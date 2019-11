Diretta Pescara - Padova in Serie B

23.00 - Amici di Vavel Italia per Pescara-Padova è davvero tutto. Prosegue la marcia della squadra di Marino mentre è sempre più crisi per la squadra veneta. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguito e vi da appuntamento sia con la Serie A che con la Serie B domani! Non mancate!



Partita intensa e dai ritmi forsennati quella tra Pescara e Padova. Alla fine l'ha spuntata il Pescara grazie ad un gol di Cutolo. Gli abruzzesi si sono salvati nel finale quando l'arbitro non ha visto un fallo di mano nettissimo di Balzano su un cross di Osuji. I veneti dopo un bel secondo tempo sicuramente migliore rispetto al primo avrebbero meritato il pareggio ma è il Pescara a chiudere la partita con i tre punti in tasca e a volare a 31 punti in classifica.



90+7' FINITA!!! Dopo sette minuti di recupero e un rigore netto non concesso al Padova! Il Pescara si salva e vince 1-0!



90+5' Attacca il Padova che chiuderà la gara in attacco! Corner per i veneti!



PARATA DI BELARDI!! IL PESCARA SI SALVA! Momento di grande confusione in campo! Il Padova vorrebbe il calcio di rigore per un fallo di mano di Balzano! Espulso Mutti!



90' Incredibile!! L'arbitro ha fischiato una punizione a due da dentro l'area per il Padova! Incredibile! Ghersini ha sbagliato tutto reputando un retropassaggio al portiere un semplice rimpallo! Cinque minuti di recupero!



87' I padroni di casa cercano di gestire il vantaggio. Questa di stasera può essere una vittoria importantissima per gli abruzzesi che battendo il Padova otterrebbero il nono risultato utile consecutivo



85' Cinque minuti al termine e Pescara saldamente in vantaggio! Il Padova non riesce ad uscire dalla propria area di rigore



83' Il Padova ha accusato il colpo. I veneti hanno subito gol proprio nel loro momento migliore. Adesso il Pescara è tornato a dominare la gara



80' Dieci minuti alla fine della gara e il terzo gol di Cutolo in campionato sta per adesso decidendo la partita in favore del Pescara! Intanto entra Mascara al posto di Maniero



GOOOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOL!!!! CUTOLOOOO!!!! Il gol dell'ex!! 1-0 Pescara!



76' La squadra di Mutti si è svegliata e adesso la manovra del Pescara si è fatta molto meno fluida rispetto a dieci minuti fa. Può approffitarne il Padova



ROOOOCCHIIII!!! CHE PARATA DI BELARDI! Appena entrato l'ex Serie A stava subito per segnare sfruttando una disattenzione difensiva di Schiavi!



Cambio tra le fila dei veneti: entra Rocchi al posto di Pasquato



PASQUAAATOOOO!!! PADOVA VICINO AL GOL! Bellissima la sua punizione che esce a lato di un soffio!



72' Si fa vedere in zona d'attacco il Padova ma il destro di Ceccarelli è totalmente sballato e finisce altissimo sopra la traversa



MAAAZZOOONIIII!!! SI SUPERA ANCORA! CHE PARATA!



Fallo al limite dell'area di rigore per il Pescara! Atterrato Rossi da Perna! Occasione Pescara!



67' Pescara che continua a spingere nella metà campo del Padova. Ormai è assedio dei padroni di casa



PAAAALOOOO!!! PADOVA SALVATO DAL PALO!! Cross di Politano che dopo una deviazione di testa di Perna manda in controttempo Mazzoni e si stampa sul palo!!



65' Difficile trovare spazi per il Pescara. I veneti giocano dietro la linea della palla e non concedono un centimetro di campo



63' Melchiorri è costretto ad abbandonare il campo di gioco. Problemi muscolari per lui. Al suo posto entra Ampuero



60' Padova schiacciato nella propria metà campo. La squadra di Marino prova a spingere in cerca del gol del vantaggio



BRUUUGMAAAAN!!!! Che tiro dai quaranta metri!! Palla che finisce larga ma non di molto!



54' Ritmi bassi adesso all'Adriatico. Molto macchinosa la manovra dei padroni di casa. Il Padova si difende meglio e i veneti stanno facendo solo quello



50' Partito fortissimo il Pescara, sempre poco Padova in campo che si accontenta di giocare di rimorchio ma non ci sono molti spazi per gli uomini di Mutti



47' Ammonito Iori che strattona Zuparic che stava ripartendo in contropiede. Partito meglio il Pescara in questi primi minuti del secondo tempo



45' Ripreso il gioco all'Adriatico! Padova in possesso palla



Squadre che tornano in campo per la ripresa del gioco. Unico cambio per il Padova, al posto di Legati è entrato Perna. Stessi undici per il Pescara



Primi quarantacinque minuti a reti bianche ma pieni di emozioni. Il Pescara avrebbe meritato di chiudere la prima frazione di gara in vantaggio ma un grande Mazzoni oltre ad aver parato un rigore a Maniero si è prodotto in altri provvidenziali salvataggi. Sarà un secondo tempo all'insegna del gioco offensivo. Ci sarà da divertirsi. A tra poco!



45+1' Ghersini fischia la fine del primo tempo. 0-0 all'Adriatico tra Pescara e Padova



45' Segnalato un minuto di recupero



Palla che non si abbassa e finisce alta sulla traversa!



43' Fallo su Maniero! Il Pescara si guadagna un calcio di punizione dai 30 metri. Ci proverà Brugman



40' Cinque minuti al termine del primo tempo. Ragusa prova a stoppare in area un cross di Capuano ma commette fallo su Ceccarelli. Riparte il Padova



38' Ammonito Ceccarelli che ferma un Ragusa scatenato che stava ripartendo a cento all'ora in contropiede



36' I veneti dopo un avvio in sordina stanno lentamente entrando in partita. I padroni di casa fanno fatica a contenere gli attaccanti del Padova quando partono per vie centrali



34' Partita davvero molto piacevole e veloce. Due tridenti in campo e si vede, occasioni da una parte e dall'altra



MELCHIORRIIIII!!!! PADOVA VICINO AL GOL! L'attaccante della squadra veneta salta Benedetti, si accentra ed esplode il sinistro che finisce fuori di pochissimo!



30' Contropiede Pescara, accelerazione devastante di Ragusa che si beve Zauri e Schiavi e la mette in mezzo dove Maniero non arriva di un soffio sul pallone! Crescono i padroni di casa



27' Insiste il Pescara sempre pericoloso in zona d'attacco. Prima una bella chiusura di Balzano ha evitato a Maniero di ritrovarsi a tu per tu con Mazzoni



24' Vige ancora sovrano l'equilibrio dunque tra Pescara e Padova ma sono gli abruzzesi a giocare meglio



PARA MAZZOOOONI!!! Dopo quattro rigori calciati arriva il primo errore per il bomber del Pescara!



RIGOOOORE!!!! Bella azione sull'asse Maniero-Rossi che viene fermato fallosamente all'entrata in area!



20' Pochissimo Padova finora, solo un occasione da gol per i veneti. Padroni di casa in controllo del centrocampo



18' Precisa la rete dei passaggi tra i giocatori del Pescara che gli consente di mantenere il possesso palla e impostare una nuova azione d'attacco



RAGUSA!!! Fermato fallosamente da Pasquato un attimo prima di entrare in area rigore! Ammonito il difensore del Padova. Sarà calcio di punizione dal limite per i padroni di casa



12' Sempre Pescara in attacco. Gli uomini di Marino hanno un buon fraseggio che li porta molto facilmente e quasi sempre in area di rigore. Il Padova deve chiudersi meglio se non vuole rischiare di andare sotto



10' Ritmi indiavolati all'Adriatico! Pescara meglio del Padova finora



PRIMA PALLA GOL DEL PESCARA!!! Grande intervento di Mazzoni che chiude lo specchio della porta a Maniero!!



PERICOLOOOO!! PADOVA PERICOLOSISSIMO! Mischia in area, Belardi esce a vuoto, serie di rimpalli che portano al tiro Melchiorri ma la sua conclusione si stampa sul muro della difesa del Pescara! Primo brivido del match!



Bel colpo di testa di Schiavo. La sua conclusione sbatte contro Vantaggiato che stoppa il pallone e spazza l'area



4' Molto Pescara in questo avvio. Partenza forte dei padroni di casa che guadagnano il primo corner della partita



Ci ha provato Maniero che con un pallone in verticale dal limite voleva servire Ragusa ma la retroguardia padovana è attenta a bloccare il pallone



2' Possesso palla dei padroni casa, molto ordinati in campo gli uomini di Marino



L'attacco del Pescara ha segnato 29 gol finora, 21 dei quali sono arrivati dal tridente Politano, Maniero, Raguso. Il Delfino ha il terzo attacco della Serie B



1' INIZIATA!! Il Pescara batte il calcio d'inizio! Buona partita a tutti!



Squadre che fanno in questo momento il loro ingresso in campo nello Stadio Adriatico. Tutto pronto per l'inizio della partita!



Circa 10mila gli spettatori presenti con la curva di casa piena. Ancora assenti i tifosi biancoscudati che dovrebbero prendere posto tra pochissimo nel settore ospite attualmente vuoto



20.55 - Intanto è finito l'altro anticipo della 19a giornata di Serie B. Il Trapani ha battuto per 2-0 la Ternana



20.45 - Il Padova giocherà con la divisa rossa, il Pescara col completo azzurro e bianco. Bella serata comunque a Pescara, temperatura attorno agli 8 gradi, terreno di gioco in ottime condizioni



20.40 - Squadre ancora in fase di riscaldamento. Tra poco meno di dieci minuti Pescara e Padova faranno ritorno negli spogliatoi per poi fare il loro ingresso in campo pronte a dare il via all'anticipo della 19a giornata di Serie B



20.25 - Poco più di mezz'ora al calcio d'inizio all'Adriatico di Pescara. Queste le formazioni ufficiali: PESCARA(3-4-3): Belardi; Zauri, Schiavi, Balzano; Rossi, Capuano, Zuparic, Brugman; Politano, Maniero, Ragusa. A disposizione: Pigliacelli, Bocchetti, Frascatore, Kabashi, Fornito, Sforzini, Piscitella, Cutolo, Mascara. PADOVA (4-3-3): Mazzoni; Ceccarelli, Benedetti, Legati, Modesto; Cuffa, Iori, Osuji; Melchiorri, Vantaggiato, Pasquato. A disposizione: Murano, Celjak, Laczko, Perna, Radrezza, Musacci, Feczesin, Ciano, Rocchi.







19.45 - Amici di Vavel Italia benvenuti al primo di tanti appuntamenti con la Serie B targata Vavel! Questa sera il Pescara ospita il Padova nel secondo anticipo della diciannovesima giornata di serie B. Le squadre scenderanno in campo alle ore 21 nella bellissima cornice dello stadio Adriatico di Pescara. I padroni di casa lanciati in piena corsa promozione, affronteranno un Padova più che mai bisognoso di punti. Gli ospiti infatti, non se la passano bene e occupano il terz'ultimo posto in classifica. Gara che sarà affidata alla direzione di Ghersini, coadiuvato da Bolano e Tolfo. Il quarto uomo sarà Maresca e sarà presente l'osservatore arbitrale Garofalo. Pescara che proviene dalle vittorie esterne fondamentali su Lanciano e Siena, mentre il Padova dal pareggio interno con la Ternana.







PRECEDENTI - L'ultima volta che le due formazioni si sono incontrate il Pescara si era imposto con un netto 0-6 all'Euganeo. Negli ultimi due precedenti all'Adriatico invece, un pareggio e una vittoria del Padova (1-1 e 0-2).



STATISTICHE - Il Pescara è imbattuto da 8 turni (6 vinte e 2 pareggiate) ed occupa la sesta piazza nella classifica di Serie B a sole sei lunghezze dal Palermo capolista. Il Padova anche se terz'ultimo ed in piena corsa per la retrocessione non perdono da cinque partite dove hanno collezionato una vittoria e quattro pareggi. Finora gli uomini di Marino hanno segnato 29 gol subendone 22. Il Delfino ha una media del 56% di possesso palla e del 45% di passaggi riusciti. Il bilancio in classifica del Pescara è di 7 vittorie, 7 perse e 4 pareggi. Il capocannoniere della squadra abruzzese è Riccardo Maniera con 10 centri, segue Antonino Ragusa con sei reti. Gli uomini di Mutti invece non sono profilici in attacco come gli abruzzesi avendono segnato soltanto 13 reti in campionato a fronte di 22 gol subiti. Il Padova ha una media del 34% di possesso palla ma rispetto al Pescara la statistica dei passaggi riusciti li vede avanti con una percentuale del 50%. La squadra veneta ha vinto finora soltanto 4 partite, ne ha pareggiate 5 e perse 8. Il capocannoniere del Padova è Cristian Pasquato con 5 reti segnate.



DIRETTA PESCARA-PADOVA



Per la squadra abruzzese quella di questa sera sancisce il ritorno a quella che è stata fino a circa due anni fa la casa del Pescara che ha vinto con Di Francesco la Prima Divisione e che ha conquistato la Serie A con Zdenek Zeman, lo Stadio Adriatico. L'accordo ratificato nella giornata di ieri tra il patron Daniele Sebastiani e l'ex Peppe De Cecco ha permesso di appianare, almeno per il momento, tutte quelle divergenze che hanno allontanato i due dal lavorare insieme per il bene comune del delfino, che finalmente ha terminato il proprio peregrinare tra i campi di Pescara, Francavilla al Mare, Montesilvano e San Giovanni Teatino almeno fino a giugno.







COME ARRIVA IL PESCARA - L'allenatore del Delfino, Marino, dovrà fare a meno di Nielsen, Viviani, Rizzo e Vukusic. Belardi sarà tra i pali mentre in difesa il terzetto sarà composto da Zauri, Schiavi e Balzano. Le ali di centrocampo saranno Rossi e Brugman, mentre nel mezzo le chiavi della regia saranno in mano a Zuparic e Capuano. Tridente offensivo guidato da Maniero con Ragusa e Politano di supporto.



COME ARRIVA IL PADOVA - Per Mutti non saranno a disposizione lo squalificato Carini e gli infortunati Santacroce, Jelenic e Trevisan. Mazzoni sarà tra i pali, mentre i terzini saranno Ceccarelli e Modesto. Coppia di centrali composta da Benedetti e Legati. A centrocampo Cuffa e Osuji saranno ai fianchi di Iori. Il tridente offensivo sarà composto da Melchiorri, Vantaggiato e Pasquato.



Il tecnico del Pescara, Marino ha parlato così della sfida contro il Padova nella giornata di giovedì: "Sarà una partita difficile. Sono in una fase di crescita e vengono da una buona serie di prestazioni. È una squadra di categoria forte con buone individualità ed un gruppo importante. Non sappiamo come giocheranno perché negli ultimi incontri hanno variato molto il loro modo di giocare. Questo può darci qualche problema in fase di non possesso del pallone ma quando avremo noi la palla dovremo pensare soltanto a noi stessi". Mutti alla vigilia della gara contro il Pescara in conferenza stampa si è detto fiducioso: "Per noi sarà una partita difficilissima. Loro vengono da tre vittorie consecutive e giocano in casa. Noi siamo nelle zone basse della classifica e stiamo cercando di risalire, riconquistando un po' di fiducia. Il Pescara, invece, è stato costruito per vincere il campionato. Sono i favoriti, ma noi dobbiamo fare punti e affrontarli come abbiamo fatto con il Cesena, con aggressività e carattere. Non partiamo battuti".



Queste le probabili formazioni:



Pescara (3-4-3): Belardi; Zauri, Schiavi, Balzano; Rossi, Capuano, Zuparic, Brugman; Politano, Maniero, Ragusa. Padova (4-3-3): Mazzoni; Ceccarelli, Benedetti, Legati, Modesto; Cuffa, Iori, Osuji; Melchiorri, Vantaggiato, Pasquato.