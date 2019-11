Live Napoli - Arsenal in Champions League

22.50 - Appassionati di Champions League e amici di Vavel Italia, per Napoli-Arsenal è davvero tutto! Il Napoli ha concluso la sua avventura in Champions con una partita meravigliosa battendo l'Arsenal 2-0 ma non riuscendo a passare agli ottavi. C'è tanta amarezza ma nessuno mai cancellerà quello che questa squadra ha fatto stasera! Onore al Napoli! Alessandro Mancinelli e Vavel Italia vi danno appuntamento agli ottavi di finale di Champions dove a rappresentare l'Italia ci sarà solo il Milan! Ma non perdetevi l'Europa League, Juventus e Napoli sono ancora in corso per vincere un trofeo! Alla prossima! Tra pochissimo i gol della partita!



Giù il cappello al Napoli! Higuain è in lacrime. Il San Paolo continua ad applaudire. E' stato grande calcio quello giocato dal Napoli, è stata una perfomance strepitosa! C'è tanta delusione nei volti dei giocatori partenopei che però non hanno nulla da recriminarsi! Il Napoli giocherà l'Europa League anche se ha chiuso il gruppo F, il gruppo della morte, a 12 punti, gli stessi dell'Arsenal e del Borussia. La differenza gol è risultata fatale per gli uomini di Benitez che per un gol di differenza si vedono costretti ad abbondare l'Europa che conta. Ma resta il fatto che gli azzurri hanno giocato una Champions League di altissimo livello facendo onore al calcio italiano!



90+3' FINITA!!! Il Napoli vince 2-0!! Retrocede in Europa League Ma tutto il San Paolo rende onore alla squadra di Benitez! Applausi a scena aperta per il Napoli che ha giocato una partita pazzesca!



GOOOOOOOL!!! CALLEJOOOON!!! PALLONETTO VINCENTE ED E' 2-0!!



90+1' Il San Paolo è tutto in piedi e applaude la squadra! Il Napoli uscirà dalla Champions a testa alta e con 12 punti! Per la prima volta nella storia della Champions League una squadra con 12 punti retrocederà in Europa League



90' Pare dover finire qui il sogno Champions del Napoli che comunque ha giocato una grandissima partita! Saranno tre i minuti di recupero



Bruttissima notizia arrivata dal Velodrome! Il Borussia è in vantaggio a due minuti dalla fine!



87' Napoli in possesso palla. Sembra troppo stanca la squadra per provare a cercare il gol del doppio vantaggio! Gli uomini di Benitez hanno speso tantissimo!



85' Cinque al termine! I Gunners comunque continuano a giocare e cercano di recuperare il filo del gioco ma stasera è un grande Napoli anche in difesa



83' Sette minuti alla fine! Allarga il gioco sugli esterni il Napoli e prova a colpire! Mertens non arriva sull'assist di Insigne per un soffio!



82' Possesso palla continuo del Napoli, che gestisce il vantaggio senza però evitare di cercare gli spazi giusti per il raddoppio! Gli uomini di Benitez non possono permettersi di scoprirsi troppo!



80' Dieci minuti alla fine! C'è odore di impresa al San Paolo! Solo un gol dell'Arsenal o del Borussia condannerebbe il Napoli all'Europa League! La squadra di Benitez comunque sta giocando la partita perfetta!



77' Sta succedendo di tutto al San Paolo! Adesso è assedio Napoli!



RESTA IN 10 L'ARSENAL!! ESPULSO ARTETA!! DOPPIA AMMONIZIONE!!



75' Il Napoli è adesso agli ottavi e sta mettendo sotto l'Arsenal! E' ancora 1-1 tra Borussia e Marsiglia!



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOL!! GOOOOOL!!! HIGUAAAAIN!!!!! GOOOOOOOL!!! Che gol dell'argentino! Si gira col sinistro al limite servito da Callejon e incrocia battendo SZCZESNY! 1-0 Napoli!



70' Napoli padrone del campo! Continua il dominio della squadra partenopea! L'Arsenal sta rischiando tantissimo!



HIGUAAAAIIIIN!!! Vicinissimo al gol il Pipita!! Il suo destro si alza sopra la traversa ma l'argentino ha calciato da posizione defilatissima!



Ci prova Insigne ma la sua conclusione è troppo debole!!



67' Wenger è preoccupato, primo cambio per l'Arsenal: Esce Cazorla entra il bomber Ramsey autore di 12 gol in stagione tra Champions League e Premier League!



65' Insigne è l'uomo in più in campo! Il neo entrato sta cercando in tutti i modi di rendersi pericoloso!



63' Ammonito Arteta. Adesso anche il centrocampo dei Gunners è in difficoltà. Il Napoli deve capitalizzare!



CALLEJOOON!!!! DIAGONALE DI DESTRO CHE ESCE DI UN SOFFIO!! Che occasione!!



61' Arsenal sparito dal campo! Solo Napoli in campo! Si alza il grido del San Paolo! Tutti a Napoli credono nell'impresa! Ci prova Mertens ma il suo destro finisce altro sopra la traversa



60' E' il Napoli di inizio primo tempo! I partenopei tornano a spingere all'inverosimile!



ARMEEEEROOO!!! PAZZESCO!!! COME HA FATTO A SBAGLIARE!!! Poteva essere il gol della qualificazione!! A tu per tu con il portiere dell'Arsenal gli calcio tra le braccia!!!



56' Conquista campo il Napoli! Primo cambio per Benitez: Esce Pandev, entra Insigne!



L'Arsenal attacca ma non è mai pericoloso, buona la difesa partenopea questa sera



55' Napoli poco preciso anche sui piazzi calcati. Gli uomini di Benitez hanno un occasione unica stasera! Basta solo un gol per la qualificazione!



52' Meglio l'Arsenal nella prima parte di ripresa! Napoli in difficoltà! Sono i Gunners adesso a farsi vedere maggiormente in zona d'attacco



50' Armero spinge a sinistra, ma non riesce a sfondare! Male fino ad ora gli attaccanti del Napoli, davvero poco incisivi! Higuain è stato servito pochissimo!



48' Napoli col baricentro basso, Arsenal impreciso! Tanta confusione in questo avvio di ripresa!



45' Si riparte!!! Arsenal in possesso palla! Facce tese e concentrate in campo. Il Napoli può passare agli ottavi vincendo questa partita



Squadre che fanno il loro ingresso in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo! Stessi ventidue in campo!



E' un bel primo primo tempo quello appena conclusosi al San Paolo. Il Napoli era partito benissimo ma con l'andare della partita l'Arsenal è cresciuto e gli uomini di Benitez non hanno più retto i ritmi altissimi imposti ad inizio gara. Partita comunque ancora apertissima. Fare tre gol nei prossimi quarantacinque minuti sembra impossibile ma il Napoli se la sta giocando alla pari e le cose non sembrano andare male siccome ad adesso al Napoli basterebbe vincere anche solo con un gol di scarto dato che il Borussia sta pareggiando a Marsiglia



45' L'arbitro ungherese fischia la fine del primo tempo! E' ancora 0-0 al San Paolo



Due alla fine del primo tempo! 0-0 che sembra non sbloccarsi! ERRORE CLAMOROSO DI SZCZESNY che calcia addosso a Higuain! Palla fuori, ma brividi per l'Arsenal!



Dopo Mertens ammonito anche Dzemaili. Troppi falli per gli uomini di Benitez che sono sempre in ritardo sul pallone e sono costretti ad entrate scomposte



40' Cinque minuti alla conclusione del primo tempo! A centrocampo il Napoli davvero non riesce mai a recuperare il pallone. Perfetti i Gunners adesso nel giro palla



MAGGIO: CHE OCCASIONE! SZCZESNY esce male e l'esterno dal laterale a tu per tu prova un pallonetto anziché servire Higuain in mezzo! CHE ERRORE!



35' I Gunners sono tornati a costruire poco ma la maggior qualità a centrocampo consente agli inglese di giocare con tranquillità



33' Dopo un avvio dirompente e coraggioso il Napoli sta cercando di prendere le giuste misure per far male all'Arsenal che dà la sensazione di superiorità, ma dietro è perforabile!



BOTTA DI CALLEJON col destro dal limite! Palla alta! Bella conclusione a giro!



Scoccata la mezz'ora di gioco! Il Napoli ci sta provando seriamente ma in questa fase è l'Arsenal in controllo del centrocampo! I partenopei sono costretti a lanci lunghi che trovano spesso gli attaccanti in fuorigioco!



28' Arsenal meglio del Napoli ora! Gioca bene la squadra inglese in questa fase! Napoli molto arretrato ma partita apertissima! Sale il grido del San Paolo!



26' Con i contropiedi l'Arsenal fa paura! Il Napoli deve stare attento a non scoprirsi troppo! Serve giocare una partita comunque equilibrata



SI SVEGLIA L'ARSENAL! GRANDE RISPOSTA DI RAFAEL su GIROUD! Bella parata del portiere brasiliano!



22' Fa fatica ad andare al tiro il Napoli! Però c'è tanta volontà negli uomini azzurri! L'Arsenal sta giocando una partita molto difensiva! Non un catenaccio quello degli uomini di Wenger ma poco ci manca..



ARMEROOO!! Che discesa sulla fascia sinistra, prova a mettere in mezzo ma Mertesacker spazza l'area di rigore!



20' Arsenal remissivo, anche se prova con il possesso ad abbassare i ritmi! Il Napoli deve avere pazienza!



18' Sarà calcio d'angolo per l'Arsenal ma gli inglesi stanno faticando moltissimo! Il Napoli deve giocare una partita intelligente, gli uomini di Benitez stanno spingendo forse troppo. Devono comunque conservare le energie per il secondo tempo



16' Che partita del Napoli! I partenopei stanno letteralmente cancellando dal campo gli inglese che sono fermissimi a centrocampo e fanno incetta di palle perse!!



BOATO DEL SAN PAOLO! Pareggio del Marsiglia con il Borussia Dormund!



14' Dominio territoriale e nel gioco del Napoli! Sta cercando di trovare lo spazio giusto la formazione di Benitez!



12' Napoli adesso constantemente in zona d'attacco ma l'Arsenal si chiude molto bene! Ci prova Higuain ma il suo tiro si ferma sui piedi di Mertesacker!



PANDEV calcia col sinistro dopo un grande lancio di MERTENS! Para SZCZESNY! Il Napoli comincia a scaldare i motori in attacco!



8' Stranamente è la manovra difensiva a funzionare meglio per il Napoli in questo avvio! Gara molto tattica e nervosa! Si lotta su ogni pallone!



6' Male il Napoli negli ultimi 30 metri! Poca precisione nei passaggi per ora! Troppi gli uomini di Benitez pescati in fuorigioco.



Intanto è già giunta la notizia del vantaggio del Borussia a Marsiglia!



3' Ritmi altissimi, il San Paolo ruggisce! Arsenal che tenta di gestire il possesso!



2' Il Napoli ha iniziato molto aggressivo. Pressing alto per gli uomini di Benitez. Pandev pochi attimi fa ha provato a inventare per Higuain ma il suo lancio ha trovato il bomber argentino in fuorigioco!



1' INIZIATA!! Napoli in possesso palla!



Sia il Napoli che l'Arsenal si stringono attorno ad uno striscione dedicato a Nelson Mandela! Applausi scroscianti del San Paolo! The world will never forget you Madiba!



Squadre in campo!! Napoli in maglia giallo azzurra! Tutti i ventidue giocatori mano nella mano con altrettanti bambini si incamminano a centrocampo! Sta per risuonare l'inno della Champions!



20.40 - Distinti superiori completamente pieni: superate le 40mila presenze. Tra pochissimo le squadre scenderanno in campo e sarà Napoli-Arsenal! Dentro o fuori! Tutto in una notte!



20.30 - Squadre rientrate negli spogliatoi: solo 15 minuti all'inizio del match!! Atmosfera caldissima al San Paolo! L'Arsenal è avvertito!



20.25 - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel prepartita: “Devo dire che contro il Borussia ho già parlato con la vostra emittente e mi ha portato fortuna, quindi voglio ripetere questo rito. Stasera è una gara difficile ma già con la Primavera, che è una squadra forse anche troppo giovane, abbiamo compiuto l’impresa e passato il turno.



Sia io che Benitez forse siamo troppo spericolati, mi ha preso alla lettera quando gli ho detto di andare sempre all’attacco! Scherzi a parte, lo spagnolo è appena arrivato e deve conoscere meglio ambiente e giocatori: Mazzarri è stato nel Napoli 4 anni, lui deve restarne almeno altri 8 quindi siamo solo all’inizio. Il progetto andrà avanti a prescindere dal risultato di stasera, tanti grandi club sono usciti nella fase a gironi, non sarebbe un dramma"







20.15 - Azzurri in campo, ovazione del San Paolo! Non c'è il pubblico delle grandissime occasioni, ma l'impianto di Fuorigrotta è comunque una bolgia anche con circa 40mila presenze! Bordate di fischi invece per la squadra inglese, anch'essa in fase di riscaldamento







20.10 - Poco più di mezz'ora all'inizio di questa magnifica sfida di Champions! Queste le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Dzemaili, Behrami; Callejón, Pandev, Mertens; Higuain. ARSENAL (4-2-3-1): Szczesny; Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Flamini, Arteta; Cazorla, Ozil, Rosicky; Giroud.







19.15 - Lettori di Vavel Italia, tifosi napoletani, appassionati di Champions League bevenuti alla telecronaca scritta di Napoli-Arsenal, ultima partita della fase a gironi. Il club partenopeo prova a fermare la macchina da guerra dei Gunners, a bloccarne le fonti del gioco, e a cercare di neutralizzare la loro fluidità nella circolazione del pallone (con le improvvise verticalizzazioni per andare in porta). Ma le speranze del Napoli di un approdo agli ottavi si sono fatte purtroppo molto labili, visto che la squadra di Benitez ha bisogno di sperare in un improbabile passo falso del Borussia a Marsiglia o, in caso contrario, di battere i londinesi con 3 gol di scarto. Fin quando però la matematica lascia spiragli, è dovere delle squadre coinvolte provarci. Ci aspetta quindi un Napoli che darà tutto fino alla fine, con l’obiettivo di passare.







I PRECEDENTI – L’unico precedente è quello della sfida di andata decisa da Ozil e Giroud. Ci sono stati però diversi intrecci tra i partenopei e le squadre inglesi. Gli azzurri incontrarono infatti il Liverpool nella fase a gironi della Uefa Europa League nel 2010/11, perdendo ad Anfield Road per 3-1 (Lavezzi e tripletta di Gerrard) e pareggiando in casa 0-0. Nella stagione successiva, invece, il Napoli riuscì nell’impresa di eliminare il ricco Manchester City di Roberto Mancini nella fase a gironi, imponendosi in casa per 2-1 (Cavani, Cavani, Balotelli), dopo che l’andata, in suolo inglese, era finita in parità (1-1 Cavani, Kolarov). Tuttavia, il camminò del Napoli si fermò agli ottavi di finale, in una storica, rocambolesca doppia sfida con il Chelsea. All’andata finì con un trionfale 3-1 per il Napoli (doppietta di Lavezzi, Cavani e Mata); al ritorno, in virtù del medesimo risultato a parti invertite (Terry, Inler, Lampard e Drogba), la sfida si prolungò con i tempi supplementari, durante i quali fu il gol di Ivanovic a risultare decisivo.



LE STATISTICHE - L’Arsenal comanda il girone grazie ai suoi 12 punti, frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta. Il Napoli invece ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte. Le reti segnate sono 8 ciascuna, mentre quelle subite sono 3 per i londinesi e 9 per il Napoli. Il miglior marcatore partenopeo è Higuain a quota 3 gol mentre per l’Arsenal i più prolifici sono Ramsey, Wilshere e Giroud con 2 reti. La media del possesso palla del Napoli è 51,3 % mentre quella degli inglesi è 54,3 %. I cartellini gialli presi invece sono 8 per i padroni di casa e 4 per gli ospiti. Nessun espulso per entrambe le squadre.







Serve dunque l’impresa agli azzurri di Benitez, chiamati a una grande partita contro l’Arsenal. In realtà potrebbe anche non essere necessario segnare 3 gol in più degli avversari, ma aspettarsi regali in un girone così difficile sarebbe folle. Dopotutto, se anche una signora squadra come il Marsiglia non è riuscita finora a portar via nemmeno un punto alle altre tre corazzate, qualcosa vorrà pur dire.



Ma c’è un dato che preoccupa Rafael Benitez in vista della gara contro i gunners: sono 14 le partite consecutive giocate in Europa dal Napoli con almeno una rete al passivo; ultimo incontro con la porta imbattuta il 20 settembre 2012, 4-0 al San Paolo con l’Aik Solna (fase a gironi di Europa League).



Il Napoli ha moltissimi problemi in difesa. Motivo per cui è davvero difficile pensare di chiudersi dietro e ripartire soltanto. Non vi sarebbe la tenuta necessaria, ma in questo momento anche la “gamba” per scappare via in contropiede. Meglio dunque provare a schiacciare da subito l’Arsenal. Squadra forte, certo. Ma anche un gruppo che potrebbe sciogliersi in un San Paolo vestito a festa. Il modo migliore per mascherare i propri difetti, in un tipo di partita come questo, è sempre quello di attaccare. Spingendo Armero in avanti, piuttosto che chiedendogli di coprire su Ozil o Walcott. E puntando a una continua sovrapposizione dei terzini per permettere ai due esterni offensivi di tagliare dentro al campo e lasciare solo il meno possibile Higuain. Partenza a tavoletta, dunque. E cambi mirati a tenere alto il tono atletico della squadra. Un po’ come accaduto domenica sera in Arsenal-Everton, quando i Gunners si sono visti nascondere il pallone dagli uomini di Martinez e hanno, forse per la prima volta in stagione, dimostrato di non essere una corazzata. Fargliene tre sarà difficilissimo, non prenderne neanche uno ancora di più. Ma, senza paura, il Napoli deve provarci.



Per il Napoli quindi si profila un match davvero difficile: la squadra inglese è una delle squadre che ha subito meno gol in Premier (11 reti in 15 gare) ed è riuscita a vincere sul difficile campo del Borussia Dortmund. E' una squadra forte sia sul profilo tecnico ( con Ozil, Ramsey e Arteta, Rosicky) che su quello fisico (con Giroud, Mertesaker e Flamini). Gli azzurri dovranno essere bravi e fortunati a segnare subito una rete anche per metter pressione al Borussia Dortmund, costretto a vincere col Marsiglia per essere certo della qualificazione. Benitez sicuramente avrà organizzato un'attenzione particolare per Ozil e Ramsey. Il primo è il vero organizzatore del gioco inglese, il secondo invece il finalizzatore. Inoltre la fisicità e la bravura aerea dei giocatori di Wenger potrebbero mettere in difficoltà gli azzurri che hanno subito le occasioni su palla inattiva durante il match contro l'Udinese: Il Napoli deve vincere questo match e per farlo dovrà ritrovare compattezza fra i reparti senza farsi trovare impreparato sui contropiedi inglesi.







COME ARRIVA IL NAPOLI - Benitez ha voluto, ancora una volta, responsabilizzare i propri giocatori: "Dobbiamo segnare subito un gol, sappiamo cosa fare, abbiamo la rabbia giusta per poter reagire". Dopo il pareggio contro l'Udinese, gli azzurri sono infatti chiamati ad una prova d'orgoglio e a riprendere subito la loro marcia iniziale (nell'ultimo mese gli azzurri hanno vinto solo contro la Lazio). Per la formazione, il tecnico spagnolo riproporrà Armero sull'out sinistro. In difesa Britos, non eccelso all'andata contro i Gunners, torna titolare al posto di Fernandez. A centrocampo pesante l'assenza in zona gol di Marek Hamsik mentre Behrami resta in dubbio. In attacco ballotaggio Mertens - Insigne.



COME ARRIVA L'ARSENAL - E' la squadra più in forma del momento: i Gunners sono primi nel girone e primi in Premier: Arsène Wenger è riuscito a trovare la giusta formula dopo tre anni difficili caratterizzati da cessioni pesanti come quelle di Fabregas, Van Persie e Nasri grazie alle esplosioni di Ramsey, Wilshere, Walcott e agli arrivi di Ozil e Giroud. Domani sera il tecnico francese è deciso a dare fiducia al modulo e agli uomini che fin qui hanno ben figurato nel girone di Champions: l'unico forfait potrebbe essere dato dalle condizioni non perfette di Sagna. Ballotaggio fra Monreal e Gibbs nel ruolo di terzino sinistro. Cazorla dovrebbe partire dalla panchina.



L’Arsenal, con sede a Londra, fondato nel 1886, è uno dei più antichi e ricchi club britannici, rappresenta la prima squadra della capitale del Regno Unito per trofei conquistati e la terza in ambito federale dopo il Manchester United e il Liverpool. La squadra londinese nel corso della sua storia ha conquistato 13 campionati inglesi, 10 Coppe d’Inghilterra, 2 Coppe di Lega, 12 Charity/Community Shield, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa delle Fiere. Mentre il Napoli ha iniziato l’attuale torneo della Champions League partendo direttamente dalla fase a gironi, la squadra inglese, guidata dal tecnico Arsène Wenger, ha iniziato il suo cammino partendo dai playoff dove ha eliminato il Fenerbahce vincendo 3-0 in Turchia e 2-0 a Londra.







Nelle 5 partite sinora disputate in Champions League il Napoli ha ottenuto 3 vittorie (Napoli 2-1 Borussia Dortmund; Marsiglia 1-2 Napoli; Napoli 3-2 Marsiglia) e 2 sconfitte (Arsenal 2-0 Napoli; Borussia Dortmund 3-1 Napoli). La squadra inglese, invece, ha ottenuto 4 vittorie (Marsiglia 1-2 Arsenal; Arsenal 2-0 Napoli; Borussia Dortmund 0 – 1 Arsenal; Arsenal 2-0 Marsiglia) e 1 sconfitta (Arsenal 1-2 Borussia Dortmund).



Questa le probabili formazioni della super sfida di stasera al San Paolo tra i Gunners e gli Azzurri: Napoli (4-3-2-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Behrami, Inler; Mertens, Pandev, Callejon; Higuain. Arsenal (4-2-3-1): Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Flamini, Wilshere; Ramsey, Ozil, Rosicky; Giroud.