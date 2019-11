Un grande Cagliari ferma il Napoli, il secondo posto si allontana

Nell'anticipo della 17a giornata di Seria A giocato in terra sarda, al Sant'Elia il Cagliari ha bloccato il Napoli sull1-1. Risultato che fa felice la squadra di Lopez ma non i partenopei che subiscono l'ennesima battuta d'arresto alla rincorsa al secondo posto occupato dalla Roma.



PRIMO TEMPO - In un Sant'Elia per metà deserto comincia Cagliari-Napoli ed è la squadra di Benitez che sembra partire meglio. La prima accelerazione della gara è targata Insigne che lanciato d'esterno da Callejon punta l'area di rigore e serve in mezzo Higuain che però viene fermato da un perfetto Nainggolan. Ma non passa molto prima di vedere i padroni di casa in azione. Un errore grossolano di Maggio favorisce Astori che entra in area e serve Nenè che non deve far altro che calciare in rete il pallone dell'1-0. Al 10' il Cagliari è in vantaggio. Il Napoli sembra in difficoltà e rischia di andare ancora sotto dopo il bel tiro di controbalzo di Nainggolan che Reina è costretto a respingere con i pugni. Ma proprio nel momento migliore del Cagliari arriva il pareggio del Napoli. Insigne serve Pandev che nel momento di girarsi verso la porta viene stesso da un fallo ingenuo di Pisano che regala il calcio di rigore al Napoli. Higuain si presenta davanti al dischetto e non sbaglia. E' il nono centro stagionale per il Pipita. Dopo il pari il Napoli cresce ma trova sempre davanti a sè un mare di maglie rossoblù. Dalla metà di primo tempo in poi si gioca solo in una metà campo ma gli uomini di Benitez faticano a trovare varchi e dopo l'infortunio di Reina si chiude la prima frazione di gioco, molto intensa ma che non vede brillare particolarmente il Napoli.



SECONDO TEMPO - Alla ripresa dei giochi è Insigne a provarci con un destro da posizione defilata che però esce di parecchio alta sopra la traversa. La partita segue più o meno la falsa riga del primo tempo, con il Napoli a fare la partita e il Cagliari a giocare di rimessa. Al 70' esce Insigne ed entra Mertens e pochi minuti dopo viene annullato un gol davvero spettacolare a Callejon per la posizione irregolare di alcuni giocatori al momento del tiro dello spagnolo che aveva tirato una fucilata al volo che si era insaccata nella porta difesa da Avramov. Nonostante le polemiche la partita continua e continua il forcing del Napoli che a dispetto di una mole di gioco notevole non riesce quasi mai ha trovare i varchi giusti. Al 86' ci prova il nuova entrato Mertens con un diagonale sinistro che esce di pochissimo a lato. Poi più niente, il Napoli si spegne e il Cagliari sorride per il punto conquistato contro una squadra di alta classifica e temuta come quella partenopea.