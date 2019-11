Live Udinese - Torino in Serie A

16.50 E' FINITA! Il Toro stende l'Udinse per 0-2, i granata possono incominciare a sognare!

90' +2 Botta di Maicosuel, da fuori area, fuori di poco.

90' Sono quattro i minuiti di recupero.

85' Udinese disperata: Palla messa in mezzo, serie di passagi in area tra i giocatori bianconeri, Glik spazza

82' Terzo cambio per il Toro, esce Cerci per Riccardo Meggiorini

81' Pasquale mette in mezzo ci arriva Basha ma Brkic para.

79' Sugli sviluppi di un corner Nico Lopez la colpisce di test, palla di poco a lato.

75' GGGGGGGGOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! IMMOBILE! Darmian mette un assist al bacio per Immobile, che non sbaglia a porta libera

73' Entra Gazzi per Vives

71' Gioco fermo, Vives sta soffrendo i crampi.

69' Cerci, accelera sulla fascia prova a mettere in mezzo per Immobile che sbaglia lo stop e spreca l'ennesima azione.

65' Nico Lopez si acce ntra e prova il tiro, fuori di pochissimo.

60' Fuori Naldo dentro Nico Lopez (attacan te trattato dal Toro)

58' Gaillo per Naldo. Mano in area di rigore sugli sviluppi del calcio d'angolo.

54' Maicosuel serve Lazzari che prova il tiro ma non c'entra la porta.

52' Servito Immobile che al limite dell'area spara alla stelle.

51' Basta prova il destro, ma Padelli si distende e para, corner per i bianconeri.

Diretta Udinese - Torino

47' GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL !!!!!!!!!!!! Farnerud! triangolazione Immobile - Cerci - Farnerud, quest'ultimo sigla la rete del 0-1!

45' Iniziato il secondo tempo

15.58 Pronto ad entrare in campo Maicosuel

15.55 Dopo un inizio con occasioni pericolose da ambe le parti, da sottolineare ddue occasionissime goal di Immobilr, la partita si è spenta, tanto possesso palla e poco gioco.

45' Duplice fischio di Irrati, squadre engli spoiatoi

38' Farneryrud serve Cerci, in area di r igore, dopo avr saltato Danilo, viene fermato da Naldo

37' Di Nat ale spara alto

37' Pu nizione pericolosa per l' Udines e.

33' Partita molto scialba, ove tutte e due le squadre hanno paura di scoprirsi

30' La diga granata respinge l'angolo

29' Heurtaux mette in mezzo, Pasquale mette in angolo

21' Ammunito Lazzari per fallo su Brighi. Il bianconero ha t rattenuto per la maglietta il centrocampista avversario

16' Immobile sfrutta un altro errore della difesa bianconera, avanza in velocità, ma sbaglia il tiro.

13' Cerci serve Immobile che avan za in velocità si trova davanti al limete dell'area di rigore tutto solo, ma tira alto.

7' Primo corner per i granata, respinge la difesa fruilana

3' Avanza Allan , cerca l'assiste per Di Natale , ma Padelli bl occa prima.

1' Discesa di Pereya che mette in mezzo per Di Natale, Padelli blo cca.

0' Inizia il match, campo in buonissime condizioni

14.59 Inizierà l' Udinese

14.57 Ingresso in campo delle squadre.

14.55 Al Friuli è tutto pronto, si attende solo l'ingresso in campo delle squadre

Diretta Udinese - Torino

14.45 A Udine la giornata è fredda ma soleggiata

14.40 Dalla pagina ufficiale della Serie A Tim ci giunge questa foto dagli spoiatoi de l Torino.

14.38 Prima da titolare per Maksimovic, con la maglia granata. Il tecnico Giampiero Ventura sorprende tutti con questa scelta.

14.10 Formazioni ufficiali:

13:45 - Buongiorno a tutti, oggi andrà in scena la partita Udinese - Toirino, seguite la diretta live con noi!

Tanti, sono gli ex bianconeri tra le file dei granata: Barreto, che lasciò l'Udinese lo scorso anno dopo un incredibile telenovela durata 2 anni, Pasquale, terzino acquistato alla scorsa finestra di calciomercato estiva, idem per Padelli, svincolatosi dai friulani la scorsa stagione poi ci sono anche Masiello e lo stesso tecnico Giampiero Ventura, unoi dei primi allenatori dell'era Pozzo.Tra i bianconeri l'unico ex è solo Benussi, ex portiere granata chiamato a sostituire Coppola nella stagione della promozione. Giampiero Ventura non si presenta in sala stampa dalla partita contro il Catania e al suo posto ha parlato uno degli ex Daniele Padelli

Nell'ultima partita giocata tra le due squadre si imposero i bianconeri per 1-0; tante le polemiche per gli errori arbitrali a favore dell'Udinese, tanto che il tecnico Giampiero Ventura fu espulso.

A Udine, si respira un aria di ottimismo, Guidolin è riuscito a recuperare Di Natale, per la sfida odierna e in conferenza stampa ha rilasciato parole di elogio per la squadra granata e per il suo tecnico. Anche in casa granata, si respire un aria positiva, il Torino si presenta nei migliori dei modi alla partita odierna, anche se la vigilia è macchiata dal caso D' Ambrosio.

L’ Udinese ha vinto sette delle ultime nove sfide di campionat o con il Torino , un pare ggio e un successo granata completano il parziale. I granata hanno segnato un solo gol nelle ultime cinque sfide di Serie A con i friulani. L’ultimo successo del Torino ial Friuli risale all’ottobre 1984 , nell'era Cairo il Toro ha se mpre perso a Udine . L’ Udinese ha perso due delle ultime tre gare giocata tra le mura a miche in Serie A , segnan do solo un gol. A Udine si affrontano la squadra che, in percentuale, ha segnato più gol su palla in attiva ( Udinese , 60%) e quella che ne ha subiti di più sugli sviluppi di un calcio piazzato ( Torino , 56.5%). Alessio Cerci , capocannoniere s tagionale del Toro e terzo della Serie A, ha un bel ricordo dei friulani in quanto ha segnato due goal all’Udinese, nel Maggio 2011 quando giocava con la squadra viola.

La partita sarà diretta dia Irrati: il fischietto di Pistoia non ha precedenti con i bianconeri, con i granata sono 2 le sfide arbitrate dal arbitro di Pistoia, tutte in Serie B, finite entrambe 1-1, le avversarie del Toro erano: Cittadella e Albinoleffe, arbitrate tutte e due nell'anno della fantastica promozione targata Ventura

Si preannuncia un match insidioso per ambe le squadre, che devono dare una svolta alle proprie stagioni, l' Udinese cercherà di ritornare nei palco scenici ove stava le scorse stagioni, il Toro, dal canto suo, è voglioso di sognare e cercherà di tutto per vincere e far entusiasmare i propri tifosi, reduci da anni di delusioni...