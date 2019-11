Napoli, vincere per restare in scia

Dopo l'importantissima vittoria sull'Inter, i partenopei a Cagliari proveranno a chiudere l'anno in bellezza. Vittoria indispensabile per restare in scia della Roma e per non far scappare la Juventus. Due vittorie consecutive in casa (Arsenal e Inter) sono la conseguenza di una trovata forma e dimensione, da parte degli uomini di Benitez. Il Cagliari, però, è in netta ripresa, con cinque risultati utili consecutivi. Una gara insidiosa per il Napoli, che non dovrà sottovalutare l'avversario.

Il bilancio vede il predominio del segno X uscito per ben 14 volte, contro le 9 vittorie del Cagliari e le sole 5 vittorie del Napoli. La prima sfida in Serie A tra Cagliari e Napoli risale al 1966, quando il Napoli, neopromossa espugnò lo Stadio Amiscora battendo il Cagliari di Gigi Riva per 0-2, con una doppietta di Omar Sivori. L’ultima sfida, invece, è quella dello scorso campionato, giocata il 26 novembre 2012 e terminata 0-1 con rete decisiva di Hamsik.

Sul fronte formazione, Hamsík e Zúniga proseguono il programma di recupero ed è facile ipotizzare il loro rientro alla ripresa del campionato, dopo la sosta natalizia. Contro la formazione di Lopez, Benitez difficilmente riproporrà gli stessi uomini che hanno battuto l'Inter. Reina, dopo tre match, dovrebbe tornare titolare. Behrami potrebbe giocare dall'inizio al posto di uno stanco Inler e Armero al posto del francese Reveillere.

Con Pepe Reina tra i pali, Maggio e Armero esterni difensivi e Albiol e Fernández centrali. Davanti a loro Behrami e Dzemaili, con il terzetto formato da Callejon, Mertens, Insigne alle spalle di Higuain.

Lopez, senza Ibarbo, potrebbe affidarsi ad Avramov tra i pali, Pisano a destra, Oikonomou e Astori al centro e Murru a sinistra. A centrocampo Edkal, Conti e Nainggolan, con Cossu più avanzato a supportare la coppia d'attacco Sau-Nenè.

Piccola curiosità, ad arbitrare sarà Valeri, che è l'arbitro che più volte ha diretto il Napoli. 15 voltre contando anche la Coppa Italia. Lo stesso Valeri arbitro il 21 dicembre, però del 2011 il Napoli. In quell'occasione la squadra partenopea battè per 6-1 il Genoa.

Le probabili formazioni: