Inter - Parma: Nagatomo recuperato, ancora panchina per Ranocchia

Dopo il pareggio amaro con la Samp alla prima di Thohir a San Siro e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia raggiunta a fatica, mercoledì contro il Trapani, l'Inter è chiamata ad una prestazione convincente nel posticipo della quindicesima giornata di serie A contro il Parma. I nerazzurri sono affetti dalla "pareggite" visto che sono la squadra che, appunto, ha pareggiato più di tutte (6 volte), insieme a Bologna e Cagliari, tra le venti squadre di serie A. Domenica scorsa contro la Sampdoria, per l'ennesima volta, la beneamata ha visto svanire il vantaggio nei minuti finali, segno di una rosa non ancora matura per pensare in grande. Arriva, però, da un pareggio anche il Parma, l'1-1 nel derby emiliano contro il Bologna che ha evidenziato ancora una volta lo splendido stato di forma di Antonio Cassano che nonostante l'intervento al naso sarà regolarmente in campo, seppur con una maschera protettiva. Sfida importante per lui, grande ex della partita, ma anche per Donadoni che cercherà di invertire una tradizione: Parma sempre sconfitto nelle ultime sei uscite al Meazza.

PROBABILE FORMAZIONE - Lunga lista di indisponibili per Mazzarri: Chivu, Icardi, Milito, Mariga, Samuel e Kuzmanovic sono out. Recuperato, invece, Yuto Nagatomo che, reduce da un problema al polpaccio, partirà comunque dalla panchina. Panchina anche per Andrea Ranocchia che lascerà di nuovo il posto a Rolando schierato al centro della difesa completata da Campagnaro e Juan Jesus. A Jonathan e Zanetti il compito di scorrere lungo le fasce laterali mentre in mezzo al campo il trio di centrocampisti sarà formato da Taider, Cambiasso e Alvarez, con Kovacic pronto a subentrare. Davanti ancora fiducia a Rodrigo Palacio supportato da Guarin, con Belfodil ancora in panchina, anche contro la sua ex squadra.

Ecco, nel dettaglio, lo schieramento interista:

NUMERI E PRECEDENTI - Tradizione negativa, come detto, per il Parma nelle trasferte con i nerazzurri: due sole vittorie per i ducali in venticinque precedenti a San Siro, entrambe nella stagione 1998/1999: 2-0 in Coppa Italia e 3-0 in serie A. Dall'ultima vittoria emiliana al Meazza i confronti a Milano sono stati quindici, con nove successi dell'Inter, di cui sette consecutivi, e cinque pareggi. Di questi ultimi, l'ultimo tra le due squadre nello stadio milanese risale al 2006, match di Coppa Italia. In quel caso la partita terminò a reti inviolate; da allora sei vittorie consecutive per l'Inter, zero i successi emiliani.

QUOTE E PRONOSTICO - La vittoria dell'Inter è quotata 1,70 mentre il pareggio 3,50. Un trionfo esterno del Parma frutterebbe 5,30 volte la posta; nerazzurri quindi nettamente favoriti. Under e Over si attestano a 2,05 e 1,75. Il No Goal vale 2,20, l'ipotesi opposta si gioca a 1,75.

Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza. La direzione dell'incontro sarà affidata al signor Paolo Valeri che avrà come assistenti La Rocca e Liberti mentre il quarto uomo sarà Grilli. Assistenti addizionali Rizzoli e Nasca.