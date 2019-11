Live Novara - Empoli in Serie B

Finale - L'Empoli ritrova, grazie al gol al minuto 9 di Maccarone, il rpimo posto in classifica, Vittoria meritata per i toscani, che avrebbero potuto chiudere la partita nel primo tempo con tre clamorose occasioni da gol non finalizzate da Tavano. Novara troppo sterile in attacco, soprattutto nel primo tempo. Giusto tutto sommato il risultato di 0-1. Tanto lavoro da fare per il Novara. Massimo risultato col minimo sforzo per l'Empoli. Grazie per avere seguito la diretta Novara - Empoli con me e Vavel. Un saluto da Luca Beggiao.

90'+3' - Prova ad attaccare fino all'ultimo il Novara ma non riesce a trovare il pareggio. Esultano i giocatori dell'Empoli, che hanno ritrovato la vetta della classifica. Finisce qui la partita: 0-1 il risultato finale.

90' - 3 minuti di extra time. Ultimi minuti per il Novara per cercare il pareggio.

90' - Giallo per Bastrini.

89' - Subito Comi!! Scontro con un difensore toscano, ma l'arbitro lascia correre. Sembrava esserci ostruzione.

88' - Cambio nelle file del Novara: out Gonzalez, non brillante oggi, dentro Comi.

85' - Sta rischiando moltissimo l'Empoli! Arriva il pareggio del Novara con Rubino, ma il gol è annullato per sospetta posizione di offside. Decisione davvero dubbia.

80' - Ci prova Gonzalez, ma il suo sinistro è troppo debole. Buonissima opportunità gettatta al vento, era praticamente solo in area, avrebbe potuto angolare meglio.

77' - Sta attanccando da parecchi minuti il Novara, ma non riesce a trovare gli spazi giusti per affondare. L'Empoli si sta difendendo con gran parte segli uomini in campo, rinunciando quasi completamente alla fase offensiva. Arrivano nel frattempo notizie dagli altri campi: il Palermo è sotto per 1-0, Empoli in testa alla classifica!

75' - Lepiller prova il destro, rimpallato. Rubino di prima: para Bassi

75' - Ultimo cambio per l'Empoli: out Verdi, dentro Pucciarelli.

72' - Doppia occasione per il Novara! Gonzalez prima e poi Rubino vanno vicini al gol.

69' - Fuori Tavano, dentro Mchelidze. Aumenta il peso offensivo Sarri, è importante far salire la squadra. Sta attaccando molto il Novara in questi minuti.

65' - Dentro Lepiller, fuori Rigoni. Secondo cambio nel Novara.

62' - Partita davvero equilibrata ora. Il Novara ci prova e sta facendo molto possesso palla, ma davanti regna la sterilità.

55' - Ammonito Salviato per un fallaccio su Maccarone.

54' - Arriva il primo cambio anche nell'Empoli: fuori per infortunio Ronaldo, sentro Castiglia.

51' - Nessun cambio operato nell'intervallo. Il registro della partita è lo stesso del primo tempo: Calori dovrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo del Novara, che non riesce a costruire nulla di pericoloso davanti.

48' - Conclusione a rete di Ronaldo, devia in angolo di testa Ludi. Palla finisce alta di poco sopra la traversa.

45' - Inizia la ripresa! Batte il Novara!

16:00 - Squadre in campo. Sta per iniziare il secondo tempo!

#novaraempoli #seriebeurobet pic.twitter.com/ng5Ra9rvU6 — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 21 Dicembre 2013

Intervallo - Decide il gol di Maccarone, arrivato al minuto 9 del primo tempo. Vantaggio meritato degli ospiti, che hanno rischiato di raddoppiare, in più occasioni, con Tavano, davvero sfortunato fino ad ora. Buonissima prova del portiere del Novara, Kosicky. A tra poco con il secondo tempo della diretta Novara - Empoli. Risultato primo tempo 0-1.

45'+2' - Finisce il primo tempo di Novara - Empoli. Squadre negli spogliatoi.

45' - Saranno 2 i minuti di recupero.

41' - Giallo anche per Faragò, entrataccia su Hysaj.

40' - Increbile oggi la porta sembra stregata per Ciccio Tavano! Fa tutto benissimo il numero 10, che salta il portiere, ma il suo tiro è salvato sulla line da una scivolata stupenda di Bastrini!

38' - Altra parata super di Kosicky, che respinge un tiro da distanza ravvicinata di Maccarone, ottimamente trovato da Tavano. Giornata di grazia per l'estremo difensore del Novara.

38' - Ammonito Rubino, brutto fallo a metà campo su Laurini..

36' - Primo cambio della partita. Fuori Mori, che non riesce a contenere Tavano, dentro Vicari (Novara).

35' - Tiro cross di Gonzalez che attraversa tutta l'area dell'Empoli ma poi si spegne sul fondo!

34' - Incredibile ancora Tavano! Azione fotocopia di quella vista in occasione del palo: finta di corpo e tiro a giro, ma questa volta il numero 10 è fermato a una superba parata di Kosicky.

33' - Rubino prova la rovesciata su palla proveniente da calcio dangolo, ma finisce abbondantemente alta.

32' - Sta spingendo l'Empoli, che cerca il (meritato) raddoppio. Angolo pericoloso smanacciato da Kosicky, la difesa del Novara allontana.

27' - Botta dai 25 metri di Salviato, si oppone benissimo Bassi.

23' - PALO DI TAVANO! CHE OCCASIONE SPRECATA! Lancio lungo di Laurini per Tavano che mette giù benissimo il pallone in area, fa fuori il suo diretto marcatore e apre un bellissimo piatto a giro. La palla scheggia il palo esterno ed esce. Doveva essere più cinico qui il numero 10 dell'Empoli, occasione incredibile.

22' - Contatto in area tra Rubino e Rugani. Il capitano del Novara va a terra ma non sembrano esserci gli estremi per il rigore. Giusta le decisione dell'arbitro che lascia correre.

20' - Tavano entra in area, prova a piazzare un destro a giro molto insidioso: palla fuori di 1 metro abbondante.

18' - Davvero ordinato il campo l'Empoli, che per ora sta esprimendo un gioco migliore del Novara. Gol numero 8 in campionato per Maccarone.

16' - Si fa sentire il pubblico di casa, che sta spingendo a gran voce la propria squadra. Il Novara cerca spazio, ma si copre bene l'Empoli, pronto a colpire in contropiede.

14' - Si scaldano gli animi: entrata scomposta di Croce su Buzzegoli che stava partendo in contropiede. Giallo per lui.

12' - Prova a reagire il Novara, che è stato punito alla prima occasione lasciata agli avversari. Angolo concquistato da Rubino, ma il corner è neutralizzato dalla difesa toscana.

9' - GOOOOL!!! BIG-MAC MACCARONE! Dopo la pessima punizione di Ronaldo, la difesa del Novara non spazza lontano e la palla rimane nella metà campo dei padroni di casa. Verdi serve Croce sulla fascia sinistra; appoggia basso nell'area piccola per Maccarone che non sbaglia di destro! 0-1!

9' - Pessima la battuta di Ronaldo, che colpisce la barriera.

8' - Fallo su tavano. Punizione dai 35 metri per l'Empoli.

5' - Ritmi bassi in questo avvio di gara, le squadre sono in fase di studio. Tenuta classica per il Novara: maglia azzurra, pantaloni e calzettoni neri. Empoli in tenuta completamente bianca.

2' - Prima occasione per i padroni di casa. Bella ripartenza del Novara, Golzalez prova a sorprendere Bassi in uscita, ma nulla di fatto.

15:00 - Le squadre entrano in campo, accompagnati da un natalizio Babbo Natale. Primo pallone del match agli ospiti. Batte quindi l'Empoli.

14:55 - A sorpresa assenti nel Novara Perticone e Lazzari. Problemi influenzali per il primo, dolore alla caviglia per il secondo. Nessuno dei due sarà schierato dunque.

14:50 - 10 minuti al via! Squadre in campo che hanno ultimato il riscaldamento. Al via la diretta Novara - Empoli!

14:20 - Negli ultimi 5 incontri tra le due squadre, ha prevaldo l'equilibrio: sono stati 3 i pareggi. Poi una vittoria a testa. Lo scorso anno la partita Novara - Empoli è terminata 2-2. Prevarrà anche oggi l'equilibrio?

PRECEDENTE - Il primo #NovaraEmpoli: Saponara-Gonzalez, che duello. 2-2 e spettacolo alla prima in casa http://t.co/B8VZKJ9MaS — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 20 Dicembre 2013

14:12 - Ed ecco la formazione ospite:

Empoli: Bassi, Laurini, Maccarone, Signorelli, Tavano, Croce, Verdi, Ronaldo, Hysaj, Rugani, Tonelli. — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 21 Dicembre 2013

14:10 - La formazione titolare dei padroni di casa:

Novara: Kosicky; Mori, Ludi, Bastrini; Marianini, Faragò, Buzzegoli, Rigoni, Salviato; Rubino, Gonzalez. — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 21 Dicembre 2013

14:10 - Ecco alcune tweet dagli account ufficiali delle squadre oggi in campo, rispettivamente Novara ed Empoli.

Manca un'ora e mezza all'inizio del match #NovaraEmpoli Il Piola aspetta il calore azzurro pic.twitter.com/9RiY1UaKHU — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 21 Dicembre 2013

14:00 - Buongiorno da Luca Beggiao. Un'ora all'inizio del match. Pronti per la diretta Novara - Empoli con VAVEL!

13:45 - Oggi alle 15, alla Stadio Silvio Piola, una delle partite più interessanti della giornata nmero 19 di Serie B, perché si affrontano due squadre in forma e decise a non lasciare punti per strada. Il Novara, grazie alla cura Calori, sta tornando su buoni livelli, mentre l’Empoli, perso il primato in classifica per mano del Palermo, prova a tenere il passo dei siciliani e a continuare a sognare una Serie A, traguardo meritato e alla portata dei toscani. Empoli a quota 30 punti, Novara 20. Occasione importante per i ragazzi di Sarri, che non devono sprecare punti in questa occasione. Diretta Novara - Empoli, ora 15:00.

L'allenatore del Novara, Alessandro Calori, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Empoli: "Non sarà la stessa partita di Castellammare o quella contro il Modena, domani abbiamo un bell'esame e per superarlo dovremo dare il massimo. Mi piace pensare che la squadra a mia disposizione è fatta di uomini duttili e capaci di adattarsi a vari ruoli. Rigoni, per esempio, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo: sta a me valutare e capire quali possono essere le soluzioni migliori"

Continua poi in conferenza parlando degli avversari: "L'Empoli è una grande squadra, non a caso sono secondi, stanno confermando quanto di buono fatto l'anno scorso. Non sono attendisti, non aspettano ma provano sempre a imporre il loro gioco; la paragonerei al Pescara per creatività e forza. L'amichevole con la Primavera? E' un impegno positivo sia per la prima squadra che per i giovani, mi è capitato di organizzarne anche a Brescia. I ragazzi sono un capitale importante per le società. La nostra squadra deve sempre cercare di giocare a calcio, a prescindere da chi scende in campo, non dobbiamo mai rinunciare a essere creativi e imporre le nostre qualità. Le assenze di Moro e Valdifiori? Sarri ha altri giocatori che può schierare senza snaturare la squadra e cambiare l'idea di gioco. E' fondamentale sapere contro chi si gioca e conoscere bene l'avversario. Questo non vuol dire avere paura, anzi..."

Sugli indisponibili: "Pesce non sarà sicuramente della partita, Lepiller è in dubbio perchè reduce da un lungo infortunio. Genevier e Iemmello continuano a lavorare a parte, mentre Nava e Montipò si sono operati di recente quindi non sono a disposizione. Tra tutti, gli unici che potrebbero tornare a disposizione a breve sono Pesce e Genevier, ma avendo tre partite in 8 giorni è meglio non sbilanciarsi. In questo gruppo è vietato sentirsi arrivati, tutti abbiamo sempre qualcosa da dimostrare e dobbiamo sforzarci di guardare sempre oltre. Questa mentalità, questa voglia di mettersi sempre in gioco, deve essere il nostro carburante"

Per quanto rigurda gli ospiti, gli azzurri andranno a schierarsi con l’abituale 4-3-1-2. In difesa si rinnova il ballottaggio sulla fascia sinistra, Hysaj o Mario Rui, con quest’ultimo in vantaggio per una maglia da titolare. In mezzo al campo i maggiori dubbi. Sarri, oltre all’ormai assodata assenza del capitano che vede in Signorelli il sostituto ideale, dovrà sopperire anche all’assenza del regista Valdifiori, squalificato. Al suo posto uno tra Ronaldo e Castiglia entrambi allertati e in attesa, come noi, di conoscere la decisione del mister che sarà presa solo nelle ultime ore. Se la giocano alla pari anche i trequartisti Pucciarelli e Verdi, che al di là di chi la spunterà si spariranno probabilmente la gara, l’uno subentrando all’altro.

Probabili formazioni:

NOVARA (3-5-2): Kosicky; Perticone, Ludi, Bastrini; Salviato, Faragò, Buzegoli, Lazzari, Marianini; Gonzalez, Rubino. All. Calori.

EMPOLI (4-3-1-2): Bassi; Laurini, Tonelli, Rugani, Hysaj; Signorelli, Ronaldo, Croce; Verdi; Maccarone, Tavano. All. Sarri.

Arbitro: Mariani.