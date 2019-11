Diretta Avellino - Modena in Serie B

L’Avellino cerca il ritorno alla vittoria dopo un mese di digiuno. Il successo, in virtù dei risultati maturati a cavallo tra venerdì e sabato, consentirebbe ai lupi di attestarsi al terzo posto solitario. Ma per riuscire nell’intento bisognerà battere un Modena in piena crisi di risultati: 2 punti nelle ultime cinque partite per i “canarini” e banco di prova decisivo per il tecnico Novellino. - See more at: http://avellino.ottopagine.net/2013/12/22/avellino-modena-diretta-live-dal-partenio-lombardi/#sthash.JunTwpVB.dpuf

14.25 - Amici di Vavel Italia e della Serie B per Avellino-Modena è tutto. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per l'attenzione e vi da appuntamento al giorno dopo Natale per un'altra giornata di Serie B!



Gli irpini hanno rischiato tantissimo in questa partita ma alla fine sono riusciuti a concludere la gara centrando l'obiettivo tre punti. L'Avellino così rimane saldamente in corsa per la promozione. Sconfitta pesante invece per il Modena che ha giocato molto bene ma ha trovato sulla sua strada un Seculin in giornata di grazia e un Avellino cinico e quadrato.



FINITAAAA!!! L'Avellino conquista i tre punti contro un buonissimo Modena! Finisce 2-1 al Partenio!



90+3' Ultimo assalto del Modena! Pinzani ha già il fischietto in bocca!



90'+1' Se ne va il primo minuto di recupero. Il Modena come da copione è nella metà campo dell'Avellino. Colpo di testa di Stanco ma nessun problema per Seculin



90' Fa girare palla la squadra di casa in attesa del fischio finale! Saranno tre i minuti di recupero!



88' Assedio del Modena. Arrembante la squadra di Novellino che vuole almeno tornare in Emilia con un punto ma l'Avellino è tornato a chiudersi bene in difesa



86' Prova a rioganizzarsi l'Avellino. Meno di cinque minuti alla fine della gara. Sarà un finale scoppiettante!



85' Un errore clamoroso di Peccarisi ha favorito Babacar che in area non ha perdonato Seculin. E' calato in gelo al Partenio!



GOOOOOOOL!! GOOOOOL!! BABACAR!! Riapre la partita il decimo gol in campionato dell'attaccante del Modena!!



80' Grande girata di Galabinov in area! Deviata in calcio d'angolo la sua conclusione. L'Avellino si ripropone in attacco



BABACAAAAR!!! ANCORA SECULIN che respinge!! Gran tiro dal limite di Babacar ma oggi Seculin è una saracinesca!



78' Sempre il Modena in zona d'attacco. Ora l'Avellino è tutto chiuso nella propria metà campo e chiude benissimo gli spazi agli uomini di Novellino



76' Esce D'Angelo autore del primo gol dell'Avellino. Entra Millesi al suo posto



CIONEEEEEK!! Gran colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo! Sfiora il gol dell'1-2 il Modena!



Cambio nel Modena, l'ultimo: Entra Stanco per Mazzarani



74' Rimasto a terra Pisacane dopo uno scontro in area ma non sembra niente di grave. Novellino è nervosissimo in panchina! Il suo Modena non riesce a passare al Partenio! Un grande Saculin sta mettendo le mani su ogni conclusione della squadra emiliana



PALOOOO DEL MODENA!! DALLA BONA!! Rischia l'Avellino!



70' L'Avellino gestisce il vantaggio! Sciarpata dei tifosi irpini! Spettacolo al Partenio



Entra Belloni, fuori Potenza per il Modena!



67' Adesso è durissima per il Modena! Galabinov ha messo il sigillo sulla partita! Vedremo come risponderà la squadra di Novellino



GOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL!! CAPOLAVORO DI GALABINOV!! Punizione perfetta e settimo centro in campionato per lui! 2-0 AVELLINO!



64' Che intervento di Pinsoglio! A tu per tu con il portiere emiliano da posizione ravvicinatissima Castaldo non poteva fare meglio! Punizione pericolosa per l'Avellino adesso! Vuole calciare Zappacosta ma è pronto anche Galabinov



INCREDIBILEEEEE!!! OCASIONISSIMA AVELLINO!! Castaldo prova il pallonetto a scavalcare Pinsoglio ma il portiere del Modena riesce a metterci le dita e a conquistare il pallone!



61' Il Modena sembra crederci di più adesso. La squadra emiliana è sicuramente stata più pericolosa dell'Avellino in questi sessanta minuti ma la squadra irpina è stata molto cinica nello sfruttare l'episodio che ha portato all'1-0 (video)



BABACAR!! Ma che uscita di Seculin che toglie il pallone dai piedi dell'attaccante del Modena senza commettere fallo!



58' L'Avellino è tornato a seminare il panico nella retroguardia della squadra di Novellino! Quando si accende la squadra irpina è difficile da fermare



SUUUPER PINSOGLIO!! CHE PARATA SUL TIRO DI GALABINOV!! Miracolo del portiere del Modena!



55' Molto imprecise in questo momento le due squadre in campo. Il Modena sta cercando il gol del pareggio a testa bassa e e forse con troppa fretta. L'Avellino fa quello che può per difendersi



53' Rizzo ha provato a metterla in mezzo per il Modena ma il suo traversone è finito fuori. Riparte l'Avellino dal rinvio dal fondo di Seculin



52' Lotta a centrocampo. Ritmi di colpo bassi al Partenio ma la partita promette ancora scintille



49' Calcio d'angolo per i padroni di casa. Dai suoi sviluppi Babacar spedisce il pallone in fallo laterale. Avellino ancora in zona d'attacco



48' Ci prova Babacar ma la sua conclusione dall'incrocio delle linee è murato da Pisacane!







ZAPPACOSTAAA!!! Che siluro di collo pieno scagliato da fuori area che sibila vicino al palo! Vicino al raddoppio l'Avellino!



46' Modena che gestisce il pallone in questo avvio di ripresa



45' E' la squadra emiliana a giocare il primo pallone della ripresa! C'è un cambio tra le fila del Modena: Dalla Bona entra per Bianchi



Rientrate in campo le squadre. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo



E' stato un primo tempo ad alta intensità quello giocato nell'assolato stadio Partenio, casa dell'Avellino. Partita benissimo la squadra di casa ha poi subito il ritorno del Modena, pericoloso e vicino al gol in più di un occasione. Ma è un guizzo di D'Angelo ad aver sbloccato il risultato e portato in vantaggio i padroni di casa! A tra poco con il secondo tempo! Non andate via!



45+1' Pinzani fischia la fine del primo tempo che vede l'Avellino avanti 1-0! Gol di D'Angelo tra le polemiche degli ospiti che chiedevano il fuorigioco



44' Partita che si avvia verso la fine della prima frazione. Il Modena sembra aver subito il colpo. Ci sarà solo un minuto di recupero



42' Un tiro di Zappacosta diventa un cross per D'Angelo che stoppa il pallone in area e dai 3 metri fulmina Pinsoglio! Esplode di gioia il Partenio! Avellino avanti dopo tanta sofferenza



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOL!!! D'ANGELO!! IL CAPITANOOOO!!! 1-0 Avellino!!



40' Sale di colpi la partita! Anche il Modena si rende pericoloso con un tiro di Salifu! Troppo centrale la sua conslusione e nessun problema per Seculin! Intanto rientrato D'Angelo che aveva rimediato una tacchettata al volto



38' Spinge l'Avellino adesso! Gran tiro di Arini dal limite! Pinsoglio si salva in due tempi dall'arrivo di Castaldo



Rimasto a terra D'Angelo che era scivolato proprio mentre Garofalo stava calciando. Tacchettata sul viso per lui che viene portato fuori dal campo



35' Continua il momento di black-out per la squadra di casa schiacciata nella propria metà campo. Il Modena è sempre avanti



34' Bel cross dentro di Zappacosta che si beve Cionek sulla fascia ma la difesa modenese è puntuale nello spazzare via il pallone



32' Spinta di Schiavon su Mazzarani che se n'era andato sulla fascia sinistra. Calcio di punizione Modena



30' Troppi lanci fuori misura per i centrocampisti dell'Avellino! Negli ultimi minuti pochissimi i palloni giocabili per gli attaccanti irpini



27' Babacar! Spreca tutto! Grande rischio per la squadra di casa! Il giocatore del Modena calcia malissimo e grazia Seculin!



SCHIAVON!! Bel rasoterra dai 20 metri!! Peccato sia centrale!! Pinsoglio non ha difficoltà a far suo il pallone!



25' Sale l'Avellino! Castaldo cerca di seguire Bittante in sovrapposizione ma Potenza è attento e chiude ma i campani stanno cercando di alzare i giri del motore!



Gioca in un fazzoletto l'attacco dell'Avellino. La difesa della squadra emiliana sembra impenetrabile!



22' Tanta volontà messa in campo dai padroni di casa che però non trovano varchi interessanti per rendersi pericolosi



20' Pericolosi gli ospiti! Cross in mezzo per Mazzarani che non ci arriva davvero di pochissimo. L'Avellino si è un po' addormentato in questa fase di partita



18' Ci prova Salifu dai 30 metri dopo che Garofalo aveva rubato palla a Pisacane ma la sua conclusione finisce in curva



17' Molti scontri a centrocampo, partita molto fisica ma c'è anche qualità in campo. Salifu sta facendo impazzire la retroguardia della squadra di casa!



15' Punizione che sorvola tutta l'area dell'Avellino senza nessun pericolo. Riparte la squadra campana



Primo cartellino giallo della partita. E' per Pinzolo! Trattenuta vistosa su Babacar



14' Porta palla D'Angelo ma l'Avellino sembra aver perso lo smalto giusto che l'ha reso pericoloso in apertura di match



12' Segnali incoraggianti per la squadra allenata da Novellino. Il Modena adesso gioca a tutto campo e sembra essersi scrollata di dosso un avvio di gara in sordina



10' Dopo l'occasione dell'Avellino il Modena si è spaventato ed è la squadra emiliana adesso a giocare meglio. Partita bellissima



MODENA!! OCCASIONISSIMA!! SECULIN COMPIE UN VERO AUTENTICO MIRACOLO!! Dal tiro di Mazzarani che si stampa sul palo, Salifu conclude in porta a botta sicura ma il portiere dell'Avellino respinge con i piedi



6' Pochi palloni giocabili per il Modena. Molina a centrocampo prova a far salire i suoi ma l'Avellino è ben messo in campo



CASTAAAALDOOOO!! SFIORA IL VANTAGGIO L'AVELLINO!! Conclusione in scivolata dell'attacante irpino che esce di pochissimo a lato!!



3' Da un corner pericoloso l'Avellino con un colpo di testa! Ritmi alti al "Partenio"



2' Modena in maglia bianca. Gli emiliani hanno cominciato la partita in maniera molto aggressiva. Ha cercato subito la profondità la squadra di Novellino



Primo pallone giocato dagli irpini che provano subito un lancio lungo a cercare Galabinov



1' INIZIATA!! E' l'Avellino a battere il calcio d'inizio!



Grande cornice di pubblico al "Partenio". Curva Nord ricoperta di verde! Squadre in campo!



Avellino e Modena nel "tunnel" degli spogliatoi. Le due squadre sono pronte ad entrare in campo!

12.20 - Squadre pronte a rientrare negli spogliatoi per gli ultimi accorgimenti prima del calcio d'inizio. Queste intanto le formazioni uffuciali: Avellino: Seculin, Izzo, Peccarisi, Pisacane, Zappacosta, D'Angelo, Arini, Schiavon, Bittante, Castaldo, Galabinov. Modena: Pinsoglio, Cionek, Zoboli, Manfrin, Molina, Bianchi, Rizzo, Salifu, Garofalo, Mazzarani, Babacar.



In palio tre punti pesanti in chiave play off, alla luce anche dei risultati di ieri, tra cui spicca la sconfitta di Palermo, Lanciano e il pareggio casalingo del Crotone contro la Juve Stabia. Dovranno darsi molto da fare i giocatori delle due squadre, dal momento che formazioni come Cesena, Siena e Spezia non sembrano aver l'intenzione di mollare di un centimetro. La partita play off è aperta più che mai.



L'Avellino, dopo la sfida di Coppa Italia dello Juventus Stadium, affronta infatti il Modena, cercando di ottenere tre punti che potrebbero portare gli irpini a ridosso delle prime due posizioni in classifica. Di contro gli emiliani dovranno necessariamente portare a casa qualche punto per risollevare un classifica non positiva



12.10 - Giornata perfetta ad Avellino per una partita di calcio! 11 gradi e poche nuvole in cielo! Squadre in fase di riscaldamento, poco meno di mezz'ora all'inizio della gara!



11.30 - Buongiorno pubblico di Vavel, vi terremo compagnia durante il pranzo della domenica con il lunch match che chiude la 19a giornata di Serie B tra Avellino e Modena! Il calcio d'inizio è previsto per le 12.30. Si giocherà al Partenio, stadio dell'Avellino. La squadra campana è quinta in classifica a quota 30 punti ma nelle ultime quattro partite ha un record di una sconfitta e quattro pareggi. Il Modena occupa invece le parti basse della classifica. La squadra emiliana ha 21 punti in classifica e nelle ultime quattro uscite ha collezionato due sconfitte e due pareggi consecutivi.







PRECEDENTI - Otto i precedenti tra Avellino e Modena e tutti disputati in serie B. Al Partenio l’Avellino ha vinto quattro incontri, pareggiandone tre e subendo una sconfitta. Prima sfida tra le due formazioni nel campionato 1975-76: 1 a 1 il risultato finale. Per l’Avellino segna Musiello, che poi sarà il capocannoniere del torneo cadetto con 18 gol, e pareggio modenese per merito di Manunza. La squadra biancoverde, guidata in panchina da Viciani, dopo un avvio disastroso, disputa un grande girone di ritorno, chiudendo così il campionato al 9° posto. Nei Lupi da segnalare l’esordio di Adriano Lombardi, che disputa 30 partite segnando una rete.



DIRETTA AVELLINO-MODENA



Nel campionato 1990-91 l’Avellino vince 1 a 0, decide la realizzazione dell’attaccante Cinello. Un campionato mediocre per i biancoverdi, infatti, i Lupi chiudono al 15° posto e si salvano solo grazie alla classifica avulsa. I dati: 36 punti, frutto di 11 vittorie, 14 pari e ben 13 sconfitte; 27 reti segnate e 36 reti subite. Rocambolesco 5 a 4 nel campionato 2005-06: doppio vantaggio modenese con Bucchi, accorcia le distanze Biancolino, terzo gol di Bucchi, doppietta di Biancolino, vantaggio ospite con Pivotto, Millesi riporta in parità l’incontro e Danilevicius fissa il definitivo 5 a 4 per l’Avellino.



Altro risultato rotondo nel campionato 2008-09. L’Avellino si impone per 4 a 3. Iniziale vantaggio irpino per 2 a 0 con reti di Koman e De Zerbi, risponde il Modena con Catellani, segue il secondo gol personale di De Zerbi, pareggio ospite con le realizzazioni di Bianbiany e Longo, e gol della vittoria biancoverde messa a segno da Sforzini.







Due grandi ex sono stati Bruno Piaser e Franco Colomba. Bruno Piaser, difensore. Nato a Venaria Reale (Torino) il 20 novembre 1946. Ha giocato nell’Asti Ma.Co.Bi. nel 1966-67; nella Puteolana nel campionato 1967-68; nella Parmense nel 1968-69; nel Parma dal 1969 al 1972; nell’Avellino dal 1972 al 1974 con 61 presenze e 2 reti e nel infine nel Modena dal 1974 al 1978 con 115 presenze e nessuna rete. Nell’Avellino ha vinto il campionato di serie C 1972-73.



A dirigere la gara tra i biancoverdi e i gialloblù sarà il sig. Riccardo Pinzani della sezione AIA di Empoli. Sarà coadiuvato dagli assistenti Omar Gava della sezione AIA di Conegliano e Stefano Liberti della sezione AIA di Pisa. Quarto uomo il sig. Paolo Formato di Benevento. L’osservatore arbitrale sarà il sig. Francesco Natilla da Molfetta.



Pinzani ha già arbitrato una sfida tra Modena ed Avellino. Durante la stagione 2007/2008 con i lupi in Serie B, il Modena si impose al “Braglia” per 1-0 grazie ad un gol di Juri Tamburini. Pinzani diresse anche la semifinale d’andata dei play-off contro il Taranto del 2007, con il gol decisivo di Zito per i pugliesi. Il bilancio delle partite arbitrate con l’Avellino è di 2 vittorie e 3 sconfitte. Pinzani ha diretto anche Avellino-Manfredonia 3-0 nel 2006 con le reti decisive di Moretti, Grieco ed Evacuo, Juve Stabia-Avellino 1-0 nel 2007 e Piacenza-Avellino 1-2 nel 2008, dove siglò una doppietta il difensore ungherese Tamas Vaskò.



Probabili Formazioni Avellino Modena 22 dicembre 201QUI AVELLINO - 3-5-2 per mister Rastelli che ha avuto la richiesta da parte del presidente Taccone di vincere tutte e tre le partite che mancano per finire il 2013 e il girone di andata. In porta Seculin, alle spalle di Izzo, Peccarisi e Pisacane. A centrocampo Arini sarà affiancato da D'Angelo e Schiavon, mentre sugli esterni agiranno Zappacosta e Bittante. Coppia d'attacco Castaldo-Galabinov.



QUI MODENA - L'assenza di Signori per squalifica ha lasciato qualche dubbio in settimana a Novellino che sembra aver risolto mettendo Rizzo in regia e Salifu al posto del giocatore squalificato. In difesa fuori Gozzi per febbre, dunque dovrebbero giocare Cionek, Zoboli e Manfrin. "Abbiamo il dovere di fare il risultato - ha detto Novellino in conferenza stampa -. Ultimamente ci manca troppo, nonostante il gioco che stiamo proponendo. Le difficoltà maggiori sono in attacco. Sarà una partita importante per noi e dovremo giocarla al massimo perché possiamo fare bene".



Queste le probabili formazioni:



AVELLINO (3-5-2): Seculin; Izzo, Peccarisi, Pisacane; Zappacosta, D’Angelo, Arini, Schiavon, Bittante; Castaldo, Galabinov. MODENA (3-5-2): Pinsoglio; Cionek, Zoboli, Manfrin; Molina, Bianchi, Rizzo, Salifu, Garofalo; Mazzarani, Babacar.





