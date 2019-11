Live Carpi - Palermo in Serie B

17:06 Per il live di Carpi - Palermo è tutto, un sentito ringraziamento da Fabrizio Di Spezio per aver seguito il live su Vavel Italia, e vi invito a continuare a seguire gli eventi live, con l'inizio del primo anticipo di serie A alle ore 18. A presto!

17:03 Finisce 1 a 0 per il Carpi, con un gol di Memushaj su calcio di rigore. Palermo nervoso che non ha mai impensierito il portiere della squadre emiliana. Espulsi Milanovic e Daprelà, oltre a Iachini, Perinetti ed il team manager Franco Forte. Contro la Ternana mancheranno quattro giocatori per squalifica a causa dell'ammonizione di Munoz e Barreto. Carpi che sale a 24 punti e sale in classifica ad una posizione di assoluta tranquillità per la salvezza, mentre il Palermo perde il primo posto, complice la vittoria dell'Empoli, e si ritrova adesso al secondo posto in classifica.

È FINITA!!! COLPACCIO DEL CARPI CHE FERMA LA CAPOLISTA PALERMO. FINISCE 1 A 0 CON GOL di MEMUSHAJ SU CALCIO DI RIGORE! IL PALERMO TERMINA LA PARTITA IN NOVE E PERDE LA VETTA DELLA CLASSIFICA.

93' Ultimo cambio per il Carpi, Fuori Pasciuti, dentro Sperotto

92' ESPULSO MILANOVIC! L'arbitro ravvisa un pugno del difensore del Palermo ai danni di un giocatore del Carpi. L'arbitro giudica con la pena massima ed il palermo termina in 9.

91' Ammonito Lollo per fallo a centrocampo

90' Sono 4 i minuti di recupero segnalati dal quarto uomo

88' Altro cambio per il Carpi, fuori Di Gaudio, dentro Letizia

86' Ultimo cambio per il Palermo, dentro Lores Varela, fuori Bolzoni

86' Cambio per il Carpi, fuori Mbakogu dentro Inglese

84' Ammonito Mbakogu per comportamento non corretto.

82' Munoz gioca da attaccante aggiunto, Palermo che continua a tentare lanci lunghi che non danno alcun esito

80' Barreto dentro l'area serve Lafferty che non aggancia. Adesso il Palermo sembra aver fretta e non riesce a gestire il pallone

79' Memushaj e Di Gaudio fraseggiano nell'out di sinistra, cross in mezzo neutralizzato da Milanovic. Palermo che non sembra reagire allo svantaggio.

77' Carpi che adesso difende il vantaggio, Palermo che alza il baricentro e tenta di riacciuffare il pareggio.

73' Cambio per il Palermo, Fuori Hernandez, dentro Verre. Si continua a non giocare da 3 minuti.

72' SALTANO I NERVI ALLA PANCHINA DEL PALERMO, ESPULSO ANCHE FRANCO FORTE, IL TEAM MANAGER DELLA SOCIETA' ROSANERO, PANCHINA DEL PALERMO SVUOTATA!!!

71' ESPULSO IACHINI, DOPO PERINETTI ANCHE L'ALLENATORE DEL PALERMO E' COSTRETTO AD ABBANDONARE IL CAMPO.

70' GOOOOOOOOOOL GOOOOOL MEMUSHAJ SU CALCIO DI RIGORE!! CARPI IN VANTAGGIO.

RIGORE PER IL CARPI!! ESPULSO DAPRELA' PER SECONDO GIALLO. FALLO DI MANO FATALE PER IL DIFENSORE ROSANERO.

67' L'arbitro Candussio si dirige verso la panchina del Palermo ed invita Iachini alla calma.

66' Partita molto più viva, per merito di un Carpi molto più arrembante! Palermo in difficoltà.

65' Carpi che continua ad aggredire il Palermo. Serie di cross in area, Concas vicino al gol ma non arriva a colpire la palla da dentro l'area piccola.

64' OCCASIONISSIMA PER IL CARPI!! Lollo tira dal limite dell'area di rigore, il tiro viene deviato dalla difesa, ma Ujkani non sembrava potesse arrivare sul pallone. Carpi vicino al gol del vantaggio.

62' PALERMO VICINO AL GOL! Lancio di Barreto dalla trequarti, bell'inserimento di Pisano che colpisce di testa e sfiora il palo alla destra di Kovaksic.

60' Tentativo di intesa tra Lafferty ed Hernandez, ma la verticalizzazione del nordirlandese è poco precisa

57' OCCASIONE PER IL CARPI. Di Gaudio vicino al gol con un tiro da posizione defilata. Non trova lo specchio, ma il Palermo soffre le ripartenze del Carpi.

56' Mbakogu tenta la penetrazione nella difesa rosanero, ma la difesa è attenta e ferma il giovane attaccante del Carpi

54' Piove sul bagnato per il Palermo. Ammonito Munoz per fallo su Di Gaudio, il difensore argentino era anche lui diffidato e salterà il match con la Ternana. Sono già 4 gli ammoniti per la squadra rosanero.

53' Che mossa di Iachini! Dentro un attaccante, Lafferty, ed esce il centrocampista N'Goyi. Adesso Lafferty prima punta, con Belotti ed Hernandez a fianco.

51' Movimenti nella panchina del Palermo, Iachini si consulta con il suo secondo per capire quale cambio effettuare

50' Cross di Di Gaudio dall'out di sinistra, Ujkani esce bene e fa sua la palla

48' Angolo di Barreto che tenta il cross lungo. La palla si avvicina allo specchio della porta ma è alta.

45' Ricomincia il secondo tempo! Nessun cambio per entrambe le squadre

Partita non bella e che non ha dato grosse emozioni. A tratti il Carpi è sembrato poter gestire la partita senza alcun problema, con un Palermo spesso troppo remissivo e che si è affidato soltanto a lanci lunghi e punizioni dalla distanza. Già 3 gli ammoniti per la squadra sicialiana, tra cui i diffidati Barreto e Daprelà. Carpi che ha difeso con ordine non facendo correre alcun rischio alla porta difesa da Kovacsik. Espulso il dirigente del Palermo Perinetti per proteste, al 46' minuto di gioco.

Finisce il primo tempo! Nervi tesi per il Palermo

46' Espulso Perinetti per proteste! Il dirigente rosanero uscendo dal campo reagisce ai fischi dei tifosi del Carpi togliendosi il cappello ed esibendosi in un inchino.

46'Ammonito anche Barreto, che diffidato, sarà squalificato per la prossima partita

45' 2 minuti di recupero

43' Ammonito Bolzoni per un brutto fallo su Lollo nella zona mediana del campo. Il giocatore non era diffidato

42' N'Goyi non riesce ad uscire palla al piede dalla difesa, Memushaj gli ruba palla ma l'azione emiliana è fermata da Milanovic. Palermo non riesce a ripartire

39' Barreto mette in mezzo all'aria di rigore una punizione dai 30 metri. Sponda di Milanovic per Belotti che non aggancia e fa fallo sul difensore del Carpi

38' Partita bloccata, pochi tiri e nessuna parata da parte di entrambi i portieri

33' Continue verticalizzazioni del Palermo, tentando lanci lunghe per le punte. La difesa del Carpi è attenta

32' Buona fase offensiva del Carpi che tenta di far male ad un Palermo che difensivamente non sembra molto sicuro.

31' Ammonito Daprelà per fallo su Concas. Il giocatore del Palermo era diffidato e salterà la gara con la Ternana.

30' Il Palermo tiene palla ma non riesce a trovare varchi per far male ad un Carpi che ha abbassato il proprio baricentro, ed ora attende l'offensiva della squadra rosanero

28' Pisano affonda sull'out di destra, Palermo che tenta di aumentare il pressing offensivo

25' Primo calcio d'angolo della partita per il Carpi. Nulla di fatto

23' Splendido lancio di Barreto per Belotti, che davanti al portiere sbaglia il controllo e spreca. Il giovane giocatore del Palermo rimane a terra per un problema alla schiena

22' Memushaj verticalizza bene per Concas, Ujkani anticipa tutti. Carpi coraggioso!

19 ' Fallo di Porcari che, già ammonito, butta a terra Belotti a 30 metri dalla porta del Carpi. Rischio per il giocatore emiliano

17' Ujkani rischia sul pressing offensivo del Carpi. A muso duro Munoz con il suo portiere.

15' Porcari recupera su N'Goyi, Milanovic chiude, ma sulla ribattuta Lollo tira alto

12' Fallo di Belotti su Gagliolo sulla trequarti emiliana. Carpi con un baricentro alto e Palermo che riparte, ma le azioni continuano a mancare.

9' Punizione di Barreto! la palla sfiora il palo alla destra di Kovacsik. Prima occasione per il Palermo

8' Ammonito Porcari per fallo di mano! Punizione da ottima posizione per il Palermo

5' Memushaj tenta di inserirsi in area, ma è fallo in attacco ai danni di Milanovic. Le due squadre continuano a studiarsi tentando verticalizzazioni, ben chiuse da entrambe le difese.

3' Concas tenta di testa, ma la conclusione non impensierisce Ujkani.

1' Iniziata! Palermo che attacca da destra verso sinistra.

Buona cornice di pubblico al Sandro Cabassi, clima freddo ma non si preannuncia pioggia. Tutto è pronto per l'inizio del match.

14:59 Ecco le squadre scendere in campo! Completo interamente bianco per il Carpi, mentre il Palermo scenderà in campo con una maglia nera con banda rosa e pantaloncini neri.

14:57 Sono 300 i tifosi rosanero presenti al Sandro Cabassi di Carpi

14:55 Mancano solo cinque minuti all'inizio del match. Finita la fase di riscaldamento, tutto è pronto per l'inizio della gara, squadre ancora negli spogliatoi

14:13 Diramate le formazioni ufficiali: Carpi (4-1-4-1) Kovacsik; Pasciuti, Pesoli, Romagnoli, Gagliolo; Porcari; Concas, Lollo, Memushaj, Di Gaudio; Mbakogu. Palermo (3-5-2) Ujkani; Munoz, Milanovic, Andelkovic; Pisano, Bolzoni, Ngoyi, Barreto, Daprelà; Belotti, Hernandez

Amici di Vavel, benvenuti al live di Carpi - Palermo! L'incontro, valevole per la 19° giornata del campionato di serie B, andrà in scena alle ore 15 allo stadio Sandro Cabassi di Carpi e potrà essere interamente seguito in diretta qui, su Vavel Italia. Due realtà ben diverse e con obiettivi differenti, tenteranno oggi di portare a casa il bottino pieno per consolidare le proprie posizioni in classifica. Sfida complicata per il Carpi che, nonostante il suo buon stato di forma ed una classifica che al momento sorride, dovrà vedersela con un Palermo che è sempre più la vera corazzata di questo campionato cadetto, che dall'arrivo di Iachini non ha mai perso in trasferta. A caccia di punti salvezza, la squadra allenata da Stefano Vecchi con 21 punti si trova attualmente al 15° posto del campionato, mentre il Palermo dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Cittadella, si trovano in vetta al campionato di serie B con 34 punti. L'incontro sarà diretto da Renzo Candussio di Cervignano, coadiuvato da Alessandro Raparelli di Albano Laziale, Luca Segna della sezione di Schio e dal quarto ufficiale Alessandro Caso di Verona.

Il Palermo, nonostante le tanti voci di mercato legate ad i propri giocatori, continua a cavalcare l'onda positiva che l'arrivo di Iachini ha portato, avendo raggiunto per la prima volta quest'anno la vetta solitaria del campionato. Sono ben 27 i punti raccolti dalla squadra rosanero da quando è arrivato il nuovo tecnico, facendo registrare una sola sconfitta contro il Latina lo scorso 24 Novembre. Per il resto 8 vittorie e 3 pareggi contro Brescia, Varese e Lanciano, ed un gioco che sembra aver ritrovato un equilibrio ed un cinismo che ha permesso di incrementare notevolmente lo score dei gol fatti. Anche la difesa sembra aver ritrovato il giusto equilibrio, avendo incassato appena 5 gol nelle ultime 12 partite nonostante le tante difficoltà che spesso la squadra di Iachini ha palesato, in termini di attenzione e lucidità. L'undici titolare vedrà alcune novità rispetto alla scorsa partita, con il ritorno di Terzi in difesa, e con un ballottaggio serrato tra Hernandez e Lafferty che sembra a favore del giovane attaccante 'uruguaiano. Confermato Ujkani tra i pali, vista l'assenza forzata di Sorrentino, e difesa a 3 con Munoz, Andelkovic ed il rientrante Terzi, mentre sugli esterni agiranno Morganella e Pisano. Chiavi del centrocampo affidate al trio Barreto - N'Goyi - Bolzoni, con Stevanovic e Dybala che non saranno della partita a causa dei loro rispettivi infortuni.

Per il Carpi sembra preannunciarsi un Natale tranquillo, nonostante l'esito della partita di oggi, con una posizione in classifica che sembra soddisfare appieno gli obiettivi stagionali della società. Con la sconfitta del Padova, nell'anticipo del Venerdì, per la squadra emiliana la partita di oggi può essere l'occasione ideale per allungare il distacco con la terzultima in classifica, attualmente distante di 5 lunghezze. Le buone notizie per Mister Vecchi non finiscono qui, infatti torna a disposizione il giovane Gagliolo e l'esperienza di Sgrigna, anche se quest'ultimo non sarà probabilmente schierato nell'undici titolare. Imbattuto nelle ultime due partite, il Carpi va a segno da tre giornate di fila, avendone segnato ben 8 reti nelle ultime 5 partite. Una squadra offensiva e votata all'attacco, dunque, che ha nel giova Mbakogu l'arma in più per tentare di scardinare la difesa sicialiana. Dietro l'attaccante classe '92, agiranno Lollo e Memushaj, con Concas e Di Gaudio sulle rispettive corsie esterne. Difesa a 4 confermata, con il solo innesto di Gagliolo sull'out di sinistra, mentre nell'altro versante agirà Letizia, in difesa del duo centrale Romagnoli - Pesoli.

Condizioni meteorologiche gradevoli, con una temperatura che oscillerà tra i 9° ed i 10°, in un Sandro Cabassi che sarà tutto esaurito nei suoi 4164 posti disponibili. Il tecnico Iachini ha parlato con una certa preoccupazione dell'incontro odierno: " è una gara difficile contro una squadra che ha entusiasmo, si conosce bene, ha inserito giocatori importanti per la categoria e come tutte le squadre che giocano contro di noi vorrà fare la gara dell'anno. Servirà grande attenzione, concentrazione e determinazione. Il Carpi è l'avversario peggiore, perchè lotta su ogni pallone, su ogni centimetro. Non ha nulla da perdere. Ci sono gare in un campionato che per l'atteggiamento dell'avversario possono crearti delle problematiche se non sei preparato." Mister Vecchi non nasconde, invece, l'entusiasmo per poter affrontare una squadra così forte: " Contro i rosanero dovremo avere entusiasmo e aggressività. Affrontare una realtà importante come quella palermitana ha un valore, per tutto l'ambiente biancorosso, che va al di la della classifica. I miei ragazzi saranno molto stimolati a fare bene, per dimostrare il loro valore anche contro una corazzata come quella rosanero."

Ecco le probabili formazioni: Carpi (4-1-4-1): Kovacsik, Letizia, Pesoli, Romagnoli, Gagliolo, Porcari, Concas, Lollo, Memushaj, Di Gaudio, Mbakogu. Palermo (3-5-2): Ujkani, Munoz, Terzi, Andelkovic, Morganella, Bolzoni, N'Goyi, Barreto, Pisano, Hernandez, Belotti