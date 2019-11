Serie A: Juve con l’Atalanta, Roma col Catania, stasera Inter - Milan

Una reazione di rabbia e orgoglio. Così, può essere vista la schiacciante vittoria della Juventus sul Sassuolo di domenica scorsa, a tre giorni di distanza dalla bruciante eliminazione dalla Champions League. La squadra di Conte, se non si fosse ancora capito, fa sul serio e vuole vincere il terzo campionato di Serie A consecutivo. Per avere buone possibilità di portare a compimento l’impresa, i bianconeri dovranno chiudere il 2013 nel migliore dei modi, sconfiggendo l’Atalanta e mantenendo il distacco sulle inseguitrici: la Roma, che ospiterà il Catania, e il Napoli, impegnato a Cagliari. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio a tutte le gare della diciassettesima giornata.

Livorno - Udinese (sabato, ore 18:00)

Tra le file dei padroni di casa, rientra Greco dal primo minuto al posto dello squalificato Duncan. A sinistra, Nicola opta per un altro giocatore di proprietà dell’Inter: Mbaye. In casa Udinese, torna Di Natale, ma Guidolin sembra orientato verso un modulo più prudente con Pinzi al posto di Bruno Fernandes.

Probabili formazioni:

Livorno (3-5-1-1): Bardi; Valentini, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Biagianti, Greco, Mbaye; Siligardi; Paulinho. A disp.: Anania, Aldegani, Coda, Rinaudo, Lambrughi, Gemiti, Decarli, Belingheri, Mosquera, Benassi, Borja, Emeghara. All.: Nicola.

Udinese (3-5-1-1): Brkic; Domizzi, Danilo, Heurtaux; Basta, Allan, Pinzi, Lazzari, G. Silva; Pereyra; Di Natale. A disp.: Kelava, Scuffet, Bubnjic, Naldo, Widmer, Badu, Mlinar, Bruno Fernandes, Zielinski, Douglas, Maicosuel, Nico Lopez. All.: Guidolin.

Cagliari – Napoli (sabato, ore 20:45)

In casa Cagliari, Oikonomou è in pole position per sostituire lo squalificato Rossettini al centro della difesa. Per il ruolo di terzino sinistro è duello Murru-Avelar. Benitez, invece, dovrebbe riabbracciare Reina. In mezzo al campo probabile conferma per Dzemaili; alle spalle di Higuain spazio per Pandev, mentre è ballottaggio tra Insigne e Mertens.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Oikonomou, Astori, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cossu; Sau, Nené. A disp.: Adàn, Eriksson, Avelar, Del Fabro, Perico, Dessena, Ibraimi, Cabrera, Pinilla. All.: Lopez.

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Behrami, Dzemaili; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain. A disp.: Rafael, Colombo, Uvini, Britos, Reveillere, Inler, Radosevic, Insigne, Zapata. All.: Benitez.

Bologna – Genoa (domenica, ore 12:30)

Probabili formazioni:

Bologna super offensivo con il 3-4-1-2 e Diamanti alle spalle di Bianchi e Cristaudo. Nessuna novità per il Genoa, che opta per il consueto 3-4-3, con il recuperato Vrsaljko in campo dal primo minuto.

Bologna (3-4-1-2): Curci; Garics, Natali, Antonsson; Kone, Perez, Khrin, Morleo; Diamanti; Bianchi, Cristaldo. A disp.: Agliardi, Stojanovic, Mantovani, Radakovic, Pazienza, Crespo, Cech, Laxalt, Della Rocca, Yaisien, Christodoulopoulos, Moscardelli, Acquafresca. All.: Pioli.

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Gamberini, Manfredini; Vrsaljko, Matuzalem, Bertolacci, Antonelli; Konaté, Gilardino, Fetfatzidis A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Sampirisi, De Maio, Biondini, Marchese, Cofie, Santana, Lodi, Calaiò, Sturaro, Centurion, Stoian. All.: Gasperini.

Atalanta – Juventus (domenica, ore 15:00)

Colantuono potrebbe posizionare Stendardo e Migliaccio al centro della difesa perché Lucchini deve dare ancora forfait. In attacco, come al solito, Denis sarà sostenuto da Maxi Moralez. In casa bianconera l’unico obiettivo è vincere: Conte varerà la miglior formazione a sua disposizione con Llorente e Tevez come terminali offensivi.

Probabili formazioni:

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Scaloni, Stendardo, Migliaccio, Brivio; Kone, Carmona, Cigarini, Bonaventura; Moralez; Denis. A disp.: Sportiello, Giorgi, Pugliese, Nica, Baselli, Raimondi, Cazzola, De Luca, Del Grosso, Canini, Brienza, Livaja, Marilungo. All.: Colantuono.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah; Tevez, Llorente . A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Peluso, Pepe, Isla, Caceres, Padoin, De Ceglie, Giovinco, Quagliarella, Vucinic. All.: Conte.

Hellas Verona – Lazio (domenica, ore 15:00)

Buone notizie per Mandorlini, che ritrova Moras e Jorginho. In casa Lazio, invece, Radu non è al meglio a causa di una forte influenza. Petkovic, in difesa, dovrebbe schierare dal primo minuto Biava al fianco di Cana. In mediana confermato Biglia al posto di Ledesma.

Probabili formazioni:

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Gomez. A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Gonzalez, Rubin, Laner, Donati, Marques, Jankovic, Ragatzu, Donadel, Longo, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Biava, Cana, Radu; Onazi, Biglia, Ederson; Candreva, Klose, Lulic A disp.: Berisha, Strakosha, Ciani, Novaretti, Cavanda, Dias, Ledesma, Felipe Anderson, Perea, Floccari, Keita. All.: Petkovic.

Roma – Catania (domenica, ore 15:00)

Probabili formazioni:

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Taddei, Bradley, Pjanic; Gervinho, Totti, Florenzi. A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Burdisso, Romagnoli, Ricci, Marquinho, Mazzitelli, Ljajic, Destro. All.: Garcia.

Catania (4-3-3): Frison; Peruzzi, Rolin, Legrottaglie, Biraghi; Izco, Guarente, Plasil; Barrientos, Bergessio, Castro. A disp.: Andujar, Ficara, Gyomber, Alvarez, Monzon, Capuano, Tachtsidis, Keko, Freire, Leto, Petkovic, Boateng. All.: De Canio.

Garcia non disporrà degli squalificati Strootman e De Rossi. Sta prendendo quota l’ipotesi di rispolverare dalla naftalina almeno uno tra Taddei e Marquinho. Qualche dubbio anche per De Canio: al centro della difesa Rolin è in vantaggio su Gyomber, mentre sull'out di sinistra è sfida Biraghi-Alvarez con il terzino dell’Under 21 favorito.

Sampdoria – Parma (domenica, ore 15:00)

In casa Sampdoria, a causa della squalifica di Gabbiadini e delle condizioni precarie di Eder, dietro a Pozzi agiranno Sansone, Krsticic e Soriano. Donadoni deve fare a meno dello squalificato Cassano, e degli infortunati Gargano e Paletta. In attacco si giocano un posto Amauri e Palladino, mentre a centrocampo ritorna Parolo, dopo il turno di squalifica.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; Rodriguez, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Obiang; Sansone, Krsticic, Soriano; Pozzi. A disp.: Fiorillo, Regini, Fornasier, Salamon, Renan, Castellini, Gavazzi, Eramo, Bjarnason, Berardi, Maresca, Wszolek, Eder, Petagna. All.: Mihajlovic.

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Mendes, Lucarelli, Gobbi; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Amauri, Sansone A disp.: Bajza, Coric, Felipe, Mesbah, Benalouane, Munari, Rosi, Obi, Valdes, Palladino. All.: Donadoni.

Sassuolo – Fiorentina (domenica, ore 15:00)

Di Francesco sarà privo di Magnanelli, squalificato, e manderà in campo uno tra Kurtic e Chibsah. A sinistra, Longhi favorito su Ziegler. Dubbio tra Zaza e Missiroli per affiancare Berardi e Floro Flores nel trittico offensivo. Montella non ha alcun dubbio, se non quello del sostituto di Cuadrado, fermato dal giudice sportivo: si giocano un posto Ilicic e Joaquin. In difesa spazio a Compper, al posto dello squalificato Rodriguez.

Probabili formazioni:

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Marzorati; Gazzola, Kurtic, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Floro Flores. A disp.: Pomini, Rossini, Pucino, Chibsah, Schelotto, Laribi, Ziegler, Missiroli, Alexe, Masucci, Farias. All.: Di Francesco.

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Compper, Savic, Pasqual; Aquilani, Ambrosini, B. Valero; Ilicic, Rossi, Vargas . A disp.: Munua, Roncaglia, Alonso, Olivera, Wolski, Mati Fernandez, Pizarro, Bakic, Matos, Joaquin, Rebic. All.: Montella.

Torino – Chievo (domenica, ore 15:00)

Ventura è costretto a rinunciare ancora al El Kaddouri, che dovrà stare fermo un mese per problemi muscolari. In difesa Maksimovic si gioca il posto con Rodriguez. Darmian potrebbe essere avanzato sulla linea dei centrocampisti con Basha preferito a Bellomo. Per gli ospiti solo due dubbi: Papp o Bernardini, al posto dello squalificato Cesar, e Paloschi o Sestu al fianco di Estigarribia e Thereau.

Probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Brighi, Vives, Basha, Pasquale; Cerci, Immobile. A disp.: L. Gomis, Berni, D'Ambrosio, S. Masiello, Rodriguez, Gazzi, Bellomo, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura.

Chievo (4-3-3): Puggioni; Frey, Dainelli, Papp, Dramé; Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Estigarribia, Thereau, Paloschi . A disp.: Silvestri, Squizzi, Bernardini, Pamic, Sardo, Improta, Acosty, Lazarevic, Pellissier, Ardemagni, Bentivoglio, Sestu. All.: Corini.

Inter – Milan (domenica, ore 20:45)

Probabili formazioni:

Mazzarri potrebbe cambiare le carte in tavola in vista del derby: Rolando è favorito su Campagnaro per l’out di sinistra; Zanetti è in vantaggio su Taider per un posto in mediana; Kovacic si occuperà della zona di campo, di solito occupata dallo squalificato Alvarez. In attacco Guarin dietro Palacio, con Icardi pronto a entrare a gara iniziata. Allegri conferma il duo difensivo Bonera-Zapata e punterà su Muntari al posto dello squalificato Montolivo. In avanti Matri ritrova il posto da titolare, supportato da Kakà e Balotelli.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, J. Jesus; Jonathan, Zanetti, Cambiasso, Kovacic, Nagatomo; Guarin; Palacio. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Rolando, A.Pereira, Olsen, Taider, Donkor, Mudingayi, Icardi, Belfodil. All.: Mazzarri.

Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Constant; Poli, De Jong, Muntari; Kakà; Balotelli, Matri. A disp.: Gabriel, Coppola, Mexes, Zaccardo, Cristante, Emanuelson, Nocerino, Saponara, Niang, Pazzini. All.: Allegri.