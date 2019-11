Gattuso e le partite indagate

Gennaro Gattuso, tra i giocatori più amati dai tifosi rossoneri, è stato indagato per calcioscommese." Mai e poi mai ho pensato minimamente di truccare una partita - si difende Ringhio dicendosi arrabbiato e offeso - Se venisse dimostrato sono disposto ad andare in piazza e ad ammazzarmi. Non voglio avere macchie sulla mia carriera, andrò a chiarire tutto».

In questi giorni i poliziotti del Servizio centrale operativo di Roma e gli uomini della squadra Mobile di Cremona hanno portato in carcere quattro persone: sono Salvatore Spadaro, Francesco Bazzani, Cosimo Ricci e Fabio Quadri. Con due degli arrestati erano in contatto Brocchi e Gattuso. In particolare Bazzani, detto 'Civ', in un'occasione si era introdotto nel centro sportivo di Milanello, dove si allena il Milan, e aveva inviato messaggi allo stesso Gattuso, oltre che a Brocchi e Mauri. E' accaduto nel febbraio del 2011 quando si erano svolte partite di Milan, Lazio e Juventus

Per quanto riguarda i rossoneri tra le partite coinvolte ci sono sicuramente Chievo-Milan, Milan-Lazio, Milan-Bari e Milan-Cagliari:

Milan-Lazio del primo febbraio 2011 (0-0): contatti con Brocchi della Lazio l’1.2.2011, il 25 gennaio del 2011 con Gattuso

Chievo-Milan del 20 febbraio 2011: contatti con Gattuso e con D’Anna

Milan-Bari del 13 marzo 2011 (1-1): contatti con Gattuso il 6 marzo e con l’amico Pipieri;

E infine Milan-Cagliari del 14 maggio 2011 (4-1): contatti con Gattuso, Pipieri e Sebastano Rossi, già portiere del Milan e allenatore della squadra Primavera, tra il 10 e il 13 maggio

La vicenda del calcio scommesse continua a riempire le pagine dei quotidiani e gli spazi nei notiziari, e si attendono sviluppi dell'inchiesta. Ci auguriamo solo che la carriera di Gattuso, come dici lui stesso, non venga macchiata da questa indagine: sarebbe un peccato sia per il giocatore che per il Calcio italiano