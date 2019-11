Live Cagliari - Napoli in Serie A

22.42 - Gentile pubblico di Vavel per Cagliari-Napoli è tutto! Non mancate domani per le prossime partite dell'ultima giornata del 2013 della Seria A! Domani sera c'è il derby di Milano! Alessandro Mancinelli vi ringrazia per l'attenzione e vi da appuntamento a domani! Vi aspetto!



Niente da fare per il Napoli che non riesce a chiudere l'anno con una vittoria. Un Cagliari tatticamente perfetto blocca gli uomini di Benitez sull1-1. Risultato giusto anche se i partenopei hanno giocato un secondo tempo migliore rispetto ai padroni di casa che però si sono difesi senza sbavature e non hanno concesso poi così molto al temutissimo attacco del Napoli.



90+2' FINITA!! Non succede nulla nel recupero! Un grande Cagliari ferma sull'1-1 il Napoli



90' Saranno due i minuti di recupero. L'ombra del pareggio per il Napoli è sempre più minacciosa. Partita tatticamente perfetta del Cagliari



89' Ci prova Sau ma il suo destro non gira e rimane centrale. Tutto facile per Rafael



MERTEEEENS!!!! Diagonale di sinistro che esce di pochissimo!! Napoli vicino al vantaggio!



85' Cinque minuti al termine, regge l'1-1. Risultato che farebbe molto felice il Cagliari, molto meno il Napoli



84' Poco Cagliari ormai che si affida esclusivamente alle ripartenze ma il Napoli non riesce a sfondare



Ultimo cambio per Benitez: al posto di Pandev, entra Duvan Zapata. Napoli passato al 4-2-4



80' Higuain prova l'uno due con Dzemaili ma sono troppe le maglie rossoblù che fermano la manovra del Napoli e ripartono



77' Partita strana. Il Napoli è calato d'improvviso e ora sono i padroni di casa a riversarsi nella metà campo avversaria



75' Reazione rabbiosa adesso degli uomini di Benitez che si avventano in area di rigore alla ricerca del gol del 2-1. Ritmi di gioco cresciuti esponenzialmente



74' Dagli sviluppi della punizione di Mertens, Callejon ci riprova col sinistro ma non trova il bersaglio. Incredibile comunque la capacità di coordinarsi al volo dell'ex centrocampista del Real



72' Incredibile! Gol annullato al Napoli! Callejon aveva tirato una fucilata al volo che si era insaccata alle spalle di Avramov ma il guardalinee ha visto il fuorigioco dei giocatori del Napoli in area!



Secondo cambio per Benitez: Fuori Insigne, dentro Mertens



68' Ancora un'ottima chiusura della retroguardia partenopea. Albiol ferma il contropiede del Cagliari togliendo il pallone dai piedi di Cossu



66' Che cross sul secondo palo di Higuain per la testa di Pandev che non ci arriva per un soffio!



Ammonito Behrami, brutto fallo su Nainggolan. Calcio di punizione per i padroni di casa dai 30 metri. Conti calcia malissimo: pallone in curva



65' La squadra di Benitez deve alzare il ritmo se vuole provare a scardinare la difesa sarda!



62' Molti errori in fase di impostazione per il Napoli adesso. I padroni di casa fanno buona guarda in difesa e sono organizzati bene per neutralizzare gli attaccanti del Napoli



60' Cagliari che non ne vuole sapere di uscire dalla partita! La squadra di Lopez sta creando poco in attacco ma non concede un centimetro in difesa



54' Ottima iniziativa di Pandev che a sinistra sguscia via a Del Fabro e cerca Insigne la misura dell'assist però è da dimenticare



INSIGNEEE!! Ci prova di destro da posizione defilata ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa! Insigne è ancora alla ricerca del primo gol in campionato



50' Non sarà facile per la squadra di Benitez uscire dal Sant'Elia con i tre punti. Il Cagliari ha alzato il baricentro e non ha paura di attaccare



47' Napoli votato all'attacco anche in questo avvio di ripresa! Insigne è stato fermato senza fallo proprio un attimo prima di entrare in area



45' Novità nel Cagliari: al posto di Avelar, entrato Ekdal. Cominciato il secondo tempo, Napoli in possesso palla



21.50 - Squadre che ritornano in campo al Sant'Elia. Tutto pronto per i secondi quarantacinque minuti di gioco



Primo tempo a ritmi molto elevati al Sant'Elia. Partito benissimo il Cagliari che dopo dieci minuti di gioco ha trovato il vantaggio con Nenè, poi dovuto uscire per infortunio. Il Napoli ha reagito e grazie ad un'ingenuità di Astori ha trovato il pareggio con Higuain dal dischetto. Ci aspetta un grande secondo tempo! Non andate via! Il divertimento del sabato sera può attendere! C'è Cagliari-Napoli! C'è Vavel con voi!



45+4' Si chiude il primo tempo! Da segnalare solo l'infortunio sofferto da Reina



Costretto ad uscire Reina! Al suo posto Rafael! Periodo no per il portiere spagnolo in prestito dal Liverpool, era appena rientrato da un infortunio



Zoppica Reina! Ancora problemi per il portiere spagnolo subito soccorso dai medici sulla panchina del Napoli



45' Ennesimo fuorigioco di Sau! E' il terzo questa sera! Perfetto per ora il guardalinee. Due minuti di recupero



44' Dopo lo svarione di Maggio anche la difesa del Napoli è cresciuta. Buona chiusura di Behrami a fermare la ripartenza della squadra di Lopez



42' Cagliari che riparte dopo un brutto fallo su Sau di Callejon, giustamente ammonito da Valeri



40' I padroni di casa negli ultimi dieci minuti si sono visti pochissimo in zona d'attacco. La partita si gioca tutta nella metacampo del Cagliari ma sono pochi i varchi per la squadra di Benitez



37' Attacca in massa il Napoli ma il Cagliari è ben messo dietro e non lascia tanti spazi. Tanti i tiri murati dalla difesa sarda



35' Ci prova Sau ma non riesce ad agganciare il pallone. E' più veloce di lui Albiol che ci mette il corpo ed evita all'attaccante sardo di controllare il pallone



32' Napoli che spinge e schiaccia il Cagliari nella propria metà campo. La squadra sarda fatica a ripartire



30' Prima mezz'ora di gara in archivio! Il pareggio finora è giusto, entrambe le squadre stanno attaccando e si sono rese più volte pericolose







28' Guizzo di insigne che prova a sfuggire ad Avelar ma il difensore è reattivo e devia in corner



26' Pinilla sbaglia il controllo in area! Doveva solo controllare la sfera e calciarla in porta! Il Cagliari sta comunque tenendo testa al Napoli



24' Cresce il Napoli. Callejon serve in mezzo Higuain che spara di destro ma la sua conclusione si alza e finisce sopra la traversa. Partita molto bella



22' Calcio di punizione da posizione angolata dal limite per i partenopei. Troppi falli ingenui dei difensori del Cagliari



20' Nel momento migliore dei sardi il Napoli è riuscito a trovare il pari dal dischetto. Tutto da rifare per la squadra di Lopez



GOOOOOL!! GOL! GOOOOl!! Avramov da una parte, pallone dall'altra! HIGUAIN!! Nono gol in campionato per il Pipita!



RIGORE!! RIGORE PER IL NAPOLI! AGGANCIATO PANDEV IN AREA DI RIGORE! Davvero ingenuo il fallo sul macedone!



16' Napoli in difficoltà. Reina è costretto alla parata coi pugni sul tiro in controbalzo di Nainggolan



15' Bella uscita di Avramov che anticipa Pandev!!



Primo cambio per la squadra sarda, al posto dell'autore del gol che ha sbloccato poco fa la partita Pinilla



12' Tegola in casa Cagliari! Nenè si è accasciato a terra e chiede il cambio



11' Adesso è il momento della reazione del Napoli che però fatica in questo avvio a farsi vedere dalle parti di Avramov



Schiocchezza di Maggio che si perde Astori sulla fascia. Il centrocampista del Cagliari è così libero di mettere in mezzo da dove Nenè non può sbagliare e firma l'1-0



GOOOOOOOOL!!! GOOOOOL! NENE'!! CAGLIARI IN VANTAGGIO!



7' E' un buon Cagliari in questo avvio! Da un corner mischia in area, due giocatori della squadra di Lopez provano a calciare il pallone ma due chiusure prima di Fernandez poi di Albiol salvano il Napoli



6' Poco fa fuorigioco millimetrico di Cossu. Buona la chiamata del quarto uomo. Ammonito l'attaccante della squadra sarda che non si ferma al fischio dell'arbitro e calcia in rete



4' Prima accelerazione targata Napoli. Apertura di Callejon sulla sinistra per Insigne che punta l'area e scarica per Higuain. Il bomber argentino però si fa fermare da Pisano



Sinistro potente di Avelar, ribattuto dalla barriera



3' Intervento duro di Albiol su Nenè. Calcio di punizione per il Cagliari dall'incrocio delle linee, appena fuori area



Molto aggressivo il Napoli, buono il pressing degli uomini di Benitez. Partita che promette di infiammarsi presto. Ritmi subito alti



1' INIZIATA!! Partiti al Sant'Elia. E' del Cagliari il calcio d'inizio



In un Sant'Elia per metà deserto scendono in campo Cagliari e Napoli dietro l'arbitro Valeri. Tutto pronto per l'inizio della gara!



20.35 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Tra dieci minuti previsto il calcio d'inizio



20.15 - Squadre in campo per il riscaldamento. Una cinquantina i tifosi napoletani nel settore ospiti



20.10 - Diramate le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Dzemaili, Behrami; Callejón, Pandev, Insigne; Higuain. CAGLIARI (4-3-1-2): Avramov, Pisano, Del Fabro, Astori, Avelar, Nainggolan, Conti, Dessena, Cossu, Sau, Nenè







19.15 - Buonasera amici di Vavel Italia e benvenuti! Cagliari-Napoli è l’anticipo serale della 17/a giornata di Serie A, un match molto importante per il cammino di entrambe le squadre; i padroni di casa hanno ottenuto 9 punti nelle ultime cinque partite e vogliono continuare questo ruolino di marcia, mentre il Napoli è reduce dalla spumeggiante vittoria per 4-2 contro l’Inter dell’ex Walter Mazzarri. Squadre in campo al Sant'Elia alle 20.45







I PRECEDENTI – Nei 28 precedenti tra Cagliari e Napoli, i rossoblu hanno vinto in 9 occasione, ma il risultato più frequente è il pareggio (giunto per ben 14 volte). Gli azzurri, invece, hanno espugnato il Sant’Elia soltanto in 5 occasioni, di cui due volte nelle ultime tre partite sull’isola. L’ultima vittoria del Cagliari risale alla stagione 2007/08, quando un’incredibile rimonta dei rossoblù grazie alle reti di Matri e Conti (entrambe nei minuti di recupero, una al 93′ e l’altra al 95′) resero inutile il temporaneo vantaggio di Hamsik, avvenuto nella ripresa. Lo stesso calciatore slovacco, però, è stato decisivo nella sfida della passata stagione, quando un suo gol al 73′ permise alla squadra allora allenata da Walter Mazzarri di continuare a credere nel sogno scudetto, svanito poi a qualche giornata dalla fine. Una curiosità: nelle ultime otto partite, per ben sei volte il risultato è cambiato nei minuti di recupero.



DIRETTA CAGLIARI-NAPOLI



LE STATISTICHE – Nelle 28 partite disputate tra Cagliari e Napoli, a mancare per davvero sono stati i gol: la media di 1,57 gol è tra le più basse del campionato italiano, visto che le due squadre hanno realizzato soltanto 25 e 19 gol. Gli isolani hanno dimostrato di essere più prolifici nella ripresa (16 reti) rispetto ai primi tempi (solo 9 gol), mentre il Napoli sostanzialmente si è dimostrato equilibrato in questa particolare statistica (10 gol nei primi 45 minuti, 9 nei secondi tempi). Il capocannoniere della squadra rossoblu sino a questo momento è il capitano Daniele Conti con 4 reti, spalleggiato da Marco Sau, anch’egli a quota 4; per quanto riguarda il Napoli, invece, Gonzalo Higuain e Josè Callejon sono entrambi a quota 8.



Il Napoli è nettamente favorito in questa sfida, nonostante il Cagliari tra le mura amiche abbia fatto vittime illustri: la squadra di Benitez, però, non può sbagliare e deve assolutamente fare risultato.







Il Cagliari, dopo il Napoli, è la 2^ formazione meridionale per numero di presenze in serie A ed è stata la prima squadra del mezzogiorno d'Italia a vincere il tricolore, ciò accadde nel campionato 1969-70. Il primo match nel massimo campionato italiano tra il Cagliari e la squadra partenopea risale al 2 gennaio 1966 in occasione della 15^ giornata del torneo 1965/1966. La partita, disputata alle falde del Vesuvio, si concluse con la vittoria degli azzurri per 2-0 (2° (rig.) Bean, 71° (rig.) Altafini).



La più larga vittoria del Cagliari sul proprio terreno di gioco contro il Napoli risale al 26 novembre 1995 in occasione dell’11^ giornata del campionato 1995/96. In quella partita i padroni di casa si aggiudicarono il match con una doppietta di Firicano. La più larga vittoria del Napoli in Sardegna, contro il Cagliari, risale invece all’8 maggio 1966, 32^ giornata del torneo 1965/66. In quella circostanza i partenopei espugnarono il campo del Cagliari con una doppietta di Sivori, entrambi i gol giunsero nei primi 45 minuti di gioco: il primo gol dopo solo 2 minuti dal fischio di inizio, mentre il secondo giunse al minuto 24.



L'ultima vittoria del Cagliari sul proprio terreno di gioco contro il Napoli risale alla 32^ giornata del campionato 2008/2009, era il 19 aprile 2009. Al triplice fischio la partita si concluse con il risultato di 2-0 a favore dei sardi (5°Jeda, 92° Lazzari). La più recente affermazione del Napoli sul campo del Cagliari risale invece al 26 novembre 2012 in occasione dell’anticipo della 14^ giornata dello scorso torneo. In quella circostanza il Napoli superò la squadra rossoblù con una rete di Hamsik giunta al 28° minuto del secondo tempo. Risale invece al 23 ottobre 2011 l’ultimo pareggio in Sardegna tra il Cagliari e il Napoli. Quel giorno si giocava l’8^ giornata del campionato 2011/12, le due squadre terminarono l’incontro a reti inviolate.







Dopo 16 giornate di campionato il Cagliari, insieme al Milan e al Parma, con 19 punti conquistati (4 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, 17 gol fatti e 23 subiti) occupa il 10° posto in classifica. Il Napoli, invece, è 3° con 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 35 gol fatti e 19 subiti). Nella sfida di questa sera non ci saranno ex di turno in campo. L’incontro sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri di Roma, assistito da Posado e Marrazzo. Gli arbitri d'area saranno invece Rocchi e Gavallucci, mentre Giallatini sarà il quarto uomo.



Paolo Valeri di Roma, 35 anni, internazionale, alla settima stagione nella Can di A e B sarà dunque il fischietto che dirigerà Cagliari-Napoli. L'esordio in serie A il 23 dicembre 2007 in Udinese-Empoli 2-2. Il direttore di gara romano vanta 83 presenze in Serie A e 39 in serie B. In carriera ha incrociato 8 volte il Cagliari, con 5 pareggi e 3 sconfitte per i rossoblu. Decisamente più favorevole il bilancio per il Napoli che, nelle 15 gare dirette da Valeri ha ottenuto dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte: quest'anno ha già arbitrato il Napoli in trasferta (Chievo).



Il Cagliari non perde in campionato dal 3 novembre scorso, 1-2 a Verona contro l'Hellas; poi 2 vittorie (2-1 in casa su Torino e Genoa) e 3 pareggi (0-0 a Roma contro i giallorossi di Garcia, 2-2 in casa contro il Sassuolo e 0-0 a Parma) in 5 partite; si tratta della striscia positiva record stagionale assoluta per la formazione di Diego Lopez.



L'ultimo gol ufficiale segnato in casa dal Cagliari contro il Napoli risale al 12 dicembre 2009 quando, in serie A, fu pareggio per 3-3. L'autore del terzo gol rossoblu fu Jeda all'89': da allora si conta il restante minuto di quel match, più le intere successive 3 partite di serie A nelle edizioni 2010/11 (vittoria campana per 1-0), 2011/12 (0-0) e 2012/13 (ancora successo napoletano per 1-0), per un totale di 271' di digiuno interno rossoblu.



Il Napoli e' la squadra della serie A 2013/14 che vanta la maggior prolificità nei primi tempi: sono ben 22 le reti messe a segno dalla squadra di Benitez nei primi 45' di gioco, su 35 complessive, pari al 62,8% del dato globale. In particolare, il Napoli vanta il record di reti segnate nel quarto d'ora iniziale di partita, con 9 gol messi a segno, ma anche nel quarto d'ora finale dei primi tempi, con 8 gol segnati.







Il club partenopeo ha raccolto sette punti nelle ultime tre giornate, dopo che aveva perso nelle precedenti due. Le ultime tre partite del Napoli hanno prodotto una media di sei gol ciascuna. La porta dei partenopei è rimasta inviolata per l’ultima volta in campionato lo scorso 27 ottobre. Il Napoli ha segnato sei gol sugli sviluppi di un contropiede – un record nella Serie A in corso. Otto i gol di testa subiti dai sardi – un primato negativo stagionale.



Napoli e Catania sono le uniche due squadre a non avere ancora pareggiato in trasferta in questo campionato. Il Napoli è la squadra che ha segnato di più su azione in questo campionato (29 gol). Domenica scorsa Josè Callejon ha segnato il suo ottavo gol stagionale – otto erano stati anche i gol totali realizzati nelle ultime due stagioni nella Liga con la maglia del Real Madrid. Quattro gol nelle ultime quattro partite tra campionato e coppe per Gonzalo Higuain. Il Napoli è l’unica squadra del campionato ad avere quattro marcatori con almeno cinque gol all’attivo (Higuain, Callejon, Hamsik e Pandev).



Partita comunque non facile quella di Cagliari per il Napoli. La squadra di Lopez, dopo un periodo non facile in cui fu messa in discussione anche la guida tecnica, seppur con prestazioni altalenanti è reduce da cinque risultati utili consecutivi (con le vittorie su Torino e Genoa ed il pareggio sul campo della Roma). I partenopei non hanno altro risultato che la vittoria, però, se vogliono restare aggrappati alle due posizioni di testa, per poi sfruttare - alla ripresa nel nuovo anno - lo scontro diretto tra Juventus e Roma per avvicinare i bianconeri oppure tentare il sorpasso ai giallorossi in base al risultato che verrà fuori.







COME ARRIVA IL CAGLIARI - Lopez recupera Pinilla, che dovrebbe partire dalla panchina, ma deve fare a meno dello squalificato Rossettini. L'assenza di quest'ultimo costringerà il tecnico dei rossoblù a schierare il giovane Oikonomou (favorito su Del Fabro) al fianco di Astori al centro della difesa, con Murru a sinistra e Pisano a destra, mentre a centrocampo il terzetto Ekdal-Conti-Nainggolan con Cossu in posizione più avanzata alle spalle di Sau e Nenè. Panchina, almeno inizialmente, per Pinilla che non è al meglio.



COME ARRIVA IL NAPOLI - Soliti dubbi sulla formazione che schiererà Rafa Benitez che si trascineranno come sempre fino al fischio d'inizio. In difesa, al fianco di Albiol, Fernandez appare nuovamente favorito su Britos, Maggio confermato a destra mentre a sinistra Armero stavolta è leggermente favorito su Reveillere. A centrocampo torna Behrami in coppia con Inler (favorito su Dzemaili) ed in attacco alle spalle di Higuain il terzetto dovrebbe essere composto da Callejon, Pandev ed uno tra Mertens ed Insigne.



Queste le probabili formazioni:



CAGLIARI (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Oikonomou, Astori, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cossu; Nene, Sau. A disposizione: Adan, Del Fabro, Avelar, Perico, Eriksson, Cabrera, Dessena, Ibraimi, Pinilla. NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain. A disposizione: Rafael, Colombo, Uvini, Britos, Reveillere, Radosevic, Bariti, Dzemaili, Mertens, Duvan.







In conferenza stampa Rafa Benitez ha parlato così della sfida contro la squadra sarda: "Quella col Cagliari e' una partita speciale e difficile, quelle che anticipano il Natale non sono mai facili. Lopez? Vedremo come schierera' il suo Cagliari, ma gia' so che sara' difficilissimo, poi io bado solo alla mia squadra, non vedo cio' che faranno gli altri". Diego Lopez, allenatore del Cagliari, alla vigilia della super sfida al Sant'Elia si dice sicuro di avere quello che serve per far male al Napoli: "Sono una squadra veloce, fortissima nelle ripartenze: quindi dovremo stare attenti a non concederne, perché loro verticalizzano subito e fanno male. Dovremo fare attenzione in fase di possesso a non commettere errori. E' una squadra a cui possiamo fare male".