Diretta Juventus - Avellino in Coppa Italia

FINISCE QUI! LA JUVENTUS BATTE L'AVELLINO PER 3-0, SFIDERA' LA VINCENTE DI ROMA-SAMPDORIA!

Ci saranno DUE MINUTI DI RECUPERO!

89' schema della Juventus, Marchisio imbecca Lichtsteiner che sbaglia la misura del tiro davanti a De Masi!

Momento di grande emozione allo Stadium!!! Sta facendo il suo ritorno in campo @pepigno7!!! RT per dare il bentornato a Simone!!! — JuventusFC (@juventusfc) 18 Dicembre 2013

81' Ultimo cambio per la Juventus, fuori Motta, dentro Lichtsteiner!

81' Cambio per la Juventus, fuori Giovinco, dentro Simone Pepe, per l'ovazione dello Stadium!

76' prova ancora il tiro Angiulli! Pallone alto!!!

74' tiro di Angiulli che termina fuori!

71' Cambio per l'Avellino, fuori Arini, dentro Angiulli!

68' Cambio per la Juventus, fuori Asamoah, dentro il giovanissimo Ouassim Bouy!

67' ottima parata di Di Masi su colpo di testa di Marco Motta!

59’ tiro forte di Quagliarella sul palo di Di Masi, che blocca in due tempi!

58’ Irrati fischia una punizione dal limite dell’area per la Juve!

56’ cross in mezzo di Giovinco per Quagliarella, ma il suo colpo di testa termina alto!

55’ cambio nell’Avellino, fuori Castaldo, dentro Galabinov!

54’ non si fermano i tifosi dell’Avellino di intonare cori a favore dei propri beniamini

49’ commette fallo Marchisio su Izzo! Semplice punizione!

46’ prova il tiro Herrera, blocca Storari!

45’ Cambio nell’Avellino, fuori Togni, dentro Schiavon!

45’ SI RICOMINCIA!

FINISCE IL PRIMO TEMPO! TUTTO TROPPO FACILE PER LA JUVENTUS, CHE STA VINCENDO PER 3-0, GRAZIE ALLE RETI DI GIOVINCO, CACERES E QUAGLIARELLA!

41' prova il tiro Motta, stringe troppo l'angolo e il pallone si perde sul fondo!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! QUAGLIARELLA DI TESTA ANCORA UNA VOLTA SUL CALCIO DI PUNIZIONE DI GIOVINCO!!! TRIS JUVENTUS!

31' prova il tiro D'Angelo, disturbato dal compagno Herrera al momento del tiro, pallone docile fra le braccia di Storari! Buon Avellino!

30' ottimo cross di Zappacosta, ci arriva Castaldo di testa da posizione defilata, sull'esterno della rete!

28' tiro di Marchisio che termina a lato di molto!

27' fase di stallo della partita, con la Juventus che mantiene il possesso palla.

26' Irrati ferma il gioco, Izzo è a terra.

19' tiro debole di Arini, para senza problemi Storari!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! CACERES!!! SU CALCIO DI PUNIZIONE BATTUTO DA GIOVINCO DEVIAZIONE VINCENTE DELL'URUGUAYANO!!!

15' occasione per D'Angelo, servito da un pallonetto, si trova davanti a Storari, ma è fuorigioco!

11' l'Avellino, senza paura, cerca il pareggio e mantiene il possesso palla!

Passa subito in vantaggio la Juventus, primo gol stagionale per Sebastian Giovinco, decisivo anche l'errore di Togni che si fatto rubar palla, da lì è partita l'azione del gol!

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GIOVINCO!!! GRAN GOL! TIRO A GIRO DAL LIMITE DELL'AREA! NON PUO' NULLA DI MASI!

6' finisce a terra dolorante De Ceglie, dopo lo scontro con Zappacosta!

4' prova la conclusione Peccarisi, pallone impreciso che finisce sul fondo!

3' guadagna il corner l'Avellino, senza troppi timori la squadra di Rastelli!

1' Juve subito in avanti, giovinco entra in area ma perde il tempo, e spazza in fallo laterale la difesa avellinese!

1' SI COMINICIA!!!

20.57 Non è gremito lo Juventus Stadium, completamente occupata la zona riservata ai tifosi irpini!

20.55 poco più di cinque minuti all'inizio di Juventus-Avellino!

20.26 FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO: Seculin, Izzo, Peccarisi, Bittante, Zappacosta, Togni, D'Angelo, Arini, Milesi, Castaldo, Herrera.

20.18 A sorpresa, Conte schiera Motta sulla fascia, anzi che Bouy, al suo posto ci sarà Asamoah.

#Juventus starting XI: Storari, Caceres, Ogbonna, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, Asamoah, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco #JuveAvellino — JuventusFC (@juventusfc) 18 Dicembre 2013

20.12 L'arbitro della partita sarà Massimiliano Irrati, coadiuvato dagli assistenti Meli e Longo, il quarto uomo sarà Baracani.

Amici di Vavel, Benvenuti nel live di Juventus - Avellino, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, la vincente di questa sfida, affronterà nei quarti di finale, la vincente di Roma-Sampdoria. Per questo match, che seguiremo in diretta con aggiornamenti in tempo reale, è esaurito lo Juventus Stadium. L’ultima volta che le due compagini si sono affrontate in Coppa italia è stato il 30 agosto 1995: al Partenio di Avellino si impose la squadra bianconera con i gol di Padovano, Jugovic, Del Piero e Ravanelli. Nel turno successivo però, la Juventus fu eliminata dall’Atalanta, che vinse 1 a o dopo i supplementari.

Ma le sfide fra Juventus e Avellino non finiscono qui, perchè Il primo confronto (Avellino-Juventus 1-2) si verifica nella 5° giornata del girone 3 del 1° turno 1974/75 vinto dai torinesi con gli irpini al 4° posto. Le due squadre si ritrovano nei quarti 1980/81: l’andata Avellino-Juventus del 4-3-1981 finisce 1-3, il ritorno del 25-3-1981 in Piemonte termina 3-2 per i padroni di casa. Altro incrocio ancora nei quarti, ma 7 anni dopo (1987/88): 1-1 all’andata in Campania il 10-2-1988, 1-0 per la Juve nel ritorno a Torino il 2-3-1988. L’ultima sfida è di 18 anni fa nel 2° turno di Coppa Italia 1995/96: 30-8-1995 Avellino-Juventus 1-4.

Andiamo ora, ad analizzare le probabili formazioni delle due squadre, partendo dai padroni di casa. Conte è intenzionato a schierare sul rettangolo di gioco una "Juventus B", ma sempre improntata sul fedele 3-5-2. Con Storari tra i pali, difesa formata da Caceres, Ogbonna e Peluso, a centrocampo sugli esterni troviamo Isla e de Ceglie, davanti la difesa, nel ruolo solitamente occupato da Pirlo, ci sarà Marchsio, con Padoin ed il giovanissimo Bouy, promosso in prima squadra. La coppa d'attacco sarà formata, per la prima volta in stagione, da Sebastian Giovinco e Fabio Quagliarella.

L'Avellino di mister Rastelli, potrebbe essere messo in campo con un prudente 4-4-2, con Seculin in porta, terzini Izzo e Zappacosta, centrali di difesa, Peccarisi e Pisacane. A centrocampo troviamo Schiavon, D'Angelo, Arini e Milesi. Coppia d'attacco Castaldo-Soncin. Attualmente la squadra campana occupa la quinta piazza in Serie B, a quota 30 punti, a -4 del Palermo capolista. E' reduce dal pareggio esterno contro il Trapani, avversario dell'Inter nel turno precedente della coppa. Il bomber dei bianco verdi è il bulgaro Andrey Gabilanov, a quota 6 reti, che stasera, con ogni probabilità, sarà in panchina.

La squadra di Conte dal canto suo, si trova sempre più in vetta in Serie A, a +5 dalla Roma, ed è reduce dal poker contro il Sassuolo, condito dalla prima tripletta italiana di Carlos Tevez, incisivo in Campionato ma molto meno in Champions. Dove, quasi inspiegabilmente, non segna dall'aprile del 2009, quando era tra le file del Manchester United. La Juve dunque, con la vittoria contro i nero verdi, è riuscita a scrollarsi di dosso la delusione, della beffarda eliminazione dalla Champions, per opera del Galatasaray. Ma anche nei sedicesimi di Europa League la squadra torinese se la vedrà con un'altra turca, il Trabzonspor.

Andiamo ora, ad inquadrare più da vicino il tecnico dei Lupi, Massimo Rastelli, che nasce nel 1968. Il suo ruolo era quello di attaccante, ed è con la Lucchese che segnerà il maggior numero di reti, 50 in 222 match. Giocherà anche con Catanzaro e Napoli, dove nella stagione 2001-2002 segnerà sei reti in 32 presenze. Ha giocato anche con l'Avellino, nel biennio 2004-2006. Si ritirerà dall'attività agonistica nel 2009, da giocatore della Juve Stabia, che sarà sotto la sua guida nella stagione successiva, per poi allenare Brindisi e Portogruaro. dal 21 maggio 2012 è l'allenatore dell'Avellino, dove conquisterà la promozione in Serie B e la Supercoppa Italiana di Prima Divisione, battendo il Trapani, grazie alla differenza reti.