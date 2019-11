Diretta Reggina - Avellino in Serie B

16.55 - Amici di Vavel Italia e di Serie B per Reggina-Avellino è tutto. La pioggia ha reso il Granillo un acquitrino difficile da espugnare per gli irpini che per quello che avevano fatto vedere durante tutta la ripresa meritavano la vittoria. Gli amaranto trovano un punto importartissimo per muovere almeno un po' una classifica che li vede vicinissimi alla zona retrocessione. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per la cortese attenzione e vi da appuntamente al 29 per la 21a giornata di Serie B sempre qui su Vavel! A presto!



90+3' FINITA!!!! La Reggina esce dal Granillo con un punto d'oro vista come si era messa la ripresa! Finisce 1-1!



90' Saranno tre i minuti di recupero!



CASTAAAALDOOOO!! Sempre lui!! Si divora il gol del 2-1! Che occasione quando siamo all'89!!



85' Entra Cocco al posto di Di Michele per la Reggina e Soncin per Galabinov per l'Avellino



84' Prova a cresce in questo finale la Reggina ma la retroguardia dell'Avellino è impeccabile. Arini è fenomenale nella chiusura perfetta su Di Michele



82' Ammonito De Rose. Molto duro il suo intervento su Zappacosta



80' Riparte la Reggina dopo aver neutralizzato l'azione offensiva degli ospiti



77' Manovra molto meccanica quella degli amaranto padroni di casa che non gli consente quasi mai di avvicinarsi in maniera pericolosa nell'area di rigore dell'Avellino



75' Sofferenza Reggina che in questi secondi quaranticinque minuti sta solo subendo!



CASTAAAAAALDOOOOO!!! CHE COLPO DI TESTAAA! E CHE PARATA DI ZANDRINI CHE DEVIA SULLA TRAVERSA L'INCORNATA DI CASTALDO!!! Vinicissimo al 2-1 l'Avellino!



72' Partita molto spezzattata a causa dei numerosi falli. Difficile entrare in ritmo per entrambe le squadre in questa ripresa



70' Avellino padrone del campo. Venti minuti sul cronometro rimasti agli irpini per operare il sorpasso dopo aver pareggiato. Reggina che non riesce più a farsi pericolosa



69' Esce Maza, entra Rigoni. Altro cambio per la Reggina che prova a scuotersi e a riorganizzarsi



66' Pochissima Reggina finora che rishia ancora sull'entrata in area di Schiavon. Il giocatore dell'Avellino mette il pallone in mezzo che attraversa tutto lo specchio della porta per poi trovare Galabinov defilato sul secondo palo che calcia in porta ma viene contrastato da Lucioni in calcio d'angolo



65' Il gioco dell'Avellino si è fatto molto più intenso in questi primi venti minuti della ripresa. Gli irpini stanno cercando il gol del vantaggio



62' Rimasto a terra Fischnaller che si tocca il fianco sinisto.. Aztori è costretto al cambio. Al posto di Fischnaller entra in campo Gerardi



60' Quindici minuti trascorsi dall'inizio del secondo tempo e tutto da rifare per la Reggina che aveva cominciato la ripresa in maniera troppo attendista



58' Ci ha provato Fischnaller! Ma la sua conclusione si è spenta larga dalla porta difesa da Seculin che comunque era sulla traettoria.



57' Penalty giustamente ravvisato dal direttore di gara Candussio che finora è stato perfetto. Adesso l'Avellino ha raggiunto la Reggina sull'1-1. Può iniziare la partita vera!



GALAAAABINOOOOV!! OTTAVO CENTRO IN CAMPIONATO PER LUI! Rigore perfetto!



CALCIO DI RIGORE AVELLINO!!! FALLO DI MANO DI STRASSER!



54' Pericolosa la Reggina alla prima azione offensiva della ripresa! Salvaggio provvidenziale di Pisacane!



50' Finora nessuna azione d'attacco della Reggina. Piove copiosamente sul Granillo e la pioggia sembra favorire gli irpini che da sei minuti ininterrottamente gestiscono quasi sempre il pallone!



48' Più Avellino in questo avvio di ripresa. Sicuramente più ordinati gli irpini rispetto al primo tempo ma manca ancora la precisione



46' Intanto piove su Reggio Calabria e sul "Granillo". Il campo di gioco già pesante rischia di diventare ancora più ingestibile



Vedremo se gli uomini di Rastelli riusciranno in questo secondo tempo a giocare come sanno. La Reggina è comunque molto ben messa in campo e sta dimostrando di non meritare la brutta classifica della quale è protagonista in negativo



45' RICOMINCIATA!!! Reggina in possesso palla



Risulato del primo tempo deciso da una bellissima prodezza dell'ex Serie A Di Michele dopo soli settanta secondi. Poco altro poi per i padroni di casa che però grazie ad un Avellino quasi mai pericoloso sono riusciti a gestire il pallone per quasi tutta la durata della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo è attesa la reazione dell'Avellino! Non andate via! E' spettacolo assicurato al Granillo!



45+1' Un buon Candussio manda tutti dentro gli spogliatoi. Il primo tempo si chiude sull1-0 per la Reggina.



44' Ci sarà un solo minuto di recupero



42' Con calma l'Avellino prova a costruire una delle ultime azioni d'attacco del primo tempo



40' Partita equilibrata che negli ultimi minuti ha visto crescere molto l'Avellino. I padroni di casa dopo il gol del vantaggio sono andati lentamente in calando



D'ANGELOOOO!! GRAN DESTRO DA CENTRO AREA!! Lucioni in scivolata ci mette la coscia e salva la Reggina!!



36' Reggina in possesso palla ma l'Avellino pressa alto



35' Lucioni chiude su Castaldo! Il difensore amaranto era al posto giusto al momento giusto. La sua chiusura ha evitato all'attaccante dell'Avellino di agganciare il pallone e calciare in porta



33' Adesso nettamente meglio l'Avellino. Sembra che la squadra di Rastelli stia cominciando a scaldare i motori e a scrollarsi di dosso l'avvio da incubo



32' Serie di rimpalli in area di rigore tra Castaldo e Galabinov che però non favorisce gli irpini. Il pallone finisce tra le braccia di Zandrini



30' Prova a scuotersi e a prendere in mano il pallino del gioco l'Avellino. Reggina attendista in questa frazione di partita



27' Ennesima iniziativa dell'Avellino prontamente bloccata dalla difesa dei padroni di casa



24' L'Avellino non riesce a farsi vedere in zona d'attacco. Partita congesionata a centrocampo con la Reggina che manovra. Intanto nessun problema per Golabinov che si rialza



23' Partita ricca di errori e avara di emozioni. E' rimasto a terra Golabinov toccato duro da Strausser



20' Bittante allarga per Castaldo, Zandrini esce per far suo il pallone ma la sua uscita è maldestra e l'estremo difensore amaranto deve rifuggiarsi in calcio d'angolo



19' Il gol preso dopo soltanto settanta secondi ha irrigidito parecchio l'Avellino che deve ancora riprendersi dal colpo



18' Sovvraposizioni continue dei giocatori della Reggina che però sbagliano tanto quando è il momento di fare l'ultimo passo verso la porta difesa da Seculin



16' Partita costellata di falli. Squadre molto aggressive e Reggina che non vuole far ragionare l'Avellino



ANNULLATO IL GOL DEL RADDOPPIO ALLA REGGINA! Visto un fuorigioco di Miguel Angel. Decisione giusta!



14' Ammonito D'Angelo! Partita molto dura e fisica. D'altronde è sempre così quando si gioca molto a centrocampo



DI MICHELEEEE!!! GRAN COLPO DI TESTA DA CENTRO AREA! La sua incornata esce di un soffio!



12' Pochissime emozioni dopo il gol del vantaggio della Reggina. Entrambe le squadra fanno fatica a salire



10' Fermato Di Michele al limite dell'area di rigore da Izzo. Salita la difesa irpina che lascia pochi varchi agli Amaranto. Campo comunque molto pesante



9' Dopo un grande avvio la Reggina ha perso il filo del gioco. Tanti errori in fase di disimpegno per gli uomini di Aztori. L'Avellino sta crescendo



7' Bruttissimo cross di Di Lorenzo direttamente sul fondo. L'Avellino può ripartire



5' Ci prova Izzo di testa da un calcio di punizione battuto da Zappacosta da centrocampo ma la sua conclusione esce larga sul fondo



3' Avvio traumatico per gli ospiti. L'Avellino prova subito a scuotersi ma la Reggina non lascia spazi



GOOOOOOOOOOOL!!!! REGGINA AVANTI DOPO UN MINUTO!! Sinistro all'angolino di Di Michele!! 1-0 per i padroni di casa



1' INIZIATA!!! L'Avellino ci riprova! Quarta partita in dieci giorni, stessa formazione che ha battuto il Modena in campo. La Reggina deve vincere per risollevarsi. Gli irpini giocano il primo pallone della gara. VIA!!!



Pallone in mano, Candussio fa il suo ingresso in campo. Dietro di lui le formazioni di Reggina e Avellino. Mancano pochissimi istanti all'inizio della partita



Squadre quasi pronte ad entrare in campo. Poco pubblico al Granillo ma la partita offre punti pesanti sia in chiave promozione che in quella salvezza



14.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Tra quindici minuti Candussio fischierà l'inizio del match. Intanto è ufficiale: Varese-Novara è stata rinviata causa maltempo



Boxing day di Serie B nel giorno di Santo Stefano. La Reggina di Gianluca Atzori, si trova nelle zone basse della classifica ed è in piena lotta per non retrocedere. Un campionato deludente per i calabresi che devono rialzarsi per evitare brutte sorprese a fine campionato. L’Avellino parte favorito per questo incontro, ma gli irpini non devono sottovalutare l’avversario



Non ci sono sorprese nei primi 11 per l'allenatore degli irpini Rastelli che non cambia ancora una volta il suo 3-5-2, autentico marchio di fabbrica, con Seculin tra i pali, Izzo, Peccarisi e Pisacane a formare la linea a tre difensiva. A centrocampo Zappacosta e Bittante sugli esterni con Schiavon, D’Angelo e Arini al centro. In attacco spazio alla collaudata coppia Castaldo e Galabinov



14.30 - Diramate le formazioni ufficiali: REGGINA: Zandrini; Ipsa, Strasser, Lucioni; Di Lorenzo, Sbaffo, De Rose, Maza, Contessa; Fischnaller, Di Michele. AVELLINO: Seculin; Izzo, Peccarisi; Pisacane; Zappacosta, D’Angelo, Arini, Schiavon, Bittante; Galabinov, Castaldo.



13.45 - Amici della Serie B e di Vavel Italia, Alessandro Mancinelli vi da il benvenuto! Sosta natalizia? No, grazie. La Serie B non va in vacanza e allo Stadio "Granillo" di Reggio Calabria va in scena per la 20a giornata di Serie B il derby del Sud, alle ore 15. La Reggina sfida l'Avellino. Da una parte i padroni di casa, con una rosa che vanta giocatori del calibro di Di Michele e Colucci, e giocatori di prospettiva come Dall’Oglio e Fischnaller, ma fermati da una classifica che definire infelice non basta. Dall'altra parte l'Avellino, che invece sta ribadendo a chiare lettere il “concetto” che non si vince coi nomi.







I calabresi non riescono più a reagire ad una situazione che si fa, settimana dopo settimana, sempre più difficile: sabato scorso, a Cesena, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva e la squadra affidata ad Atzori non vince ormai dallo scorso 9 Novembre. Il penultimo posto, ma soprattutto la quota salvezza già lontana cinque punti, non inducono all'ottimismo.



Situazione completamente diversa per la matricola Avellino che continua a far sognare i propri tifosi per una possibile promozione in Serie A: gli irpini hanno fatto valere, ancora una volta, la "legge del Partenio", conquistando contro il Modena la settima vittoria casalinga (su dieci partite). Terzo posto assoluto in classifica per la formazione allenata da Massimo Rastelli.



PRECEDENTI - La sfida tra la Reggina e Avellino, ritorna dopo quasi un ventennio d'assenza. La Reggina ha vinto sette dei confronti giocati da serie C, IV serie e serie B.C'è anche da notare però, che gli amaranto non hanno mai vinto negli ultimi quattro confronti in Calabria e che non battono gli Irpini dal 13 gennaio 1991. Il computo totale dei confronti è completato da quattro pareggi e da tre successi dell'Avellino, l'ultimo il 13 novembre 1994, in quel campionato di serie C1 che vide duellare la Reggina di Zoratti e Aglietti con i biancoverdi di Papadopulo, con i calabresi che conquistarono una splendida promozione diretta in B.



LE DUE SQUADRE - In vista della sfida nel giorno di Santo Stefano contro la Reggina, l’allenatore dell’Avellino Massimo Rastelli potrebbe pensare al turnover. Quella contro i calabresi sarà la quarta partita in 10 giorni e Rastelli potrebbe far rifiatare chi ha tirato la carretta fino a questo momento. Probabile l’utilizzo dal primo minuto di Andrea Soncin, al posto di uno tra Castaldo e Galabinov. Novità anche in difesa. Dovrebbe infatti tornare titolare Alessandro Fabbro, che durante la partita contro il Modena si è scaldato per buona parte del secondo tempo senza entrare in campo.



Pronto al rientro sul terreno di gioco anche Mathìas Abero. L’esterno sinistro ex Bologna ha bisogno di mettere minuti nelle gambe prima di arrivare al top della forma e a Reggio Calabria potrebbe essere l’occasione giusta. Gara importantissima per entrambe le squadre, a caccia di punti preziosi per obiettivi diversi. La Reggina di Atzori sta attraversando un periodo no e deve assolutamente ottenere un risultato utile per rialzarsi dalla zona retrocessione. Al contrario, l’Avellino vola sulle ali dell’entusiasmo e, conquistato il terzo posto solitario, vuole continuare a stupire.







L'ARBITRO - A dirigere la super sfida tra Reggina e Avellino è stato chiamato l'arbitro Renzo Candussio di Cervignano che però nell'ultima giornata di campionato prima di quella di oggi è finito sulla bocca di tutti per il suo scarso arbitraggio nella partita Carpi-Palermi. Il fischietto infatti si sarebbe macchiato di gravi torti ai danni del Palermo nella trasferta di Carpi (1-0), al punto da spingere il club siciliano a presentare reclamo con richiesta di ripetizione del match. Il presidente Maurizio Zamparini è anche sbottato, sostenendo che l'arbitraggio di Candussio sia stato una sorta di vendetta per il licenziamento del padre, determinato in passato proprio dall'imprenditore friulano oggi a capo del club rosanero.



Il direttore di gara friulano comunque ha già arbitrato due volte i lupi in Serie B, durante la stagione 2008/2009. In entrambi i casi l’Avellino è uscito sconfitto. Nel 2008 al “Partenio” contro il Rimini finì 2-0 in favore dei romagnoli, con le reti di Docente e Ricchiuti. Nel 2009, invece, arbitrò Brescia-Avellino 3-0. Le reti furono realizzate da Gorzegno, Caracciolo e Taddei.



Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Modena, l’Avellino va a Reggio Calabria alla ricerca di altri punti preziosi per rimanere aggrappato al vertice della classifica. Per il match contro la Reggina i Lupi sono chiamati ad una prova di forza, contro una squadra che naviga nei bassifondi della classifica e che ha bisogno di punti per dare una svolta alla propria stagione.







Un punto nelle ultime sei partite, reduce da quattro sconfitte consecutive, impegnata nella difficile convivenza con un preoccupante penultimo posto e con lo spettro della retrocessione, che aleggia con insistenza sempre maggiore. Questi i problemi di una Reggina in crisi nera, quella che l’Avellino affronterà alle ore 15 al “Granillo”. Eppure, nell’anno del centenario, i calabresi si erano presentati ai nastri di partenza con ben altre ambizioni. Con il sogno di tornare in Serie A tutt’altro che nascosto. Tre vittorie e quattro pareggi sono il magro bottino finora racimolato dalla Reggina, che si appresta ad affrontare un testacoda fondamentale per evitare di aggravare ulteriormente la propria situazione. Al “Granillo”, i padroni di casa hanno conquistato 11 dei 13 punti complessivi finora totalizzati, ma hanno già perso 5 volte (11 gol fatti e 14 subiti, ndr). Dopo aver sbancato Cittadella e Brescia, l’Avellino, incontrastato dominatore del campionato tra le mura amiche, cerca un tris difficile. Ma tutt’altro che impossibile.



COME ARRIVA LA REGGINA - Il tecnico dei calabresi Atzori dovrebbe schierare un 3-5-2. Davanti al giovane portiere Zandrini ci saranno Lucioni, Strasser e Ipsa. Da Silva e Foglio saranno i due esterni, mentre in mezzo sarà De Rose ad agire da regista, con ai lati Dall’Oglio e Sbaffo. In attacco coppia di esperienza con l’ex Albinoleffe Cocco e l’eterno David Di Michele.



COME ARRIVA L'AVELLINO - Rastelli non cambia ancora una volta il suo 3-5-2, autentico marchio di fabbrica. In porta ancora Seculin (Terracciano non ha ancora recuperato dall’infortunio). In difesa solito trio composto da Izzo, Peccarisi e Pisacane in attesa di recuperare Alessandro Fabbro. Zappacosta e Bittante spingeranno sulle fasce, mentre nel mezzo si muoveranno D’Angelo, Arini e Schiavon. Davanti, dovrebbe giocare Sancin al posto di Castaldo se l'allatore degli irpini opterà per il turn-over. Confermato Galabinov.



Queste le probabili formazioni:



REGGINA (3-5-2): Zandrini; Lucioni, Strasser, Ipsa; Da Silva, Dall’Oglio, De Rose, Sbaffo, Foglio; Cocco, Di Michele. AVELLINO (3-5-2): Seculin; Izzo, Peccarisi, Pisacane; Zappacosta, D’Angelo, Arini, Schiavon, Bittante; Sancin, Galabinov.