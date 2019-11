Presentata la terza maglia della Roma

Ieri è stata una giornata di festa per i tifosi della Roma. Al Temporary Store ufficiale della Roma, nel Centro Commerciale Euroma 2, è stata presentata al pubblico la terza maglia ufficiale della Roma per la stagione 2013-2014. Maglia che farà il suo esordio nella gara interna contro la Sampdoria il 9 gennaio, valevole per la Coppa Italia. Look total black, disegno della maglia lineare, data della fondazione del club in numeri romani dietro al colletto in color argento, stemma sul petto e finitura del colletto in giallorosso.

Come tutti gli appassionati ricorderanno la maglia è stata scelta tramite un "kit-vote", ovvero, un sondaggio tra i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento entro il 26 maggio. Con un +45%, questa maglia ha superato nettamente le altre, che anche se con un look totalmente diverso, rappresentavano una discontinuità con le terze maglie del passato.

La maglia vincitrice è inaspettatamente ispirata alla maglia da portiere delle stagioni a cavallo tra il 1940 e il 1950. Una vera sorpresa per chi non conoscesse questo dettaglio. Mai prima ci si era ispirati ad una maglia d aportiere per vestire una squadra intera.

La particolarità della nuova maglia è il colletto, simile a quello di una polo, e nella parte anteriore è bordato con delle linee gialle e rosse, che si uniscono al centro del collo per poi terminare insieme. Il resto della maglia è completamente nero nella parte anteriore.

Nell parte posteriore, come anticipato prima, sul retro del colletto è posta la data di nascita del club capitolino in numeri romani. La differenza con le altre due maglie, la prima e la seconda, è che questo particolare non è cucito, ma stampato e applicato sopra, vista la particolarità del colore e della grandezza dei numeri romani.

E voi cosa ne pensate? Dalle bozze alla realtà ha superato le vostre aspettative? O si poteva creare una maglia migliore?

I giocatori la useranno per la gara d'esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria, sperando che posa dare molte soddisfazioni sia ai giocatori che ai tifosi, che ieri sera sono accorsi in massa per poterla ammirare dal vivo.