Diretta Pescara - Empoli in serie B

16:58 Partita spettacolare all'Adriatico, dove l'Empoli si è imposto sul Pescara di Marino per 2 reti a 1. L'Empoli per quasi tutto il secondo tempo ha giocato in 10 uomini per l'espulsione di Tonelli, ma è riuscito a trovare ugualmente il gol del vantaggio con Pucciarelli, dopo che Ragusa aveva pareggiato i conti dopo appena pochi minuti dall'inizio del secondo tempo. Pescara che ha creato molto ma non è riuscito ad essere concreto, lasciando i tre punti ad un Empoli più cinico e spietato che ha gestito nel migliore dei modi una partita che stava per complicarsi.

95' E' FINITA!! EMPOLI BATTE IL PESCARA PER 2 A 1, IN 10 UOMINI!

94' MANIEROO!! VICINISSIMO AL GOL ALL'ULTIMO SECONDO!! COLPO DI TESTA DA DENTRO L'AREA CHE ESCE DI UN SOFFIO.

94' ULTIMO MINUTO!! PESCARA TUTTO AVANTI!

92' Vicino al gol Mchedlidze che calcia da lontano, ma la palla finisce non lontano dai pali difesi da Belardi

91' Punizione di Cutolo potentissima, non trova la porta e l'Empoli può respirare

90' saranno 5 i minuti di recupero

89' Empoli che difende con tutti i 9 effettivi in campo. Pescara che non riesce a penetrare la muraglia difensiva empolese

86' Buona opportunità per Maniero che dal limite dell'area ciabatta il tiro e calcia fuori.

85' Continua la serie di cambi, esce Maccarone ed entra Mchedlidze

83' Entra Rizzo al posto di Zuparic per il Pescara

81' GRANDISSIMA CHIUSURA DI RUGANI SU BEL INSERIMENTO DI BRUGMAN CHE STAVA PER METTERE SFORZINI A TU PER TU CON BASSI

80' Per il Pescara entra Cutolo ed esce Politano

79' Insiste il Pescara con continue verticalizzazione, l'Empoli sembra riuscire a contenere le offensive pescaresi

78' Sforzini a terra in area invoca un rigore che l'arbitro non gli concede

76' Pescara che ha accusato il colpo e concede tanti spazi dietro, contropiede di Croce fermato prima del tiro, ma adesso sembrano essersi rotti gli schemi per il Pescara che attacca a testa bassa

74' Cambio tattico per Marino, fuori il difensore Bocchetti, dentro l'attaccante Sforzini.

72' Esce Barba per l'Empoli, ed entra Accardi

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PUCCIARELLIIII GOOOOOOL INCREDIBILE L'EMPOLI TORNA IN VANTAGGIO SU UNA RIPARTENZA TRA MACCARONE E CROCE, CHE METTE IN MEZZO PER PUCCIARELLI CHE TUTTO SOLO PUO' FACILMENTE SIGLARE IL 2 A 1. INCREDIBILE!

70' MANIERO!! OCCASIONISSIMA PER L'ATTACCANTE PESCARESE, BASSI PARA SUL TIRO DAL LIMITE DELL'AREA

68' Bellissimo lancio di Brugman per Ragusa, Hysaj chiude bene. Partita che è entrata in una fase di studio per entrambe le squadre

66' Triangolazione tra Barba e Politano al limite dell'area, il difensore viene atterrato ma per l'arbitro è tutto regolare. Il giocatore empolese resta a terra dolorante

64' Pescara che mantiene il possesso della palla, Empoli che attende dietro per evitare rischi

61' Batte invece Maccarone che prende la barriera, sulla ribattuta Valdifiori è in fuorigioco sulla verticalizzazione di Croce

60' Guadagna un fallo Maccarone da ottima posizione, a pochi metri dall'area di rigore. Andrà Pucciarelli a tentare la battuta

56' Ammonito Politano per fallo a centrocampo su una ripartenza di Barba

54' Politano crossa per Maniero, che va vicino al gol! Pescara adesso che ha messo sotto l'Empoli

53' Per l'Empoli esce Tavano ed entra Pratali

53' Bellissima verticalizzazione di Politano che ha messo in porta Ragusa con un bel lancio, l'attaccante ha battuto Bassi per il gol del pareggio

52' GOOOOOOOOOOOOOOOL RAGUSAAAAAAAA PAREGGIO DEL PESCARAAAAA!!

51' Politano!! tiro dal vertice dell'area piccola, Bassi para bene, ma adesso il Pescara è tutto all'attacco

50' Restano forti dubbi sul fallo di Tonelli, che con ogni probabilità è stato fatto da Hysaj e non da Tonelli

49' ESPULSO TONELLI PER FALLO SU MANIERO. IL GIOCATORE GIA' AMMONITO LASCIA L'EMPOLI IN 10

48' Proteste del Pescara, che chiedeva un calcio di rigore, ma il cross di Croce prende la faccia di Tonelli

46' Comincia fortissimo il Pescara, grande penetrazione di Ragusa, Bassi esce bene sui piedi del giocatore Pescarese

46' Ricomincia il secondo tempo. Confermate le squadre del primo tempo

Fischi del pubblico pescarese per il fischio dell'arbitro che ha interrotto una buona azione di Politano sulla destra, ma il tempo era già scaduto da alcuni secondi. Partita spettacolare all'Adriatico, in cui si è visto un gran bel gioco tra due squadre che hanno ben interpretato la partita. Pescara che non riesce ad essere concreto sottoporta, anche se ha mostrato a tratti un gran bel calcio. Empoli più cinico che ha ben gestito la partita, anche se in fase difensiva è sembrato spesso un pò troppo distratto. Decide al momento Tavano, dopo aver sbagliato un calcio di rigore.

45' FINE PRIMO TEMPO

44' Cross dalla trequarti per Maniero che schiaccia di testa, ma il tiro è facile preda di Bassi

43' Tanti errori nella gestione della palla per entrambe le squadre a centrocampo

42' Bellissima verticalizzazione di Maccarone per Tavano!! il guardalinee fischia fuorigioco ma l'attaccante si era ritrovato a tu per tu con Belardi.

40' Tavano prova dal limite dell'area ma la difesa ribatte, sulla ripartenza il contropiede viene malamente sprecato da Rossi.

38' Valdifiori verticalizza per Maccarone, la difesa pescarese chiude in calcio d'angolo, ma l'Empoli sembra più efficace in zona gol rispetto al Pescara

36' Bel contropiede di Ragusa che dalla difesa riesce ad ottenere un calcio d'angolo, con una rapida ripartenza

34' Ammonito Zuparic per fallo su Tavano

33' Pescara che aumenta notevolmente la pressione, anche Maccarone da una mano alla difesa con un gran bel intervento

32' Ammonito Tonelli per un brutto fallo su Ragusa sulla trequarti

30' Pescara che prova a reagire con dei bei tentativi di Politano sulla destra, partita splendida!!

28' RUGANI!!! TUTTO SOLO DI TESTA DAL CENTRO DELL'AREA, COLPISCE DI TESTA MA BELARDI FA UN VERO MIRACOLO!

27' Brivido per l'Empoli, Bassi controlla male con i piedi un pallone di facile lettura, Ragusa vicinissimo per poco non riesce ad approfittarne

25' GRANDE CHANCE PER IL PESCARA!! Ragusa punta Hysaj dall'out sinistra, che salta il difensore ed appoggia per Brugman che dal limite dall'area calcia fuori.

23' Empoli che ha preso in mano il pallino del gioco e continua a tenere il pallone nella metà campo pescarese

20' Nell'occasione del calcio di rigore è stato ammonito l'autore del fallo Balzano, che era diffidato e salterà la prossima partita.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOL TAVANOOOOO GOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! BELARDI INTUISCE IL BRUTTO RIGORE DELL'ATTACCANTE DELL'EMPOLI, MA SULLA RIBATTUTA IL TAP-IN E' VINCENTE!! 1 A 0 PER L'EMPOLI!

18' RIGORE PER L'EMPOLI!! FALLO DI BALZANO SU PUCCIARELLI.

17' Barba tira da molto lontano, la palla è abbondantemente alta, ma l'Empoli sembra aver ripreso in mano la partita

16' Sempre Maccarone, che appoggia per Croce che dal limite dall'area tenta un tiro che però finisce alto.

15' Maccarone riesce a crossare un pallone che schizzava verso il fondo, palla pericolosa che viene però rinviata dalla difesa pescarese.

13' L'Empoli sembra essersi scosso dopo la clamorosa occasione di Maniero, ed ha aumentato il baricentro della squadra, cercando di aumentare la pressione.

10' OCCASIONISSIMA CLAMOROSA PER MANIERO!! A TU PER TU CONTRO BASSI, SBAGLIA PER DUE VOLTE DOPO LA PRIMA DEVIAZIONE DEL PORTEIRE, IL SECONDO TIRO SCHEGGIA IL PALO!!!

9' Primo spunto dell'Empoli, ci prova Croce con un cross dalla trequarti che cercava Tavano

8' Bella trama tra Politano e Balzano, cross per Maniero ma chiude bene Hysaj

6' Crossi di Rossi dall'out di sinistra, chiude bene Rugoni. Pescara che continua la sua pressione

4' Maniero a sportellate, cerca il triangolo con Politano che non riesce però a chiudere. Davvero belle le trame di gioco per la squadra di Marino

2' Bella chiusura di Tonelli, Pescara che sembra voler imporre il proprio gioco.

1' INIZIA LA PARTITA!

14:59 Maglia di casa per il Pescara a bande bianco azzurre, Empoli con maglia rossa che attaccherà da sinistra verso destra

14:55 Mancano 5 minuti all'inizio del match, le squadre rientrano negli spogliatoi.

14:25 Diramate le formazioni ufficiali: Pescara (3-4-3) Belardi; Zauri, Bocchetti, Capuano; Balzano, Zuparic, Brugman, Rossi; Politano, Maniero, Ragusa; Empoli (4-3-1-2) Bassi; Hysaj, Tonelli, Rugani, Barba; Signorelli, Valdifiori, Croce; Pucciarelli; Tavano, Maccarone

All'Adriatico di Pescara si incontreranno due tra le squadre più accreditate per la promozione nella massima serie, che al momento occupano la 2° e la 3° posizione nel campionato. L'Empoli, reduce dalla brutta sconfitta casalinga di Giovedì scorso contro il Cittadella, ha perso la vetta della classifica e si trova adesso con 36 punti, ad una sola distanza dalla capolista Palermo. Per la squadra allenata da Sarri il periodo non è dei più florenti, con appena 6 punti collezzionati nelle ultime 5 partite, ed un gioco che sembra dipendere esclusivamente dai gol dei due bomber Tavano e Maccarone; ma la sconfitta con il Cittadella potrebbe dare la scossa già da quest'oggi, per riprendere le redini e ricominciare la cavalcata verso la serie A. Il Pescara attraversa, invece, un periodo di forma a dir poco eccezionale avendo inanellato ben 5 vittorie consecutive e mantenendo l'imbattibilità da ben 10 giornate. Marino sembra aver finalmente trovato la chiave per far macinare gioco alla sua squadra, ed i 10 gol fatti nelle ultime 5 partite, con 0 gol subiti nelle ultime 3, ne sono la conferma. Gli Abruzzesi, attualmente a 34 punti ed a sole due distanze dall'Empoli, possono tentare quest'oggi il sorpasso e sperare di agguantare la vetta della classifica, qualora il Palermo dovesse uscire sconfitto dalla trasferta di Crotone.

I precedenti - Sono 27 i precedenti tra le due squadre, di cui ben 22 disputati in serie B. La prima sfida tra Pescara ed Empoli risale al 21 Dicembre 1947, e terminò con un roboante 6 a 1 per i padroni di casa. L'incontro più recente, invece, è del campionato 2011/2012 quando all'Adriatico il Pescara di Zdenek Zeman si impose per 3 a 2, in una stagione che portò alla squadra abruzzese la promozione in serie A. Anche nella massima serie esistono due precedenti, con le gare di andata e ritorno della stagione 1987/1988, in cui venne registrato un pareggio a reti bianche, ed una vittoria empolese per 3 reti a 2. Il Pescara ha segnato ben 18 reti nelle 13 gare disputate all'Adriatico contro l'Empoli, con uno score di 8 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e 2 vittorie empolesi.

Pescara - Poche le assenze per il Pescara che potrà contare sull'11 titolare, ad eccezione dello squalificato Schiavi che sarà sostituito da Bocchetti. Per il resto formazione quasi annunciata con due dubbi legati ai ballottaggi Maniero - Mascara e Politano - Cutolo, in cui restano favoriti i primi. Nel 3-4-3 di Marino, davanti a Belardi agiranno Zauri, Bocchetti e Capuano, centrocampo a 4 confermato con da sinistra verso destra, Balzano, Zuparic, Brugman e Rossi, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Politano e Ragusa ai lati di Maniero, che agirà da punta centrale.

Empoli - Gli unici problemi per la squadra toscana sono legati all'out di destra, dove l'assenza di Laurini e la squalifica di Mario Rui, costringono il tecnico Sarri ad affidarsi al giovanissimo classe '93 Barba, mentre l'acciaccato Verdi potrebbe lasciare il posto sulla trequarti a Pucciarelli. Solito 4-3-1-2 dunque, con Bassi tra i pali e difesa a 4 formata dai centrali Tonelli e Rugani, ed i due terzini Barba e Hysaj. In mediana agiranno Signorelli, Valdifiori e Croce, con il trequartista Pucciarelli dietro la coppia d'attacco formata da Tavano e Maccarone.

L'arbitro dell'incontro sarà Claudio Gavillucci della sezione di Latina, coadiuvato dagli assistenti Massimo Melloni di Modena e Sergio Ranghetti di Chiari, ed il quarto uomo Federico La Penna della sezione di Roma. Bel tempo, 12° gradi e cielo poco nuvoloso atteso all'Adriatico, con circa 10.000 spettatori attesi a far da cornice ad un'incontro imperdibile che inizierà alle ore 15, e che potrete seguire minuto per minuto qui su Vavel Italia.

Pescara (3-4-3): Belardi; Zauri, Bocchetti, Capuano; Balzano, Zuparic, Brugman, Rossi; Politano, Maniero, Ragusa; Empoli (4-3-1-2): Bassi; Hysaj, Tonelli, Rugani, Barba; Signorelli, Valdifiori, Croce; Pucciarelli; Tavano, Maccarone