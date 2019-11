Inter, un quinto posto tra alti e bassi

Il traguardo di metà stagione. Due giornate, sei punti in palio, il gennaio del mercato e dei buoni propositi. Corre il campionato e l'Inter, in affanno, prova a rintuzzare le lacune, per completare il progetto europeo. Lazio, in trasferta, e Chievo, a San Siro, per chiudere il girone d'andata e osservare quanto fatto. Tanti gli interrogativi intorno a una squadra sperimentale, per forza di cose in costruzione, dopo le difficoltà dello scorso anno e l'addio a Stramaccioni. In estate si è scelto l'usato sicuro, Mazzarri. Un tipo alla Mourinho, per tornare ai fasti di Mourinho. Uomo di campo, di fatica. Lavoro duro, testa e concentrazione. La capacità di crescere dal punto di vista mentale. Tessere la tela sfruttando il materiale umano a disposizione. Estrapolare da ognuno il massimo. Così sono nati i miracoli Alvarez e Jonathan. L'inizio scintillante ha tratto in inganno, forse illuso il tifoso occasionale, non certo un occhio attento. La rosa è simile a quella uscita con le ossa rotte dal campionato trascorso. I miracoli non sempre accadono. Ben presto il conto, salato, è apparso sotto gli occhi di Mazzarri. Disattenzioni, pareggi e sconfitte. La testa della corsa si è allontanata, mentre i nerazzurri tentavano, invano, di uscire dal labirinto di ingenuità figlie di scorie mentali. Nel frattempo è giunto Thohir a ridare entusiasmo e speranza. Finita l'era Moratti, è nata l'Indo-Inter, con il succulento piatto finale. Un tacco dal sapore dolce, un tacco da derby. Palacio ha regalato un Natale di tranquillità, in attesa della ripartenza e dei verdetti.

Ripercorriamo le prime diciassette uscite stagionali dei nerazzurri:

1a Giornata - INTER – GENOA 2-0 (NAGATOMO, PALACIO)

Mazzarri parte guardingo. Si affida agli uomini di maggior esperienza. In mediana a sorpresa Kuzmanovic. L'Inter accelera nella ripresa e, senza brillare, conquista la posta. Apre Nagatomo, imbeccato da Jonathan, chiude l'ex Palacio.



2a Giornata - CATANIA – INTER 0-3 (PALACIO, NAGATOMO, ALVAREZ)

Al Massimino una delle affermazioni più nette dell'Inter. Palacio sblocca, ribadendo in rete il cross basso di Jonathan. Nella ripresa è lo stesso argentino a ispirare il raddoppio di Nagatomo. Lo 0-3 è una perla personale di Alvarez che disorienta la difesa etnea e trafigge Andujar.



3a Giornata - INTER – JUVENTUS 1-1 (ICARDI, VIDAL)

Il primo test di livello. A Milano arriva la Juve di Conte. L'Inter si mostra all'altezza, lascia il pallino del gioco alla Signora, in attesa di colpire con ripartenze letali. Mazzarri spezza l'equilibrio inserendo Icardi e l'ex Samp punisce subito. Il vantaggio dura poco, perché un inserimento di Vidal, all'interno di una retroguardia disattenta, garantisce il pari ai bianconeri. Nel finale Isla sciupa il match-point.

4a Giornata - SASSUOLO – INTER 0-7 (PALACIO, TAIDER, PUCINO AUT., ALVAREZ, MILITO, CAMBIASSO, MILITO)

Scorpacciata nerazzurra. A Reggio Emilia, l'uragano Inter si abbatte sull'inerme Sassuolo. Sette gol, due del principe Milito. É suo il sorriso più gradito. Purtroppo per Mazzarri la sorte priverà ben presto la squadra del suo terminale più pregiato.



5a Giornata - INTER – FIORENTINA 2-1 (ROSSI, CAMBIASSO, JONATHAN)

La mano del nuovo tecnico emerge chiara nel successo contro la compagine guidata da Montella. La realtà viola, dallo scorso anno nuovamente al vertice, si presenta a Milano con idee bellicose. La Fiorentina, come di consueto, gioca bene e passa nella ripresa con Rossi dal dischetto. Sembra fatta, ma esce il carattere Inter. Cambiasso e Jonathan mandano in delirio San Siro e i sogni cominciano a colorarsi di realtà.





6a Giornata - CAGLIARI – INTER 1-1 (ICARDI, NAINGGOLAN)

Partita ostica, complessa. Si gioca a Trieste, per il consueto problema sardo con il Sant'Elia. L'Inter gioca una gara di buon livello e riesce a schiodare la parità con il solito Icardi, sempre più decisivo a partita in corso. La doccia fredda si manifesta nella beffarda deviazione che rende imparabile il tiro dalla distanza di Nainggolan. Il finale è di Agazzi e il punteggio non cambia più.





7a Giornata - INTER – ROMA 0-3 (TOTTI, TOTTI, FLORENZI)

Severa lezione. La lanciatissima Roma di Garcia issa lo stendardo giallorosso sulla Milano calcistica. Sale al proscenio l'intramontabile Francesco Totti. Un chirurgico destro dal limite per l'uno a zero, un perfetto rigore per il raddoppio. Disastroso Pereira su Gervinho nell'occasione, anche se il contatto pare, seppur di poco, fuori area. Il 3-0 è un magistrale contropiede acceso da Totti, rifinito da Strootman e chiuso da Florenzi.



8a Giornata - TORINO – INTER 3-3 (FARNERUD, GUARIN, IMMOBILE, PALACIO, PALACIO, BELLOMO)

Crepe nerazzurre. Un Torino frizzante spaventa l'Inter e la costringe a un pari sanguinoso. Granata in vantaggio con Farnerud, lesto a sfruttare la respinta di Rolando. Il pari è una pregevole acrobazia di Guarin in chiusura di frazione. Il secondo tempo è il festival delle occasioni. Padroni di casa di nuovo avanti con Immobile, prima della doppietta di Palacio. La vittoria esterna sembra vicina, ma Wallace e Carrizo combinano la frittata. Ingenua punizione concessa dal giovane brasiliano e errore dell'estremo difensore sul piazzato tagliato di Bellomo.

9a Giornata - INTER – VERONA 4-2 (MORAS AUT., PALACIO, MARTINHO, CAMBIASSO, ROMULO, ROLANDO)

Il Verona è la sorpresa del campionato. Una neo-promossa che alberga nei quartieri alti. Un mix di gioventù e esperienza. La classe di Jorginho, l'imprevedibilità di Iturbe, l'esperienza di Toni. L'Inter indirizza però subito l'incontro, grazie all'autorete di Moras e al sigillo di Palacio. Il gol di Martinho regala la momentanea illusione, ma Cambiasso chiude il chiavistello del match. Romulo e Rolando fissano il punteggio finale.

10a Giornata - ATALANTA – INTER 1-1 (ALVAREZ, DENIS)

Si conferma terreno pieno di insidie quello dell'Atleti Azzurri d'Italia per l'Inter. Il vantaggio ospite è una creazione perfetta degli uomini di maggior talento. Kovacic e Palacio mettono un cioccolatino per Alvarez puntuale nel ribadire in rete. Il pari è di Denis. L'argentino sovrasta il disattento Samuel e regala un punto prezioso a Colantuono.

11a Giornata - UDINESE – INTER 0-3 (PALACIO, RANOCCHIA, ALVAREZ)

Un'Inter perfetta, un'Udinese irriconoscibile. Tre a zero senza patemi per la squadra di Mazzarri. Palacio insacca il perfetto traversone di Taider, Ranocchia sfrutta l'uscita a vuoto di Brkic e, nel finale, Alvarez finalizza il contropiede condotto dal Trenza.

12a Giornata - INTER – LIVORNO 2-0 (BARDI AUT., NAGATOMO)

Sulla carta un incontro agevole. Non così sul campo. Sotto ritmo, l'Inter fatica e ringrazia Bardi, di proprietà del club di Thohir, per una papera che spiana il cammino dei padroni di casa. A tempo scaduto, la gemma di Kovacic. Inventa un tocco sotto che Nagatomo deve solo mettere alle spalle del portiere dell'Under 21 di Di Biagio.

13a Giornata - BOLOGNA – INTER 1-1 (KONE, JONATHAN)

Comincia al Dall'Ara la descensio nerazzurra. Un disimpegno errato, in avvio, favorisce il vantaggio felsineo. Cristaldo trova Konè che, davanti ad Handanovic, non perdona. Il resto è un monologo nerazzurro. Jonathan, sfruttando la deviazione di Antonsson, trova l'uno a uno, ma nulla più. La traversa smorza l'urlo di Juan nel concitato recupero.





14a Giornata - INTER -SAMPDORIA 1-1 (GUARIN, RENAN)

La prima di Thohir. A Milano è grande festa. Guarin sblocca il match, l'Inter sembra in controllo. Lo scherzetto è però dietro l'angolo. Mihajlovic indovina i cambi. Renan trova la conclusione perfetta da fuori e sancisce il pari finale.





15a Giornata - INTER – PARMA 3-3 (SANSONE, PALACIO, PAROLO, PALACIO, GUARIN, SANSONE)

Incredibile a San Siro! Una delle peggiori versioni dell'Inter a detta di Mazzarri. Certamente un'Inter disattenta e pasticciona. Come a Torino, riprende per i capelli una partita difficile, ma non basta. Sansone apre la fiera delle disattenzioni nerazzurre, incuneandosi, come lama nel burro, all'interno della retroguardia di casa. Palacio impatta allo scadere del primo tempo. Nemmeno il tempo di esultare e Handanovic lascia malamente la sfera all'incredulo Parolo per l'uno a due. La seconda frazione si apre con la reazione furiosa degli uomini di Mazzarri. Palacio – Guarin e in pochi minuti contesa ribaltata. Non è però finita. Al minuto 59, Cassani trova Sansone per il definitivo 3-3.

16a Giornata - NAPOLI – INTER 4-2 (HIGUAIN, CAMBIASSO, MERTENS, DZEMAILI, NAGATOMO, CALLEJON)

Fuochi d'artificio nello scontro Champions del San Paolo. Prevale il Napoli di Benitez, splendido interprete di un calcio fatto di strappi e accelerazioni. Mertens e Callejon sono furetti imprendibili per i lenti centrali di casa Inter. Higuain si conferma killer spietato. Da apprezzare il coraggio nerazzurro. Sotto di un gol e in inferiorità numerica, fiscale l'espulsione di Alvarez, l'Inter gioca e crea, rischiando, come prevedibile. La quarta segnatura di Callejon chiude il discorso. Nel finale Pandev si fa ipnotizzare da Handanovic e fallisce un rigore.

17a Giornata - INTER – MILAN 1-0 (PALACIO)

Dopo le fatiche di Napoli, Mazzarri torna a proporre un'Inter più operaia. Primo non prenderle. La scintilla arriva nella ripresa con l'ingresso di Kovacic e Icardi. Il Milan cala ed è punito dal tacco malefico dell'ex Genoa e Boca Juniors.



