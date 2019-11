Diretta Atalanta - Juventus in Serie A

A voi tutti un affettuoso saluto da Giuseppe Mercuri (@GiuMercuri)

La Juventus asfalta anche l'Atalanta e trova la nona vittoria consecutiva, firmata Tevez, Pogba, Llorente e Vidal, a segno per l'Atalanta Maxi Moralez per il momentaneo pareggio!

E' FINITA!!! CON IL POKER DIU BERGAMO LA JUVENTUS CHIUDE IL 2013!

45' tiro a giro di Livaja che termina sul fondo! Con l'orgoglio l'Atalanta cerca il gol della bandiera!

43' calcia Denis dal limite, blocca in tuffo Gigi Buffon!

41' cambio nell'Atalanta, fuori Raimondi, dentro Kone!

40' fumogeno in campo, ci pensa addirittura Denis a metterlo fuori campo!

39' girata di Denis in area che non sorprende Buffon!

37' cambio nella Juventus, fuori Tevez, dentro Quagliarella!

37' cambio nella Juventus, fuori Pogba, dentro Peluso!

35' cambio nella Juventus, dentro Padoin, fuori Vidal!

34' POOOOOOOOOOOOOOKEEEER JUVEEEEEEEEEEE!!!! VIDAL SFRUTTA UN PALLONE RASOTERRA IN MEZZO DI LICHTSTEINER E BATTE PER LA QUARTA VOLTA CONSIGLI!!!!!!

GOOOOOLLLLL!! @kingarturo23 raccoglie un cross dalla destra di Lichtsteiner e l'appoggia in rete! #AtalantaJuve 1-4

30' CHE REEEEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!! LLORENTEEEEEEEEEE!!!! GESTISCE PALLA IN AREA E DA POSIZIONE DEFILATA TRAFIGGE CONSIGLI!!! LA JUVE CHIUDE MOLTO PROBABILMENTE IL MATCH!

NANDOOOO!!! GOOOOOLLLL!! @llorentefer19 da grande attaccante prende il passaggio di @chiellini salta il difensore e segna! #AtalantaJuve 1-3

27' destro di Tevez deviato da Bonucci che per poco non fa 3 a 1!

26' ammonito MIgliaccio per fallo al limite dell'area su Tevez!

22' doppio cambio per l'Atalanta, fuori Bonaventura per Livaja, e Cazzola entra al posto di Del Grosso!

20' pallone di Llorente con Marchisio che dal limite tira e spara alto!

19' ammonito Barzagli per fallo su Denis!

17' cross di Raimondi che supera alla grande Asamoah, libera di testa Bonucci!

12' tiro di Pogba dal limite, deviato finisce fuori non di molto! Angolo per la Juve!

9' di nuovo alla ricerca del pari l'Atalanta!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! POGBAAAAAA!!!! SPONDA DI LLORENTE NELL'AREA PICCOLA PER IL FRANCESE CHE CON UN DOCILE TOCCO BATTE CONSIGLI!!!!

GOOOOOLLL!!! POGBAAAA!! Cross di @Asabob20 per @llorentefer19 che con un tocco smarca il francese che batte Consigli! #AtalantaJuve 1-2

Nessun cambio nei due schieramenti!

1' si riparte con Juventus - Atalanta!

Ed ora quello del pareggio, firmato Maxi Moralez:

Vi proponiamo ora i due gol della sfida, a partire da quello di Carlos Tevez:

Si conclude il primo tempo fra Atalanta e Juventus, bianconeri che si erano portati in vantaggio con Tevez, sono stati raggiunti da Maxi Moralez! Buona la partita fino ad ora della squadra di Colantuono!

45' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

44' non ci sarà recupero!

44' prova il tiro Pogba, ma termina altissimo! Tra i fischi dell'Atleti Azzurri d'Italia!

41' Tevez solo davanti a Consigli cerca di superarlo ma il portiere ci mette la manona e sventa l'occasione!

40' la Juventus non riesce a scardinare l'attenta difesa bergamasca!

36' prova il cucchiaio da fuori area Tevez con il pallone non molto alto!

32' palla perfetta in mezzo di Marchisio, sponda di testa di Pogba leggermente lunga per l'accorrente Tevez!

29' percussione in area di Asamoah che salta tre uomini, ma perde palla con Carmona che spazza fuori!

27' gran tiro di Carmona al volo dai trenta metri, fuori non di molto!

26' ammonito Pogba per il fallo su Moralez!

25' spiovente in mezzo di Cigarini, libera coi pugni Buffon!

23' tiro di Carmona, che finisce altissimo!

18' colpo di testa di Llorente sul cross di Marchisio, il pallone si spegne sul fondo della porta di Consigli!

17' prova il tiro Tevez, il pallone finisce sul fondo!

16' pallone in mezzo di Asamoah, con i pugni libera Consigli!

15' Cade anche l'imbattibilità di Gigi Buffon!

15' RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE INCREDIBILEEEEE!!! MAXI MORALEZ!!!! IL PAREGGIO DELL'ATALANTA!!! PALLA IN MEZZO DI BONAVENTURA, ARRIVA MORALEZ CHE CON UN TIRO COLPISCE IL PALO E IL PALLONE S'INSACCA!!!

#AtalantaJuventus 1-1, 14' GOOOOOOOL Maxi #Moralez!!! #ForzaAtalanta #SerieATIM

9' Atalanta in zona d'attacco, cercano di reagire i nerazzurri!

6' RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! TIRO DI TEVEZ DA FUORI AREA CHE BATTE CONSIGLI!!! VANTAGGIO JUVENTUS E UNDICESIMO GOL PER TEVEZ!!!

GOOOOLLLLL! Ancora lui @carlitos3210!! Dopo 6 minuti l'Apache da fuori area batte Consigli con un tiro rasoterra! #AtalantaJuve 1-0

4' primo corner, a favore della Juventus!

2' scontro fra Carmona e Marchisio, si fanno leggermente male entrabi, ma si prosegue normalemente!

1' E' tutto pronto, Celi dà il via per Atalanta - Juventus!

14.58 Le due squadre sono nel tunnel, pornte ad entrare in campo!

14.53 E' tutto pronto allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, completamente gremito in ogni angolo! Giornata nuvolosa su Bergamo!

FORMAZIONI UFFICIALI - JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah, Tevez, Llorente.

FORMAZIONI UFFICIALI - ATALANTA: Consigli, Raimondi, Migliaccio Stendardo, Del Grosso, Bonaventura, Cigarini, Carmona, Brivio, Moralez, Denis.

Oggi l'Atalanta si schiererà in campo con questa speciale divisa rossa, per dar vita all'iniziativa "Christmas Match", voluta dal presidente Percassi. Queste speciali maglie verranno poi messe all'asta!

All'#AtalantaStore sono arrivate le maglie #ChristmasMatch 2013! Puoi acquistare la tua! @SerieA_TIM #ForzaAtalanta!

13:45 - Buon pomeriggio a tutti gli amici di VAVEL Italia da parte di Giuseppe Mercuri. Oggi seguiremo la sfida tra Juventus e Atalanta, valida per il 17° turno della Serie A, il penultimo del girone d'andata. Arbitro della partita sarà Domenico Celi, nativo di Bari, ha 30 anni. Fu l'arbitro che diresse la prima partita della Juventus nel nuovo impianto, l'11 settembre 2011, partita che si concluse per 4 a 1 in favore degli uomini guidati da Antonio Conte. Sarà coadiuvato dagli assistenti Ghiandai e Iori. Si gioca allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, particolarmente significativo per Antonio Conte, perchè proprio in questo stadio la Juventus, nel gennaio 2012, conquistò il titolo di Campione d'Inverno. La partita finì due a zero e fu decisa da Luca Marrone (ora al Sassuolo), ed Emanuele Giaccherini, ceduto quest'estate agli inglesi del Sunderland. Sempre nella stagione 2011-2012, contro l'Atalanta la Juventus fu incoronata Campione d'Italia e Alessandro del Piero concretizzò il suo addio ai bianconeri. La scorsa stagione la Juventus battè, sempre a dicembre, per l'esattezza il 16, asfaltò l'Atalanta allo Stadium, con un perentorio 3 a 0 dopo solo mezz'ora, al ritorno, con la Juventus già campione, la partita fu decisa dal gol di Alessandro Matri. Andiamo a vedere ora, le statistiche di Atalanta - Juventus, in questo video:

Nella partita odierna però, i padroni di casa si giocheranno il tutto per tutto, cercando di imbrigliare la Juventus, reduce da otto vittorie consecutive senza subire reti. Un buon risultato darebbe sicuramente morale ai nerazzurri, che non stanno vivendo un momento particolarmente brillante, infatti delle ultime quattro sfide, contro Genoa, Verona, Roma e Sassuolo, i bergamaschi hanno raccolto uno scarso bottino, solo quattro punti. La classifica non ne ha risentito particolarmente, ma la squadra si trova al 14° posto, a cinque punti dalla zona calda. Per quanto concerne la probabile formazione di Colantuono, dovrebbe essere un 4-4-1-1. Con Consigli in porta, difesa con Scaloni, Migliaccio, Stendardo e Brivio, a centrocampo agiranno Kone, Carmona, Cigarini e Bonaventura, a supporto dell'unica punta German Denis, con ogni probabilità ci sarà Maxi Moralez. Tra gli indisponibili di Stefano Colantuono troviamo Lucchini, Bellini e Nica, da valutare le condizioni di Yepes.

In casa bianconera si fanno ancora i conti con l'assenza di Pirlo, decisivo per gli schemi della truppa di Antonio Conte. L'obbiettivo dei bianconeri è chiaro, la vittoria. Per allungare sulla Roma, impegnata oggi contro il Catania, ed il Napoli, che è stato bloccato dal pari al Sant'Elia. Nella formazione che scenderà in campo a Bergamo non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti da quelle che sono le previsioni.

Squadra in campo con il solito 3-5-2, con Buffon tra i pali, con nuovi record da battere legati all'imbattibilità, difesa composta da barzagli Bonucci e Chiellini, a centrocampo, vista l'assenza del sopra citato Pirlo, ci sarà Poul Pogba, con Marchisio e Vidal, Asamoah e Lichtsteiner sugli esterni. In attacco è ormai assodato il binomio Tevez - Llorente. Tra gli altri indisponibili di Antonio Conte, troviamo Simone Pepe, che si aggregherà con i compagni dopo la sosta natalizia, e Mirko Vucinic, infortunatosi contro il Bologna il 6 dcembre. Vucinic è stato al centro di alcune voci di mercato, smentite da lui stesso sia su Facebook che su Twitter.

Si giocherà allo Stadio Atleti Azzuri d'Italia, impianto costruito nel 1928, attualmente ospita i match dell'Atalanta, e dell'Albinoleffe, ora in Prima Divisone.Con il passare dei decenni questo stadio ha subito numerose ristrutturazioni, fino ad avere la forma attuale, con una capienza di 27.000 posti, con la scomparsa della pista d'atletica, dove vi si correra il trofeo ciclistico "Bianchi". Fin dagli inizi degli anni 2000, sono state molte le proposte per la creazione di un nuovo stadio, si era pensato di farlo sorgere nel comune di Zanica, ma tale proposta è stata bocciata. Continuano le trattative fra società e comune per individuare un'area ideale per il nuvo Stadio dell'Atalanta.