Chievo - Cagliari: una sfida salvezza apre il 2014

Dopo tre buoni risultati utili consecutivi, il Chievo di Corini è incappato in due sconfitte. Il match con il Cagliari, il primo di questo 2014, mette in palio importanti punti salvezza. I sardi, infatti, stanno attraversando un buon momento (non perdono in campionato dal 3 novembre), ma la distanza sulla zona franca è ancora di soli sei lunghezze. Così, la vittoria diventa fondamentale anche per gli uomini di Lopez.

CORINI - "Il Cagliari è una squadra di qualità, forza e palleggio, servirà pazienza ed equilibrio – ha detto in conferenza pre-gara l'allenatore dei clivensi-. Cellino in questi anni ha avuto la forza di tenere Nainggolan e Conti. Costruisce sempre una squadra forte e vende ogni tanto un giocatore, come succede alle squadre di media classifica, ma non svende mai. Loro hanno qualità, serve equilibrio e pazienza: possiamo fare calcio con le nostre caratteristiche. In questi giorni abbiamo lavorato su situazioni che nell'ultimo periodo ci hanno penalizzato, quei particolari sui quali in serie A devi concentrarci; ho cercato di individuare e spiegare qual è la strada da percorrere. Nelle ultime due gare abbiamo pagato eccessivamente, ma siamo stati noi a creare le condizioni perché questo accadesse e non deve succedere"

LOPEZ - "Il Chievo è una squadra difficile da affrontare, molto agguerrita che sa quel che deve fare e lotta su ogni pallone - ha spiegato il tecnico sardo in conferenza pre-partita- . Con Sannino il Chievo ha stentato, ma dopo il cambio di allenatore si è rimesso a posto grazie a tre vittorie consecutive: anche se ha perso le ultime due gare rimane una compagine tosta. Tatticamente è passata dal 4-3-3 contro la Sampdoria al 3-5-2. Al di là dei numeri, penso che sarà una partita nella quale non troveremo occasioni facilmente: il Chievo fa dell'organizzazione una delle sue armi migliori, concede poco. Dovremo essere bravi a gestire il pallone e fare la partita. Sarà fondamentale tenere alta la concentrazione: non ho dubbi che sarà così, perché ho visto lavorare bene i ragazzi dal 28 dicembre".

FORMAZIONE - Con tutta la rosa a disposizione, Corini punta alla conferma del tridente composta da Estigarribia, Sestu e Thereau. Solo panchina per Paloschi e capitan Pellissier. Lopez dovrà fare a meno di Eriksson, fermato da un risentimento muscolare. In avanti fiducia al trio Pinilla-Sau-Cossu con Cabrera e Ibarbo ancora in panca. Con loro anche Antonio Adan, portiere scuola Real Madrid, arrivato a parametro zero a novembre.

Probabili formazioni:

Chievo (4-3-3): Puggioni; Frey, Dainelli, Cesar, Dramè; Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Estigarribia, Thereau, Sestu. A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Pamic, Sardo, Improta, Acosty, Lazarevic, Paloschi, Ardemagni, Bentivoglio, Pellissier. All.: Corini.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cossu; Pinilla, Sau. A disp.: Adan, Perico, Del Fabro, Avelar, Dessena, Cabrera, Ibarbo, Ibraimi. All.: Lopez.