Diretta Avellino - Padova in Serie B

17.00 - Amici di Vavel Italia e appassionati di Serie B per Avellino-Padova è tutto! La serie cadetta va in vacanza e ricomincerà il 25 gennaio. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento con la Serie B tra meno di un mese, sempre qui su Vavel!



Vittoria meritata quella che ha visto l'Avellino dominare il Padova nei secondi quarantacinque minuti di gioco e trovare al 68' il gol del rappoddio con Arini che siglia così la sua prima doppietta in Serie B. Gli irpini chiudono il girone d'andata e partono per le vacanze con tre punti pesantissimi che li portano a -3 dal Palermo e a -2 dall'Empoli. Per il Padova arriva la seconda sconfitta consecutiva e la situazione della squadra di Mutti si fa sempre più buia. Infatti il Padova è terz'ultimo in classifica ma ha fatto davvero pochissimo nella ripresa per uscire almeno con un punto dal Partenio.



90+6' FINITAAAA!! L'Avellino batte il Padova 2-1 ed è sempre più terzo in classifica!



SONCIN!! Non serve Castaldo tutto solo in area e prova invece la conclusione in porta che si spegne sul fondo!



90+5' Padova mai in zona d'attacco in questo recupero che ormai è agli sgoccioli. Il Partenio è pronto a far festa!



90+4' Calcio d'angolo per l'Avellino che vuole chiudere in attacco!



90+2' Ceccarelli prova il suo destro dalla distanza ma il tiro finisce lontano dalla porta difesa da Seculin



90' Ci saranno sei minuti di recupero!



88' Ci ha provato di testa il nuovo entrato Feczesin sfruttando un bel cross di Modesto dalla sinistra ma la sua conclusione è finita abbondantemente larga



86' Continua l'Avellino a martellare la retroguardia dei biancoscudati. Sempre in attacco gli uomini di Rastelli



84' Soncin prova a lanciare in profondità Castaldo ma Benedetti fa buona guardia e impedisce al capitano dell'Avellino di raggiungere il pallone



82' Lupi sempre più in controllo del match. Padova sparito dal campo e Avellino che mantiene il possesso del pallone



80' Sale il grido dei tifosi dell'Avellino. Ultimo cambo intanto per il Padova. Esce Rocchi, dentro Feczesin. Per i padroni di casa, fuori Peccarisi, dentro Fabbro



78' Non riesce ad attaccare il Padova. Pallone saldamente tra i piedi dell'Avellino che gestisce il vantaggio



Fuori Santacroce, dentro Avvantaggiato! Quattro attaccanti in campo nel Padova!



75' Sembra aver fiaccato le speranze del Padova il gol di Arini. Ammonito anche Carini che ha fermato Castaldo fallosamente



72' Padroni di casa che sembrano aver conquistato il pallino del gioco dopo il gol del vantaggio. Partita che si è fatta un po' nervosa con qualche spinta di troppo



70' Stava crescendo l'Avellino nella seconda metà di questo secondo tempo. Vantaggio meritato e Padova che cerca di reagire al nuovo svantaggio



68' Colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere del Padova Mazzoni che ha toccato il pallone ma nulla ha potuto per evitare che la sfera finisse in porta! Avellino avanti!



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!!! GOOOOL!! DOPPIETTA DI ARINI!!



64' Non ce la fa Mazzoni! Costretto al cambio Muti, entra Colombi



62' Tiraccio di Galabinov dai venti metri alle stelle! Brutta partita in questo momento. Nessuna delle due squadre riesce ad imporre il proprio gioco



60' Altro corner inoffensivo quello battuto dai padroni di casa. Pochissime emozioni in questo avvio di ripresa



Primo cambio per l'Avellino. Entra Ladriere, esce Angiulli!



58' Ci prova Bittante dal limite! Terza conclusione in porta per il centrocampista dell'Avellino, terza parata facile per Mazzoni



56' Fallo in attacco di Zappacosta che si era involato verso la porta difesa da Mazzon commettendo però fallo su Benedetti



54' Fuorigioco di Modesto! Era buono il cross dalla sinistra di Osuji ma la biandiera del quarto uomo si è alzata. Riparte l'Avellino



52' Ammonito Melchiorri per un intevento da dietro su Angiulli



50' Si è rialzato Mazzoni, molto stordito il portiere del Padova che prova a stringere i denti. La partita può proseguire



Staff medico in campo! Mazzoni ha preso una botta in uscita sul cross di Zappacosta e si è accasciato al suolo. Si sospetta un problema alla spalla. Gioco fermo al Partenio



48' Partito meglio il Padova, buon possesso palla degli uomini di Mutti che fanno girare il pallone senza pecche e con pazienza per trovare un pertugio nella difesa degli irpini



45' RICOMINCIATA! Stessi ventidue in campo! L'Avellino gioca il primo pallone del secondo tempo



16.00 - Squadre rientrate in campo. Tutto pronto per la ripresa del match



Dopo un avvio di gara scoppiettante con bei due gol in meno di dieci minuti la partita si è un po' spenta favorendo errori e distrazioni da entrambi le parti del campo. Difficile dire chi stia giocando meglio. Le due squadre in questo primo tempo si sono annullate. Bella la partenza dell'Avellino che ha trovato il gol dopo quattro minuti ma la reazione del Padova, che ha trovato il gol del pari otto minuti più tardi, al 12', ha costretto gli irpini a chiudersi di più in difesa. Vedremo se il secondo tempo ci riserverà qualche emizione in più. Partita equilibrata al Partenio. Non andate via!



45' Si chiude il primo tempo! Abbattista non concede recupero! 1-1 tra Avellino e Padova



43' Bella conclusione di Bittante col destro dal limite. Mazzoni blocca il tiro senza problemi



Sfiorano di testa sia Benedetti che Cuffa ma nessuno dei due riesce a colpire il pallone. Pericolo sventato per l'Avellino



42' Secondo corner del match per il Padova che prova a spingere sull'acceleratore



40' Ci ha provato Melchiorri dai trenta metri. La sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Molte le conclusioni velleitarie dei biancoscudati



38' Padova che prova a passare tra le linee difensive dei padroni di casa attentissimi a chiudere gli spazi e a costringere gli ospiti a conclusioni da distanze siderali



36' Cross in mezzo che non trova la testa di nessun giocatore dell'Avellino, riparte il Padova



Brutto fallo di Santacroce. Abbattista gli mostra il giallo. L'Avellino riprenderà il gioco con un calcio di punizione dai quaranta metri



34' Carica il destro Arini dal limite e lascia esplodere una potente conclusione che Mazzoni para in due tempi!



32' Partita che si è spenta dopo i primi intensissimi minuti. Poche occasioni da una parta e dall'altra. Molti i lanci lunghi che non trovano il bersaglio



30' Mezz'ora di gioco in archivio e Avellino che prova a crescere di colpi. Il colpo di testa di Izzo però è facile preda per Mazzoni



28' Padova leggermente meglio in questo momento ma i biancoscudati non riescono ad avvicinarsi al limite dell'area avversaria



25' Ritmi calati al Partenio dopo i due gol, molto chiuse le difese e partita che si gioca a centrocampo



24' Calcio di punizione buttato via da Ceccarelli che la calcia direttamente sul fondo..



Dal calcio di punizione battuto di Pasquato la spizzata di Ceccarelli finisce sopra la traversa



21' Giallo per Izzo che ferma irregolarmente Pasquato. L'attaccante era lanciato in porta. Graziato da Abbattista il difensore irpino



20' Calcio di punizione dai 30 metri battuto in porta da Arini. La sua conclusione si perde direttamente in curva..



18' Bella conclusione di Osuji dal limite che però finisce larga. Cresce il Padova



16' Ha provato il diagonale Pasquato dopo l'uno-due con Rocchi ma Seculin era sulla traettoria e ha bloccato il pallone senza problemi



ANCORA ARINI! Acrobazia del centrocampista che però in mezza rovesciata non riesce ad imprimere forza al tiro!



14' Irpini che provano a riorganizzarsi dopo il gol di Melchiorri. La bella reazione del Padova ha sorpreso un po' tutti i giocatori dell'Avellino



12' Partita scoppiettante quella tra Avellino e Padova! Il pareggio dei veneti è arrivato dopo una serie di rimpalli in area di rigore dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pasquato



GOOOOOOOOOL!! GOOOOOOL!!! MERLCHIORRI!! IL PADOVA PAREGGIA!! Grande reazione degli uomini di Mutti!



10' Ritmi molto alti al Partenio, partita molto intesa con il Padova che prova a reagire!



BENEDETTIIIIII!!! OCASIONISSIMA DEL PADOVA!! Il suo colpo di testa da centro area esce di un soffio!



SECUUULIIIIN!!! Con i pugni neutralizza la conclusione in corner!



8' Calcio di punizione dal vertice alto dell'area di rigore per il Padova. Si incarica della battuta Pasquato



6' Troppo disttrata la retroguardia in occasione del gol del vantaggio dei Lupi. Padova non ancora entrato in partita



5' Cominciata alla grande la partita per l'Avellino che continua a spingere. Angiulli ci ha provato dal limite. Parata comoda di Mazzoni



Schiavon ha messo dentro un pallone perfetto in area che ha attraversato tutta la porta del Padova e ha trovato l'ex Andria sul secondo palo per il tap-in vincente!



GOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOL!! GOOOOOL!!! AVELLINO IN VANTAGGIO!! ARIIIIINIIIIIII!!



2' Già in piedi Mutti. Il tecnico del Padova è evidentemente preoccupato dai troppi errori della sua difesa in disimpegno in questo avvio



Prova subito Bittante dalla difesa a lanciare in profondità con un lancio lunghissimo Galabinov ma Santacroce fa buona guardia



1' INIZIATA!!! Leggera pioggia ad Avellino ma non c'è tempo per guardare il cielo! Rocchi e Melchiorri danno il calcio d'inizio alla partita! VIA!!!!







14.55 - Avellino e Padova pronte a fare il loro ingresso in campo! Eccole! Entrate in questo momento sul manto erboso del "Partenio"!



14.50 - Va via via riempiendosi il Partenio-Lombardi con tutti i settori che si preannunciano pieni. Il tanto atteso sold out sembra proprio sia destinato a diventare realtà



14.45 - Squadre quasi pronte a fare il loro ritorno negli spogliatoi per gli ultimi dettagli prima di tornare in campo per il fischio d'inizio fissato tra quindici minuti. Non mancate!



Questi invece gli undici biancoscudati che si giocheranno i tre punti al "Partenio" contro l'Avellino

Questa intanto la formazione con la quale l'Avellino affronterà il Padova

#AvellinoPadova #Avellino Seculin, Izzo, Peccarisi, Pisacane, Zappacosta, Angiulli, Arini, Schiavon, Bittante, Castaldo, Galabinov #padova — Calcio Padova 1910 (@PadovaCalcio) December 29, 2013

14.30 - Tra mezz'ora si affronteranno Avellino-Padova, sfida che può definitivamente consacrare i Lupi come squadra di alta classifica: di fronte però non ci sarà un avversario semplice, considerando che il Padova è in piena lotta salvezza e ha uomini adatti ad uscire da questa situazione disastrosa a partire dalla coppia di attacco Rocchi-Pasquato. Tre punti contro l'Avellino significherebbero per la squadra di Mutti una rinascita

#AvellinoPadova squadre arrivate allo Stadio https://t.co/8Cfjjj4oGv — Calcio Padova 1910 (@PadovaCalcio) December 29, 2013

14.20 - Una quarantina di minuti al calcio d'inizio. Squadre che hanno da pochissimo cominciato il riscaldamento. Intanto nella giornata di sabato, nonostante la classifica vede il Padova sfavorito per la gara di quest'oggi contro l’Avellino, il portiere Mazzoni non vuole partire battuto: “È la classica sorpresa, ho visto un paio di partite, non gioca un gran calcio ma davanti ha giocatori che fanno bene. Zappacosta poi sta facendo un campionato che nessuno si aspettava. In casa hanno fatto la maggior parte dei punti però ormai le abbiamo trovate un po’ tutte e nessuna ci ha messo davvero sotto. Andiamo laggiù a fare il risultato più importante possibile prima della sosta di un mese che ci farà riflettere un po’… Visto che siamo stati fin qui al di sotto delle aspettative”.



13.50 - Amici di Vavel Italia e della Serie B benvenuti! Alessandro Mancinelli vi terrà compagnia in quella che si preannuncia essere una bellissima partita. Si tratta della gara valida per il ventunesimo turno del campionato di Serie B, allo stadio "Partenio", alle ore 15, ultimo impegno solare per Avellino e Padova. Gli irpini proseguono nel loro torneo davvero entusiasmante: il pareggio conquistato a Reggio Calabria, consente alla squadra allenata da Massimo Rastelli, di mantenersi al terzo posto in classifica, appaiata al Pescara. Contro il Padova, mancheranno gli infortunati Terracciano, Pape ed Herrera, oltre allo squalificato D'Angelo. In avanti, spazio per la coppia formata da Castaldo e Galabinov.







Il Padova è riuscito ad acciuffare all'ultimo minuto un prezioso pareggio casalingo contro il Siena (2-2) che permette di mantenere ancora accese le speranze di salvezza. Per il tecnico Bortolo Mutti, però, sono arrivate brutte notizie per il serio infortunio occorso a Iori: il centrocampista dovrà essere operato per una lesione del menisco mediale interno. Dovrebbe essere schierato dal primo minuto, Musacci.



IL PUNTO SUL CAMPIONATO - Palermo 37, Empoli 36, Pescara 34, Avellino 34, Crotone 32. Tanto per gradire, la 21esima giornata di campionato, ultima del girone di andata, prevede due sfide tutte da seguire. All’Ezio Scida il Crotone sfida la capolista Palermo mentre all’Adriatico di Pescara gli uomini di Pasquale Marino, in serie positiva da 10 partite (8 vittorie e 2 pareggi), incontra la vicecapolista Empoli (segui la diretta su Vavel) battuta in casa, pochi giorni fa, da un sorprendente Cittadella. Due partite dalle quali può venir fuori qualsiasi segno. In questo gruppetto di testa, poi, c’è l’Avellino che, zitto zitto, grazie anche ad un turno sulla carta abbordabile, sogna il blitz di fine anno.



DIRETTA AVELLINO-PADOVA



A dirigere la gara tra i biancoverdi e i rosso scudati sarà il sig. Eugenio Abbattista della sezione AIA di Molfetta. A coadiuvarlo nel ruolo di assistenti i signori Pasquale De Meo da Foggia e Antonino Santoro da Catania. Quarto uomo il sig. Fabio Maresca di Napoli, osservatore il sig. Filippo Antonio Capellupo di Catanzaro.



PRECEDENTI - Cinque incontri disputati sul campo del Partenio e altrettante vittorie irpine. L’Avellino in casa ha sempre battuto il Padova e questa è la tabella completa degli incontri:

CAMPIONATO ANNO RISULTATO MARCATORI B 1988-89 Avellino-Padova 1-0 Sormani (r) B 1989-90 Avellino-Padova 1-0 Sorbello B 1990-91 Avellino-Padova 2-1 Sorbello (Av), Di Livio, Piscedda (Av) B 1991-92 Avellino-Padova 1-0 Bonaldi C1 2004-05 Avellino-Padova 3-1 Greco, Millesi 2 (Av), Rastelli (Av)

La prima sfida tra Avellino e Padova avviene nel campionato di serie B 1988-89, un gol di Dodo Sormani su rigore decide la sfida in favore dei biancoverdi. Sormani è “figlio d’arte”, il padre è il grande Angelo Benedicto. In quel campionato l’Avellino si classifica al settimo posto, in A sono promosse Genoa, Bari, Udinese e Cremonese. Capocannoniere del campionato è Totò Schillaci del Messina, con 23 reti.



L’anno successivo, sempre in serie B, identico risultato. Un altro 1 a 0 di marca biancoverde con sigillo di Orazio Sorbello, autore quell’anno di 13 reti. L’Avellino chiude al dodicesimo posto con 35 punti, in A sono promosse Torino, Pisa, Cagliari e Parma (per la prima volta). Un anno dopo lo stesso Sorbello scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori segnando una delle reti con le quali l’Avellino batte il Padova per 2 a 1; gli altri marcatori sono Di Livio per gli ospiti e Piscedda per i biancoverdi. Orazio Sorbello, in due campionati di serie B con la maglia biancoverde, ha messo a segno 18 reti.



Una rete a zero in favore dell’Avellino anche nel campionato di serie B 1991-92: decide un gol dell’attaccante Enio Bonaldi, autore quell’anno di 7 reti in 35 incontri. Campionato maledetto per l’Avellino, che chiude all’ultimo posto. In serie A sono promosse Brescia, Pescara, Ancona e Udinese. Migliori cannonieri: Ganz (Brescia) con 19 reti, De Vitis (Piacenza) con 17 reti, Campilongo (Casertana) con 15 reti, Ferrante (Pisa) e Scarafoni (Pisa) con 13 reti. In serie C1, nel campionato 2004-2005, la splendida cavalcata dell’Avellino verso la vittoria del campionato e il ritorno in serie B fu segnata anche dalla vittoria per 3 a 1 contro il Padova, con gol ospite di Greco, doppietta irpina di Millesi per l’Avellino e rete del definitivo 3 a 1 dell’attuale tecnico irpino Rastelli.







STATISTICHE - Archiviata anche la partita contro la Reggina, gli uomini di Rastelli trovano sulla loro strada il Padova. Delle venti partite disputate fino ad ora da Avellino e Padova, si evincono alcuni dati interessanti. I prossimi avversari dei Lupi mediamente hanno avuto il 51% di possesso palla, facendo all'incirca 12 tiri di cui 4 in porta ogni partita. I ragazzi allenati da mister Massimo Rastelli hanno avuto fino ad ora il 49% di possesso palla, mentre hanno tirato mediamente 14 volte di cui 5 in porta ogni partita. Inoltre è interessante notare il valore della pericolosità, mediamente del 39,4% ogni match per i veneti e del 44,7% per i biancoverdi. Infine, un'altra statistica in cui l'Avellino è superiore alla squadra allenata da Bortolo Mutti è quella che riguarda l'attacco alla porta avversaria. Infatti, in questo particolare dato i biancoscudati hanno il 43,2% mentre i Lupi il 44,1% mediamente ogni partita. I veneti, lontani dalle mura amiche, hanno fatto registrare un cammino disastroso raccogliendo solo quattro punti in nove gare. In casa i biancoverdi ne hanno conquistati 23 sui 34 complessivi in classifica.



VERSO IL SOLD OUT - Atteso il tutto esaurito al "Partenio". Stando ad indiscrezioni, ammontano a poco più di 4.000 sugli 8.000 disponibili i biglietti per la sfida di domani tra Avellino e Padova venduti finora. Il dato, sommato a quello dei circa 2.500 abbonati, restituisce al momento una previsione di circa 6.500 persone sicure del posto sugli spalti del Partenio Lombardi, inclusi i circa 100 sostenitori ospiti attesi da Padova. Il settore "più gettonato" è, inevitabilmente, quello della Curva Sud, vicina al sold-out. Verosimilmente, dovrebbe aggirarsi, dunque, attorno alle 8.500 unità il numero degli spettatori che domani gremiranno l'impianto di Contrada Zoccolari per assistere all'ultimo match del girone d'andata.



GLI EX - Sono Andrea Soncin e Eros Schiavon gli ex di Avellino-Padova. L'ariete lombardo ha infatti vestito la casacca biancoscudata nella stagione 2009-2010, mettendo a segno 7 reti in 41 partite. Per quanto concerne Schiavon, il centrocampista ex Cittadella non vanta con il Padova presenze in campionati professionistici ma la sua carriera è cominciata proprio tra le fila delle giovanili della compagine veneta. Quella di domani, tuttavia, sarà comunque una gara dal sapore particolare per lui anche perchè natio proprio della provincia patavina e nello specifico del comune di Piove di Sacco.







INTERVISTE - I due allenatori nella giornata di sabato, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della partita tra Avellino e Padova hanno parlato dei rispettivi avversari. Mutti, tecnico dei biancoscudati ha parlato così dell'Avellino: “Giochiamo in un campo difficile con una squadra più che motivata, quindi dovremo gestire la gara con gran temperamento. Poi l’ambiente è caloroso.. La loro è una società ambiziosa che merita questa serie. Fisicamente sarà una sfida dura quindi vedremo come affrontarla. Rastelli? Ce l’ho avuto come giocatore e gli auguro tutte le fortune del mondo… Ma non da domani!”. Rastelli, invece, tecnico degli irpini ha parlato in questi termini della sfida contro i veneti: "Affrontiamo una formazione che ha una classifica diversa da quella che meriterebbe. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro graduatoria perchè sono una squadra costruita per ottenere un posto nei play-off".



Queste le probabili formazioni:



AVELLINO (3-5-2): Seculin; Izzo, Fabbro, Pisacane; Zappacosta, Angiulli, Arini, Schiavon, Bittante; Castaldo, Galabinov. A disposizione: Di Masi, Abero, De Vito, Millesi, Ladriere, Massimo, Togni, Soncin, Biancolino. Ballottaggi: Angiulli-Massimo-Millesi 50-25-25%. PADOVA (4-3-1-2): Mazzoni; Santacroce, Benedetti, Carini, Modesto; Cuffa, Musacci, Osuji; Pasquato; Rocchi, Melchiorri. A disposizione: Colombi, Celjak, Perna, Legati, Radrezza, Ampuero, Vantaggiato, Feczesin, Ciano. Ballottaggi: Santacroce-Celjak 55-45%, Melchiorri-Vantaggiato 60-40%, Pasquato-Radrezza 55-45%.