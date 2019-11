Lazio-Trabzonspor, ci si gioca il primato

Cercando di mettere per un attimo da parte il campionato, questa sera la Lazio di Vladimir Petkovic torna di nuovo in campo per l’ultimo appuntamento della fase a gironi della UEFA Europa League, all’Olimpico arrivano i turchi del Trabzonspor, nella sfida tra le due squadre già qualificate entrambe in palio c’è il primo posto del girone che vorrebbe dire non solo affrontare l’imminente sorteggio dei sedicesimi di finale con più tranquillità, ma anche un aspetto economico legato ai premi sia in caso di vittoria questa sera, sia nel premio legato al primato del girone. La Lazio è reduce da un vero e proprio momento no in campionato, con appena 4 punti sulla zona retrocessione che vede il Livorno terz’ultimo, la squadra che proprio domenica farà visita ai biancocelesti. In Europa la Lazio è reduce dalla vittoria in casa del Legia Varsavia per 2-0 con le reti di Perea e Anderson, vittoria che ha dato la qualificazione certa ai sedicesimi due settimane fa.

Petkovic è fiducioso e crede nei suoi ragazzi e quando gli viene chiesto se manca coesione nello spogliatoio, lui risponde: “Io credo nei miei ragazzi: questo gruppo dà tutto e vuole dare tutto. Dobbiamo senza troppe chiacchiere e proclami far vedere questo sul campo. In Europa riusciamo ad esprimerci con una serenità che non abbiamo in Serie A. Voglio continuare la striscia positiva in Europa, visto che abbiamo perso una volta nelle ultime 19 partite. Non molte squadre possono vantare questa striscia” Per poi ribadire “Dobbiamo assolutamente prendere i 3 punti per il presente e per il futuro”. E’ questo dunque il principale obiettivo della Lazio, una vittoria che porterebbe un po’ di serenità in tutto l’ambiente biancoceleste, già condizionato oltre che dal negativo momento e l’attuale classifica tutt’altro che tranquilla, dalle incessanti voci di un addio prematuro da parte del tecnico bosniaco ai danni dello “scalpitante” Yakin, attuale allenatore del Basilea eliminato proprio ieri dalla Champions League.

Per quanto riguarda la formazione, Petkovic dovrebbe mandare in suoi ragazzi in campo con un 4-3-3 offensivo cercando di fare fin da subito la partita. Come ormai di consueto in Europa a difendere i pali della Lazio ci sarà Berisha, mentre in difesa si potrebbe rivedere un ritorno dal primo minuto di Giuseppe Biava affiancato al centro da Novaretti con Cavanda e Radu sulle fasce. Nel centrocampo a tre Onazi, Biglia ed Ederson mentre nel tridente offensivo avremo Keita e Felipe Anderson alle spalle della punta Sergio Floccari, il bomber di coppa per la Lazio con le 4 reti segnati fino ad ora in questa competizione. Dall’altra parte il Trabzonspor che di certo non verrà qui a Roma per una passeggiata, come già annunciato dal loro allenatore Ackay che ha ribadito che la partita di questa sera sarà una vera e propria battaglia.

Veramente molto pochi invece i biglietti venduti per questa partita, si stima che probabilmente questa sera paradossalmente potrebbero essere di più i tifosi ospiti venuti in massa dalla Turchia, segno evidente di una frattura sempre più grande e destinata ad allargarsi dei tifosi biancocelesti con la squadra e soprattutto la società, situazione figlia anche del brutto momento che sta vivendo la squadra sul campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI: