Finalmente Honda, ma El Shaarawy e' out fino a marzo

Il Milan vuole tornare a essere competitivo, sia in Campionato che in Europa: ecco uno dei buoni propositi in casa rossonera per l' anno a venire. Sicuramente c'è da sistemare questa stagione dove i rossoneri sono più vicini alla zona retrocessione che all'Europa. I cinque punti di vantaggio sono un discreto bottino, però pensando che le prossime due partite non sono certo semplicissime, contro un'Atalanta che recupererà pezzi e un Sassuolo che vorrà accorciare sui rossoneri, non c'è da stare tranquilli. Facciamo il punto della situazione in casa rossonera

Tra il Milan e Radja Nainggolan, c’è di mezzo la Roma-

Adriano Galliani aveva già trovato l’ accordo con il presidente Cellino, intorno ai 7 milioni di euro più la metà del giovane Cristante. I giallorossi però hanno rilanciato per il centrocampista belga, superando i rossoneri nelle cifre: presentando un’offerta di 8 milioni di euro per la metà del cartellino. Quest’improvvisa accelerazione, tuttavia, non sembra smuovere il presidente del Cagliari, complice forse l’ amicizia che lega quest’ ultimo con il ds rossonero.

El Shaarawy –

Il giovane nativo di Savona operato in Portogallo (foto postata dal giocatore stesso su twitter) per stabilizzare il quarto osso metatarsale, dovrà attendere circa dieci settimane prima di tornare a disposizione: un intervento chirurgico inevitabile per risolvere definitivamente il problema al piede sinistro, riacutizzatosi con il pestone ricevuto nei primi minuti di Milan-Ajax. Rientro previsto per metà marzo

Finalmente Honda e Rami - Il Milan avrà il suo nuovo trequartista, che potrebbe esordire il 12 gennaio prossimo nella trasferta di Sassuolo. Il giapponese sbarcherà in Italia il 4 gennaio con un bel contratto fino al 30 giugno 2017 . I tifosi rossoneri finalmente vedranno sia l’ ex di Cska di Mosca ma anche Adi Rami: prestito dal Valencia verrà ufficializzato alla riapertura del mercato il 3 gennaio, si è potuto infatti solo allenare a Milanello con la nuova squadra con il permesso del club spagnolo. Arriverà al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Valencia: i prossimi mesi saranno quindi decisivi per il suo acquisto definito da parte del club milanista. Il club rossonero si è già portato avanti, ecco la maglia di Honda:

Seedorf

Manca ancora l’ufficialità, ma la nuova avventura rossonera da capo allenatore dell’ olandese è già iniziata. Complice la vacanza di Adriano Galliani in Brasile, insieme stanno già pensando ai primi colpi per la prossima estate: . Ederson Alves Ribeiro Silva, noto semplicemente come Ederson, classe 1989 dell’Atletico Paranaense si è messo in luce con 15 gol in 33 partite. Addio ad Allegri quindi, che ha fallito, almeno fino a questo momento, la stagione del Milan.

I buoni propositi ci sono, ora aspetta solo al Milan metterli in pratica.