!! Che conlusione del portoghese!! Che gol!! E' 2-2



65' Break dell'Udinese con la ripartenza di Nico Lopez poi sprecata da Lazzari. L'Udinese comunque continua a essere presente. Partita apertissima



61' Ritmi bassi adesso al San Paolo e partita spezzettata da molti interventi fallosi. Il Napoli sembra aver esaurito la sua foga offensiva, almeno per adesso



58' Dzemaili ci prova da calcio di punizione ma la sua conclusione rasoterra è sballata e esce larga sul fondo



55' Assedio Napoli in attacco. La squadra di Benitez sta spingendo in cerca del terzo gol della sicurezza!



50' Troppo ambizioso Insigne che invece di servire Higuain a centro area cerca Callejon sul secondo palo! Facile per Brkic far preda del pallone!



47' Non una grande serata per Fernandez, oltre all'auguol si becca anche il cartellino giallo! Fallo su Fernandes sulla fascia sinistra, scivolata troppo irruenta!





45' Iniziata la ripresa! Napoli in possesso palla. Stessi ventidue in campo



21.48 - Squadre che ritornano in campo per i secondi quarantacinque minuti







Bellissimo finale di primo tempo che ha visto la squadra di Guidolin riaprire la partita grazie ad un autogol fortunoso allo scadere. Buon Napoli negli ultimi quindici minuti ma l'Udinese merita di rimanere in partita. I friulani avevano fatto benissimo nella prima mezz'ora di gioco venendo poi inghiottiti dalle fiammate della squadra partenopea. Il Napoli chiude in vantaggio 2-1. Sarà un secondo tempo spettacolare. A tra poco!!







45' Gervasoni fischia la fine dei primi quaranticinque minuti!! Incredibile al San Paolo. In dieci minuti è successo di tutto



GOOOOOOOOOOL! GOOOOL! AUTOGOL DI FERNANDEZ! Heurtaux sale di testa, Fernandez nel tentativo di anticipare Domizzi anticipa tutti e infila anche Rafael. Udinese che accorcia le distanze!



42' Guidilon predica calma dalla panchina. La sua squadra non vede l'ora che l'arbitro fischi la fine del primo tempo!!



GOOOOOOL!! PANDEV!! ANCORA! DOPPIETTA PER IL MACEDONE! Controlla con il destro, si gira e di sinistro insacca in rete! Niente da fare per Brkic!! Gran gol di Pandev!



39' Adesso la squadra partenopei ha acquistato fiducia e spinge in fase di attacco!



GOOOOOOL!! PANDEEEEV!! ANCORA LUI! La sblocca il macedone! Dagli sviluppi di un corner Pandev sfrutta una mischia per infilare Brkic e firmare il gol dell'1-0!!



34' Udinese libero di impostare il gioco. Stranamente il Napoli non porta quasi mai pressing sui portatori di palla della squadra friulana



Prima mezz'ora di gioco in archivio che vede l'Udinese tenere benissimo in difesa e molto più reattiva e intraprendente in fase di attacco. Napoli troppo sterile



28' Napoli sottoritmo e incapace di trovare spazi. Insigne è l'unico al momento che sta provando a inventarsi qualcosa. Azzurri deludenti



Fenardes!!! Due rimpalli favoriscono il portoghese! Il suo tiro in qualche modo viene deviato in angolo da Rafael! Pericolo per il Napoli!



INSIIIGNEEE!! PRIMA FIAMMATA DEL MATCH! Taglio ad accentrarsi per lui e bordata di sinistro che esce a lato!



22' Calcio di punizione per l'Udinese. Dagli sviluppi colpo di testa telefonato di Pereyra direttamente nelle braccia di Rafael



20' Difesa friulana molto chiusa e organizzata tatticamente alla perfezione. Davvero difficile per il Napoli trovare spazi



Primo quarto d'ora volato via. Ai punti più Udinese del Napoli. Giocano con personalità i friulani. Napoli che si deve ancora accendere



15' Fuorigioco di Callejon. Bella l'iniziativa di Pandev ma il pallone è arrivato sui piedi dello spagnolo troppo tardi



Non un gran ritmo in questo avvio. Entrambe le squadre si "accontentano" di studiare l'avversario



12' Bianconeri pericolosi! Bel destro di Bruno Fernandes che impegna Rafael che si salva in tuffo oppondendosi con i pugni



Buona Udinese in questi primi dieci minuti. La squadra di Guidolin è molto aggressiva e gioca di rimorchio cercando di sfruttare al meglio le ripartenze concesse dalla squadra partenopea



8' Altro corner per il Napoli ma il cross esce male e l'Udinese spazza via. Partita ancora molto ferma a centrocampo



5' Uscita scomposta e maldestra del portiere dell'Udinese Brkic al limite che svirgola in calcio d'angolo che si traduce in un nulla di fatto



3' Pochi spazi per i friulani che conquistano il primo corner del match grazie ad una chiusura di Albiol che ferma Pereyra scattato sulla fascia



Subito bel cross di Insigne dalla sinistra, batti e ribatti in area con Higuain che non riesce a trovare il varco per calciare



1' Gervasoni fischia l'inizio della partita! Possesso palla Udinese



Squadre in campo! Manca pochissimo all'inizio!



Napoli e Udinese nel tunnel del San Paolo in attesa di scendere in campo!!



20.40 - Squadre negli spogliatoi. Quasi tutto pronto al San Paolo!



20.32 - Premiato Christian Maggio per le sue 200 presenze in maglia azzurra, per lui una maglia commemorativa. Squadre rientrate negli spogliatoi



20.30 - Squadre in fase di riscaldamento. Un quarto d'ora al fischio d'inizio!



20.10 - Queste le formazioni ufficiali: Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Dzemaili; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain. A disposizione: Reina, Colombo, Uvini, Cannavaro, Armero, Behrami, Bariti, Radosevic, Mertens, Zapata. Allenatore: Rafael Benitez. Udinese (3-5-1-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Fernandes, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Pereyra; Lopez. A disposizione: Kelava, Naldo, Bubnjic, Douglas, Widmer, Badu, Pinzi, Jadson, Merkel, Milnar, Maicosuel. Allenatore: Francesco Guidolin



19.30 - Amici di Vavel Italia, buonasera! E benvenuti all'anticipo serale della 15esima giornata di campionato che mette di fronte Napoli e Udinese. I partenopei sono a caccia di conferme dopo la bella vittoria all'Olimpico contro la Lazio, ma guai a sottovalutare l'undici di Guidolin, che ha battuto in casa la Fiorentina e a Torino si è arreso solo in Zona Cesarini alla capolista Juventus.



Non sarà la partita della svolta per nessuna delle due, ma Napoli-Udinese offre il fascino di uno scontro fra squadre in salute con obiettivi ambiziosi. Benitez vuole riproporre quanto di buono fatto contro il relitto Lazio, magari concedendo qualcosa in meno. Gli azzurri, per portare a casa i tre punti, dovranno restare concentrati e non volare con la mente già alla partita con l’Arsenal. La compagine di Guidolin, invece, vuole tornare a far punti dopo la sfortunata sconfitta contro la Juve, arrivata nel finale di gara dopo aver giocato alla pari in casa della capolista. La classifica non è delle migliori e l’Udinese ha fin qui segnato appena 4 gol in trasferta, indice dello scarso rendimento lontano dal Friuli. Al contrario il Napoli ha subito solo tre reti al San Paolo (seconda miglior difesa casalinga).



Oltre alla sfida, al San Paolo si aprirà la finestra del calciomercato. Tanti nomi, ma un unico grande vero obiettivo che milita che nell'Udinese. Più che Basta, Danilo o Muriel, il Napoli questa sera guarderà con interesse i progressi in casa friulana di Gabriel Silva, esterno brasiliano scuola Palmeiras. Titolare fisso dopo l'addio in estate di Giovanni Pasquale, il calciatore verdeoro si sta imponendo con prepotenza, nonostante il difficile inizio dei bianconeri. Lo segue con attenzione il Napoli che monitora Gabriel Silva fin da quando giocava in Brasile. Allora Bigon decise di mollare la presa, troppi i cinque milioni (spesi poi dall'Udinese) che chiedeva il Palmeiras. Un'occasione persa a cui a giugno si potrebbe porre rimedio con gli interessi.



Arbitro dell'incontro tra Napoli e Udinese sarà Andrea Gervasoni, della Sezione Aia di Mantova. Gervasoni ha diretto il Napoli in 10 partite di Serie A. Il bilancio è favorevole agli azzurri che hanno ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi contro le 2 sconfitte. Nelle sue 6 direzioni al San Paolo il Napoli è imbattuto (4 vittorie e 2 pareggi) e ha segnato minimo 2 gol. Quest’anno è alla prima designazione con gli azzurri. Il 38enne fischietto lombardo ha diretto l’Udinese, invece, in 11 matches di Serie A (uno solo in casa) e il bilancio vede 3 vittorie dei bianconeri, 5 pareggi e 3 sconfitte. E’ alla seconda uscita stagionale con l’Udinese dopo Lazio – Udinese 2 – 1 della prima giornata di campionato. Ha già diretto un Napoli – Udinese il 31/01/2009 terminata 2 – 2. Gervasoni non ha mai diretto squadre allenate da Rafa Benitez, mentre ha 8 precedenti con squadre di Guidolin (Udinese e Parma) e il bilancio per il tecnico è di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.



I PRECEDENTI - In Serie A, per assistere a un Napoli-Udinese, si è dovuta attendere la storica promozione friulana negli anni ’50, e il primo confronto è del 1950/51, alla penultima giornata, in cui i partenopei si sono imposti per 2-1. L’ultima sfida (un anno fa) è terminata con lo stesso risultato. In Campania si sono disputati 31 incontri, con il Napoli che ne vinti 17, pareggiati 10 e persi solo 4, con 51 gol fatti e 33 subiti. Nei confronti tra A e B, sia a Napoli che a Udine, le partite giocate sono 70, con 25 vittorie azzurre, 28 pareggi e 17 trionfi bianconeri.



Nelle ultime tre stagioni (al San Paolo) fra Napoli ed Udinese ha sempre vinto la squadra capace di segnare due reti. Ma il 2-1 rappresenta anche il successo più frequente degli azzurri ai danni dei bianconeri negli scontri di campionato a Napoli. Viceversa è proprio l'1-2 per i friulani sui partenopei la vittoria più frequente nelle trasferte a Fuorigrotta. Insomma, fra Napoli e Udinese sembra proprio una questione di 2 gol. Sabato saranno 965 i giorni trascorsi dall'ultimo successo delle 'zebrette' sul 'ciuccio'. Era la 33esima giornata del torneo 2010-2011, 17 aprile 2011, e guarda caso la sfida su chiuse col punteggio di 1-2, Inler, Denis e Mascara i marcatori. Poi, neppure in casa, gli uomini di Guidolin hanno più avuto la meglio. Al San Paolo arriverà una squadra che fuori casa in questo torneo ha raccolto solo 3 punti (peggio ha saputo fare solo Catania) ed ha sempre incassato almeno un gol, anche nella vittoria sul campo del Sassuolo. Higuain e compagni vorranno riprendere quella serie gol casalinga interrotta col Parma e che andava avanti da 12 giornate di campionato.



LE STATISTICHE - Una sola volta il tecnico spagnolo Benitez ha affrontato l’Udinese, ovviamente sulla panchina dell’Inter: nel 2010/11 si impose a Milano con un 2-1, che è anche l’unico confronto tra i due tecnici. Guidolin, dal canto suo, ha affrontato il Napoli ben 17 volte (di cui una in B con il Palermo) e ha ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, un ruolino di tutto rispetto. Piccola curiosità: l’Udinese non ha mai pareggiato nelle ultime 11 partite (l’unico risale alla terza di campionato, contro il Bologna) ed è il terzo peggior attacco della Serie A (12) ma ha subito appena 16 gol (quinta miglior difesa). Si nota subito come sia venuta a mancare la straordinaria vena realizzativa di Totò Di Natale, che ha segnato poco rispetto ai suoi standard (4 gol). Proprio il bomber campano è stato negli anni gran carnefice della sua squadra del cuore: ha trafitto il Napoli ben 8 volte in 12 partite (10 in Serie A con l’Udinese e due in B con l’Empoli), di cui due triplette nel 2010.



Il Napoli comunque non vuole fermarsi. Tornata alla vittoria all'Olimpico contro la Lazio dopo i passi falsi con Juventus e Parma, la squadra di Rafa Benitez contro l'Udinese non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica e quindi dovrà essere bravo lo spagnolo a trasmettere la giusta concentrazione, a quattro giorni dalla gara con l'Arsenal che chiude il girone di Champions. Dall'altro lato c'è l'Udinese di Guidolin, che spesso ha creato problemi al San Paolo, ed è in un buon momento di forma: solo nel finale la Juventus nell'ultimo turno è riuscita a superare i friulani che più volte con Di Natale hanno sfiorato l'impresa allo Juventus Stadium.



COME ARRIVA IL NAPOLI - Senza Zuniga, Mesto, Hamsik infortunati e Britos squalificato, Rafa Benitez sarà costretto a cambiare ancora qualche elemento, in proiezione anche della sfida all'Arsenal. In difesa potrebbe esserci stavolta l'esordio di Reveillere a sinistra, Maggio confermato a destra ed al centro Albiol e Fernandez. A centrocampo dovrebbe riposare Behrami, già in dubbio all'Olimpico dopo i novanta minti con Parma e Borussia, lasciando il posto a Dzemaili con Inler. In attacco, alle spalle di Higuain, dovrebbe toccare a Mertens nel terzetto con Pandev e Callejon.



COME ARRIVA L'UDINESE - Guidolin deve fare a meno di Muriel e Ranegie infortunati, ma il punto interrogativo è rappresentato dalle condizioni di Di Natale: il napoletano non s'è allenato ma potrebbe comunque stringere i denti. Possibile passaggio al 3-5-1-1 per chiudere gli esterni ai partenopei: Heurtaux, Danilo e Domizzi in difesa, ai lati Basta e Gabriel Silva per una linea a cinque in fase difensiva mentre al centro Allan, Lazzarri e Pereyra. In attacco Bruno Fernandes in supporto di Lopez.



GIALLO DI NATALE - Non ci sarà Antonio Di Natale contro il Napoli al San Paolo ed è una notizia che sorprende fino a un certo punto dato che non sarà la prima volta che Totò, che ricordiamo essere napoletano, salta misteriosamente la trasferta a Napoli. Sarà solo una coincidenza? Non lo sappiamo. Certo è che Di Natale ha lavorato tutta la settimana e mai si è parlato di un suo problema fisico. Ieri però al momento delle convocazioni, il nome non compariva nell'elenco diramato da Guidolin. C'è un vero e proprio giallo intorno a Di Natale che non ci sarà ancora per una volta al San Paolo, lasciando un vuoto in attacco viste le assenze di Muriel e Ranègie entrambi fuori causa per infortunio.



NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Reveillere; Inler, Dzemaili; Mertens, Pandev, Callejon; Higuain. A disposizione: Rafael, Colombo, Armero, Cannavaro, Uvini, Bariti, Behrami, Radosevic, Zapata, Insigne. All.: Benitez

UDINESE (3-5-1-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Allan, Pinzi, Pereyra; Gabriel Silva; Bruno Fernandes; Lopez. A disposizione: Kelava, Scuffet, Bubnjic, Badu, Mlinar, Naldo, Douglas, Jadson, Widmer, Lazzari, Maicosuel, Zielinski. All. Guidolin.







In conferenza stampa Rafa Benitez ha parlato in questi termini della sfida di questa sera contro i friulani: “Teniamo alta l'attenzione contro l'Udinese. Hanno giocato una grande partita contro la Juventus. E' una squadra che a me piace molto ed è pericolosissima nelle ripartenze”. Guidolin, tecnico dell'Udinese, invece, in conferenza stampa, si è detto molto fiducioso e speranzoso di ripetere la buona prestazione offerta la settimana scorsa contro la Juventus: “Ho studiato i punti deboli del Napoli, ma non è detto che riusciremo a sfruttarli in partita. Ci proveremo. Abbiamo bisogno di punti e non di complimenti, dovremo giocare con il coraggio mostrato a Torino”