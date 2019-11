L'Avellino in visita allo Juventus Stadium esaurito

Non è la Coppa dei Campioni, grande rimpianto della stagione in corso, ma sempre coppa è: la Coppa Italia della Juventus comincia stasera, alle 21, ospitando i lupi dell'Avellino - che vengono dalla vittoria per 2-1 sul Frosinone -, in uno Juventus Stadium che, inverosimilmente per una sfida del genere in Italia, sarà tutto esaurito. I biglietti della sfida, anticipata su richiesta bianconera dal 9 gennaio ad oggi, sono infatti stati venduti a prezzi popolari - tra i 5 e i 10 euro -, portando così allo stadio persone che solitamente faticano ad entrarci, in virtù dei quasi 28.000 abbonati del campionato (la sfida sarà in ogni caso trasmessa su RaiDue). Farà freddo, quindi, a Torino, ma l'atmosfera sarà caldissima, da un lato e dall'altro, perchè nel settore ospiti sono attesi ben 4.000 tifosi avellinesi.

Precedenti - Per l'Avellino, che attualmente milita in Serie B, si tratta della tredicesima sfida a Torino con la Juventus, me nelle dodici precedenti non sono mai riusciti ad avere la meglio sui bianconeri, riuscendo a pareggiare solamente due volte. L'ultima sfida, risalente a 25 anni fa - era il 2 marzo 1988 -, fu proprio una delle due sfide in Coppa Italia tra le squadre, terminata 1-0 per i bianconeri, con il gol di Brio. L'altra sfida in Coppa risale al 1981, e in quell'occasione l'Avellino riuscì ad impaurire i bianconeri, portandosi sul 2-1 al Comunale di Torino, ma la squadra di Zoff e compagni riuscì comunque a risollevare le sorti del match, vincendo per 3-2. L'ultima sfida in assoluto è invece più recente - nel 1995, sempre in Coppa Italia -, ma in Campania prevalsero i bianconeri, che con Conte in campo vinsero 4-1. Sarà questa l'occasione buona per i lupi biancoverdi? Non sfigurare sarebbe già un ottimo risultato, ma vincere sarebbe una vera e propria impresa.

Probabili formazioni - Conte opterà, come è spesso accaduto in Coppa Italia nelle scorse stagioni, per un massiccio turnover, anche in virtù del blasone, non altissimo, degli avversari. La porta sarà proprietà di Storari, e sarà difesa dal trio Caceres-Ogbonna-Peluso, mentre a centrocampo ci dovrebbe essere la sorpresa della primavera Bouy, insieme a Marchisio e Padoin, con Isla e De Ceglie sugli esterni. L'attacco sarà nelle mani, anzi, nei piedi, di Giovinco e Quagliarella, entrambi in cerca di spazio dopo che negli ultimi mesi si è affermata la coppia titolare Tevez-Llorente. Rastelli, l'allenatore dell'Avellino, dovrebbe rispondere al 3-5-2 di Conte con un più prudente 4-4-2, schierando Seculin in porta, Izzo, Peccarisi, Bittante e Zappacosta in difesa, Schiavon, D'Angelo, Arini e Millesi a centrocampo, a supporto della coppia d'attacco Castaldo-Soncin, con il dubbio Galabinov al posto di quest'ultimo.

Scommesse - Capitolo quote: come prevedibile, la bilancia pende quasi tutta dalla parte della Juventus, la cui vittoria è quotata, nel migliore dei casi per chi scommette, 1,15 da Sisal Matchpoint. Un eventuale pareggio, che protrarrebbe la sfida ai tempi supplementari, paga in casa Bwin e Williamhill ben 8,5 volte la posta in gioco, mentre per chi crede nella vittoria dell'Avellino nei 90 minuti, è sempre Williamhill a proporre la quota migliore: ben 23 volte la cifra giocata.