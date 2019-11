Diretta Roma - Fiorentina in Serie A

14.30 - Amici di Vavel Italia, che partita è stata! Spero che come me vi siate divertiti! Per Roma-Fiorentina è davvero tutto! Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento alla prossima partita di Serie A! Ma non andate via! Tra pochissimi minuti il video dei gol e degli highlights della partita!



Calcio spettacolo all'Olimpico! Sono stati novanta minuti di fuoco e fiamme! Grande intensità e grandi giocate! Alla fine la spunta la Roma che grazie al gol di Destro riesce a tornare alla vittoria che mancava da quattro turni. Per la Fiorentina nessun rammarico. I Viola hanno dato tutto in campo! Ma hanno trovato una grande Roma sulla loro strada!







90+4' FINITA!! La Roma ritrova la vittoria dopo quattro pareggi consecutivi!! I giallorossi battono la Fiorentina 2-1!!!



90+3' Ultimo giro di orologio! La Roma tiene palla con le unghie e con i denti. Grande partita dei giallorossi



ROSSIIIIIi!!!! LA ROMA SI SALVA GRAZIE AD UN INTERVENTO DI CASTAN CHE TOGLIE LA PALLA DALLA TRAIETTORIA DELLA PORTA!!



90' Quattro i minuti di recupero! I Viola tentano il tutto per tutto! Si gioca in una metà campo sola!



Esce Destro autore del momentaneo gol della vittoria, entra Bradley! Garcia si copre!



88' Finale in superiorità numerica per la Fiorentina! Sarà sofferenza Roma!



87' Espulso Pjanic!! Doppia ammonizione per il serbo che ferma fallosamente Pizarro a centrocampo!



Ultimo cambio Fiorentina: fuori Vargas, dentro Matos



85' Si fa sentire il pubblico dell'Olimpico! I tifosi capiscono che i giallorossi hanno bisogno della loro spinta per portare a casa i tre punti!



DE ROSSI AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO!! Chiude in angolo il pericolosissimo cross da dentro l'area in mezzo di Borja Valero!



82' La Fiorentina vorrebbe un calcio di punizione ai danni di Pizarro ma Orsato non è della stessa opinione e i giallorossi ripartono



80' I Viola provano a riorganizzarsi per tentare l'assalto finale. Dieci minuti alla fine del match. Partita apertissima



Borja Valero chiude bene su Gervinho che stava tagliando il campo in due per vie centrali. Buon impatto di Taddei comunque che a destra sta tenendo vive le iniziative della Roma



77' Secondo cambio tra le fila della Fiorentina: Al posto di Ambrosini entra Joaquin



74' Ritmi calati ancora all'Olimpico. Adesso la Roma vuole gestire il vantaggio







BENAAATIIAAA!! ANCORA DI TESTA!! Pallone che esce fuori di pochissimo!!



72' Esce l'ex Ljajic, entra Taddei per la Roma. Per la Fiorentina fuori Aquilani, dentro Pizarro



70' La Fiorentina ci crede ancora! Partita apertissima e ora la squadra di Montella attacca a testa bassa!



DE SANCTIS!!! VOLA SUL CALCIO DI PUNIZIONE DI PASQUAL!! Che miracolo! Che intervento!! Secondo tempo stupendo!!



ECCOOOOLOOOOO!!! DESTROOOOO!!! GOOOOOL!!!! Esordio stagionale con il gol per Destro! Brividi!!! Che azione di Gervinho che lo serve a centro area!!



MAAAIIICOOON!! INCREDIBILE!!! MIRACOLO NETO!! La Fiorentina si sta salvando in qualche modo! La sensazione è quella che i giallorossi siano vicinissimi al raddoppio!



65' La Fiorentina ricomincia da un rilancio dal fondo di Neto ma i Viola sono tutti schiacciati nella loro metà campo.



62' La Roma sta tornando a fare la voce grossa. La squadra di Garcia ha cambiato marcia!



STROOOTMAAAN!! PALOOOOO!! E' assedio Roma!!



GERVINHOOOO!!! ANCORA LUI! Semina tutta la difesa Viola per poi servire Ljajic che a due passi spara il suo destro addosso a Neto che chiude benissimo la porta!!



CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA!!! Cuadrado mette il turbo sulla trequarti poi mette al centro emaAquilani la "sbuccia" mangiandosi un gol clamoroso!!



57' Eccolo Destro!! Esce Florenzi!!



GERVINHOOOOO!!!! Che numero in area! Si accentra dal lato e prova il diagonale! Neto si salva con i piedi!!



E' il momento del ritorno di Mattia Destro! L'attaccante ha finito il riscaldamento!



55' Poche iniziative e idee in questo secondo tempo da entrambe le parti. Ritmi molto più bassi rispetto al primo tempo!



52' Ci prova De Rossi ma la sua conclusione esce di molto! Troppo imprecisi in questo avvio di ripresa i giocatori giallorossi



50' Brivido per la difesa della Roma!!! Il cross di Borja Valerio attraversa tutto lo specchio della porta giallorossa ma nessuno ci arriva e l'occasione sfila via!



48' Vi aggiorniamo intanto su quanto accaduto durante l'intervallo. All'ingresso del tunnel, Pjanic è andato a protestare nei confronti dell'arbitro Orsato per l'ammonizione che gli farà saltare la partita con il Milan. Il direttore di gara non l'ha presa bene e, secondo quanto riportano i bordocampisti di Sky, avrebbe risposto: "Tu vuoi fare il fenomeno, ma non sai con chi hai a che fare. Stai attento che se continui a parlare nella ripresa ti caccio fuori"



45' Ripreso il match!! Orsato fischia l'inizio del secondo tempo! Roma in possesso palla



13.30 - Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo per l'inizio della ripresa. Nessun cambio in vista per i due allenatori



Bellissimo primo tempo tra Roma e Fiorentina. Avvio lampo dei giallorossi che dopo otto minuti vanno in vantaggio con Maicon. Poi la Fiorentina piano piano esce allo scoperto e pareggia i conti con un grande gol di Vargas (video). Sarà certamente un grandissimo secondo tempo! Non andate via! A tra poco!!







45' Niente recupero! Orsato fischia la fine dei primi quaranticinque minuti! Partita spettacolare che sta mantenendo le promesse della vigilia! E' 1-1 all'Olimpico!



BENAAATIAAAA!!! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo il giocatore della Roma gira di testa!! Palla fuori di pochissimo!



42' Difesa Viola tutta schierata che attende la Roma ai venti metri. Non è facile per i giallorossi trovare spazi!



Roma e Fiorentina sono le due squadre che in campionato hanno segnato di più da palle inattive, 10 gol a testa. Corner Roma..



40' CInque minuti al termine del primo tempo! Adesso più Fiorentina che Roma! I Viola sono riusciti ad abbassare leggermente i ritmi di gara!



38' I Viola hanno trovato le giuste misure in campo e adesso la Roma sembra meno pericolosa!



Saetta di Cuadrado dai 35 metri, palla a lato di molto. Ma la Roma sembra aver accusato il colpo. E' da qualche minuto che non riparte più







35' La Fiorentina ha puntato Dodò! I terzini viola attaccano continuamente il brasiliano! Partita di altissimo livello finora!



33' Uno due Rossi-Cuadrado che prova un pallonetto improvviso! La sua conclusione però si spegne sopra la traversa!



30' Ancora aggressiva la Roma!! Ci prova di esterno Maicon! La sua botta è parata senza problemi da Neto! I giallorossi provano a tenere alto il ritmo di gara!



Azione per certi versi simile a quella del vantaggio romanista, il pari della Fiorentina nasce ancora dalle fasce e da un giocatore che va sul fondo e scarica



Tomovic si riscatta e va via sulla linea di fondo a destra, scarica al centro dove arriva Vargas che spara UNA BOOOOMBA di sinistro... CHE TIRO!!! Difesa della Roma completamente ferma! Partita equilibratissima adesso!



GOOOOOOOOOL!!! VARGAS!! PAREGGIO FIORENTINAAA!!! E' 1-1 all'Olimpico!! E' il quinto gol subito dalla retroguardia giallorossa!



27' Ci prova Maicon dal lato! Il suo sinistro però è sballato e finisce larghissimo a lato della porta difesa da Neto!







GERVIIIINHOOOO!!!! SCIVOLA A TU PER TU CON NETO!!! E liscia il pallone!! Che occasione per la Roma!!



25' Giallorossi in possesso palla. La squadra di Garcia è totalmente padrona del centrocampo! I Viola provano a riprendersi dall'incubo dell'avvio partita!



23' La Fiorentina prova a reagire! Altissima intensità di gioco da entrambe le parti! La Roma si difende benissimo!



AMMONITO PJANIC! Era diffidato, salterà la partita con il Milan. Netto però il fallo di mano a centrocampo



20' Rossiiiii!!!!! Che numero e che recupero!! Ruba palla a De Rossi a due passi da De Sanctis, si gira e calcia! Il capitano della Roma devia in angolo!! Fiorentina pericolosa!



18' Pjanic prova un destro a giro dal limite ma non inquadra lo specchio della porta. La Roma comunque riparte sempre a mille!!!



17' Cuadrado si accende per la prima volta a destra ma Tomovic ancora non sfonda. La Roma si chiude benissimo.



16' AMMONITO RODRIGUEZ! Intervento durissimo su Gervinho, ivoriano incontenibile...



14' Brutto fallo di Ambrosini! Ammonito! I Viola sono totalmente nelle mani giallorosse!



Passaggio sbagliato da Borja Valero. GERVINHO VA VIA! Scarica su Florenzi che ci prova ancora da fuori, la palla però viene deviata e si impenna e diventa una facile preda di Neto.



NETO SALVA LA FIORENTINA!!! PARATA A UNA MANO SU DE ROSSI! Che era andato a colpire di testa liberissimo in area... Fiorentina alle corde!!!



11' ALTRO SLALOM DI GERVINHO! Triangolo di prima e botta di Florenzi dalla sinsitra... Corner per la Roma... CHE PARTENZA DELL'IVORIANO!



FUORIGIOCO DI FLORENZI! Leggermente avanti su una palla filtrante di De Rossi! Momento critico per la Fiorentina!!



9' Dodò scappa via a sinistra e Ambrosini lo stende. Fallo tattico necessario del mediano viola!

8 'Partita già bellissima, adesso attendiamo la reazione della Fiorentina. Che intensità per i giallorossi!!



GOOL, GOOOLL, GOOL!!! MAICON, 1-0 ROMA!!! MAMMA VIA!!! Gervinho si "beve" Tomovic sulla linea di fondo, mette dentro per Maicon che in area piccola insacca dopo un batti e ribatti... ROMA AVANTI!!! CHE PARTENZA!!!



7' GERVINHO IN RIPARTENZA! Tomovic lo fa entrare dentro, lui scarica su Ljajic che prova la botta di prima intenzione ma trova la respinta di Rodriguez. QUANTE OCCASIONI!



Botta di sinistro dai 30 metri di Strootman, Neto è controsole ma la vede bene e la fa sua. Grande avvio del match.



4' NETO IN DUE TEMPI! Palla lunga dalle retrovie, Ljajic si butta dentro e Rodriguez non lo segue. Ma il portiere della viola in due tempi la fa sua.



2' Subito Aquilani che ci prova da fuori, conclusione un po' sballata che esce a lato.



VIA AL MATCH! Fiorentina subito in possesso palla...







12.10 - Queste le formazioni ufficiali: Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi,Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho. Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Ambrosini, Borja Valero; Cuadrado, Rossi, Vargas



11.30 - Amici di Vavel Italia, bentornati e benvenuti alla super sfida di vertice tra Roma e Fiorentina! I giallorossi nel lunch match di oggi ospitano i Viola con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi che hanno permesso alla Juventus di andare in vetta e portarsi a +3 in classifica. L'impegno per i ragazzi di Rudi Garcia sarà tutt'altro che semplice perché di fronte ci sarà una Fiorentina in buona forma che lunedì sera è tornata alla vittoria battendo 4-3 l'Hellas Verona. Sette i punti di distacco in classifica tra le due squadre che a Roma in sfide valide per il massimo campionato italiano si sono affrontate in 74 circostanze. Nell'ultima gara, valida per la 16esima giornata della Serie A 2012/13, a imporsi sono stati i giallorossi per 4-2.



Il quarto pareggio consecutivo come dicevamo prima ha lasciato oltre all'amaro in bocca, campo libero alla Juve e sollevato le prime perplessità sulla squadra di Rudi Garcia. La questione più gettonata è: la Roma è Totti dipendente? Forse si, di sicuro c’è che in questo momento è Strootman il faro della squadra. I giallorossi ospitano una delle squadre più in forma del nostro campionato nel loro momento “peggiore”, avendo subito 3 dei 4 gol stagionali proprio nelle ultime uscite con squadre sulla carta inferiori. Resta ancora l’imbattibilità, ma per prendere la Juve ci vogliono i tre punti. Morale alle stelle in casa Viola, con la banda di Vincenzo Montella reduce dalla sudata vittoria con il Verona e all’inseguimento del Napoli in terza piazza.



Nelle ultime sette giornate, solo la Juventus (18) ha fatto più punti della Fiorentina (15). I viola hanno ottenuto un solo pareggio nelle ultime 19 gare esterne di campionato (10V, 8P). 14 degli ultimi 15 gol della Fiorentina hanno visto la partecipazione, con gol o assist, di almeno uno tra Giuseppe Rossi o Borja Valero. Francesco Totti ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite di campionato giocate contro la Fiorentina. La Roma ha vinto le otto gare con Totti in campo in questa stagione, e solo due delle sei senza di lui.



DIRETTA ROMA-FIORENTINA



Il lunch match di questa domenica comunque tra Roma e Fiorentina rappresenta una sorta di ritorno al passato per molti giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Infatti, torneranno all'Olimpico in veste di avversari i vari Aquilani, Pizarro, Lupatelli, il ds Pradé, il medico Pengue e l'allenatore Montella. Tra i romanisti invece Balzaretti, Lobont e per ultimo Ljajic, che ha dichiarato che vorrebbe segnare nella sfida contro la sua ex squadra ma che se lo facesse non esulterebbe, affronteranno il loro passato.



Arbitro della sfida sarà Daniele Orsato. Il fischietto della sezione di Schio ha già affrontato i viola in 16 occasioni, con 8 vittorie viola, 2 pareggi e 6 sconfitte. Di cui, 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in trasferta. Nella passata stagione, Orsato ha diretto Siena-Fiorentina 0-1 (ultima vittoria viola con il fischietto di Schio), Cagliari-Fiorentina 2-1 (ultima sconfitta viola) e Fiorentina-Bologna 1-0. Ultima, in ordine di tempo, la gara dello scorso 6 ottobre all'Olimpico, nello 0-0 contro la Lazio. In questa annata, Orsato ha arbitrato 8 partite, con 3 vittorie casalinghe, 4 pareggi e 1 vittoria esterna. In totale, Orsato ha diretto 118 partite in Serie A, con 54 vittorie interne, 33 pareggi e 31 vittorie esterne e ha diretto i giallorossi in campionato 9 volte. Il bilancio è tutto sommato favorevole alla Roma, vittoriosa in 4 occasioni. L'ultima vittoria è l'1-0 di Parma dello scorso anno, primo successo della gestione Luis Enrique. Completano il quadro dei precedenti 3 pareggi e 2 pesanti sconfitte. Il primo ko con Orsato arbitro è arrivato proprio in casa del Genoa: il rocambolesco 4-3 del 2010/11 che costò la panchina a Claudio Ranieri. La seconda sconfitta dei giallorossi è l'infausta trasferta di Lecce dello scorso anno, quando la Roma uscì sconfitta dal Via Del Mare per 4-2.



I PRECEDENTI - In Serie A, si è assistito a un Roma-Fiorentina per 74 volte, con 33 vittorie giallorosse, 27 pareggi e 14 trionfi ospiti. La prima di queste partite è del 1931/32, terminata 1-1. L’ultimo confronto all’Olimpico è, ovviamente, della scorsa stagione, finito 4-2 con la doppietta di Totti. In assoluto, le due squadre si sono affrontate 166 volte, con un sostanziale equilibrio: 52 vittorie romaniste contro le 51 dei toscani, oltre a 63 pareggi. In equilibrio anche il conto dei gol, 210-206 in favore della Roma.



Tre sconfitte in tre partite. Questo il bilancio netto della Fiorentina di Montella contro la Roma da un anno e mezzo a questa parte. Roma-Fiorentina 4-2 all'andata del campionato 2012/2013, Fiorentina-Roma 0-1 in Coppa Italia con gol di Destro ai supplementari e Fiorentina-Roma 0-1 nel ritorno di Serie A con mani di De Rossi in area non sanzionato e rete di Osvaldo in pieno recupero. Tre gare, zero punti: la Viola di Montella non ha raccolto così poco contro nessun altro avversario. Tre sconfitte peraltro pesantissime per la scorsa stagione gigliata, visto che hanno segnato l'eliminazione dalla Coppa Italia (obiettivo considerato importante dalla società) e tre punti fondamentali persi il 4 maggio scorso a tre giornate dal termine della Serie A (la Fiorentina poi arrivò dietro al Milan per due sole lunghezze).



LE STATISTICHE - Garcia non ha mai incontrato sulla sua strada la Fiorentina, mentre Montella ha affrontato la “sua” Roma 5 volte, ottenendo due pareggi sulla panchina del Catania e 3 sconfitte sulle quella viola (una di queste sconfitte è arrivata in Coppa Italia ai supplementari). Neanche da giocatore l’aeroplanino Montella ha battuto i giallorossi: nella sua prolifica carriera con la Sampdoria ha perso 3 volte su 4 (un pareggio) e non ha segnato alcun gol.



COME ARRIVA LA ROMA - Francesco Totti sta meglio, ma è praticamente impossibile ipotizzare un suo impiego dal 1'. In attacco rientra Borriello che, però, è in svantaggio nel ballottaggio con Ljajic per una maglia da titolare. Il tecnico francese dovrà rinunciare solo a Balzaretti mentre recupera pienamente sia Pjanic che De Rossi. Il capitano giallorosso comunque partirà dalla panchina ma non è escluso che possa giocare qualche minuto. Davanti a De Sanctis giocheranno quindi Maicon, Benatia, Castan e Dodò, con il giovane terzino brasiliano in crescita nelle ultime gare. In mezzo al campo confermato il trio delle meraviglie Pjanic-De Rossi-Strootman, con Bradley pronto a far rifiatare uno dei tre. In attacco l’unico dubbio: sicura la presenza di Florenzi e Gervinho sulle fasce, pronti a sfruttare gli spazi che Montella lascerà, mentre il ballottaggio riguarda l’uomo che dovrà guidare l’attacco giallorosso. Borriello, pienamente recuperato, contenderà il posto a Ljajic con l’ex Milan che potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.Molto incerta anche la presenza di Daniele De Rossi che ieri non ha svolto la partitella a causa di un fastidio all'alluce. Ci sarà Miralem Pjanic, mentre l'infiammazione tendinea all'adduttore costringerà Balzaretti a saltare anche questa partita.



COME ARRIVA LA FIORENTINA - Meno problemi per Vincenzo Montella che, però, deve continuare a fare a meno di Mario Gomez. Al centro dell'attacco ci sarà ancora una volta Giuseppe Rossi con Cuadrado e Borja Valero alle sue spalle. In difesa Manuel Pasqual ha concluso in anticipo la seduta di ieri e dovrebbe lasciare il posto al peruviano Vargas. Ambrosini, Pizarro e Aquilani comporranno la diga di centrocampo.



Queste le probabili formazioni: Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho. Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Tomovic, Rodriguez, Compper, Pasqual; Ambrosini, Pizarro, Aquilani; Cuadrado, Borja Valero; Rossi.







In conferenza stampa il tecnico francese Rudi Garcia ha pensato bene di caricare l'ambiente giallorosso: "Sono sicuro che vedremo undici lupi sul campo. La conosciamo bene questa squadra, Bompard e Beccaccioli fanno sempre un lavoro importante sull'avversario. Domani [oggi] non importa se di fronte c'è una squadra forte o della seconda parte della classifica, per me non cambia nulla: vogliamo vincere e faremo di tutto col nostro gioco e con la nostra fame per prendere 3 punti". Montella invece, tecnico viola, si augura di vedere in campo il vero volto della squadra vista la difficoltà della sfida: "Sarà una partita difficile per noi, troveremo un avversario che ci affronterà al 101 per cento. La Roma ha giocatori che capiscono i vari momenti della partita, sanno accelerare e rallentare, oltre che difendere. Sarà per noi un impegno duro. Garcia è una persona simpatica prima di tutto e sulla squadra si tratta di un tecnico paziente, preparato, pragmatico. Sa cambiare la gara in corsa e si aspetta spesso di cambiarla. Questo è figlio della sua esperienza. La vigilia è molto simile a quella di Torino contro la Juve lo scorso anno e poi in campo non si è vista la stessa Fiorentina. Mi auguro di vedere una ferocia diversa rispetto a quella partita"



Oltre ai due allenatori, alla vigilia di Roma-Fiorentina in conferenza stampa, mercoledì, non poteva mancare il pensiero di Gabriel Omar Batistuta, doppio ex di lusso, che fu protagonista assoluto del terzo scudetto romanista: “Roma-Fiorentina sarà una grande partita, come è sempre stato sia al Franchi sia all’Olimpico. Entrambe le squadre stanno andando benissimo, il campionato è lungo e i giallorossi stanno giocando bene ma gli ultimi quattro pareggi dimostrano quanto sia difficile vincere sempre”. L’argentino farà il tifo per i viola, su questo ci sono pochi dubbi: “La Fiorentina non si può paragonare con nessun’altra squadra, io sono un professionista e sono andato alla Roma dove ho dato il meglio di me, ho anche segnato contro i viola. Quando ho giocato con la Roma volevo vincere con quella maglia, e potevamo farlo di più per 4-5 anni, ma sono successe delle cose, all’interno e all’esterno, che ci hanno impedito di aprire un ciclo. Totti? È super e può essere utile anche in Nazionale, quando smetteranno lui e Zanetti ne sentiremo tutti la mancanza. Destro? Non so se mi somiglia, oggi molti giocatori durano un paio di anni e poi scompaiono”.