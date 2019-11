Live Milan - Roma in Serie A

Questi i gol della partita Milan-Roma finita 2-2:







22.50 - Amici di Vavel Italia, per Milan-Roma è davvero tutto. Il Milan ferma la corsa dei giallorossi e impattano 2-2 con gli uomini di Garcia. Alessandro Mancinelli e Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e la sempre maggiore fiducia! Vi diamo appuntamento per l'ultima giornata di campionato del 2013 settimana prossima! Ma non andate via, tra poco tutti i gol di questa epica Milan-Roma!



Che partita! Che carattere il Milan! Che cuore! Gli uomini di Allegri sembravano destinati alla sconfitta dopo il rigore trasformato da Strootman ma poi i rossoneri hanno trovato coraggio e si sono spinti in avanti trovando il gol del pareggio a poco più di dieci minuti dalla fine. Partita spettacolare che ha visto dominare la Roma per larghi tratti. I giallorossi però non sono riusciti a sfruttare le tante occasioni da gol. Il Milan comunque ha meritato di uscire da San Siro con un punto giocando un grandissimo secondo tempo e sfiorando il gol della vittoria con Balotelli. La Roma con questo pareggio lancia la fuga alla Juventus che è sempre più prima in classifca a +5 dai giallorossi.







90+4' Finisce sul tiro di Gervinho la partita tra Milan e Roma. Rocchi fischia la fine della gara. E' 2-2 il risultato finale!



GERVINHOOOOO!!!! IL SUO DESTRO ESCE DI UN SOFFIO!!



90+3' Bonera salva il Milan!! De Rossi stava per metterla in mezzo! Corner Roma!



BALOTEEELLIIII!!! COSA SI E' MANGIATO!!! Rientra sul destro e calcia a botta sicura di sinistro! Il pallone finisce largo.. era un gol già fatto!



92' Finale incandescente! Tanti errori viziati dalla stanchezza!!



90' Quattro i minuti di recupero! Intanto Maicon serve Bradley in mezzo ma il tiro dell'americano è murato da De Sciglio! Brividi a San Siro!



88' Ci sarà sicuramente un sostanzioso recupero. I giallorossi stanno provando il tutto per tutto per trovare il gol della vittoria ma la difesa del Milan ha chiuso la saracinesca



Emanuelson rimane a terra dopo lo scontro col portiere Gabiel, è pronto ad entrare in campo Zaccardo



86' La Roma si fa rivedere in attacco e il Milan rischia su un'uscita a vuoto di Gabriel!!



CHE PARATA DI DE SANCTIS! CHE MIRACOLO! Punizione centrale ma potentissima! L'estremo difensore giallorosso si inginocchia e ci mette i pugni!! Che finale!!



DE SCIGLIO la mette in mezzo, Burdisso ferma il cross con il petto!!! PRESSIONE MILAN, e ora c'è punizione dal limite per il Milan, procurata da MATRI!!



82' Troppa fretta per il Milan che sta buttando via tanti palloni buoni! Intanto ancora scintille in campo, ammoniti Strootman e Balotelli!



Ad ogni ripartenza del Milan San Siro risponde con un boato! I rossoneri ci credono!! Vogliono fare l'impresa!



80' Cambio per Garcia: dentro Florenzi, fuori Ljajic



78' Adesso il Milan ha preso coraggio! Cambiata la faccia della partita. I rossoneri vogliono vincere!



GOOOOOOL! GOOOOOOOL!!! MUNTARI!!! IL MILAN NON MUORE MAI!!! CHE PARTITA! CHE GOL DI MUNTARI! Assist di Balotelli e destro vincente di Muntari che non lascia scampo a De Sanctis



75' Balotelli ancora a terra dopo un duello con Burdisso.. e dire che si è tuffato è dire poco..



Attimi di tensione in campo. Ammoniti Montolivo e Kakà, il primo per proteste, il secondo per aver applaudito ironicamente all'arbitro Rocchi. Espulso Allegri!



72' Roma in controllo, grande possesso palla degli uomini di Garcia che non devono abbassare la guardia. Il Milan è squadra che non muore mai



70' Ancora una conclusione da dimenticare per Balotelli. Il suo linguaggio del corpo dice solo una cosa: frustrazione



BRADLEY!!! Prova a girare di testa a centro area! La sua conclusione esce di pochissimo fuori!!



68' Occasione per il Milan! Kakà appoggia di testa per Balotelli che però sparacchia fuori



66' Ennesimo fallo in attacco di Balotelli, finora totalmente fuori dalla partita



Cambio per Allegri che tenta il tutto per tutto: Fuori Poli, dentro Matri. O la va o la spacca..







65' Dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori un mese e mezzo torna dunque in campo Totti, adesso la strada per il Milan si fa ancora più in salita



SIGNORI E SIGNORE ALZATEVI IN PIEDI!! FRANCESCO TOTTI STA TORNANDO IN CAMPO! Eccolo prendere il posto di Destro!!!!



62' Il Milan prova a svegliarsi. Asse Montolivo-Kakà, poi cross di Emanuelson ma i difensori della Roma spazzano l'area per poi recuperare il pallone e lanciarsi in attacco



60' Allegri dovrebbe mettere forze fresche in campo, i giallorossi sono padroni del campo e la sensazione è che il Milan stia aspettando gli si presenti un'altro episodio rocambolesco per pareggiare



58' Altra palla persa dagli uomini di Allegri a centrocampo! Contropiede micidiale della Roma con Ljajic che serve Gervinho a centro area che proprio nel momento di calciare viene fermato dal ritorno provvidenziale di Emanuelson! Che salvataggio!



55' I rossoneri provano a reagire ma la manovra del Milan è molto confusa. Prima ci ha provato Montolivo ma la sua conclusione è finita alta sopra la traversa



54' La Roma insieme al Napoli ha il contropiede più micidiale della Serie A. Quando i giallorossi ripartono non ce n'é per nessuno!



52' Davvero inarrestabile Gervinho ma orrenda lettura del portiere del Milan che esce con largo anticipo, viene saltato dall'ivoriano ed è costretto al fallo!



GOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! STROOTMAAAN!!! Gabriel è spiazzato, palla a destra, portiere a sinistra. 2-1 Roma!!



GERVINHOOOO!!! CORRE L'IVORIANO SULLA FASCIA SINISTRA! Il Messi d'Africa entra in area GABRIEL esce E LO ATTERRA!! RIGORE ROMA!!!



48' Dominio Roma! Milan in affanno! I rossoneri si salvano grazie a Bradley che serve malissimo Destro largo a destro pronto a calciare in rete



47' Totti continua a scaldarsi. La sensazione è quella che Garcia lo farà entrare per provare a vincere questa partita soprattutto se l'1-1 dovesse reggere oltre il 65'



45' INIZIA IL SECONDO TEMPO!! Entrambe le squadre vogliono la vittoria. E' il Milan ad impostare la prima azione della ripresa



21.50 - Squadre di nuovo in campo. Gabriel prende il posto di Abbiati che ha problemi di stomaco. Tutto pronto per la ripresa del gioco



Due episodi dubbi nei primi quaratacinque minuti di gioco: contatto BALOTELLI-CASTAN in area della Roma, BONERA-DE ROSSI in area Milan. Poteva starci il rigore per la Roma, siamo proprio al limite, ma la strattonata di Bonera è davvero vistosa. Veniale il contatto Balotelli-Castan e ha fatto bene Rocchi a lasciare giocare







Bellissimo primo tempo a San Siro! Anche se la Roma sembra dominare i rossoneri il Milan in qualche modo è riuscito a rimanere in partita e a pareggiare i conti con gli uomini di Garcia! Ci aspetta un grande secondo tempo! La Roma non vuole vedere scappare via la Juventus in classifica! A tra poco!







45+2' Rocchi fischia la fine del primo tempo con i giallorossi ancora pericolosi in attacco! E' 1-1 tra Milan e Roma!



45' Il Milan ci prova di rabbia ma Montolivo non riesce a controllare il pallone che scivola in fallo laterale. Sarà ancora palla per i giallorossi. Due i minuti di recupero



44' Eccolo il cambio: Castan esce malconcio dal campo, al suo posto entra Burdisso



E' ancora a terra Castan! Il difensore della Roma si accascia a terra! Dolore ad un fianco per lui che sarà costretto ad uscire dal campo, questa volta definitivamente!



42' Partita ricominciata dopo che Castan era rimasto a terra. A nostro avviso la chiamata di Rocchi è stata giusta. Castan sembra non riuscire a continuare la gara



KAKA!!!! ERA LANCIATO IN PORTA! Ma Rocchi vede un fallo del brasiliano su Castan e ferma il gioco! Fischi a San Siro nei confronti dell'arbitro!



40' Dodò!!! Riceve palla da Gervinho e prova una conclusione impossibile! Palla alta sulla traversa



38' Ancora Zapata in chiusura su Dodò. E' in trance agonistica per il colombiano! Ma la Roma continua a spingere!!







Il Milan dopo aver trovato il gol del pareggio è tornato spettatore non pagante a San Siro! Assedio Roma!



34' Che salvataggio Zapata!! Recupero meraviglioso su GERVINHO!!!! DE Sciglio era scivolato a aveva lasciato via libera alla progressione dell'ivoriano!!



BRADLEY VICINO AL GOL!!!! Appoggio di sinistro a porta sguarnita dopo l'uscita difettosa di ABBIATI!! Palla sulla linea, poi BONERA allontana!!



30' Dopo un numero pazzesco di Emanuelson su Maicon deviato in angolo da De Sanctis arriva il pareggio del Milan bravissimo a sfruttare la dormita della difesa giallorossa



GOOOOOL!!!! PAREGGIO DEL MILAN!!! GOOOOL!!! Difesa giallorossa totalmente ferma! Zapata di testa incorna in rete!! E' 1-1 a San Siro!



27' Che rischio per la Roma! Fa tutto Dodò che serve De Sanctis da posizione ravvicinatissima e per poco non si fa autogol!!



25' Cinque minuti alla mezz'ora e Milan che non riesce a farsi pericolo! Poca fa doppio corner per la Roma ma Rocchi ha fermato il gioco per un fallo su Muntari che si era accasciato in area di rigore







23' SCATENATO GERVINHO!!! NON LO PRENDONO MAI!! Poi Destro spreca malamente!



DE JONG CHIUDE SU BRADLEY in area!!! Rischio pazzesco per il Milan!!



20' KAKA'!!!! Sinistro strozzato dal limite. Palla fuori di poco ma DE SANCTIS controllava la traiettoria!



17' Prova a reagire il Milan ma la Roma è schierata benissimo in difesa!



15' La Roma sta giocando nettamente meglio del Milan che adesso è alle corde! Che partenza degli uomini di Garcia!



Filtrante pazzesco di DODO' per STROOTMAN, cross radente dell'olandese e tap-in porta vuota di DESTRO!!



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! DESTROOOO!!!! E' SONO DUE LE RETI SEGNATE IN DUE PRESENZE PER IL BOMBER ROMANISTA!!



12' Bruttissimo il lancio di Muntari in avanti. Non c'erano nessuna maglia rossonera nell'area di rigore giallorossa. La Roma è già dall'altra parte



11' Buona comunque la difesa del Milan che chiude Strootman e riparte. Ammonito De Rossi per un fallo su Emanuelson



10' Poco e niente finora per l'attacco rossonero. I giallorossi stanno chiudendo benissimo gli spazi. La Roma è padrona del campo e imposta l'ennesima azione offensiva



8' Facile la parata di De Sanctis. La Roma riparte e continua a spingere sull'acceleratore. Giallorossi senza nessun timore reverenziale



FALLO DI BENATIA SU BALOTELLI!! Il "Balo" si aggiusta il pallone! Siamo ai 30 metri.. il milanista proverà il tiro!



6' Eccola la Roma!!! Gervinho ci prova di destro da posizione angolato ma Abbiati è sulla traettoria del pallone e blocca a terra la sfera



5' Milan molto fermo in questi primi cinque minuti. Il gioco parte tutto dai piedi della Roma, molto cercato Gervinho che ha già fatto vedere un paio di accelerazioni super







3' Fasi di studio della gara. La Roma è molto fisica a centrocampo. Sono già un paio i palloni recuperati dagli uomini di Garcia sulla trequarti rossonera



Bella circolazione di palla per i giallorossi che fanno del possesso palla, insieme alle ripartenze, la loro arma migliore. Pressing alto del MIlan



Roma subito aggressiva. Gli uomini di Garcia si guadagnano un fallo laterale sulla trequarti milanista



1' VIA! VIA!!! INIZIATA!! Roma che tocca il primo pallone della gara



Siamo alle strette di mano. Tra pochissimo i due capitani, Montolivo e De Rossi, a confronto e poi sarà calcio d'inizio!



L'effigie di Herbert Kilpin campeggia in curva Sud, uno dei padri fondatori del Milan: è il 114esimo compleanno del Milan!



20.40 - Milan e Roma sono nel tunnel dello Stadio San Siro! Come sempre a Milano c'è grande atmosfera anche se non c'è il pubblico delle grandi occasioni! L'arbitro Rocchi scorta le squadre in campo! Entrati sul rettangolo di gioco adesso!



Squadre tornate negli spogliatoi. Quasi tutto pronto per l'inizio della partita!!









#MilanRoma: la squadra entra in campo per il riscaldamento | the players are on the field warming up https://t.co/puly0FHV2M — A.S. Roma (@OfficialASRoma) December 16, 2013

Rinviata almeno per il primo tempo la super sfida tra Kakà e Tottti poiché il totem giallorosso si accomoderà in panchina inizialmente. Kakà cerca il 100esimo gol in rossonero (tra tutte le competizioni), Totti vuole ritrovare la via del gol dopo l'infortunio muscolare: le sue ultime marcature risalgono alla sfida con l'Inter, proprio a San Siro (doppietta per lui, era il 6 Ottobre)







Poco più di mezz'ora all'inizio di questo imperdibile match! Queste le formazioni ufficiali: Milan: Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Emanuelson; Poli, De Jong, Muntari; Montolivo, Kaka, Balotelli. Roma: De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Bradley, De Rossi, Strootman; Ljajic, Destro, Gervinho.







19.00 - Amici di Vavel Italia buonasera e benvenuti al Monday Night tra Milan e Roma! Il posticipo di questa sera ci offre una classica della seria A, con un Milan rinfrancato dal raggiungimento degli ottavi di Champions League e una Roma vittoriosa contro la Fiorentina nel turno scorso, dopo ben 4 pareggi consecutivi. Per i rossoneri invece, il cammino in campionato è a dir poco altalenante: solo 6 punti nelle ultime 5 gare. Da una parte quindi c’è il Milan di Massimiliano Allegri, forse il Milan più scarso dell’era Berlusconi, che deve rimediare ad una pessima situazione in campionato cercando di fare più punti possibili, per permettersi di sognare una qualificazione in Champions League che per adesso resta solo un lontano miraggio; dall’altra parte c’è la Roma, la Roma oggi più che mai di Rudi Garcia, una squadra rinata e rigenerata dal tecnico francese che insegue la capolista Juventus.







I PRECEDENTI - Sono ben 78 i precedenti a San Siro, con uno score positivo a favore dei padroni di casa, passati vittoriosi 44 volte contro le 16 dei giallorossi. I pareggi ammontano a 18, l’ultimo quello dello scorso 12 maggio, uno 0-0 che vide le espulsioni di Muntari e Totti. La Roma non espugna il Meazza dalla stagione 2010/2011, quando a battere i milanesi bastò una rete di Borriello durante la 17° giornata. Con la doppietta di Ibrahimovic invece, il Milan ha portato a casa l’ultima vittoria, datata 2012 e valida per il 29° turno della massima serie. Una salto nella storia: la vittoria più larga dei rossoneri risale alla stagione 1949/’50; finì 6-2 con una doppietta di Nordahl, una tripletta di Rinaldi e le altre reti di Liedholm, Lucchesi e Bacci.



LE STATISTICHE – Le reti messe a segno ammontano a 214, e anche qui la supremazia milanista è schiacciante: 138 contro i 76 della Roma. Le statistiche inoltre parlano chiaro: si segna molto di più nei secondi tempi, ben 135 centri contro i 79 delle prime frazioni di gioco. Ed è sempre stata la squadra di casa a passare per prima in vantaggio.



DIRETTA MILAN-ROMA



Cammino totalmente diverso per le due compagini, sino a ora. La Roma, dopo lo straordinario record di vittorie in questa prima parte della stagione, è seconda in classifica, quota 37 punti, a sole 3 lunghezze dalla Juventus, e gioca uno dei migliori calcio in terra nostrana. Si avalla di un centrocampo solido e contro il Milan è probabile il ritorno di capitan Totti, che rientra dall’infortunio di due mesi fa. Di contro i rossoneri hanno solo 18 punti, a 5 dalla zona retrocessione. La storia dice però che siano loro i favoriti, quindi si può parlare di risultato aperto.







Sarà Gianluca Rocchi, della sezione CAN di Firenze, l’arbitro di Milan-Roma, gara che si giocherà lunedì sera alle 20.45 a San Siro. Ecco i precedenti con le due squadre: MILAN: 23 precedenti con un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, 52 gialli, una doppia ammonizione, 4 rossi, 7 rigori a favore, 3 contro. Ultimo precedente: 6/10/2013 Juventus-Milan 3-2. ROMA: 29 precedenti con un bilancio di 13 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, 69 gialli, 2 doppie ammonizioni, 4 rossi, 4 rigori a favore, 5 contro. Ultimo precedente: 22/9/2013 Roma-Lazio 2-0.



Milan-Roma sarà la sfida tra le due cooperative del gol nella serie A 2013/14: 13 i goleador giallorossi (primatisti), 11 quelli rossoneri (secondi, alla pari di Inter e Lazio). Attenzione ai primi 15′ di gioco: Milan una delle 6 squadre più svagate del torneo (5 reti subite, come Fiorentina, Bologna, Genoa, Livorno ed Hellas Verona), Roma con la porta blindata. Milan in salute: rossoneri imbattuti da 6 partite, 2 vittorie e 4 pareggi il bilancio milanista, con ultimo ko l’1-3 a Barcellona in Champions il 6 novembre scorso. È iniziata a casa-Milan la serie positiva in serie A della Roma, ancora in corso: 12 vittorie e 5 pareggi per 17 giornate senza sconfitte. Il 12 maggio scorso Milan-Roma si chiuse 0-0.



La miglior vena realizzativa per i capitolini si registra nei secondi 45 minuti con 49 reti. Stesso dato nei secondi tempi per i rossoneri con 96 reti. I giallorossi secondo le statistiche si fanno più pericolosi tra il 76′ e il 90′ minuto con un totale di 18 reti. Dato diverso per il Milan che mostra maggior attitudine al gol tra il 46′ e il 60′ minuto, con 36 reti.



Complessivamente sono stati segnati nelle sfide tra le due compagini ben 399 reti, con i numeri sempre a vantaggio dei rossoneri (229 rispetto ai 170 gol giallorossi); in attesa di vedere chi segnerà il gol numero 400, vediamo quali sono stati i precedenti più eclatanti. In casa giallorossa il 5-0 del maggio 1998, con reti di Candela, Di Biagio (doppietta), Paulo Sergio e Delvecchio sembra indimenticabile, mentre è un pò più difficile a campi invertiti, ricordare il 6-2 con il quale il Milan nella Stagione 1949/50, superò la Roma. In trasferta, invece, il Milan ricorda felicemente il 4-0 della Stagione 89/90 (quando c'era Arrigo Sacchi alla guida tecnica), mentre numerose sono le vittorie giallorosse a San Siro con due reti di scarto (massimo scarto ottenuto dalla squadra capitolina fuori casa), l'ultima delle quali, nella Stagione 1987/1988.







Per la prima volta in questo campionato il Milan non perde per quattro partite di fila (1V, 3N). Era da aprile 2010 che il Milan non mancava la vittoria casalinga per tre gare di fila, mentre bisogna tornare indietro all’inizio del campionato 2007-08 per trovare un periodo più lungo senza vittorie a San Siro. La Roma è tornata alla vittoria dopo quattro pareggi di fila, e resta una delle due squadre ancora imbattute nei 5 maggiori campionati europei, insieme al Bayern Monaco.



L’ultima squadra capace di segnare più di un gol alla Roma fu il Palermo lo scorso 30 marzo (2-0 per i rosanero al Barbera). I giallorossi hanno segnato cinque gol con giocatori entrati dalla panchina: più di ogni altra squadra nel campionato in corso. Mario Balotelli ha segnato tre reti nelle ultime due gare di campionato. SuperMario, tuttavia, non segna a San Siro dal 22 settembre (contro il Napoli). Francesco Totti ha segnato sette gol al Milan in Serie A, cinque al Meazza – comprese due doppiette.



Allegri alla vigilia del match contro i giallorossi ha parlato bene della Roma, di quella squadra che pochi mesi fa poteva essere sua in caso di mancata conferma al Milan: “La Roma e altre squadre mi hanno contattato, ma poi sono rimasto qui, sono molto contento e ora penso solo a finire al meglio il mio lavoro in rossonero”. Tornando alla sfida contro i giallorossi: “Domani e’ una gara facile da preparare a livello di motivazioni. La Roma e’ una grande squadra e sono la difesa meno battuta, a dimostrazione del fatto che in Italia con pochi gol subiti sei in alto. Sono una bella squadra e meritano la posizione dove si trovano”.



Tra la Roma e il Milan ci sono un abisso di diciannove punti di differenza ma Rudi Garcia non si fa illusioni: “Tutti sanno che il Milan ha giocatori di alto livello, del resto non si puo’ passare il girone di Champions senza avere giocatori forti. Giocare in casa del Milan e’ ancora piu’ difficile, ma noi andremo a Milano per vincere, anche se sara’ dura, e’ il nostro obiettivo”. Sulla presenza o meno del capitano Francesco Totti Garcia risponde: “Con lui siamo piu’ forti, ma non ha una partita intera nelle gambe. Ha fatto una settimana di allenamento intera, sembra pronto per aiutare la squadra, ma non e’ al 100%. Comunque meglio con il capitano”.







COME ARRIVA IL MILAN - Diversi i dubbi di formazione con cui deve fare i conti Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha perso nuovamente Stephan El Shaarawy che, a questo punto, rientrerà direttamente nel 2014. In avanti, viste anche le indisponibilità di Birsa e Robinho, il tecnico rossonero dovrebbe schierare Matri al fianco di Balotelli con Kakà nel ruolo di trequartista. Qualche dubbio anche a centrocampo (Poli in vantaggio su Muntari per una maglia da titolare) e sulla corsia sinistra (Emanuelson pienamente recuperato). Oggi la rifinitura alle ore 12.00.



COME ARRIVA LA ROMA - Un solo dubbio per Rudi Garcia in vista della sfida di domani sera. Con Borriello nuovamente out per infortunio, i dilemmi del tecnico Garcia riguardano il ruolo di punta centrale: Totti si sta allenando con regolarità ed è in vantaggio su Ljajic e Destro per una maglia da titolare. Per il resto tante certezze con Bradley che prenderà il posto dello squalificato Pjanic.



Queste le probabili formazioni: Milan (4-3-1-2): Abbiati, Emanuelson, Mexes, Zapata, De Sciglio, Poli, De Jong, Montolivo, Kakà, Matri, Balotelli. Roma (4-3-3): De Sanctis, Maicon, Benatia, Castan, Dodò, Bradley, De Rossi, Strootman, Totti, Florenzi, Gervinho.