Honda sbarca a Milano: "La gente si aspetta molto da me"

Keisuke Honda e' sbarcato alle 18,30 all'Aeroporto milanese di Malpensa e, come pronosticato, il suo arrivo non è passato inosservato. Tantissima folla ad attenderlo allo scalo, addirittura qualche ferito lieve nella calca. E lui, elegante e posato, è consapevole del compito che lo attende: "Sono molto felice di essere qui al Milan, ho dormito bene in aereo e sono pronto per giocare. Ho sempre seguito il Milan e per me è un sogno essere qui. So che la gente si aspetta molto da me, il calcio è la mia vita e voglio fare bene al Milan", le sue prime parole ai microfoni di Milan Channel.

La presentazione ufficiale a stampa e tifosi avverà mercoledì alle ore 12,30, mentre il debutto ufficiale con la casacca rossonera sarà a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il nipponico ha anche ammesso di aver parlato con il connazionale Nagatomo, residente dall'altra parte del Naviglio, chiedendogli informazioni sulla Serie A. Milano, neanche a dirlo, è la citta con più alta concentrazione di giapponesi in tutta Italia, e l'entusiasmo per un nuovo beniamino dagli occhi a mandorla è alle stelle.

Un'operazione portata avanti per tutta l'estate, un braccio di ferro prolungato con la dirigenza moscovita del CSKA, che ha preferito lasciarlo partire a zero in questa finestra invernale piuttosto che accettare l'offerta della dirigenza del Milan. Indosserà la maglia numero 10, che fino ad agosto è stata di proprietà di Kevin Prince Boateng. 27 anni, campione d'Asia con il Giappone di Alberto Zaccheroni, il mister del 16esimo scudetto rossonero, piacevoli coincidenze.

E' alla sua terza esperienza europea, dopo aver vestito la maglia del VVV Venlo in Eredivisie e quella del CSKA Mosca, oltre ad essere un punto fermo della nazionale dei Samurai. Famoso per il suo gran sinistro, pericolosissimo da calcio piazzato, ha segnato agli azzurri in Confederations Cup.

Domani mattina svolgerà le visite mediche e lunedì sarà in tribuna a San Siro per vedere i suoi nuovi compagni nella sfida di Serie A contro l'Atalanta. Stasera, per lui cena di rito da Giannino, ormai un must per i nuovi acquisti. Ha parlato di lui anche l'intermediario FIFA Ernesto Bronzetti, uomo chiave per la buona riuscita della trattativa: " Keisuke ha grosse qualità, è un valore aggiunto per i rossoneri, anche se gli manca un po' il ritmo partita". La conferenza stampa di presentazione sarà trasmessa anche a Tokyo, mentre negli Store ufficiali del Milan la sua maglia già spopola. Ed il Milan, con lui, vuole volare sull'Honda dell'entusiasmo.