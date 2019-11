Diamanti punisce il Genoa

Il Genoa è già in vacanza e si presenta al Dall’Ara scarico e con la testa altrove. Ne approfitta la formazione di Pioli che, domina il match, e con un’invenzione di Diamanti trova il gol dei tre punti.

Inizia subito forte il Bologna con un colpo di testa di Natali al 5’; il centrale difensivo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, svetta più in alto di tutti ma manda il pallone sopra la traversa. Si ripete la squadra di casa dopo pochi minuti con una conclusione al volo di Kone bloccata da Perin. Il Genoa non si presenta mai dalle parti di Curci, così l’ultima occasione della prima frazione è ancora di marca bolognese: Cristaldo supera due uomini, serve Moscardelli, che allarga per Kone, ma il suo tiro-cross viene messo a terra e bloccato dal numero uno genoano. Si va al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo inizia bene il Genoa con un colpo di testa di Manfredini, che sfiora la porta. Tuttavia, si tratta solo di un fuoco di paglia perché i liguri si eclissano ben presto dai radar e torna a gestire il pallino del gioco il Bologna. Gli emiliani trovano il gol al 56’ con un sinistro potente e preciso di Diamanti che trafigge l’incolpevole Perin. Per il fantasista ex Livorno e West Ham si tratta del ritorno al gol su azione dopo ben nove mesi. Un gol, che mostra tutta la rabbia del capitano rossoblù, tra i più criticati in questo inizio di stagione. Gasperini prova a cambiare le carte in tavola, inserendo Fetfatzidis, Cofie e Calaiò (al posto del claudicante Gilardino) ma il risultato non cambia: anzi, è il Bologna a sfiorare il raddoppio con una conclusione balistica di Moscardelli, respinta in corner da Perin. Vince il Bologna 1-0 e rilancia le proprie chance in chiave salvezza. Dopo un ottimo inizio, si chiude male il 2013 del Genoa targato Gasperini.

Ecco il gol con cui Diamanti ha risolto il match: