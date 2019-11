Live Napoli - Inter in Serie A

22.50 - Amici di Vavel Italia per Napoli-Inter è davvero tutto! Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento a domani quando la Roma sfiderà a San Siro il Milan di Allegri. Ma non andate via! Tra pochissimo tutti i gol di questa bellissima partita!



Altro scontro epico tra due squadre che quando giocano l'una contro l'altra sanno sempre regalare emozioni. E' la squadra di Benitez a rovinare il ritorno a Napoli di Mazzarri vincendo con un netto 4-2. Forse troppo severo il risultato per i nerazzurri autori di un'ottima prova su un campo difficile come quello del San Paolo e contro una pretendente al titolo come il Napoli che in attacco però non ha sbagliato nulla sfruttando a pieno tutte le occasioni avute. I partenopei con questa vittoria salgono a -2 dalla Roma, si rilanciano in campionato e fanno il vuoto dietro di loro.







90+5' Tagliavento fischia la fine della gara! Il Napoli stravince 4-2 contro un'ottima Inter!



90+3' Ancora Napoli in zona d'attacco. La partita si avvia lentamente alla fine. Vittoria importantissima per il Napoli



Handanovic!!! Che parata!! Niente manita per il Napoli!!!



RIGOOOOREEE! PANDEV APPENA ENTRATO VIENE ATTERATO IN AREA! RIGORE NETTO!!



90' Cinque minuti di recupero! Entra Pandev al posto di Reveillere!



Bomba di Dzemaili!! Handanovic tocca ma Tagliavento non concede il calcio d'angolo!



89' Ritorno amaro per Mazzarri a Napoli. La squadra di Benitez ha forse giocato leggermente peggio dell'Inter che però nulla ha potuto contro lo strapotere offensivo dei partenopei



87' Battute finali al San Paolo tra Napoli e Inter. I nerazzurri hanno completamente mollato, adesso è il Napoli a gestire la partita



85' Uno stremato Mertens lascia il campo ad Armero. Grandissima partita per il belga!



84' Il gol ha galvanizzato gli uomini di Benitez che prima del tap-in vincente di Callejon sembravano stanchissimi e sulle ginocchia



82' Mertens!! In scivolata prova a metterla dentro ma la sua conclusione esce di un soffio a lato del palo!!



Fuori Campagnaro, dentro Icardi. Secondo cambio per Mazzarri



GOOOOOL!!! GOOOOOL!! CALLEEEEJOOON!! 4-2!! Insigne tarantolato a sinistra, manda a spasso Jonathan, cross sul secondo palo per il solissimo Callejon che non può sbagliare! E' l'ultimo sforzo dei partenopei, quanto basta per chiudere la partita!



80' Ultimi dieci minuti al San Paolo. Il Napoli è visibilmente stanco e prova a gestire il vantaggio ma l'Inter, in dieci, non demorde



79' L'Inter spinge! Il destro di Palacio è deviato da Albiol e viene raccolto agevolmente da Rafael



77' Finisce la serata di Higuain che esce dal campo applaudendo il San Paolo. Al suo posto Behrami



Higuain ha chiesto il cambio, qualche problema muscolare per il Pipita



75' Incredibilmente sono ancora i nerazzurri a spingere sull'acceleratore! L'Inter vuole il pareggio e il Napoli sembra prigioniero della propria metà campo!



72' Non sembrava proprio esserci il tocco di mano di Alvarez ma fatto sta che i nerazzurri sono costretti a giocare gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica!



ESPULSO ALVAREZ!!! L'Inter è in dieci!! Erroraccio di Tagliavento che vede fallo di mano inesistente..



70' E' ancora Inter! Sempre sulla fascia destra ma stavolta il portiere brasiliano capisce tutto e intercetta il cross



68' Era pronto a fare il suo ingresso in campo Reina ma Rafael si rialza e può continuare la partita



Rafael è ancora a terra. L'Inter aspetta di battere il calcio d'angolo..



65' Ancora Rafael!!! Che miracolo su Guarin! Palacio scappa a destra, cross basso per l'inserimento di GUARIN che, tutto solo a due passi dalla porta, spara in faccia al portiere brasiliano! CLAMOROSA PALLA GOL



SI SALVA IL NAPOLI!!! Nagatomo aveva messo un pallone pericolosissimo al centro ma Rafael è riuscito a deviarlo con la punta delle dita.. che partita!



64' Ritmi infernali adesso al San Paolo! Gli azzurri provano a mettere il naso fuori dalla propria area di rigore ma l'Inter sta giocando una signor partita a centrocampo!



Che salvataggio di Fernandez che arriva in scivolata a bloccare Guarin che era pronto a far esplodere il destro!!



60' E' pronto ad entrare Kovacic! Eccolo il cambio, esce Taider!



CALLEJOOOON!! VICINO AL QUARTO GOL IL NAPOLI!! Una deviazione mette la palla in corner, Handanovic era battuto..



58' Si fa vedere il Napoli in attacco, Mertens serve in area Maggio che prova a metterla in mezzo, ma la scivolata di Campagnaro la mette in angolo!



56' Inter che sfrutta benissimo il gioco sulle fasce ma sembra che adesso il Napoli abbia capito come fermare gli uomini di Mazzarri che comunque rimangono in zona d'attacco



55' Gran botta di Palacio! Rafael si distende alla sua sinistra e fa suo il pallone!



INSIIIGNEE!! Da posizione angolata si accentra, carica il destro a giro e lo fa esplodere. Handanovic è sicuro nella presa! Pericolo scampato!



52' I partenopei cercano di essere più incisivi in difesa ma la sensazione evidente è quella che la retroguardia del Napoli non riesce a tenere il passo dell'Inter..



50' L'Inter ci prova nello stesso modo del primo tempo: cross in mezzo dalle fasce. Stavolta Fernandez spazza di testa in corner. Sofferenza Napoli sui corridoi sia di destra che di sinistra



HIGUAAAAIIIN!!! Che salvataggio di Cambiasso!! Il Pipita stava per calciare il porta ma l'argentino difensore dell'Inter in scivolata chiude in angolo!!



48' Ritmi bassi al San Paolo che non promettono niente di buono.. sia l'Inter che il Napoli sanno come accendersi.. Ripartono gli azzurri in contropiede..



Subito ammonito Alvarez. Partita ricominciata nello stesso modo in cui iniziò 45 minuti fa. Pressing e fisicità da entrambe le parti



45' VIA!! RIPARTITI!! Il Napoli tocca il primo pallone del secondo tempo



21.50 - Squadre che tornano in campo! Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Non dovrebbero esserci cambi



Questo intanto lo striscione esposto dai tifosi azzurri ad inizio gara dedicato a Mazzarri











Le squadre sono pronte a fare il loro ritorno in campo! Partita a dir poco apertissima!







Poco più di cinque minuti all'inizio della ripresa! Primo tempo scoppiettante all'insegna del gol! Chissà cosa ci riserveranno i prossimi quarantacinque minuti di gioco!!







Al San Paolo è andato in scena un primo tempo PAZZESCO! Napoli avanti 3-2, ma può succedere veramente di tutto: difese, da una parte e dall'altra, disastrose! Apre Higuain con un gran mancino al volo, pareggia Cambiasso; poi l'uno-due terrificante di Mertens e Dzemaili, prima della rete all'ultimo respiro di Nagatomo che riapre tutto! Ora una piccola pausa, a tra poco per seguire insieme la ripresa. In campo i due migliori attacchi del campionato, e si vede!!







45+2' Si chiude con il gol di Nagatomo il primo tempo! Ben cinque gol segnati! Che partita!



GOOOOOL!!! NAGAAAATOOOMO!!! DISASTRO NAPOLI IN DIFESA! PARTITA RIAPERTA!! Guarin aggancia in area, fa a sportellate e poi incrocia... Rafael non trattiene e Nagatomo segna a porta vuota!



45' Saranno due i minuti di recupero!



44' Continua ad attaccare il Napoli. Insigne è scatenato!! L'Inter ha già la testa negli spogliatoi. Che reazione del Napoli!! Due gol nel giro di cinque minuti! Inarrestabili gli uomini di Benitez



NOTTE FONDA INTER! Disastro nerazzurro, buco centrale per Insigne che esplode il destro da fuori area: Handanovic ci arriva ma non trattiene, arriva Dzemaili che non può sbagliare a porta vuota! INCREDIBILE!



GOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! DZEMAILI!!!! 3-1 NAPOLi! INTER IN BAMBOLA!!!!



39' E' durato solo tre minuti il pareggio dell'Inter! Dopo l'ottima reazione dei nerazzurri Ranocchia si perde completamente Dzemaili, che difende palla al limite dell'area di rigore e poi serve un bel pallone che il belga spedise alle spalle di Handanovic



GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! MERTENS!!! NAPOLI DI NUOVO IN VANTAGGIO!!



37' Onestamente il Napoli aveva fatto troppo poco per legittimare il vantaggio! Nell'azione del gol interista bravissimo Guarin, che sfonda con forza a destra: cross basso, velo di Palacio, Alvarez in qualche modo per l'inserimento in area di Cambiasso che da due passi bruca Rafael!



GOOOOOL!! GOOOOL!!! CAMBIASSOOO!!! PAREGGIO MERITATO DELL'INTER!!!



33' L'argentino difensore dell'Inter è già tornato in campo. Ritmi calati al San Paolo, il Napoli gioca solo di rimorchio. Tocca all'Inter impostare il gioco



Ops.. rimane a terra Cambiasso.. colpito da una violentissima conclusione proprio all'altezza delle parti intime..



32' Ammonito anche Inler. Brutta entrata dello svizzero su Campagnaro



E' uno schema! Taider serve con un pallonetto Palacio che calcia al volo di destro ma la sua conclusione finisce altissima!



29' Calcio di punizione per l'Inter! E' una buona occasione per gli uomini di Mazzarri. Ammonito Insigne



Bella apertura di Callejon per Higuain che cerca lo stop di testa ma Ranocchia lo anticipa e serve Handanovic per la ripartenza nerazzurra



28' Il Napoli è letale in contropiede, sempre pericolosi gli uomini di Benitez quando ripartono in contropiede. L'Inter è troppo sbilanciata



INSIIIIGNEEEE!!!! La traversa dice di no al raddoppio del Napoli!



25' Lancio in area di rigore di Cambiasso troppo lungo per tutti. Il pallone si spegne sul fondo



22' Il Napoli sembra voler far sfogare l'Inter che dopo lo svantaggio sta cercando in tutti i modi di reagire e rendersi pericolosa. Gli azzurri sembrano voler gestire l'1-0 e si accontentano delle ripartenze in contropiede



Destro potentissimo di Guarin dai 20 metri!! La sua conclusione si alza sopra la traversa! Pericolo scampato per i partenopei!



20' Sarà rimessa dal fondo Napoli. Poco preciso l'attacco interista in questa frazione di gioco



18' E' una buona Inter tutto sommato quella che si sta vedendo al San Paolo. La retroguardia napoletana balla visibilmente. I nerazzurri hanno molti spazi per colpire ma per adesso gli uomini di Benitez riescono sempre ad arrivare sul pallone un momento prima della conclusione degli attaccanti interisti



15' Poco fa ci ha provato Nagatomo ma la sua conclusione è stata facilmente bloccata da Rafael. L'Inter prova a reagire dopo essere andata in svantaggio







13' Meglio il Napoli adesso. L'Inter ha subito la botta del gol. Contraccolpo psicologico per gli uomini di Mazzarri che avevano iniziato la partita con il piglio giusto ma sono stati puniti da un fulmine di Higuain



Higuain è rimasto a terra dopo uno scontro con Ranocchia. L'argentino adesso è fuori dal campo ma è già pronto a fare il suo rientro sul rettangolo di gioco



11' Ci prova Mertens! Rientra sul destro e lascia andare il tiro ma Handanovic blocca il pallone! La partita si è accesa!



GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOL!!!! HIGUAAAAIIIIIN!!! Alla prima occasione il Napoli va in vantaggio! Gran botta del Pepita al volo! Handavic rimane impietrito! Non può nulla sul tiro dell'argentino!!



8' Leggermente meglio l'Inter in questo avvio. I nerazzurri trovano molti spazi soprattutto con Ricky Alvarez sulla fascia sinistra



Ci prova Palacio! Ancora! Il suo colpo di testa a tu per tu con Rafael finisce alto sopra la traversa. Ma l'argentino era in fuorigioco!



5' Uscita di Rafael fuori dall'area di rigore. Il portiere partenopeo spazza il pallone con i piedi e lo toglie dalla traettoria di Palacio pericolosamente vicino all'aggancio con la sfera di gioco



3' Buon possesso palla dell'Inter, partita ancora alle battute iniziali. Per adesso solo possesso palla da entrambi le parti



Subito molto fisica la squadra di Benitez. Bel pressing del Napoli partito concentrantissimo ma è ancora l'Inter a tenere la sfera di gioco tra i piedi



1' INIZIATA!! I nerazzurri danno il calcio d'inizio a questa super sfida! Buon calcio a tutti!



Accoglienza abbastanza fredda per Mazzarri. Tanti fischi ma anche applausi. In curva Sud è esposto un bello striscione dedicato al tecnico livornese



Tagliavento apripista al San Paolo! Le squadre sono appena entrate in campo! Il fischietto italiano dopo il disastro in Champions League ha grandi responsabilità stasera, vedremo come se la caverà



Squadre nel tunnel del San Paolo! C'è una grande atmosfera ad aspettare l'Inter, imbattuta in trasferta in questa stagione e il Napoli, che dopo la vittoria in Champions per 2-0 contro i Gunners, ha preso fiducia e crede ancora di più nei propri mezzi



20.35 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Mancano poco meno dieci minuti al fischio inziale di Tagliavento! Non andate via!



20.32 - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport prima del match con l'Inter: "Mi auguro ci sia un'atmosfera civile nei confronti di Mazzarri. Non l'ho incontrato, era chiuso negli spogliatoi. Far punti è sempre fondamentale, a volte ci sono degli incidenti di percorso, mi auguro non capitino prima di Natale".



20.30 - Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima del match con l'Inter: “Oggi vogliamo vincere, è un match fondamentale. Il gol in campionato non arriva? Sono tranquillo. Mazzarri? Gli devo tanto, è un grande allenatore e merita solo applausi. Lo saluteremo ma poi si penserà solo alla partita”.



20.20 - Prima di Napoli-Inter c'è Pepe Reina a parlare ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni riportate da FcInterNews: “Gioca Rafael: io sto fuori. Lui, comunque, ha l'esperienza per fare bene. Duro colpo uscire dalla Champions, ma usciamo a testa alta e con 12 punti. Abbiamo davvero fatto di tutto per qualificarci, ma senza fortuna. Kuyt a Napoli? No, non credo. E' contento in Turchia, sia lui che la sua famiglia. Io posso parlargli benissimo di Napoli, ma lui sta bene lì”



20.10 - Diramate le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Dzemaili; Mertens, Callejon, Insigne; Higuain. INTER (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Rolando; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio.

19.00 - Buonasera amici di Vavel Italia e benvenuti! Il posticipo della 16/a giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Inter, in uno scontro diretto tra due squadre che puntano alla qualificazione alla prossima Champions League, la stessa competizione da cui gli azzurri sono usciti mercoledì sera contro l’Arsenal (nonostante la vittoria per 2-0). Entrambe le squadre sono reduci da un 3-3 nell’ultimo turno di campionato contro Udinese e Parma, e questo è un dato allarmante per entrambe le compagini: troppi errori in difesa, individuali e non. Questa sera dunque, alle ore 20:45, il Napoli ospita allo stadio San Paolo l’Inter, la cui fondazione, voluta da 44 soci dissidenti del preesistente Milan, risale al 9 marzo 1908.







Il club nerazzurro è l’unico ad aver partecipato a tutti i campionati di serie A. Nel corso della sua storia ha collezionato ben 30 trofei nazionali (18 Scudetti, 7 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane) e 9 trofei internazionali (3 Coppe dei Campioni / Champions League, 3 Coppe Uefa/Europa League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club). La prima volta che il Napoli e l’Inter si sono affrontate in serie A risale alla 12^ giornata del campionato 1929/30, esattamente al 5 gennaio 1930. La partita, giocata a Milano, si concluse con la vittoria dei padroni di casa con il risultato di 2-1 (23° e 47° Blasevich [I], 90° Vojak [N]).



Complessivamente, il Napoli e l’Inter si sono affrontate in serie A 134 volte. Il tabellino è favorevole alla squadra nerazzurra con 62 vittorie contro le 41 del Napoli, 31 sono invece le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. I gol totalizzati nei 134 incontri sono stati 341: 196 realizzati dall’Inter e 145 dalla squadra partenopea. Il tabellino invece è favorevole al Napoli nei 67 match disputati alle falde del Vesuvio. Sono infatti ben 33 le vittorie dei partenopei contro le 17 dell’Inter; 17 sono anche le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Nel corso di queste 67 partite sono stati totalizzato 144 gol: 80 quelli messi a segno dal Napoli, 64 invece quelli realizzati dalla squadra nerazzurra.



Sono 75 le partite tra Napoli e Inter in casa azzurra, tra serie A e Coppa Italia, con un bilancio a favore dei padroni di casa, che hanno ottenuto 35 vittorie, 21 pareggi e 19 sconfitte: 88 gol del Napoli, 72 dell'Inter. L'Inter, come società con tale nome, nasce nel dopo guerra (1946); prima di allora, la società nerazzurra si chiamava Ambrosiana Inter. Un episodio particolarmente curioso è legato proprio ad una sfida Napoli-Ambrosiana Inter: era il 24 marzo 1931 e quella gara fu sospesa dall'arbitro all'85' a causa di una violenta rissa, con oggetti in campo che colpirono lo stesso direttore di gara. Il risultato era sul 2-2 ma il giudice sportivo dell'epoca sanziono la società napoletana con la sconfitta a tavolino (0-2), la squalifica del campo per una giornata ed una multa di 300 lire. Certamente più piacevole, per i tifosi azzurri, la sfida Napoli-Inter del 15 maggio 2011 quando il gol di Zunoga pareggiò quello di Eto'o e permise l'accesso alla Champions.







La più larga vittoria degli azzurri a Napoli contro l’Inter risale alla 19^ giornata del campionato 1947/48, esattamente al 25 gennaio 1948. Al 90° la partita si concluse con la vittoria dei partenopei con il risultato di 3-0 (23° Krieziu; 31° La Paz; 84° Ganelli). La più larga vittoria ottenuta dall’Inter in trasferta contro il Napoli risale invece al 17 febbraio 1963 in occasione della 30^ giornata del campionato 1954/55. Al triplice fischio la partita si concluse 5-1 a favore della squadra neroazzurra (6° e 9° Di Giacomo [I]; 48° Suarez [I]; 55° Corso [I]; 59° Di Giacomo [I]; 63° Fraschini [N]).



L'ultimo successo del Napoli a Fuorigrotta contro l’Inter risale al 5 maggio di quest’anno in occasione della 35^ giornata dello scorso campionato. Gli azzurri si aggiudicarono il match battendo i nerazzurri con il risultato di 3-1 (3° Cavani [N], 22° (rig.) Alvarez [I], 33° (rig.) e 78° Cavani [N] ). Bisogna invece andare al 18 ottobre 1997, in occasione della 6^ giornata del campionato 1997/98, per vedere l’ultima vittoria dell’Inter a Napoli. Al triplice fischio il match si concluse con la vittoria della squadra nerazzurra con il risultato di 2-0 (10° Galante, [I] 69° aut. Turrini [N]).



L’ultima volta che invece le due squadre si sono divise la posta in palio nell’impianto di Fuorigrotta risale a 15 maggio 2011. Quel giorno il Napoli e l’Inter si affrontarono in occasione della 37^ giornata del campionato 2010/11 terminando l’incontro 1-1 (15° Eto’o [I], 45° Zuniga [N]), un risultato che consentì ad entrambe le squadre la matematica qualificazione alla Champions League.



L’Inter non perde da otto partite di campionato (dallo 0-3 casalingo con la Roma del 5 ottobre scorso) ma è reduce da tre pareggi consecutivi. La squadra di Mazzarri è ancora imbattuta in trasferta in questo campionato (3V, 4N). Al San Paolo si affrontano la squadra che ha segnato più gol nei primi tempi (Napoli, 19) e quella più prolifica nei secondi 45’ di gioco (Inter, 20). Incrocio di ex in panchina: Benitez ha guidato l’Inter nel 2010 (15 partite in A, 40% vittorie), Mazzarri è stato l’allenatore del Napoli dal 2009 al 2013 (145 gare in A, 50.3% vittorie). Gonzalo Higuaín ha servito quattro assist vincenti finora, tanti quanti ne fece Cavani in tutto il campionato scorso.







Dopo 15 giornate di campionato il Napoli è 3° in classifica con 32 punti (10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 31 gol fatti e 17 subiti). L’Inter, invece, con 28 punti, (7 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, 34 gol fatti e 17 subiti) occupa il 4° posto in graduatoria. Nella partita di questa sera per il Napoli gli ex di turno saranno Pandev e Benitez, mentre per l’Inter gli ex saranno Mazzarri, Campagnaro e Rolando.



La partita sarà diretta dall’arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni, assistito da Giallatini e Dobosz. Gli arbitri d'area saranno invece Orsato e Doveri, mentre Liberti sarà il quarto uomo. Tagliavento di Terni, 41 anni, internazionale, all'undicesima stagione nella Can di A e B, ha esordito in serie A il 16 maggio 2004 (Chievo-Bologna 2-1). Vanta 148 presenze in serie A e 78 in B. Questi i suoi precedenti quando ha diretto partite del Napoli e dell'Inter. Sono 13 le direzioni del Napoli (6 in casa con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; 7 fuori, con due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta). Sono 21, invece, le direzioni dell'Inter: 12 volte a San Siro (con nove vittorie dell'Inter, due pareggi ed una sconfitta) e 9 volte con i nerazzurri in trasferta: bilancio decisamente a favore dell'Inter, cha con la direzione di Tagiavento ha ottenuto sei vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. E' la prima volta che l'arbitro ternano dirige il big match tra le due formazioni. Arbitro con buona pesonalità e abbastanza severo, commina mediamente 5 ammonizioni a partita ed una espulsione ogni tre gare; è incline alla conssione del calcio di rigore: mediamente, uno ogni due partite.



In conferenza stampa alla vigilia della super sfida stasera, Benitez, ha caricato l'ambiente: "E' uno scontro diretto, dobbiamo ripetere lo stesso approccio mostrato con l'Arsenal. Abbiamo la possibilità di allungare in classifica. Dobbiamo sfruttarla". Per il tecnico nerazzurro, invece, che affronterà per la prima volta la sua squadra la conferenza stampa è stata incentrata più sui ricordi che sulla tattica: "E' una vigilia particolare. Non è facile dimenticare quattro anni. Ho tanti bei ricordi. Sono stati anni intensi. Ma adesso la mia testa è all'Inter. Devo preparare i miei ragazzi, ben sapendo quali difficoltà incontreremo. Devo dare i miei input alla squadra, perché conosciamo la forza del Napoli".







COME ARRIVA IL NAPOLI - Tra i pali resta il dubbio legato a Pepe Reina che non è al meglio. In difesa Britos e Fernandez si giocano un posto al fianco di Albiol, con Maggio a destra e Reveillere a sinistra favorito su Armero. A centrocampo torna Inler, fuori con l'Arsenal, con Behrami. In attacco - alle spalle di Higuain - potrebbe esserci una novità considerando che Pandev non è al meglio: Insigne e Mertens potrebbero giocare entrambi con Callejon in posizione centrale, come nel finale della gara con l'Arsenal.



COME ARRIVA L'INTER - Nessuna novità per Walter Mazzarri. Nel solito 3-5-1-1, che in realtà è un copeto 4-5-1, linea difensiva con Campagnaro, Ranocchia (favorito su Rolando) e Juan Jesus. A centrocampo Taider, Cambiasso ed Alvarez mentre sugli esterni i soliti Jonathan e Nagatomo. In attacco Guarin non è al meglio, ma resta favorito su Kovacic per agire alle spalle di Rodrigo Palacio unica punta.



NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Reveillere; Behrami, Inler; Mertens, Callejon, Pandev; Higuain. A disposizione: Rafael, Cannavaro, Fernandez, Uvini, Armero, Radosevic, Dzemaili, Insigne, Zapata, Bariti. INTER (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Kovacic, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio. A disposizione: Carrizo, Castellazzi, Rolando, Andreolli, Pereira, Olsen, Zanetti, Mudingayi, Icardi, Belfodil.