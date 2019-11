Risultato Crotone 1-2 Palermo in Serie B 2013

90'+4 - Finisce qua! Finisce 1-2 allo Scida tra Crotone e Palermo! I rosanero chiudono al primo posto il girone d'andata e si candidano come favoritissimi alla promozione finale. Una bellissima partita oggi qui a Crotone tra due squadre si assoluto valore. Simone Gamberini vi ringrazia per aver seguito su VAVEL la diretta della partita. La giornata di Serie B continua alle 18 con il posticipo Cesena-Modena, live su Vavel

90'+3 - Palermo vicino al colpo del KO con Barreto che la piazza ma manca di poco l'incrocio

90'+2 - Il Crotone non riesce a graffiare, troppo confusi e disordinati gli attacchi dei calabresi

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

88' - Tiro dalla distanza di Dybala messo in angolo da Gomis. Si fa rivedere il Palermo in avanti

87' - Tanti sbagli adesso nel Crotone. Il Palermo riesce a sventare ogni cross per il momento

85' - Cambio nel Palermo: Dybala subentra a Lafferty. Grande partita di Lafferty autore del gol del raddoppio e di tanto laovor sporco

83' - Attacca ancora il Crotone ma dietro è scoperto e il Palermo può far male in contropiede

80' - Entra Ishak per Pettinari nel Crotone

77' - Cambio nel Palermo: entra Ngoyi per Verre. Brutta partita per Verre

76' - Abbruzzese calcia al volo sugli sviluppi di un angolo ma trova ancora Ujkani

75' - Tiro dalla distanza di Cataldi che dopo una deviazione finisce tra le braccia di Ujkani

75' - Ammonito Ujkani per perdita di tempo

74' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL 2-2!! Bidaoui sbaglia da pochi passi. Incredibile errore

73' - Preme il Crotone ma adesso i suoi attacchi sono troppo confusi

71' - Tiro di piattone di Bernardeschi bloccato da Ujkani

70' - Crotone pericolos e pungente sul proprio out di sinistra dove si destreggiano Mazzotta e Bidaoui

69' - Cambio nel Crotone: esce De Giorgio ed entra Bernardeschi

68' - Ammonito Morganella nel Palermo

67' - Crotone vivo e galvanizzato. Dezi assolutamente devastante

66' - Ancora Crotone in avanti! Mischia in area pericolosa, il Palermo spazza. Grande sofferenza per i rosanero

65' - OCCASIONE PER IL PAREGGIO!! De Giorgio anticipatoo da Pisano, salvataggio provvidenziale

61' - GOOOOOOL DEL CROTONEEEEEEE! JACOPO DEZI!! Un bel gol in girata, grande inserimento del numero 6 del Crotone, di gral lunga il migliore dei rossoblu. Partita riaperta

59' - Cambio nel Crotone: entra Matute per Suagher

58' - Il Palermo è sempre più vicino al titolo di campione d'inverno

57' - GOOOOOOOOOOL DEL PALERMOOOOOOO!!! CHE MERAVIGLIA! KYLE LAFFERTY!! Un gran tiro da fuori area imparabile per Gomis. Raddoppio Palermo

56' - OCCASIONE CLAMOROSA PER IL CROTONE!! Cross di Bidaoui e incornata di Dezi respinta ottimamente da Ujkani

54' - Cataldi trova la barriera e guadagna un corner. Il corner viene spazzato dalla difesa

54' - Calcio di punizione pericoloso per il Crotone

52' - Crotone che prova a fare la gara ma il Palermo non rinuncia ad attaccare. Bell'avvio di ripresa

50' - Conclusione dalla distanza di Dezi che però non prende né forza né velocità ed è facile preda per le braccia di Ujkani

49' - Cross pericoloso di Crisetig bloccato da Ujkani, ottimo avvio del Crotone

47' - Ammonito Lafferty nel Palermo

46' - Nessun cambio all'intervallo

46' - Si parte! Il prio pallone della ripresa lo gioca il Crotone

46' - Tutto pronto! Sta per cominciare la ripresa di Crotne-Palermo, segui la diretta su VAVEL.

INTERVALLO - Il primo tempo vede il Palermo in vantaggio per una rete a zero sul Crotone. Grande avvio dei rosanero, praticamente perfetti nel primo quarto d'ora. Poi è uscito un buon Crotone che dimostra di avere le carte in regola per poter riaprire la gara. La diretta di Crotone-Palermo riprende dopo l'intervallo, a tra poco!

45'+2 - Finisce qua il primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore del Palermo

45'+1 - Ammonito Mazzotta nel Crotone

45' - Ci saranno due minuti di recupero

44' - Occasione per il Palermo! Lafferty si incarta davanti al portiere e calcia malissimo

41' - Cataldi prova a calciare in porta dalla bandierina ma non centra la porta

40' - Fase confusionaria della gara: non riescono ad emergee i valori tecnici dei giocatori

38' - Il Palermo non si fa vedere da un po' dalle parti di Gomis, il Crotone è cresciuto

37' - La gara riprende

36' - Gara momentaneamente ferma per i soccorsi ad Abel Hernandez che ha preso una scarpata in faccia e sanguina

35' - Occasione per il Crotone! Pettinari da due passi sugli sviluppi di un corner non riesce a correggere in gol il tiro di Abbruzzese; Crotone ad un passo dal pari

34' - Ammonito Bolzoni nel Palermo. Era diffidato salterà la prossima

33' - Nella seconda parte del primo tempo sta uscendo un buon Crotone: poche occasioni nitide ma la squadra di Drago è senz'altro più presente rispetto all'avvio di gara

31' - Palla tagliente di De Giorgio che non viene toccata da nessuno ed esca sul fondo

31' - Punizione pericolosa da lato per il Crotone

29' - Si riprende a giocare: il Crotone ci prova

28' - Si discute per una rpesunta gomitata di Bidaoui su Lafferty

28' - Ammonito Cataldi nel Crotone

28' - Ammonito Barreto del Palermo

28' - Partita tesissima, nervi che stanno per saltare, ci saranno sicuramente ammonizioni

27' - Ci prova anche Cataldi da fuori; tiro a lato

26' - Occasione per il Crotone!! Ujkani con i pugni respinge un gran tiro dalla distanza di De Giorgio

25' - Ancora Palermo in avanti! Rovesciata elegante di Hernandez che esce non di molto

24' - Palermo pericoloso: azione insistita di Morganella sulla fascia ma la difesa del Crotone riesce a spazzare. Morganella tra i migliori in campo

23' -Occasione per il Palermo: Lafferty ha avuto la palla del 2-0 ma il suo destro esce di poco a lato

22' - Occasione per il Crotone! Ujkani rinvia addosso a Pettinari ma poi l'attaccante del Crotone non trova lo spunto per segnare

21' - Dezi tira da lontano ma strozza il pallone e Ujkani blocca comodamente

20' - Occasione per il Crotone: colpo di testa di Pettinari che esce di poco a lato; crescono i padroni di casa

18' - Dezi spostato in marcatura su Verre. Ecco la prima contromossa di Drago

17' - Calcio di punizione di Barreto calciato in area ma è tutto fermo per fuorigioco

15' - Primo squillo del Crotone che da segnali di vita con un colpo di testa di Dezi bloccato da Ujkani

14' - Grande pressing del Palermo che impedisce agli avversari di ragionari. Più volte il Crotone si perde in lancia sballati

13' - Il Palermo gioca da grande squadra ed intimorisce un Crotone troppo guardingo e timido

13' - Tiro di Bolzoni dal limite che esce ampiamente a lato

11' - Punizione da buona posizione sprecata dal Crotone

10' - Cross sballato di Morganella che esce sul fondo

8' - Tiro dalla distanza di Barreto respinto da un difensore; Crotone poco aggressivo

7' - Primi attacchi del Crotone, il Palermo adesso aspetta

6' - Avvio intenso del Palermo che è stabilmente presente nella metà campo avversaria. Grande partenza per Morganella

4' - Palermo attento e ordinato, per il Crotone è davvero difficile attaccare

3' - GOOOOOOOL DEL PALERMOOOO!!! Hernandez!! Sugli sviluppi di un corner l'uruguayano svetta di testa e batte Gomis! Subito 1-0 Palermo!

3' - Il Palermo è partito meglio, frequenti attacchi alle parti di Gomis

1' - Partita subito accesa, serie di rimpalli in area del Crotone: il Palermo spinge sin dall'avvio

1' - Si comincia! il Palermo gioca il primo pallone

14:53 - Nel Palermo fuori per precauzione Belotti e Daprelà

14:53 - Manca pochissimo al fischio d'inizio, formazioni ufficializzate

14:00 - Amici di Vavel.com appassionati di Serie B, Simone Gamberini vi da il benvenuto a questa importante sfida valida per la ventunesima giornata. All’Ezio Scida di Crotone è di scena una sfida di altissima classifica tra i padroni di casa quinti in campionato ed il Palermo capolista. Vincere oggi significherebbe candidarsi prepotentemente per un posto nella prossima Serie A e scenderanno in campo due squadre davvero ben costruite. Gli spalti saranno ovviamente gremiti ed è prevista una forte affluenza di pubblico anche nel settore ospiti facilmente raggiungibile dai tifosi palermitani data la vicinanza al territorio calabrese.







Crotone-Palermo è una sfida più che delicata giunti a questo punto del campionato, con una classifica ancora cortissima e frequentissimi sorpassi soprattutto nelle zone alte della classifica: il Palermo da tre settimane si alterna con l’Empoli in vetta alla classifica e ciò favorisce il rientro delle inseguitrici che non sono mai state troppo distanti dal duo di testa; il Crotone invece con due passi falsi consecutivi ha perso contatto con la vetta ma è ancora pienamente in corsa per la promozione diretta.



DIRETTA CROTONE – PALERMO



I rossoblu di Calabria vengono appunto da due risultati negativi consecutivi e sono stati superati nelle ultime settimane dall’arrembante Pescara di Marino che non sbaglia un colpo. Un inaspettato pari interno contro la Juve Stabia ed un controverso KO a Trapani hanno frenato il cammino degli uomini di Drago fin lì perfetto. Il Crotone ha comunque uno score invidiabile di 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte nelle prime 20 giornate con un totale di ben 31 reti all’attivo che gli valgono il secondo miglior attacco del campionato ed un quinto posto ben al di sopra delle aspettative.



I problemi sono legati al reparto difensivo che soffre il gioco troppo esuberante della squadra e rimane spesso scoperto incassando gol a raffica: già 29 reti sono state incassate, peggio hanno fatto solo le ultime classificate Reggina e Juve Stabia. Drago, allenatore bravo a valorizzare i giovani, può contare su alcune ottime promesse che si stanno mettendo in mostra quest’anno: su tutti spiccano i nomi di Dezi e Bernardeschi. Il primo, di proprietà del Napoli, gioca come terzo nel centrocampo a tre ma è bravo a spaziare in tutte le zone del campo, soprattutto sulla fascia, sfruttando le proprie grandi doti atletiche ed una tecnica niente male. Bernardeschi invece è un attaccante prodotto del vivaio della Fiorentina e sta segnando gol a raffica proponendosi come uno dei bomber più giovani di questo campionato.







Il Palermo vive un momento di forma straordinario macchiato solo da quel KO di Carpi inaspettato. Per i rosanero sono arrivati infatti 3 successi nelle ultime cinque gare che valgono il primato in campionato alla ventesima giornata. La cura Iachini ha funzionato a pieno ed il Palermo è diventato la corazzata che tutti si aspettavano alla vigilia del campionato: 11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte (2 sole nella gestione Iachini) sono lo score che garantisce la vetta di questa Serie B con 31 gol segnati come il Crotone. A differenza dei rivali, in casa Palermo funziona anche il reparto difensivo che è stato bucato soltanto 16 volte in questo girone d’andata; solo Cesena ed Empoli sono riusciti a fare meglio.



La grinta di Iachini ha portato a Palermo un calcio non spettacolare ma efficiente: poche volte infatti il Palermo è bello da vedere ma il suo calcio dinamico e grintoso porta dei risultati che fino ad ora vanno solamente rispettati. Il Palermo è un mix tra calciatori affermati con già tante presenze anche in Serie A e giovani rampanti che scalpitano per mostrarsi al grande pubblico. Barreto ed Hernandez sono i pilastri della squadra: il primo è il capitano, leader indiscusso del centrocampo e di tutta la squadra, tecnico e grintoso, presente sia in copertura che in zona gol; l’altro è il bomber di razza che garantisce le reti necessarie per poter disputare un campionato di vertice. I giovane rosanero più promettente è senz’altro Andrea Belotti, ventenne bergamasco di proprietà dell’Albinoleffe, che si è dimostrato da subito un cecchino implacabile davanti alla porta, fortissimo nel gioco aereo e più che decisivo con le sue reti: 2 suoi gol sono arrivati al novantesimo sul risultato di parità.

L’ARBITRO

Come arbitro è stato assegnato Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il giovane fischietto brindisino è alla undicesima direzione stagionale con 2 arbitraggi in Serie A, 7 in B e uno in campo internazionale nella sfida Under 21 tra Novergia e Turchia. Di Bello non ha mai arbitrato quest’anno il Crotone; il Palermo invece ha avuto questo arbitro nella partita interna contro il Pescara vinta 1-0 alla nona giornata. Con Di Bello quest’anno ci sono stati in Serie B 3 successi interni, 3 pareggi ed un successo esterno.

PROBABILI FORMAZIONI

Solo due cambi di formazione rispetto alle ultime uscite per Massimo Drago: Del Prete viene sostituito da Cremonesi e Ishak da Pettinari, per il resto tutto invariato: nel 4-3-3 iniziale davanti a Gomis partiranno Cremonesi, Abruzese, Ligi e Mazzotta; a centrocampo ci saranno Cataldi, Crisetig e Dezi; in avanti Bernardeschi, Pettinari e Bidaoui.

Iachini può contare sul rientro di Barreto e lo schiera immediatamente nel 3-5-2 titolare. Davanti a Ujkani ci saranno i difensori Muñoz, Terzi e Andelkovic; i centrocampisti Morganella, Bolzoni, Verre, Barreto e Daprelà; le punte Hernandez e Belotti.

PRECEDENTI

In Serie B c’è un solo precedente allo Scida tra Crotone e Palermo, un 1-1 della stagione 2001/02. Le squadre si sono fronteggiate anche in Serie C in due stagioni con un totale di due successo rossoblu, un pari e un successo rosanero.