Diretta Sassuolo - Fiorentina in Serie A

Vince ma non convince la Fiorentina che conquista tre punti pesantissimi sul campo di un buon Sassuolo che però come è solito fare è calato vistosamente nel secondo tempo. Con questa vittoria la squadra di Montella si porta -3 dal terzo posto occupato dal Napoli e si rilancia per un posto in Champions League.



Vince ma non convince la Fiorentina che conquista tre punti pesantissimi sul campo di un buon Sassuolo che però come è solito fare è calato vistosamente nel secondo tempo. Con questa vittoria la squadra di Montella si porta -3 dal terzo posto occupato dal Napoli e si rilancia per un posto in Champions League.



90+4' Non succede niente nel recupero! Guida fischia la fine del match! La Fiorentina vince per 1-0!



90+2' Ancora Fiorentina in possesso palla. I padroni di casa sembrano essersi arresi



90' Quattro minuti ancora per le speranze del Sassuolo ma è la Fiorentina a tenere in mano le redini del gioco!



89' Partita agli sgoccioli. La Fiorentina è sempre più vicina alla vittoria che porterebbe gli uomini di Montella a -3 dal Napoli!



87' Che occasione per la Fiorentina! Dal lancio di Rossi Ilicic adesso uscito per Wolski aveva calciato al volo a botto sicura. Palo a Pegolo battuto!



PAAAAALOOOO!!!! ILICIC!! Sembrava tutto fatto per il 2-0 della Fiorentina!!



85' Entrato Floro Flores al posto di Ziegler. Il Sassuolo vuole provare a pareggiare. Certamente gli uomini di Di Francesco non stanno demeritando ma hanno subito un buon secondo tempo degli ospiti



84' Due fiammate della squadra di Montella hanno svegliato i viola e hanno portato al gran gol di Rossi. Match in salita per il Sassuolo adesso



GOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOL!! ROOOOSSIIIIIIII!!!!!! ECCOLOOO!! Destro rasoterra all'angolino sinistro della rete dove Pegolo non può arrivare!! 1-0 Fiorentina!!



AMBROSIIINIII!!! Colpo di testa dagli sviluppi del corner guadagnato dalla grande occasione di Rossi! Pegolo compie un altro miracolo!!



ROOOOSSIII!!! CHE OCCASIONE!!! Tiro capolavoro di Giuseppe Rossi di destro a giro a rientrare! Ma un miracolo di Pegolo nega la gioia del quattrodicesimo gol a Rossi!



77' Entrato Fernandez per uno spento Borja Valero ma l'assenza di Cuadrado è sempre più pesante!



75' Partita che non decolla. Terreno di gioco molto proibittivo e che di certo non favorisce il bel gioco ma comunque sono davvero pochissime le giocate in questa fase di gioco da annotare



73' Ancora Pegolo a fermare la manovra della Fiorentina. Questa volta è un cross di Pizarro ad essere arpionato dall'estremo difensore del Sassuolo



70' Ennesimo fuorigioco di Ilicic! Dopo un bell'avvio di secondo tempo la Fiorentina si è un po' spenta



69' Secondo scivolone di Pizzaro in difesa, Longhi raccoglie il pallone e prova un pallonetto. La sua conclusione finisce alta sopra la traversa



66' Marzorati prova a farsi perdonare l'erroraccio di poco fa! Bello il destro dal limite che si spegne sul fondo non molto distante dal palo!



65' Prima pericolosissima la Fiorentina, un erroraccio di Marzorati aveva favorito Borja Valero che però non è riusciuto ad inquadrare lo specchio della rete ed ha calciato il pallone dell'1-0 sull'esterno



Primo cambio per la Fiorentina: Entra Pizzaro, esce Vargas



63' Che chiusura di Antei su Rossi che aveva agganciato un cross di Ambrosini in area di rigore!



60' Nessuna azione d'attacco per il Sassuolo in questa ripresa. E' la Fiorentina ad essere padrona del campo



Tomovic mette dentro un bel tiro cross bloccato però in estensione da Pegolo!



58' Prova a salire di colpi la Fiorentina con Borja Valero ma tutte le iniziative dei viola vengono puntualmente fermate dal Sassuolo



55' Meglio la Fiorentina adesso. Il Sassuolo si è abbassato molto rispetto al primo tempo ma nonostante i viola gestiscano il pallino del gioco la squadra di Montella non riesce a farsi pericolosa



53' Tanti colpi tecnici in questo avvio di secondo tempo ma ancora pochissime occasioni dal gol! Solo qualche brivido finora



NEEEETO!! CHE RISCHIO PER IL PORTIERE BRASILIANO!! Prova un dribbling sulla pressione di Ziegler che per poco non gli porta via il pallone!



50' Ci ha provato Rossi da un calcio di punizione battuto da posizione angolata da Valero ma la sua conclusione da due passi è uscita altissima!



47' Fuorigioco di Rossi che poi aveva servito Ilicic che comunque aveva concluso fuori!



45' RICOMINCIATA!! La Fiorentina gioca il primo pallone della ripresa! C'è un dato allarmante per il Sassuolo, è la squadra che subisce più gol nei secondi tempi: 20



Squadre pronte per i secondi quarantacinque minuti di gioco. Per il Sassuolo si appresta ad entrare Kurtic al posto di Marrone



Primi quaranticinque minuti di gioco appannaggio del Sassuolo. I padroni di casa sono messi benissimo in campo e stanno giocando una partita tatticamente impeccabile. La Fiorentina invece è irriconoscible e ha contribuito negativamente al poco spettacolo offerto al Mapei Stadium. Meglio il Sassuolo dunque. Speriamo che il secondo tempo ci regali qualche emozione! A tra poco!!



45' Guida fischia la fine del primo tempo! Ammonito Tomovic per un fallaccio commesso ai danni di Longhi



FERMATO ZAZA IN FUORIGIOCO!! Ma la posizione di offside non c'era! Zaza era lanciato a tu per tu con Neto!



42' Sterile la manovra viola. Tantissimo possesso palla ma nessuna occasione!



40' Fiorentina molto scolastica in questo primo tempo. Mai pericolosa la squadra allenata da Vincenzo Montella!



ZAAAAZAAAA!!! Sassuolo ad un passo dal vantaggio! Sinistro di Zaza in scivolata dopo essere rientrato sul destro! Grande azione della squadra di Di Francesco!



38' Murata la conclusione di Marrone da dentro l'area! Sassuolo pericoloso! Fiorentina davvero irriconoscibile!



Giallo anche per Longhi! Ennesima strattona ad Ilicic che era partito in contropiede!!



35' Dieci minuti al termine del primo tempo finora senza emozioni ne occasioni. Da registrare soltanto un grande Sassuolo tatticamente perfetto



Ci prova Ilicic di sinistro. Il giocatore della Fioretina mira l'angolino basso ma Pegolo fa buona guardia e para senza problemi



32' Nessun tiro in porta per la Fiorentina! I viola comunque non giocano bene in trasferta, l'ultima vittoria fuori casa risale al 2 novembre contro il Milan



30' Altro cross del Sassuolo, questa volta l'autore del lancio è Berardi ma Neto blocca tutto



28' Troppo complessa la manovra della Fiorentina. Molto più concreto il Sassuolo che cerca di verticalizzare e arrivare nell'area di rigore avversaria con due-tre passaggi



Lancio di Marrone per Zaza ma ancora una volta Neto anticipa tutti e fa suo il pallone



25' Pochissima Fiorentina finora! La squadra di Montella non riesce a trovare varchi nella difesa neroverde



23' Prova a spingere il Sassuolo ma il passaggio di Ziegler per Berardi è troppo lungo e si spegne sul fondo



20' Si gioca molto palla a terra ma finora nessuna occasione. Primi venti minuti senza emozioni al Mapei Stadium



19' Tanto possesso palla per la Fiorentina ma latitano le palle gol per i viola



Ammonito Marrone che sgambetta Ilicic che era partito in contropiede



18' C'è da riconoscere però il grande lavoro dei difensori esterni del Sassuolo che non stanno concedendo nulla ai terzini della Fiorentina



15' Una brutta Fiorentina in possesso palla. La manovra dei viola è molto meccanica, ancora fredda la squadra di Montella



14' Primo ammonito della partita. E' Gazzola che tocca il pallone di mano



12' Fermato Borja Valero al limite dell'area di rigore. Riparte il Sassuolo, indiavolato in questi primi minuti di gioco



ZAZAAA!! Colpo di testa che finisce di poco alto sopra la porta difesa da Neto!



10' Tanti errori in impostazione per la Fiorentina. Non ne approfitta il Sassuolo però. Berardi si fa rimontare da Aquilani che lo ferma togliendogli il pallone dai piedi



8' Gioca meglio il Sassuolo in quest'avvio. Molto più attiva la squadra di casa



Lancio di Berardi per Zaza!! Neto in uscita spazzi via!



6' Fiorentina in attacco! Ma il Sassuolo è messo benissimo in campo! L'assenza di Cuadrado si farà sicuramente sentire



Primo calcio in porta della partita. E' di Berardi servito da Longhi ma nessun pericolo per Neto!



4' Pressing molto alto del Sassuolo. Asfissianti le marcature degli uomini di Di Francesco



2' Partita ancora tranquilla. Avvio lento da entrambi le parti, si gioca molto a centrocampo



Subito cercato Berardi ma la Fiorentina chiude benissimo!



1' INIZIATA!!! Partiti!! Il Sassuolo gioca il primo pallone della gara! Buona partita a tutti!



Squadre uscite adesso dal tunnel dello stadio Mapei di Sassuolo! Apripista l'arbitro Guida col pallone in mano! Tutto pronto per il calcio d'inizio!



14.50 - La Fiorentina gioca per riportarsi a ridosso della zona Champions League dopo lo stop del Napoli ieri sera. Il Sassuolo invece deve vincere se vuole allontanarsi dalla zona retrocessione







14.40 - Squadre in fase di riscaldamento. Tra poco Sassuolo e Fiorentina imboccheranno la via degli spogliatoi da dove usciranno tra una decina di minuti per l'inizio della partita!







14.25 - Eccoci! Una mezz'ora esatta al fischio d'inizio! Queste le formazioni ufficiali: Sassuolo: (3-4-3): Pegolo; Marzorati, Bianco, Antei; Gazzola, Chibsah, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Ziegler. A disp: Pomini, Rosati, Pucino, Missiroli, Alece, Masucci, Valeri, Laribi, Kurtic, Rossini, Farias, Floro Flores. Fiorentina: (4-3-3): Neto; Tomovic, Compper, Savic, Pasqual; Ambrosini, Aquilani, Borja Valero; Ilicic, Rossi, Vargas. A disp: Munua, Lupatelli, Bakic, Fernandez, Iakovenko, Joaquin, Munua, Pizarro, Roncaglia, Ryder Matos, Vecino, Wolski.



13.55 - Buongiorno amici di Vavel Italia, buona domenica e benvenuti alla sfida pomeridiana tra Sassuolo e Fiorentina! Le due compagini s’incontrano per la prima volta in Serie A alle ore 15 al Mapei Stadium. Una sfida pertanto che entrerà di diritto negli almanacchi storici del calcio giocato. Due i precedenti nel campionato di C2 dove l’allora Florentia Viola ottenne una vittoria esterna con rete di Rigan0′ e un pareggio a reti bianche in casa. Proprio la vittoria di Rigano’ e compagni rappresenta l’ultima partita giocata dalla Fiorentina allo stadio Giglio di Reggio Emilia, l’attuale Mapei Stadium.







Sfida inedita dunque in Serie A tra Sassuolo e Fiorentina. Il Sassuolo ha perso le ultime due gare di campionato, dopo che era arrivato un filotto di due vittorie e due pareggi nelle precedenti quattro giornate. Il bilancio casalingo del Sassuolo in Serie A è di due vittorie, quattro sconfitte e un solo pareggio. L’Atalanta è stata l’unica squadra visitante a non segnare quest’anno al Mapei Stadium. La Fiorentina non pareggia in campionato da nove giornate (6V, 3P). La Fiorentina è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta (contro Udinese e Roma) – in precedenza aveva vinto otto gare su 10 lontano dal Franchi.



DIRETTA SASSUOLO-FIORENTINA



Se per i due club è il primo confronto in A, non lo è per i due tecnici Di Francesco e Montella. I due allenatori sono stati infatti avversari nella stagione 2011-12 rispettivamente sulle panchine di Lecce e Catania. In quell’occasione Montella con gli etnei strappò un successo in casa dei salentini guidati da Eusebio Di Francesco. Una particolarità accomuna anche i due allenatori. Entrambi sono cresciuti nel vivaio dell’ Empoli e hanno militato insieme nella stagione 1990-91 in serie C. I due poi si sono ritrovati dal 1999 al 2001 nella Roma con la quale hanno condiviso la vittoria dello Scudetto.



Sono sei i gol segnati dal dischetto dalla Fiorentina – primato stagionale in Serie A. Quella del Sassuolo resta la peggior difesa del campionato (35 gol subiti). Col gol di domenica scorsa contro il Bologna, Giuseppe Rossi ha consolidato la sua leadership nella classifica dei marcatori di questo campionato (13 gol).







Lo scorso anno a questo punto della stagione El Shaarawy guidava la classifica dei cannonieri della Serie A con 14 reti, mentre il vincitore finale Cavani era a quota 12. Borja Valero ha eguagliato il suo record di marcature stagionali in un singolo campionato: cinque, come nella Liga 2011-12 (quando era al Villarreal proprio con Rossi). Zaza resta il giocatore più falloso di questo campionato (39 falli commessi).



Dopo il Catania, Sassuolo e Fiorentina sono le squadre che hanno schierato più giocatori in questo campionato. Gli etnei sono primi in questa speciale classifica a quota 28, i neroverdi sono secondi con 27 e i viola sono terzi con 26.



Sassuolo-Fiorentina è una sfida che mette di fronte due tra le coppie più prolifiche della Serie A. Quella gigliata composta da Rossi e Borja Valero è la migliore in assoluto con ben 18 reti realizzate in 16 partite, molto bene anche quella neroverde con Berardi e Zaza che sono andati in goal per un totale di 12 volte. Tra questi quattro giocatori l'unico a non essere un attaccante è ovviamente Borja Valero che, grazie alle sue cinque marcature di questo primo scorcio di campionato, ha già eguagliato il suo record personale che risaliva ai tempi di Maiorca e Villarreal.



Domenico Berardi torna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. A soli 19 anni ha già segnato 7 reti in 11 partite di Serie. Si tratta di numeri da predestinato visto che la sua media goal è ben superiore a quella di grandi bomber come Del Piero, Totti, Gilardino e Balotelli alla sua età.



Sarà Marco Guida a dirigere il prossimo incontro dei viola, valido per la 17a giornata d'andata del Campionato di Serie A contro il Sassuolo. Con il fischietto napoletano la Fiorentina ha finora ottenuto due vittorie, due pareggi, collezionando soltanto una sconfitta. Proprio nell'ultima gara diretta da Guida con i viola, a Bologna. La formazione rossoblù si aggiudicò il derby dell'Appennino grazie alla rimonta di Motta e Christodoulopoulo dopo la rete di Ljajic. Per il Sassuolo i precedenti con il fischietto campano non sono esaltanti, in cinque partite ci sono due vittorie e tre sconfitte.







Per Montella è una trasferta insidiosa quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico della Fiorentina non si fida e alza la guardia: “Loro sono una squadra molto difficile da affrontare a livello tattico. Hanno pareggiato con Roma e Napoli, battuto la Samp in trasferta...insomma sono una squadra molto pericolosa”. Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa del match contro la Fiorentina che attende i suoi: “Ci attende una sfida difficilissima, che abbiamo preparato in maniera diversa rispetto a quella contro la Juventus. La Fiorentina ed i bianconeri hanno due modi diversi di fare calcio. La Viola concede qualcosa in difesa, ma crea tante, tantissime azioni da gol, grazie a dei grandissimi giocatori come Rossi e Borja Valero. Ecco, proprio lo spagnolo credo sia un giocatore come pochi in circolazione, ha qualcosa in più rispetto agli altri”.



COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il tecnico dei neroverdi sarà costretto a rinunciare allo squalificato Magnanelli (oltre ad Acerbi, sospeso dal giudice sportivo). In mediana spazio quindi a Kurtic dal primo minuto in coppia con Marrone. Sulle fasce spazio a Gazzola e Longhi, con Schelotto che anche ieri ha effettuati un allenamento differenziato. Davanti alla porta difesa da Pegolo spazio al terzetto difensivo composto da Antei, Bianco e Marzorati. In attacco torna il tridente pesante, composro da Berardi, Zaza e Floro Flores.



COME ARRIVA LA FIORENTINA - Con l'assenza di Cuadrado, assente per squalifica, Montella dovrebbe confermare Ilicic dal primo minuto. Lo sloveno potrebbe agire nel suo ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. La vera sorpresa potrebbe essere lo spostamento in attacco di Vargas al fianco di Giuseppe Rossi. Brutte notizie in difesa, visto che domenica mancherà Gonzalo Rodriguez per infortunio. Al posto del difensore argentino spazio a Commper, che farà coppia con Savic. Pasqual e Tomovic agiranno sulle fasce, con Neto sicuro del suo posto fra i pali. Qualche problema in mezzo al campo per Pizarro: il cileno ha accusato qualche noia muscolare. per questo dovrebbe partire Ambrosini dal primo minuto, con Borja Valero ed Aquilani a completare il reparto.



Queste le probabili formazioni:



Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Marzorati; Gazzola, Kurtic, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Floro Flores. A disp.: Pomini, Rossini, Pucino, Chibsah, Schelotto, Laribi, Ziegler, Missiroli, Alexe, Masucci, Farias. Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Compper, Savic, Pasqual; Aquilani, Ambrosini, B. Valero; Ilicic, Rossi, Vargas. A disp.: Munua, Roncaglia, Alonso, Olivera, Wolski, Mati Fernandez, Pizarro, Bakic, Matos, Joaquin, Rebic.