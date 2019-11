Il Napoli cerca continuità

Ritorna la Serie A, dopo la pausa natalizia al San Paolo si sfideranno, nell'incontro di pranzo, Napoli e Sampdoria. Il Napoli, nonostante il terzo posto, sembra deludere un po' le aspettative. Complice la poca continuità, un perfetto esempio è l'ultimo pareggio contro il Cagliari. Quindi, una vittoria è di fondamentale importanza se si vuole cercare di approfittare dello scontro diretto fra Juventus e Roma. La Sampdoria è in gran forma, cinque risultati utili consecutivi parlano chiaro. La zona retrocessione sembra lontana e il morale è altissimo. Partita con un risultato, sulla carta, scontanto, ma come ci insegna il calcio, i pronostici sono scritti sulla sabbia.

Fra Napoli e Sampdoria sarà la sfida numero 48 in Serie A. Il bilancio è favorevole agli azzurri che hanno ottenuto 19 vittorie e 19 pareggi contro le 9 vittorie dei blucerchiati. L’ultima sfida in Serie A al San Paolo è quella del 17 febbraio scorso, quando il Napoli di Mazzarri fu fermato sullo 0-0 dalla Sampdoria di Delio Rossi. Invece, l’ultima vittoria della Sampdoria risale al campionato 1997/98, quando i liguri di Boskov sconfissero gli uomini di Montefusco 0-2.

A livello di formazione Benitez dovrà fare a meno di Reina e Cannavaro alle prese con problemi muscolari, oltre a Behrami ed Hamsik che non sono ancora pronti; mentre Zuniga è convocato, ma difficilmente sarà rischiato. In difesa Albiol e Fernandez, in vantaggio su Britos, con Maggio a destra e Reveillere a sinistra. Inler e Dzemaili a centrocampo ed in attacco, alle spalle di Higuain, Callejon, Pandev e Mertens (questi ultimi due se la giocano con Hamsik e Insigne).

Invece, Sinisa Mihajlovic ha l'intera rosa a disposizione, ma deve capire le condizioni di Eder che non s'è allenato per uno stato influenzale. In difesa Mustafi e Gastaldello al centro, De Silvestri a destra e Costa a sinistra. In mezzo al campo Renan e Palombo (favoriti rispetto ad Obiang) mentre in attacco Gabbiadini, Krsticic e Eder dovrebbero supportare l'unica punta Pozzi.

Piccola curiosità, nelle 7 partite arbitrate in questo campionato dal Banti le squadre di casa non hanno mai vinto. Infatti si sono registrati 4 pareggi e 3 vittorie esterne.

Le probabili formazioni: