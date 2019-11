Live Livorno - Udinese in Serie A

Finale- Torna finalmente a sorridere l'Udinese di Guidolin: partiti benissimo nel primo tempo, i friulani hanno subito la reazione di carattere del Livorno, che ha pareggiato e rischiato di andare in vantaggio nel finale del primo tempo. Diverso il registro nel secondo tempo: udinese più attento e cinico, che trova il vantaggio e lo mantiene sfruttando le difficoltà fisiche dei toscani, che hanno speso davvero tanto nel primo tempo. Risultato finale 1-2. Grazie per aver seguito con noi la diretta Livorno - Udinese.

90'+5' - Arriva il triplice fischio. Non riesce a costruire nulla il livorno in questi minuti finali.

90' - 5 minuti di recupero.

88' - Gioco molto spezzettato: problemi fisici per Pereyra e Allan.

86' - Ci prova il Livorno, ma la difesa dell'Udinese è compatta e non lascia spazi.

84' - Ottiama uscita di Brkic, che anticipa tutti.

79' - Ammonito anche Heurtaux, scomposto nell'anticipo su Emeghara.

78' - Ammonito Emerson.

76' - Ultimo cacmbio per l'udinese: fuori Di Natale, dentro Fernandes. Cambio anche nel Livorno: dentro Mbaye, che rileva un acciaccato Ceccherini.

74' - Recupero provvidenziale di Schiattarella su Nico Lopez. Reggono le speranze del pareggio per i toscani. Occasione sprecata per l' 1-3.

71' - Secondo cambio nel Livorno: dentro Emeghara per l'acciaccato Lambrughi. Aumenta il peso dell'attacco del Livorno, Nicola vuoole il pareggio.

68' - Sta soffrendo molto il Livorno, sembrano molto stanchi i toscani dopo un tpimo tempo a ritmi altissimi.

65' - GOOOL!! HEURTAUX SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO INSACCA A DUE PASSI DALLA PORTA DOPO UNA DEVIAZIONE DI BARDI SULLA CONCLUSIONE DI DANILO! 1-2!

63' - Secondo cambio Udinese. Fuori il giovanissimo Douglas, che ha faticato molto nel primo tempo, dentro Gabriel Silva.

61' - Ci prova Basta da fuori: presa facile per Bardi.

59' - Cambio anche nel Livorno: problemi fisici per Coda, rimpiazzato da Valentini.

57' - Prova la conclusione Schiattarella, ma è troppo centrale.

56' - Primo cambio della partita: l'Udinese sostituisce Lazzari con Pinzi.

55' - Prova la conclusione da 25 metri Lazzari: fuori.

52' - Molto più attenta la difesa friulano in questo secondo tempo, marcature strette e precise. Buono spunto di Douglas per Pereyra, che crossa troppo sul portiere e Bardi blocca facilmente.

50' - Nesuna delle due squadre riesce a costruire qualcosa di concreto. Maggior possesso palla per l'Udinese ma non riesce a concludere.

48' - Sembra aver recuperato un pò di sucurezza l'Udinese, che prova ad affondare. Domizzi conquista il primo angolo per i friulani.

45' - Inizia il secondo tempo, palla ai padroni di casa.

19:00 - Sta per iniziare il secondo tempo. Riprende la diretta Livorno - Udinese! Nessun cambio nelle due formazioni.

Intervallo - Belissimo primo tempo a Livorno: vantaggio iniziale dell'Udinese, che subisce la reazione di carattere dei livornesi e non riesce a mantenere il vantaggio. 1-1, decidono Nico Lopez e Siligardi. Ecco le dichiarazioni del giovane attaccante toscano a fine primo tempo:

45'+2' - Finisce il primo tempo! Che bella partita!

45'+1' - Che occasione per l'Udinese! Azione personale di Allan, che entra in area sulla destra e prova a pennellare in mezzo, ma la palla colpisce Luci. La deviazione inganna Bardi, che riesce a salvarsi deviando sulla traversa! Nessun attanccante friulano è lesto a ribadire in rete e la difesa toscana allontana.

45' - Saranno 2 i minuti di recupero.

44' - Buonissima occasione per Ceccherini! Ripartenza fulminea del Livorno, Pualinho non aggancia in area e la palla arriva al limite dell'area a Ceccherini, che cerca la botta, ma spara alto!

42' - Prova la fuga in solitaria in contropiede Nico Lopez, ma il tandem Emerson-Schiattarella lo ferma. Occasione sfumata. Di Natale, smarcato, poteva essere servito.

40' - Continua ad attaccare il Livorno. Che carattere la squadra di Nicola! Partita grintosissima dei suoi ragazzi. Luci fermato da Danilo in angolo.

37' - Dopo il pareggio il ritmo di gioco si è leggermente calmato.

36' - Si sta scaldando Gabriel Silva per l'Udinese. Douglas sta soffrendo troppo sulla sinistra, tutte le azione pericolose del Livorno nascono da li. Paga l'inisperienza il brasiliano, ma tutta l'Udinese sta soffrendo tantissimo.

34' - Meritatissimo il pareggio del Livorno, l'Udinese non è stata in grado di rispondere alla reazione di carattere dei toscani. Di Natale intanto non è lesto a raccogliere una palla vagante in area del Livorno.

32' - ECCOLO IL PAREGGIO DEL LIVORNO!! 1-1! SILIGARDI! SERVITO IN AREA DA PAULINHO L'ATTACCANTE DEL LIVORNO FA FUORI CON UNA BELLISSIMA FINTA DI CORPO DOMIZZI ED INFILA UN INCOLPEVOLE BRKIC DI DESTRO! CHE REAZIONE DEL LIVORNO!

31' - Ancora Livorno! Priva la botta Siligardi, altra eccellente risposta di Brkic!

30' - Vicinissimo il Livorno al pareggio! Luci prova un tiro molto preciso dai 20 metri, bella intuizione di Brkic. Angolo.

29' - Bellissima azione del Livorno iniziata da Schiattarella sulla sinistra, poi doppia conclusione, prima Biagianti e poi Paulinho, entrambe respinte; si salva l'Udinese.

25' - Prova la conclusione Allan, palla altissima. Possesso palla prolungato dell'Udinese, che sta cercando saggiamente di abbassare il ritmo della partita. Il Livorno sta correndo moltissimo, ha gran voglia di pareggiare. Bella partita fino ad ora. Buonissima la partita di Nico Lopez fino a qui. Un pò troppo impreciso il Livorno.

21' - Gioco fermo, botta al volto per Paulinho.

19' - Proteste forti dalla panchina del Livorno, per un fallo di Allan su Greco a pochi metri dall'area non fischiato dall'arbitro. Giuste le proteste, il fallo era anche da cartellino.

19' - Entra in area Nico Lopez (altro errore di Emerson) sulla destra, ma invece si tirare in giovane uruguaiano prova a servira Di Natale, che viene anticipato da Schiattarella. Troppo generoso qui Lopez, doveva cercare la conclusione.

18' - Colpo di testa di Coda, su cross proveniente dalla punizione di Siligardi: palla alta.

17' - Ammonito Lazzari, che paga tutti i falli commessi dai compagni in pochi minuti.

14' - Ammonito Schiattarella per simulazione.

13' - Doppia occasione del Livorno, prima con Siligardi e poi con Greco! Che reazione dei toscani, ritmi altissimi.

11' - GOOOL!! NICO LOPEZ, CI HA VISTO LUNGO GUIDOLIN! 0-1! Indecisione difensiva di Emerson, Nico Lopez è lesto ad approfittare dell'indecisione del difensore del Livorno ed entra in area sulla sinistra: rasoterra preciso di sinistro che supera Brkic!

10' - Fulminea ripartenza del Livorno con Siligardi, che prova un sinistro ad incrociare ma finisce sul fondo! Occasione per il Livorno!

9' - Pessima battuta di Di Natale, che ci prova di esterno e colpisce la barriera.

8' - Primo giallo del match. Ammonito Coda (ex della partita) per fallo su Allan. Posizione della punizione invitante per Di Natale.

7' - Bel cross di Lambrughi, pescato benissimo in sovrapposizione, ma Danilo spazza con sicurezza.

6' - Schiattarella stende Douglus; sarà una partita tosta per il giovane brasiliano.

4' - Bel cross di Siligardi, che cerca Greco. L'ex romanista non ci arriva per poco, palla sul fondo.

3' - Parte forte l'Udinese, Di Natale sembra molto attivo e determinato oggi. Il capitano friulano è stato appena fermato in fuorigioco.

18:00 - Squadre schierate, fischio d'inizio!

17:58 - 2 minuti al via!

17:50 - Mancano circa 10 minuti al fischio d'inzio. Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. Al via la diretta Livorno - Udinese!

17:40 - Ecco gli 11 titolari del Livorno: Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Biagianti, Greco, Lambrughi; Siligardi, Paulinho. A sorpresa fuori Mbaye.

17:35 - Guidolin riserva due sorprese: Nico Lopez davanti e Douglas (classe 1994), all'esordio da titolare.

17:25 - Ecco la formazione ufficiale dell'Udinese:

17:00 - Livorno ed Udinese aprono la giornata numero 17 della Serie A. Allo Stadio Armando Picchi si sfidano sue squadre in evidente difficoltà: comprensibili per il Livorno, neopromosso e composto da molti giovani, meno comprensibili quelle dei friulani, che hanno fin qui raccolto solo 17 punti. Strano ma vero: Livorno-Udinese è un vero e proprio scontro salvezza. Lo sa bene Guidolin: "E' una sfida molto importante per la zona di classifica in cui ci troviamo".

Le due formazioni arrivano alla sfida in un momento poco felice. Gli amaranto di Nicola sono reduci dalla sconfitta in casa della Lazio e nelle ultime cinque gare giocate hanno raccolto appena un punto (2-2 con il Milan); la formazione di Francesco Guidolin non se la passa certo meglio. La sconfitta interna contro il Torino ha fatto esplodere il malumore del tecnico chepare stia seriamente valutando l'idea di farsi da parte.

Con queste premesse, Livorno e Udinese si sfidano al Picchi e provano a concludere bene l'anno. Nei 9 precedenti giocati a Livorno (8 in campionato e uno in Coppa Italia), il bilancio recita 2 vittorie del Livorno, 5 successi dell'Udinese e 2 pareggi; 6 i gol messi a segno dai toscani contro i 10 dei friulani. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale al campionato 2006/07 (1-0), l'ultima vittoria dell'Udinese al 2010 (2-0). Nell'unico confronto in Coppa Italia, il Livorno si impose per 1-0.

Diretta Livorno - Udinese

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Livorno e Udinese: sei successi per i friulani, due per gli amaranto. L’Udinese ha vinto le ultime tre sfide di Serie A con il Livorno – tutte per 2-0. I toscani non sono riusciti a segnare alcun gol nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l’Udinese. Il Livorno ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, e una sola vittoria nelle ultime 13.

Nelle otto partite casalinghe di questo campionato, il Livorno non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato. L’Udinese non è riuscita a segnare in quattro delle ultime sei partite di campionato, in cui sono arrivati una sola vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

Lo scorso anno a questo punto del campionato Antonio Di Natale aveva segnato 9 gol in 13 partite, quest’anno è ancora fermo a quota quattro. Per lui sono quattro le partite di fila senza la gioia del gol, il suo digiuno realizzativo più lungo dallo scorso febbraio. Danilo è il difensore della Serie A che ha sbagliato più passaggi quest’anno (166).

Livorno - Udinese è una gara da approcciare col coltello tra i denti e senza paura. «Le cose non stanno andando benissimo, ma adesso dobbiamo fare tutti l'ultimo sforzo per chiudere bene l'anno con una grande prestazione a Livorno». Va dritto al nocciolo della questione Basta ai microfoni di Udinese Channel.

Il centrocampista è stato l’ospite d'onore dell'Udinese Store insieme a Bruno Fernandes, Heurtaux e Lazzari per gli auguri di Natale da consegnare al popolo bianconero.

Strano ma vero: Livorno - Udinese è un vero e proprio scontro salvezza. Guidolin ne è consapevole: «E' una sfida molto importante per la zona di classifica in cui ci troviamo. Livorno - Udinese è una gara da approcciare col coltello tra i denti e senza paura. Contro i labronici servirà ancora più attenzione del solito: affrontiamo una squadra solida e ben costruita che ha dimostrato di essere all'altezza della Serie A. Dobbiamo giocare bene come nei tre incontri precedenti al Torino». Di Natale guiderà l'attacco, in lista c'è anche Pinzi. «Di Natale sta bene, non ha problemi di natura fisica. Quando il capitano si è espresso bene, si è comportata bene anche la squadra. Giampiero è convocato. L'Udinese ha bisogno di tutti».

COME ARRIVA IL LIVORNO - Due gli squalificati in casa Livorno, De Lucia e Duncan, mentre sono fermi ai box i soliti Piccini e Botta. Per il resto, Nicola dovrebbe confermare la formazione che ha giocato (e perso) in casa della Lazio, con l'unica eccezione di Greco a centrocampo.

COME ARRIVA L'UDINESE - Guidolin recupera Domizzi in difesa dopo un turno di squalifica, mentre per il resto non ci sono novità. Muriel e Ranegie non saranno a dispozione, dunque largo al duo Pereyra-Fernandes alle spalle di Di Natale.