Parma - Cagliari, una sfida ad armi pari

Parma - Cagliari è una di quelle sfide in grado di turbare il sonno di qualunque scommettitore. Il match che andrà in scena domani al Tardini è difficilissimo da pronosticare, 1X2 l'unico segno possibile. Stessi punti in classifica per le due squadre, diciotto, differenza reti in perfetta partità e diverse assenze pesanti per entrambe.

LA STORIA DICE PARMA - Gli unici dati in grado di spostare l'ago della bilancia su un fronte arrivano dai precedenti. Diciassette sfide in Serie A al Tardini e dodici successi per i parmensi, che sono andati a segno in tutte le sfide, eccetto una. La Via Emilia gialloblu è storicamente ardua per i sardi, in grado di tornare a casa con i tre punti in tasca in due sole occasioni, nel 2009 e nel 2010. L'ultimo incrocio è datato 16 dicembre 2012: finì 4-1 per i ducali.

DUE SQUADRE IN SALUTE - Parma e Cagliari arrivano alla sfida dopo aver intrapreso un ruolino di marcia simile: entrambi imbattuti da quattro giornate, tre pareggi e un successo per i padroni di casa, due vittorie e due pari per gli ospiti, reduci dall'incredibile rimonta di domenica scorsa contro il Genoa.

GLI ASSENTI - Gli emiliani dovranno rinunciare a due pedine importanti del centrocampo: Marco Parolo, bomber a sorpresa con sei reti, è squalificato, mentre Walter Gargano è reduce da un infortunio e dovrebbe partire dalla panchina. Diego Lopez non potrà contare invece su Daniele Conti, fermato dal Giudice Sportivo per un turno, e Victor Ibarbo, ancora ai box. Nicola Sansone, castigatore dell'Inter domenica scorsa, e Marco Sau, autore di tre gol nelle ultime due giornate, potrebbero essere gli uomini chiave dell'incontro.

Appuntamento per le 15 di domenica al Tardini. Dirigerà l'incontro l'arbitro Dino Tommasi della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti De Luca e Passeri. Simone Ghiandai sarà il quarto uomo.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari: