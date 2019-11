Diretta Inter - Parma in Serie A

Finale - Terzo pareggio di fila per la squadra di Mazzarri; troppi gli errori e le disattenzioni della squadra nerazzurra. Se davvero l'Inter vuole puntare in alto le correzioni da fare sono tante, sopratutto a livello di concentrazione e mentalità. Ottima la prova del Parma, che è andato a San Siro per fare la partita, riuscendo quasi nell'impresa. 3-3 il risultato finale. Grazie per aver seguito la partita con noi. Tra poco la cronaca della partita e le dichiarazioni dei protagonisti. Grazie da Luca Beggiao e VAVEL.

90'+3' - Biabiany allontana una pericolosa punizione. Finisce qui la partita.

90'+2' - Incredibile occasione per Cambiasso che ci prova di prima intenzione su assit di Nagatomo ma trova la bella risposta di Mirante. Sulla respinta sbaglia tutto Belfodil.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

89' - Ci prova ancora il Parma con Biabiany, palla deviata in angolo.

87' - Cambio anche nell'Inter: fuori Guarin, dentro Taider.

86' - Ultimo cambio nel Parma: out Sansone, dentro Rosi. Si copre Donadoni, che teme il contropiede nonostante la sua squadra sia costantemente in attacco.

85' - Ci prova Sansone, che centra il corpo di Campagnaro e la palla termina in angolo.

84' - Biabiany a botta sicura su passaggio di Cassani, Ranocchia salva tutto.

83' - Esce Cassao, rilevato da Amauri. L'attaccante saluta il suo ex pubblico, che risponde con un misto si applausi e fischi.

82' -Destro potente di Acquah, devia benissimo in angolo Handanovic.

81' - Giallo per Kovacic che stende Sansone per evitare il contropiede del Parma, nato da un corner mal sfruttato dall'Inter.

77' - Secondo cambio nell'Inter: fuori Jonathan, dentro Belfodil, ex Parma.

76' - Paletta cerca la conclusione sul cross nato da una punizione di Cassano dalla trequarti. Palla alta di poco.

74' - Kovacic, servito da Cambiasso, prova la botta dai 20 metri, palla fuori di un metro.

72' - L'Inter sta cercando con convinzione il gol del nuovo vantaggio. Inizia a farsi sentire la fatica, in questo secondo tempo ritmi davvero altissimi.

69' - Primo cambio nell'Inter: fuori Zanetti, dentro Nagatomo. La fascia di capitano passa a Cambiasso.

68' - Palacio recupera palla a Lucarelli, ma Valeri vede un fallo.

64' - Ci prova Cassano da fuori di controbalzo.Conclusione alta.

63' - Paletta ci prova di testa, blocca la pallae centrale Handanovic.

59' - ARRIVA IL PAREGGIO DEGLI OSPITI! QUANTE EMOZIONI IN QUESTO SECONDO TEMPO! 3-3 FIRMATO SANSONE!! CROSS DALLA SINISTRA CHE FINISCE LUNGO, MA TROVA CASSANI SULLA DESTRA. CONTROCROSS TESO DEL DIFENSORE DEL PARMA, CHE TROVA IN MEZZO ALL'AREA SANSONE CHE INSACCA FACILE.

58' - Sta attaccando forte il Parma, la squdra di Donadoni crede nel pareggio.

56' - INCREDIBILE!!!!! PAZZA INTER! IN DUE MINUTI RIBALTA IL RISULTATO! GUARIN! ECCELLENTE SPONDA DI PALACIO DI TESTA, CHE FA LA TORRE PER IL COLOMBIANO, CHE PROVA LA BOTTA DI PRIMA DA FUORI; LA PALLA COLPISCE LUCARELLI E LA DEVIAZIONE è FATALE PER MIRANTE! 3-2! CHE EMOZIONI A SAN SIRO!

54' - ANCORA EL TRENZA! 2-2 INTER! BELLISSIMO CROSS DI ALVAREZ DALLA SINISTRA, PERFETTO STACCO DI TESTA DELL'ARGENTINO CHE METTE IN DIFFICOLTA' MIRANTE, CHE PROVA A DEVIARE LA PALLA MA RIMBALZA SUL PALO E SI INSACCA! RITROVA CORAGGIO LA SQUADRA DI MAZZARRI!

52' - Fallo tattico di Ranocchia a metà campo: trattenuto Cassano per la maglia. Giusto il giallo per il difensore nerazzurro.

51' - L'Inter ci sta provando col cuore e la rabbia ma non con la testa: le azioni offensive dono troppo confusionarie ed i lanci imprecisi.

48' - Mischia furibonda nell'area del Parma, ci sono contatti dubbi, ma Valeri lascia correre. Il contatto più evidente riguarda Alvarez.

45' - Inizia il secondo tempo; a sorpresa nessun cambio tra le file nerazzurre.

Intervallo - Parma che conduce per 2-1 in questa gara abbastanza strana. L'Inter sta mostrando i potrebli ormai evidenziati nelle ultime 4 uscite, ma questa volta la squadra di Mazzarri è stata forse eccissivamente punita. Vedremo quali cambi effettuerà Mazzarri. Buonissima la prova della squadra ospite.

45'+1' - INCREDIBILE PAPERA DI HANDANOVIC, CHE BLOCCA LA PALLA CROSSATA DA PALETTA MA GLI SCAPPA DALLE MANI E RIMANE A POCHI METRI DALLA LINEA DI PORTA, PAROLO INSACCA A PORTA VUOTA! 1-2!

45' - Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.

44' - GOOOOLLL!!! PROPRIO LUI, EL TRENZA! ENNESIMO CROSS DI JONATHA DALLA DESTRA, CI METTE LO ZAMPINO PALACIO E FIRMA IL PARI! 1-1!

41' - Che rischio per l'Inter! Fuori di un soffio il tiro di Acquah! Svirgola il tiro Sansone, Cassani raccoglie sulla sinistra e appoggia balla per Acquah che da due passi tira fuori.

40' - Fallo di Kovacic nella metà campo del Parma su Paletta. Partita non brillante del croato.

38' - Azione molto elaborata dell'Inter: dopo una lunga serie di passaggi, Jonathan mette in mezzo dalla destra, ma non c'è nessuno pronta a raccogliere. Si sente la mancanza di una punta di peso.

36' - Pennella benissimo Cambiasso dalla sinistra, non ci arriva di un soffio Palacio.

33' - L'Inter fa fatica a costruire. Strettissime le maglie difensive del Parma.

29' - Mirante blocca in due tempi un cross insidioso di Guarin, Palacio era pronto sulla respinta. Molto attento fino a qui l'estremo difensore del Parma.

28' - Fallo di Paletta su Palacio; punizione battuta dalla destra da Jonathon, mischia in area, prova la conclusione Cambiasso, la difesa del Parma regge e spazza.

27' - Prova il siluro Guarin da fuori, alta di poco; Mirante era comunque attante.

26' - Proca il traversone Guarin per Palacio, blocca Mirante.

23' - Cross di Guarin dalla trequarti, Palacio impatta di testa ma la conclusione è centrale e debole. Facile per Mirante.

21' - Ennesimo cross di Jonathan dalla destra per Alvarez, che non riesce ad impattare di testa. Sul proseguo dell'azione, controcross di Cambisso, l'arbitro ferma tutto per fuorigioco di Campagnaro.

18' - Esce zoppicando Gargano, dentro Acquah. Primo cambio del match.

18' - Cosa ha sbagliato Palacio?! Guarin prova una girata di destro, la palla arriva a El Trenza che da 2 metri spara alto! Incredibile errore...

17' - Gioco fermo. Problemi muscolari per Gargano. Si prepara Acquah.

16' - Cross deviato di Jonathan dalla destra, la palla attraversa tutta l'area e spazza la difesa del Parma.

13' - Accusa il colpo l'Inter. Continua ad attaccare il Parma.

11' - GOOOL PARMA! OSPITI IN VANTAGGIO! FILTRANTE PER MARCHIONNI DI SANSONE, PERFETTO L'INSERIMENTO DELL'ATTACCANTE CHE BUCA CON FREDDEZZA HANDANOVIC! 0-1!

10' - Cross dalla linea di fondo di Jonathan, la difesa del Parma allontana. Prova ad andare in velocità Biabiany, Zanetti lo ferma di forza: boato del pubblico per il loro Capitano!

9' - Prima ammonizione del match: giallo per Parolo. Steso Campagnaro sulla trequarti.

8' - Brutta palla persa da Jonathan in mezzo al campo, ripartenza degli emiliani ma la palla crossata da Sansone è ancora troppo lunga.

7' - Traversone di Sansone, troppo lungo e non ci arriva nessuno.

6' - Guarin chiude Cassano, angolo per il Parma. Sugli sviluppi del corner, spazza la difesa nerazzurra.

4' - Sugli sviluppi del match, scambio Cassano - Parolo, che libera Paletta per il tiro. Colclusione bassa e centrale, blocca Handanovic.

4' - Buono spunto di Cassano, che prova il dribbling in area e guadagna il primo corner del match.

3' - CI prova da fuori Palacio, palla alta.

1' - Parte forte l'Inter, subito palla riconquistata da Palacio che viene steso.

20:45 - Si inizia. Prima palla del match alla squadra ospite.

20:44 - Tutto pronto a San Siro!

20:41 - Meno di 5 minuti al via!

20:35 - Ecco le formazioni ufficiali:

Parma: Mirante, Cassani, Gargano, Lucarelli, Biabiany, Parolo, Gobbi, Sansone, Paletta, Marchionni, Cassano. — inter.it (@inter) 8 Dicembre 2013

20:30 - 15 minuti al via! Le squadre sono in campo e si stanno scaldando.

20.00 - Dopo il brutto pareggio con la Sampdoria in casa, alla prima di Thohir a San Siro, la squadra di Mazzari sarà in campo questa sera alle 20:45 contro il Parma di Donadoni. Gli ultimi risultati dell’Inter sono tutt’altro che entusiasmanti: il pareggio con la Samp è stato preceduto dai pareggi con Bologna e Torino, che hanno evidenziato i limiti a livello di organico e di condizione dei nerazzurri. La vittoria di misura contro il Trapani non può soddisfare il gruppo ed i tifosi: l’imperativo di oggi è vincere.



Donadoni avrà il duro compito di invertire il trend del Parma quando si tratta delle trasferte a Milano: sei sconfitte in altrettante uscite. Gli emiliani sono reduci dal pareggio casalingo (1-1) contro il Bologna. Per ora il lavoro dell’ex CT della nazionale sulla panchina del Parma è stato ottimo ed i punti fino ad ora raccolti sono 17. Con i giusti innesti a Gennaio si potrebbe credere in qualcosa di più ambizioso che la tranquilla salvezza e l’arrivo a metà classifica.



Inter - Rispetto alla precedente uscita di campionato, non ci saranno grandi stravolgimenti di formazione da parte di mister Mazzarri. Lunga lista di indisponibili per Mazzarri: Chivu, Icardi, Milito, Mariga, Samuel e Kuzmanovic sono out. Recuperato, invece, Yuto Nagatomo che partirà comunque dalla panchina. Panchina anche per Andrea Ranocchia che lascerà di nuovo il posto a Rolando schierato al centro della difesa completata da Campagnaro e Juan Jesus. A Jonathan e Zanetti il compito di scorrere lungo le fasce laterali mentre in mezzo al campo il trio di centrocampisti sarà formato da Taider, Cambiasso e Alvarez, con Kovacic pronto a subentrare. Davanti ancora fiducia a Rodrigo Palacio supportato da Guarin, con Belfodil ancora in panchina, anche contro la sua ex squadra.



DIRETTA INTER – PARMA, ORE 20:45



Parma - L'infortunio al setto nasale riportato da Antonio Cassano nella sfida contro il Bologna di sabato scorso non è stato ancora smaltito dal fantasista barese, che però a San Siro ci sarà, grazie ad una maschera protettiva. Con lui, in avanti spazio ad uno tra Amauri e Nicola Sansone. Per il resto il tecnico Donadoni non avrà grossi problemi di formazione, con Paletta confermato in difesa ed il centrocampo formato da Gargano, Parolo, Biabiany e Marchionni.



Le sfide precedenti tra Inter e Parma hanno regalato sempre grandi emozioni ed un gran numero di gol. Indimenticabile per i tifosi nerazzurri è senza dubbio la vittoria per 0-2, ultima giornata del campionato 2007/2008. Doppietta di Ibrahimovic che consegna lo scudetto alla squadra nerazzurra e condanna gli emiliani alla retrocessione. Da ricordare anche il 5-2 della stagione 2010/2011, segnato dalla tripletta di Stankovic e dalla doppietta dell’ex, ancora amato, Crespo. Anche il 5-0 dell’anno successivo, col gran gol di Faraoni nel finale, è impresso nelle memorie degli interisti.



Ex della partita odierna, sicuramente meno benvoluto di Crespo, è Antonio Cassano. Quale sarà l’accoglienza dei tifosi in questa sfida Inter- Parma? Cassano dopo un anno al Milan, è passato ai colori nerazzurri (memorabili le sue conferenze stampa di presentazione: “Sopra il Milan non c’è nulla.” – “Sopra il cielo c’è solo l’Inter”). Dopo un anno travagliato e difficile è approdato a Parma, dove sta vivendo una seconda giovinezza e sta mostrando impegno per strappare un biglietto per i Mondiali in Brasile. Il barese, da sempre tifoso interista, come si comporterà stasera?

Arbitro della diretta Inter - Parma sarà Paolo Valeri della sezione di Roma: ecco le formazioni che scenderanno in campo a San Siro:

Inter: Handanovic, Juan Jesus, Campagnaro, Rolando, Jonathan, Cambiasso, Taider, J. Zanetti, Guarin, R. Alvarez, Palacio. All: Mazzarri. A disp: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Wallace, Pereira, Olsen, Mudingayi, Kovacic, Belfodil.

Parma: Mirante, Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi, Marchionni, Parolo, Gargano, Biabiany, Cassano, N. Sansone. All: Donadoni. A disp: Bajza, Mendes, Benalouane, Felipe, Kone, Mesbah, Munari, Valdes, Acquah, Palladino, Amauri, Okaka.