La Juve a Bergamo per il nono sigillo

L’anno solare 2013 sta per concludersi in casa bianconera, ma per farlo nel migliore dei modi la Juventus è chiamata a una vittoria contro l’Atalanta. L’ultima giornata ha permesso alla squadra di Conte di aumentare il suo distacco in classifica, portando a cinque i punti di vantaggio sulla Roma, ma per poter arrivare allo scontro diretto del 5 gennaio con la distanza perlomeno immutata, la Juventus dovrà cercare tre punti sul difficile campo di Bergamo, con la possibilità, in caso di mancato successo dei giallorossi, di conseguire il titolo di campione d’inverno con due giornate di anticipo.

NERAZZURRI ASSETATI DI PUNTI – Due punti nelle ultime quattro giornate costituiscono un bottino piuttosto magro e quindi non stupisce che l’Atalanta sia tornata in una posizione di classifica delicata. La Juventus reduce da otto vittorie consecutive non è l’avversario ideale per cercare riscatto, ma Colantuono sa di doversela giocare. Il tecnico recupera Bonaventura, che potrebbe anche partire titolare, ma perde Lucchini, che verrà sostituito da Stendardo. In attacco spazio al solito modulo con Denis unica punta, supportato da Maxi Moralez.

IL RITORNO DEI TITOLARI – Archiviato il successo in Coppa Italia contro l’Avellino la Juventus è pronta a scendere in campo a Bergamo con tutti i cosiddetti titolari. Se la partita di mercoledì ha avuto il merito di dare minutaggio a chi gioca meno (da ricordare anche il ritorno all’attività di Pepe), contro l’Atalanta Conte punterà nuovamente sui suoi uomini più fidati, sebbene lo stesso tornante non sia stato convocato, così come Vucinic. Stante il perdurare dell’assenza di Pirlo a centrocampo torneranno Pogba e Vidal, insieme a Marchisio, con il cileno che, essendo in diffida, dovrà fare attenzione a non incappare in un cartellino giallo. Asamoah tornerà presumibilmente a occupare la fascia sinistra, mentre a destra potrebbe esserci fino all’ultimo un ballottaggio fra Lichtsteiner (favorito) e Isla. Terzetto difensivo formato da Barzagli, Bonucci e Chiellini, mentre in attacco si riforma la coppia d’oro Tevez - Llorente.

PRECEDENTI & QUOTE SCOMMESSE – Pur essendo doveroso considerare il campo dei bergamaschi come ostico, i precedenti sono largamente a favore della Juventus. Nelle 51 occasioni in cui le due squadre si sono affrontate a Bergamo in campionato i bianconeri si sono imposti 23 volte, contro le 7 vittorie dell’Atalanta e i 21 pareggi. Se l’ultima vittoria della Juventus risale solamente alla scorsa stagione, quando a maggio si impose grazie a un gol di Matri, è dalla stagione 2000/2001 che l’Atalanta non batte i bianconeri, in una partita che si concluse con il risultato di 2-1.

In un contesto del genere, costituito dai precedenti e dall’attuale situazione delle due squadre, appare abbastanza scontato il fatto che i bookmakers diano la vittoria della Juventus come molto probabile. Il segno 2, infatti, è pagato 1.45, contro una quota di 7.50 per la vittoria dell’Atalanta e di 4.00 per il segno X. Quote allineate per Under/Over 2,5, in area 1.85, mentre appare interessante la quota a 2.00 per l’opzione Goal.