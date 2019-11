Diretta Verona - Atalanta in Serie A

90+5' - Finita! Rimonta del Verona che batte 2-1 l'Atalanta e vola a 25 punti.

90' - Quattro minuti di recupero.

88' - Cazzola tradito da un rimbalzo, viene scavalcato da Cacia e lo spinge in area. Espulso per fallo da ultimo uomo. Moras inserito al posto di Iturbe.

87' - JORGINHO TRASFORMA! VERONA IN VANTAGGIO!

85' - CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Espulso Cazzola.

84' - Contropiede dell'Atalanta: Livaja serve sulla corsa Denis, tiro che finisce sull'esterno della rete.

82' - PAREGGIO DEL VERONA! Juanito Gomez salta liberissimo sul secondo palo e non lascia scampo a Consigli.

80' - Ultimo cambio nell'Atalanta: esce De Luca, entra Livaja.

79' - Toni appoggia in area su Iturbe, Consigli respinge con il piede.

76' - Ammonizione per De Luca che ha steso Maietta.

72' - Cacia rileva Martinho.

71' - Ennesima sponda di Toni, stavolta a servire Gomez: Consigli respinge.

68' - Si rivede in campo Giorgi, gli fa posto Brienza.

64' - Attacca con insistenza il Verona, Toni di testa mette a lato.

62' - Toni colpisce la traversa di testa, ma il gioco era fermo per una spinta del campione del mondo.

58' - Gomez prende il posto di un brutto Cirigliano, prima mossa di Mandorlini.

57' - Risponde l'Atalanta! Liscio di Gonzalez, Denis prova il diagonale e Rafael si allunga e con la punta delle dita mette in angolo.

56' - Clamorosa palla gol per il Verona! Consigli vuole evitare un angolo, ma tenendo il pallone in campo lo consegna a Toni: cross in mezzo per Iturbe che, senza il portiere, schiaccia d testa mandando alto.

53' - Ammoniti Maietta e Denis per proteste.

47' - Cambio nell'Atalanta: esce Carmona, entra Migliaccio.

46' - Si riparte! Nessun cambio durante l'intervallo.

15:55 - Il Verona ha dominato nei primi venti minuti, senza riuscire a incidere con particolare pericolosità. L'Atalanta è uscita alla distanza, sfruttando abilmente l'arma del contropiede. Al di là della prodezza balistica di Denis, i nerazzurri hanno saputo resistere e sferrare il colpo nel momento più opportuno.

45+2' - Finisce il primo tempo! Atalanta in vantaggio 1-0, decide un bel gol segnato da Denis nel finale.

45+1' - Sul cross di Agostini, Consigli allontana di pugno: l'azione prosegue, ma Agostini colpisce male da buona posizione e mette alto.

45' - Bentegodi che porta bene all'Atalanta, proprio qui Moralez aveva realizzato l'ultimo gol in trasferta dei nerazzurri due mesi fa contro il Chievo. Un minuto di recupero.

42' - VANTAGGIO ATALANTA! GOLASSO DI DENIS!! Cirigliano perde palla in mezzo al campo, Koné lancia Denis verso l'area di rigore, si beve Gonzalez e con un tocco sotto scavalca Rafael.

40' - Romulo recupera palla sulla destra e avanza a gran velocità, palla in mezzo per Toni che in un modo o nell'altro la difesa dell'Atalanta riesce a contrastare. Quando il Verona va in velocità nasce sempre qualche pericolo.

35' - Angolo di Brienza, sul primo palo colpisce di testa Canini che non inquadra la porta.

33' - Punizione di Baselli, Rafael segue bene la traiettoria e para.

28' - Prima opportunità per l'Atalanta. De Luca svaria a sinistra e appoggia per Denis, bravo il Tanque a difendere il pallone e a provare la conclusione: Rafael respinge lateralmente e la difesa allontana.

25' - Si fa vedere in avanti l'Atalanta. Denis conquista il pallone sulla sinistra, ma il suo traversone non è preciso e termina fuori dal campo.

22' - Si sviluppa ancora sulla sinistra l'azione offensiva del Verona. Agostini appoggia su Martinho che da posizione defilata prova a sorprendere Consigli, ma l'estremo difensore nerazzurro è reattivo nella respinta.

21'- Azione confusa nell'area di rigore dell'Atalanta che riesce comunque a liberare.

19' - Cross da sinistra di Agostini, alle spalle di Toni stacca di testa Iturbe che manca di poco il bersaglio.

15' - Ammonito Carmona che stende Iturbe.

14' - Rientra in campo Cazzola, si può riprendere.

13' - Sassata di Toni che centra in pieno volto Cazzola, gioco fermo.

9' - Buona ripartenza del Verona: Martinho allarga a sinistra su Romulo, traversone per la testa di Toni: Consigli blocca con sicurezza.

2' - Il primo tentativo di conclusione è di Iturbe, su sponda di Toni: presa comoda per Consigli.

1' - Cominciata! Calcio di avvio battuto dal Verona che attacca da destra in questo primo tempo.

15:00 - Le squadre entrano in campo: pomeriggio soleggiato e atmosfera calda creata dal pubblico veronese.

14:00 - Buon pomeriggio dalla stadio Bentegodi di Verona, dove seguiremo in diretta l'incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A tra Verona e Atalanta.

13:50 - Arbitra il sig. De Marco di Chiavari. Per lui è la 129a direzione in Serie A e incrocia il Verona per l'undicesima volta (4 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta), l'Atalanta per la diciassettesima (2 vittorie, 7 pareggi e altrettanti ko).

13:45 - Colantuono vanta una tradizione positiva con il Bentegodi. Qui da avversario dell'Hellas non ha mai perso, vincendo in ben due occasioni (2004/2005 con il Perugia e la stagione successiva con l'Atalanta) e pareggiando una volta. Il bilancio complessivo parla di una sola affermazione veneta, 2 pareggi e 3 successi di Colantuono (foto: atalanta.it).

13:30 - Mandorlini incrocia oggi l'Atalanta da avversario per la seconda volta: la prima fu nel 2007 da allenatore del Siena, mentre sulla panchina nerazzurra c'era Gigi Del Neri. Quella partita si concluse 1-1, con le reti di Loria e Doni. (foto: repubblica.it).

13:15 - Mandorlini e Colantuono si sono sfidati soltanto due volte. Era la stagione 2003/2004, Mandorlini sedeva allora sulla panchina dell'Atalanta e Colantuono guidava il Catania. In Sicilia finì 1-1, nel ritorno netta vittoria dei bergamaschi. Dunque Colantuono, che adesso allena l'Atalanta, proverà a vincere la prima sfida con il collega dell'Hellas.

13:00 - Verona e Atalanta non si affrontano in Serie A da nove anni. Il 3 febbraio 2002 l'Hellas vinse 3-1, ma al termine di quella stagione retrocedette in B. Poi ci sono stati alcuni confronti nella serie cadetta, con tre vittorie della Dea e una del Verona. L'Atalanta non vince al Bentegodi in Serie A dal 10 maggio 1992 (3-1). Il Verona vinse il suo unico scudetto affrontando proprio i nerazzurri, anche se si giocò a Bergamo.

12:45 - Colantuono ne ha abbastanza di figuracce in trasferta, dove l'Atalanta non segna dal 5 ottobre (guarda caso l'ultima partita vinta, proprio qui al Bentegodi contro il Chievo): "A Verona serve una scossa, anche se affrontiamo la seconda squadra come rendimento interno. Sono un mix tra giocatori di grande esperienza (in primis Luca Toni) e giovani dall'immenso talento. Anche se abbiamo ancora molti assenti, sono molto fiducioso verso i nostri giovani che contro il Sassuolo hanno dimostrato di essere in crescita". Il tecnico dei nerazzurri siederà regolarmente in panchina nonostante l'espulsione nell'ultima partita contro la Roma (foto: corriere.it).

12:30 - L'allenatore del Verona Mandorlini, che oggi ritrova l'Atalanta (da lui allenata tra il 2003 e il 2004), riconosce il momento non particolarmente brillante: "Credevamo di poter passare il turno di Coppa Italia, ma così non è stato. Siamo comunque concentrati sull'Atalanta, senza dubbio la migliore tra le provinciali, una squadra che ha la Serie A nel dna. Le nostre prestazioni sono quasi sempre state positive, fare punti poi è un'altra cosa".

12:15 - Il Verona vuole recuperare lo smalto che ha perso nell'ultimo mese, dove ha rimediato tre sconfitte in campionato e una in Coppa Italia. Nemmeno l'Atalanta se la passa troppo bene, avendo vinto appena una delle ultime sei partite di campionato, ma in compenso è arrivata la qualificazione agli ottavi della coppa nazionale.

12:00 - Il Verona, una delle squadre con il miglior rendimento casalingo, affronta l'Atalanta, una delle formazioni peggiori in trasferta. Teatro della sfida del quindicesimo turno di Serie A il Bentegodi.