Serie A: Juve - Roma sfida scudetto, Napoli e Inter inseguono

La prima giornata di Serie A del nuovo anno si disputa ancora una volta il 6 gennaio. Tuttavia, saranno tre i gustosissimi anticipi: si parte alle 15:00 di oggi con Chievo - Cagliari, match chiave per la lotta salvezza; alle 18:00 spazio al derby toscano Fiorentina - Livorno; in serata si chiude con una gara attesa da mesi: quella tra la corazzata bianconera di Antonio Conte e La belle Rome di Rudi Garcia. Gare chiave per il prosieguo della stagione anche lunedì con Napoli - Sampdoria e Lazio - Inter, tutte formazioni con il desiderio di risalire la classifica. In bassa classifica, ultima chiamata per il Catania di De Canio che per il match salvezza con il Bologna riabbraccia Ciccio Lodi.

Chievo – Cagliari (domenica, ore 15:00)

Con tutta la rosa a disposizione, Corini punta alla conferma del tridente composta da Estigarribia, Sestu e Thereau. Lopez dovrà fare a meno di Eriksson, fermato da un risentimento muscolare. In avanti ancora fiducia al trio Pinilla-Sau-Cossu con Ibarbo ancora in panca.

Probabili formazioni:

Chievo (4-3-3): Puggioni; Frey, Dainelli, Cesar, Dramè; Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Estigarribia, Thereau, Sestu. A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Pamic, Sardo, Improta, Acosty, Lazarevic, Paloschi, Ardemagni, Bentivoglio, Pellissier. All.: Corini.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cossu; Pinilla, Sau. A disp.: Adan, Perico, Del Fabro, Avelar, Dessena, Cabrera, Ibarbo, Ibraimi. All.: Lopez.

Fiorentina – Livorno (domenica, ore 18:00)

Fiorentina e Livorno si uniscono attorno ad Andrea Luci: le maglie delle due squadre saranno messe all’asta e il ricavato andrà alla ricerca per la fibrodisplasia ossificante progressiva, la rara malattia genetica di cui soffre il figlio del capitano del Livorno. A centrocampo Montella è indeciso tra Pizarro e Aquilani. In avanti, invece, si contendono il posto Ilicic e Vargas. Nicola sostituirà lo squalificato Emerson con Rinaudo, mentre Duncan è in vantaggio su Biagianti per un posto da titolare in mezzo al campo.

Probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Ambrosini, Borja Valero; Cuadrado, Rossi, Ilicic. A disp.: Munua, Roncaglia, Compper, Olivera, Wolski, Pizarro, Mati Fernandez, Bakic, Matos, Vargas, Joaquin, Rebic. All.: Montella.

Livorno (5-3-1-1): Bardi; Mbaye, Valentini, Rinaudo, Ceccherini, Schiattarella; Luci, Benassi, Duncan; Greco; Paulinho. A disp.: Anania, Aldegani, Gemiti, Decarli, Mosquera, Biagianti, Piccini, Belingheri, Siligardi, Borja, Emeghara. All.: Nicola.

Juventus – Roma (domenica, ore 20:45)

Conte spera di recuperare Andrea Barzagli, ancora claudicante. Per il resto, tutto confermato: Tevez è tornato dall’Argentina ed è pronto ad affiancare Llorente nel duo offensivo. In casa Roma a rischio Florenzi: in preallarme Destro.

Probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Motta, Isla, Padoin, De Ceglie, Marchisio, Giovinco, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Gervinho, Totti, Florenzi. A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Burdisso, Ricci, Caparari, Torosidis, Romagnoli, Marquinho, Bradley, Taddei, Destro, Borriello, Ljajic. All.: Garcia.

Napoli – Sampdoria (lunedì, ore 12:30)

Benitez recupera Hamsik, ma non è certo il suo impiego dal primo minuto. Probabile panchina anche per Reina. Assente sicuro, invece, Behrami, infortunato. In campo dal primo minuto Reveillere. che sostituirà a sinistra Armero. Mihajlovic, invece, ha tutti a disposizione: Eder, negli ultimi giorni a riposo precauzionale per via dell’influenza, dovrebbe giocare titolare.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere; Inler, Dzemaili; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain. A disp.: Reina, Colombo, Cannavaro, Uvini, Britos, Armero, Radosevic, Hamsik, Insigne, Bariti, Zapata. All.: Benitez.

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Renan, Palombo; Gabbiadini, Krsticic, Eder; Pozzi. A disp.: Fiorillo, Regini, Rodriguez, Salamon, Obiang, Castellini, Bjarnason, Sansone, Berardi, Maresca, Soriano, Wszolek. All.: Mihajlovic.

Catania – Bologna (lunedì, ore 15:00)

Out Legrottaglie, dentro Rolin. Esordio dal primo minuto per il cavallo di ritorno, Francesco Lodi. Maxi Lopez, dopo due tribune e le dichiarazioni d’addio, dovrebbe tornare in panchina. Pioli dovrebbe recuperare Curci. Al posto dello squalificato Diamanti, ci sarà Cristaldo.

Catania (4-3-3): Frison; Peruzzi, Rolin, Spolli, Biraghi; Izco, Lodi, Plasil; Barrientos, Bergessio, Castro. A disp.: Andujar, Ficara, Alvarez, Legrottaglie, Capuano, Gyomber, Monzon, Guarente, Leto, Freire, Boateng, Maxi Lopez, Keko. All.: De Canio.

Bologna (3-4-1-2):;Curci; Antonsson, Natali, Mantovani; Crespo, Khrin, Perez, Morleo; Kone; Moscardelli, Cristaldo. A disp.: Aglairdi, Stojanovic, Radakovic, Della Rocca, Cech, Pazienza, Laxalt, Bianchi, Acquafresca, Christodoulopoulos. All.: Pioli.

Genoa – Sassuolo (lunedì, ore 15:00)

Poche note liete dall’infermeria per Gasperini che recupera il solo Gilardino. invece Gilardino che sarà al centro dell'attacco. Di Francesco, invece, farà a meno dell’infortunato Masucci; sulla destra Gazzola preferito a Schelotto.

Probabili formazioni:

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Manfredini; Vrsaljko, Biondini, Matuzalem, Antonelli; Fetfatzidis, Gilardino, Konatè. A disp.: Bizzarri, Sampirisi, Donnarumma, De Maio, Marchese, Cofie, Sturaro, Santana, Calaiò, Centurion, Bertolacci, Stoian. All.: Gasperini.

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Marzorati; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Floro Flores. A disp.: Pomini, Rosati, Rossini, Pucino, Chibsah, Laribi, Kurtic, Missiroli, Ziegler, Schelotto, Farias. All.: Di Francesco.

Milan – Atalanta (lunedì, ore 15:00)

Colantuono recupera Yepes, che dovrebbe partire titolare. Inizierà in panchina, invece, il neoacquisto Benalouane. In casa rossonera possibile ritorno di Mexes al fianco di Bonera. Per il resto, Allegri riaccoglie Montolivo e preferisce Matri a Saponara.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-1-2): Abbiati; De Sciglio, Mexes, Bonera, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Poli; Kakà; Balotelli, Matri. A disp.: Gabriel, Amelia, Zapata, Rami, Silvestre, Zaccardo, Cristante, Nocerino, Robinho, Saponara, Pazzini. All.: Allegri.

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Raimondi, Yepes, Stendardo, Del Grosso; Bonaventura, Carmona, Cigarini, Brivio; Moralez; Denis. A disp.: Sportiello, Benalouane, Giorgi, Baselli, Migliaccio, Canini, Kone, Cazzola, Gagliardini, Brienza, Marilungo, De Luca, Livaja. All.: Colantuono.

Parma – Torino (lunedì, ore 15:00)

Donadoni farà a meno dell’influenzato Mesbah. È tornato in gruppo José Mauri, mentre Galloppa, Gargano, Paletta e Pavarini continuano a lavorare a parte. Tra gli ospiti, difficile il ritorno in campo di El Kaddouri, ancora claudicante. Per Bovo e Larrondo ancora lavoro differenziato.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Mendes, Lucarelli, Mesbah; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Cassano, Sansone. A disp.: Bajza, Coric, Felipe, Rosi, Obi, Mauri, Palladino, Amauri, Okaka. All.: Donadoni.

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Brighi, Vives, Farnerud, Pasquale; Cerci, Immobile. A disp.: L. Gomis, Berni, S. Masiello, Gazzi, Rodriguez, Basha, Saracco, Bellomo, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura.

Udinese – Verona (lunedì, ore 15:00)

Nessuna defezione per Guidolin; Domizzi scenderà in campo con una protezione al naso. In casa Verona, IIturbe, Rubin e Cirigliano hanno svolto un lavoro differenziato, ma sono ancora incerti.

Probabili formazioni:

Udinese (3-4-2-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Allan, Pinzi, Gabriel Silva; Pereyra, Nico Lopez; Di Natale. A disp.: Kelava, Widmer, Bubnjic, Douglas, Naldo, Badu, Merkel, Lazzari Mlinar, Zielinski, Maicosuel, Bruno Fernandes. All.: Guidolin.

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Gomez. A disp.: Nicolas, Gonzalez, Albertazzi, Donati, Marquez, Laner, Sala, Jankovic, Donadel, Longo, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini.

Lazio – Inter (lunedì, ore 18:30)

Poche note liete dall'infermeria per il nuovo tecnico Reja, che conferma Klose davanti, con Keita e Perea in panchina. In casa Inter il nuovo anno conserva gli stessi dilemmi: Kovacic in ballottaggio con Zanetti per un posto da titolare a centrocampo.

Probabili formazioni:

Lazio (4-1-4-1): Marchetti; Konko, Biava, Cana, Pereirinha; Ledesma; Candreva, Onazi, Hernanes, Lulic; Klose. A disp.: Strakosha, Berisha, Dias, Radu Cavanda, Novaretti, Ciani, Ederson, Felipe Anderson, Perea, Keita, Floccari. All.: Reja.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Rolando, Ranocchia, Juan Jesus; Jonathan, Zanetti, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Samuel, Kuzmanovic, Kovacic, Mudingayi, Milito, Belfodil, Icardi. All.: Mazzarri.