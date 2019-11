Diretta Juventus - Roma in Serie A

22.40 - Gentile pubblico di Vavel Italia è stata una bellissima partita. Nessuno si aspettava una vittoria così larga dei padroni di casa ma alla fine tanto è stato il risultato e la Juventus si è sbarazzata della Roma con un netto 3-0. Per Juventus-Roma è davvero tutto. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento a domani per Napoli-Sampdoria e le altre gare della Serie A! Ma non andate via! Tra pochissimo il video con tutti i gol della partita!



Niente da fare per la Roma e le sue speranze scudetto rimandate molto probabilmente all'anno prossimo. Per quest'anno come già successo negli ultimi due anni la squadra più forte d'Italia è la Juventus che si impone per 3 a 0, domina il secondo tempo e vola a +8 dai giallorossi. La squadra di Garcia aveva fatto molto bene nel primo tempo ma è letteralmente crollata nel secondo lasciando il suo gioco negli spogliatoi e mai trovando dall'inizio della ripresa in poi un varco giusto per far male a Buffon. Per la Juventus arriva l'ennesima vittoria casalinga, la nona, e la decima consecutiva. Vittoria che serve agli uomini di Conte a ribadire che la squadra più forte della Serie A sono ancora loro.



90' FINITA!! Niente recupero! La Juve schianta 3-0 la Roma!



89' Siamo agli sgoccioli di questa partita. Squadre che giochicchiano col pallone



Bruttissima la punizione battuta da Ljajic che con questa conclusione mette il punto esclamativo sulla sua pessima partita



87' Che si dica quello che si vuole ma la Juventus questa sera ha messo la terza, ha segnato tre gol alla Roma e molto probabilmente a Maggio si cucirà il terzo scudetto consecutivo sul petto. Intanto calcio di punizione pericoloso dal limite per i giallorossi



85' Cinque alla fine. La Roma adesso gestisce il pallone. I bianconeri sembrano "accontentarsi" del 3-0. Allo Juventus Stadium si aspetta solo il fischio finale di Rizzoli



83' Ammonito Ljajic! Accenni di rissa in campo! Fallo da arancione..







82' Roma adesso in nove che prova a fermare una Juventus scatena. De Sanctis neutralizza un tiro di Pirlo



Entra anche Quagliarella al posto di Llorente. Conte manda i suoi uomini migliori a riposo. La partita è stravinta



79' Titoli di coda allo Juventus Stadium quando mancano poco più di dieci minuti alla fine della gara! E' successo di tutto negli ultimi due minuti! Ma Rizzoli non ha sbagliato una chiamata



78' Cambio per la Juventus: Marchisio entra al posto di Vidal



GOOOOOOOL!!! GOOOOL!! VUCINIC!! Palla da una parte, portiere dall'altra! 3-0 JUVENTUS!!



RIGORE JUVE!! E' pronto Vucinic!



ESPULSO ANCHE BENATIA!! Incredibile allo Juventus Stadium! Dal calcio di punizione battuto da Pirlo il difensore della Roma ferma il pallone destinato in rete con la mano!



ESPULSO DE ROSSI!!! Rizzoli estrae il cartellino rosso! Roma in 10!



74' Fermata la manovra offensiva della Roma riparte in contropiede la Juventus. Chiellini si invola sulla fascia e viene fermato da un fallaccio di De Rossi



72' Ultimo cambio per Garcia che richiama Totti in panchina. Entra Florenzi!



De Sanctis c'è! Conlusione centrale che finisce tra le braccia del portiere giallorosso!



E' pronto Pirlo. Colpisce l'erba attorno alla palla. E' tutto pronto. E' il suo calcio di punizione



70' Venti minuti alla fine. Calcio di punizione dal limite per la Juventus! Rizzoli vede un fallo di Strootman su Vidal che sinceramente non sembra esserci



68' Cross di Torosidis che si spegne direttamente sul fondo. Adesso la Juve lascia fare alla Roma



67' Attacca con tutti gli uomini la Roma ma ogni triangolo, ogni idea, ogni uno-due della squadra di Garcia viene puntualmente bloccato dalla retroguardia bianconera



65' Niente di fatto dagli sviluppi del corner. La Roma dev'essere più veloce se vuole provare riaprire il match



64' Chiellini ferma Totti che era stato servito dentro l'area da Gervinho! Non è comunque facile bucare la difesa della Juve soprattutto quando è schierata. Calcio d'angolo Roma



63' Ritmo di gara notevolmente sceso. La Roma ha bisogno di un guizzo per riaprire la partita



62' Cross di De Rossi smanacciato da Buffon. Riparte la Juve



60' Roma schiacchiata nella propria metà campo. La Juventus vuole il gol del 3-0



Primo cambio per Conte. Esce Tevez, dentro Vucinic. L'Apache fermato da un problema muscolare



57' Roma che non riesce a trovare le armi per reagire. La squadra di Conte guadagna sempre più campo. Intanto si è stirato Tevez che dopo una conclusione alle stelle chiede il cambio



55' Juventus che adesso comanda il gioco. Molto possesso palla per i bianconeri a suggellare il doppio vantaggio. Si attende ancora la risposta della Roma



Fuori Pjanic, dentro Destro! Eccolo il primo cambio di Garcia! Esce anche Dodò. A prendere il posto del brasiliano Torosidis



52' Juventus padrona del campo. Si sta scaldando Mattia Destro!



50' Un Ljajic completamente fuori partita commette fallo su Chiellini. Adesso la gara si presta al nervosismo. Giallorossi sicuramente frustrati dal risultato. Vedremo come reagiranno







48' Una dormita clamorosa della Roma ha permesso alla Juve di siglare il gol del vantaggio ma gli uomini di Conte sono ancora in attacco. Vogliono letteralmente scrivere sul campo qual'è la squadra più forte d'Italia



GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! BONUCCI!!! 2-0 JUVE!! COLPO DEL KO ALLO JUVENTUS STADIUM! Punizione di Pirlo e Bonuccia tutto solo arriva in scivolata sul secondo tempo e la mette dentro!!



46' Subito aggressiva la Juve che non vuole far giocare la Roma. Ci ha provato Pirlo ma la sua conclusione è ribattuta!



45' RICOMINCIATA!!! Stessi ventidue in campo! Roma batte il calcio d'inizio della ripresa!



Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo per il secondo tempo. Conte avrà poco da cambiare visto che la sua Juventus è in vantaggio. Per Garcia il dilemma: mettere dentro oppure no Mattia Destro?



21.40 - Il gol di Vidal che ha sbloccato la partita e che per adesso la decide è il quarto segnato alla Roma

Vidal ha segnato 4 gol contro la Roma, squadra contro cui ha segnato di più insieme alla Lazio. #JuveRoma 1-0 — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2014

E' una Roma senza paura quella scesa in campo allo Juventus Stadium e che ha affontato i bianconeri a testa alta in questi primi quarantacinque minuti. La Juventus dal canto suo ha lasciato sfogare i bollenti spiriti dei giallorossi per poi colpirli con un dai e vai tra Tevez e Vidal che non ha lasciato scampo a De Sanctis. Complessivamente meglio la Roma per la prima mezz'ora, poi è venuta fuori la Juventus che ha gestito la partita fino al fischio di Rizzoli. Non andate via! La ripresa comincerà tra dieci minuti! Juventus-Roma promette ancora spettacolo!







45+2' Finito il primo tempo! Juventus in vantaggio per 1-0!



Direttamente su Buffon che smanaccia il pallone lontano dall'area!



45+1' Giallorossi pronti a battere un calcio di punizione dal fondo. Pjanic è pronto sul pallone



45' Due i minuti di recupero. La Roma si fa rivedere in attacco ma il cross di Ljajic finisce direttamente sul fondo



44' Prova a riorganizzarsi la Roma e ad abbassare il ritmo della partita. Quasi finito il primo tempo. Non dovrebbe esserci un grande recupero



42' Chiedono un fallo di mano i giocatori della Juve sul cross di Lichtsteiner! Ma Rizzoli lascia giocare! Sempre Juventus in attacco, la Roma sembra essersi spenta



40' Sofferenza Roma, ancora un calcio d'angolo per la Juventus



LLOOOORENTEEE!!! Che tiro!! La sua conclusione da fuori area sfiora la traversa!



38' Quando la Juventus preme sull'acceleratore fa davvero paura! Riparte la Roma ma la partita adesso è gestita dai bianconeri



TEEEVEEEZ!!!! Tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta difesa da De Sanctis!! Che brivido!!



35' Dal calcio di punizione riparte in contropiede la Juventus, Tevez la crossa per Lichtsteiner che la spizza di testa ma non riesce ad indirizzarla verso De Sanctis. Ammonito Gervinho che regala un calcio di punizione alla Juventus



33' Ammonito anche Chiellini che atterra Pjanic!! Calcio di punizione interessante per i giallorossi



32' Subito risponde la Roma che si ripiazza in attacco. Fermato fallosamente Maicon da Tevez. Giallo per lui!



POOOOGBAAAA!!! SE NE VA A DUE DIFENSORI DELLA ROMA, ARRIVA DENTRO L'AREA, LA METTE PER TEVEZ MA SBAGLIA LA MISURA DEL PASSAGGIO!! Che giocata però del francese!



30' Sempre in attacco la Roma ma Benatia trascina giù Chiellini al momento del cross di Strootman. Fallo in attacco e la Juventus può rifiatare



28' Troppo lungo il cross di Totti da calcio di punizione per la testa di De Rossi. Ripate la Juve



26' Più Roma che Juventus. La squadra di Conte però si sta chiudendo alla perfezione lasciando pochissimi varchi ai giallorossi



Scivola Pirlo al momento della battuta. La palla esce fuori prima di arrivare tra le braccia di De Sanctis



25' Primo corner Juventus. Batte Pirlo



24' Gioca molte bene la Roma che ha però pagato caro il duetto eccezionale tra Tevez e Vidal. I bianconeri non hanno nessuna intenzione di aumentare i ritmi della partita



Dodò!!! Bel tiro che rimbalza davanti a Buffon che la devia coi pugni! Sale la pressione della Roma!



22' Si coprono bene i bianconeri ma la Roma attacca molto ordinatamente e trova sempre combinazioni pericolose! Ancora in attacco i giallorossi



20' Contrattacca la Roma!! Sempre pericolosa la squadra di Garcia quando si fa vedere in zona d'attacco!



Immarcabile Tevez che mette in mezzo per Llorente ma l'uscita di De Sanctis salva la Roma!







18' Prova a piazzarla Pjanic che intanto è rientrato in campo ma ci arriva Buffon. Adesso la Roma attacca a pieno organico. Ritmi altissimi e squadre lunghissime



17' Assist di Tevez per l'inserimento di Vidal che dal fondo batte De Sanctis! E' l'ottavo gol per il cileno! Ora si attende la reazione della Roma



GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOL!!! E' SEMPRE VIDAAAAAL!!! ARTUUROOO!! 1-0 Juventus!!!



16' Adesso è la Juventus a venire fuori. La Roma si abbassa



14' Si copre benissimo la Roma. I bianconeri ci provano dalle fasce ma i cross degli uomini di Conte vengono sempre ribattuti. Retroguardia giallorossa molto attenta



12' Problemi muscolari per Pjanic che sembra avere un risentimento al ginocchio! Si scaldano Taddei e Bradley



10' Juventus ancora poco incisiva. Roma tranquillamente in possesso palla. I giallorossi imbasticono l'ennesima azione d'attacco



8' Meglio la Roma! Bordata di Pjanic che si stampa a lato ma è molto più pericolosa la squadra di Garcia



7' Chiara l'idea di gioco della squadra di Garcia che vuole controllare i ritmi di gara e il possesso palla anche se a centrocampo i giallorossi sono in inferiorità numerica. Ancora Roma in possesso palla!!



BRIIIIVIIIIDOOOOOO!!! Contropiede Roma guidato da Roma. Il capitano giallorossi serve Ljajic che prova a superare Buffon, prova la conclusione ma viene ribattuta dall'estremo difensore della Juve! Calcio d'angolo!



5' Batte Pjanic ma la sua conclusione impatta sulla barriera. Insistono i giallorossi



4' Fermato Totti da Bonucci ai venti metri. Calcio di punizione Roma



3' Molto fluida la manovra della Juventus. Si stanno affrontando due squadre che fanno della qualità a centrocampo una regola. Roma partita leggermente meglio



2' Gran possesso palla dei giallorossi. Fasi di studio del match



Subito ci prova Gervinho in contropiede. L'ivoriano aveva rubato palla a centrocampo ma è stato subito fermato da Bonucci. Roma molto aggressiva!



1' INIZIATA!!!! Juventus in possesso palla! Buona partita a tutti!!



Totti e Buffon, i due capitani, si stringono la mano e si abbracciano a centrocampo! La partita sta per cominciare!







Eccole! Juventus e Roma scendono in campo dietro l'arbitro Rizzoli! Boato dello Juventus Stadium! Si accendono i riflettori sull'Italia! E' festa a Torino, si festeggia il calcio! Tutto pronto per il calcio d'inizio! Tenetevi forte! Questa partita non è adatta ai deboli di cuore!



20.35 - Spettacolo puro e totale allo Juventus Stadium stracolmo di tifosi. Questo è il meglio che il nostro calcio può offrire. Adesso, stasera, a Torino: Juventus-Roma. Squadre negli spogliatoi per gli ultimi dettagli prima di tornare in campo per l'inizio della gara. Scaldate i motori, si sta per partire!







20.30 - Non ce n'è! Non ce n'è! Signori e signore sarà una serata dalle emozioni forti! Attenzione alla pressione! E' la partita dell'anno! In palio lo scudetto. Mettetevi comodi, meno di quindici minuti all'inizio di questa sfida! Da una parte la Juventus che vuole continuare la fuga e allungare a +8. Dall'altra la Roma che vuole ricucire lo strappo dalla Juve fino al -2 e giocarsi fino in fondo lo scudetto



20.15 - Juventus e Roma in campo per il riscaldamento. Tutto esaurito allo Juventus Stadium, 2000 i supporters romanisti arrivati a Torino e presenti allo stadio che si preannuncia essere una bolgia al fischio di inizio fissato per le 20.45!



20.00 - Arrivati anche gli undici della Roma

#JuventusRoma: De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Ljajic, Totti, Gervinho — A.S. Roma (@OfficialASRoma) January 5, 2014

19.50 - Arrivata la formazione ufficiale della Juventus

#Juventus starting XI: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Tevez, Llorente. #JuveRoma — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2014

19.15 - Vavel Italia, entusiasti del pallone benvenuti a quello che di meglio può offrire la Serie A. Il 2014 calcistico comincia col botto: la diciottesima giornata di campionato, infatti, presenta per cena un piatto succulento, in attesa che arrivi la Befana a distribuire calze e carbone. Batte il cuore, l'adrenalina raggiunge il cervello, i brividi affiorano sulla pelle. Il momento è quasi arrivato. Juventus-Roma è lo scontro al vertice decisivo per l’assegnazione del titolo di campione d’inverno. Una sfida che profuma di scudetto. Per questo allo Juventus Stadium saranno concentrate le attenzioni degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Dopo il k.o. contro la Fiorentina all’8/a di campionato, i bianconeri hanno inanellato una serie di 9 vittorie consecutive, che hanno permesso loro di superare in classifica proprio la Roma di Garcia. Giallorossi che, dopo un breve periodo d’appannamento (4 pareggi consecutivi contro Torino, Sassuolo, Cagliari e Atalanta), hanno ripreso la loro marcia asfaltando il Catania per 4-0 nell’ultimo impegno del 2013.







I NUMERI - Juventus-Roma è prima contro seconda in tutto e per tutto, al di la dei punti in classifica: di fronte il miglior attacco (39 gol segnati la Juventus) contro la difesa bunker (sole 7 reti subite dalla Roma, unica squadra imbattuta nella A 2013/14), sfida tra le due squadre che guadagnano il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai propri risultati al 45′ (+14 i bianconeri, +13 i giallorossi) e tra le due squadre che amano segnare nella fase centrale della ripresa la maggioranza dei loro gol (11 i bianconeri, 10 i giallorossi nel periodo dal 61′ al 75′ di gara).



DIRETTA JUVENTUS-ROMA



La Juventus, in campionato, arriva da 9 vittorie di fila: in caso di successo ulteriore eguaglierebbe il proprio record storico di 10 vittorie consecutive in serie A, stabilito una prima volta nel torneo 1931/32, una seconda a cavallo tra le stagioni 2004/05 e 2005/06. Trecento gare in bianconero, se gioca, per Giorgio Chiellini, che somma finora 211 gettoni in serie A, 32 in serie B, 13 in coppa Italia, 1 in supercoppa di lega e 42 nelle coppe europee. Esordio il 15 ottobre 2005 in Juventus-Messina 1-0 di serie A. La Roma è la formazione della serie A 2013/14 con il differenziale maggiore tra rigori pro e contro concessi dopo 17 giornate: +5, grazie ai 5 a favore e nessuno contro. La Roma ha mandato in gol già 13 giocatori, cooperativa del gol nella A 2013/14, ossia il 59,2% dei giocatori scesi in campo, inclusi i portieri, che sono stati finora 22, una delle 4 squadre che ha schierato meno elementi, come Bologna, Livorno e Cagliari.







I PRECEDENTI TOTALI - Sono 166 (più 4 in Coppa Italia) i precedenti in A fra le due squadre e la prima partita risale al 1923: 2-0 per la Roma nella seconda giornata del Gruppo Laziale della Lega Sud. Preistoria del calcio, insomma. Il bilancio complessivo è decisamente a favore della Vecchia Signora: 81 vittorie contro le 41 giallorosse, il doppio in pratica. In 48 occasioni, invece, il match è finito in parità. Nelle 86 partite disputate in Piemonte, l’ago della bilancia pende ancora di più a favore della Juve, con la Roma che è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio in sole 11 circostanze (contro le 54 vittorie dei padroni di casa). L’ultima gara giocata a Torino risale al settembre 2012: secco 4-1 per gli uomini di Conte, in gol con Pirlo, Vidal, Matri e Giovinco (di Osvaldo la rete della bandiera per i giallorossi).







LE STATISTICHE - Lo strapotere della Juventus è evidente anche se diamo un’occhiata alle reti: 274 sono i centri bianconeri, mentre 185 quelli romanisti. In totale, 459 gol: una buona parte della storia del calcio italiano è stata scritta proprio dalle sfide fra queste due squadre. Come nella stagione 1980-81: era ancora scontro al vertice, quella volta, però, si decideva davvero lo scudetto e mancavano solo 3 partite alla fine del torneo. Quel 10 maggio 1981 è ancora scolpito nella memoria di molti tifosi giallorossi, è la data dalla quale scaturisce l’astio fra le due tifoserie, un odio mai del tutto sopito. Juventus con due punti di vantaggio sulla Roma, la gara di Torino decide lo scudetto: i bianconeri, in dieci per l’espulsione di Furino, provano a resistere e quando lo 0-0 sembra il più scontato degli epiloghi, arriva l’episodio destinato a cambiare la storia del calcio italiano. Conti crossa in area, Pruzzo fa la sponda e Turone in volo d’angelo insacca. Ma l’arbitro Bergamo, su segnalazione del guardalinee Sancini, ingiustamente annulla per fuorigioco. La partita finisce in parità, la Juve manterrà il vantaggio fino alla fine e festeggerà, fra le polemiche generali, il suo 19° titolo. Più vicino ai giorni nostri il poker della Roma nel 2004: Dacourt, Cassano (autore di una doppietta) e Totti umiliano la Juventus con il Pupone che mima con la mano “4 pere e tutti a casa”, come a voler gettare benzina sul fuoco delle infinite polemiche, che inevitabilmente sorgono quando si sfidano queste due squadre.







CAPITOLO ARBITRO - L’arbitro Mondiale per una sfida che sarà vista in ogni parte del mondo: Juventus-Roma è nella mani di Nicola Rizzoli, da anni numero uno italiano. Quella di stasera sarà la sua quarta volta in un Juve-Roma: i precedenti sono favorevoli ai bianconeri (2 successi e 1 pari), ma in questa stagione l’unico k.o. della squadra di Conte (a Firenze) aveva come arbitro proprio lui.



DIRETTA JUVENTUS-ROMA



I PRECEDENTI A TORINO - Il totale delle sfide tra la Juventus e la Roma, disputate prima allo Stadio Dell’Alpi e poi allo Juventus Stadium, sono 90. In queste 90 sfide sono 12 i successi dei giallorossi e 57 quelli dei bianconeri. I pareggi totali sono 21. In questi 90 match la Roma ha accumulato 67 gol fatti e 175 subiti. I capitolini si fanno più incisivi nei secondi tempi con 36 reti. Stesso dato per i juventini che hanno una miglior proposizione al gol nei secondi 45 minuti con 91 reti. I giallorossi mostrano una miglior vena realizzativa tra 76′ e il 90′ minuto con 14 gol. Tra il 61′ e il 75′ è il momento in cui i bianconeri si fanno più pericolosi con 34 gol. La prima sfida tra le due formazioni è datata 29 Gennaio 1928, dove la Juventus vinse la partita con uno schiacciante risultato di 3 a 0 ( 8′ Galluzzi, 31′ Munerati, 75′ Munerati). La prima vittoria storica coincide con la vittoria più larga per i giallorossi arriva nel 29 Marzo 1936, grazie ad un secco 1 a 3 (3′ Cattaneo, 12′ Di Benedetti, 27′ Gabetto, 73′ Di Benedetti). La vittoria più larga per la squadra di casa risale al 6 Marzo 1932, che si concluse con il risultato di 7 a 1 (9′ Ferrari, 11′ Orsi, 14′ Cesarini, 14′ Ferrari, 40′ Bernardini, 52′ Orsi, 56′ Vecchina, 76′ Vecchina). L’ultima vittoria dei giallorossi fuori casa contro la Juventus risale ai quarti di finale di Coppa Italia del 27 Gennai 2011, che si concluse con il risultato di 2 a 0, con le marcature di Vucinic (65′) e Taddei (91′).



CURIOSITA' - L'ottantesimo Juventus-Roma nella Serie A col girone unico cade alla diciottesima giornata, turno storicamente più favorevole ai bianconeri che ai giallorossi. Il bilancio della Juventus parla infatti di 42 vittorie, 27 pareggi e 11 sconfitte, mentre per la Roma sono 33 i successi, 32 i pareggi e ben 15 i ko. Delle 11 sconfitte bianconere solo tre sono arrivate in casa: 1939-1940 Juventus-Triestina 2-6; 1949-1950 Juventus-Lucchese 1-2; 2010-2011 Juventus-Parma 1-4.







Tre i precedenti tra le due squadre proprio alla diciottesima giornata di campionato. Due i pareggi (1938-1939 e 1968-1969), una la vittoria della Juventus (1941-1942). I bianconeri sono attualmente reduci da nove successi consecutivi, un trionfo contro la Roma gli consentirebbe di eguagliare la striscia di dieci vittorie inanellata all'inizio della stagione proprio dagli uomini di Garcia. La Juventus di Conte ha sempre avuto vita facile tra le mura amiche contro la Roma. Ben quattro le reti rifilate agli ospiti nelle ultime due stagioni: nel 2011-2012 fu 4-0, 4-1 nel 2012-2013. Entrambe le volte il primo tempo si chiuse sul 3-0. I bianconeri, in questo campionato, hanno fin qui sempre vinto tra le mura amiche.



L'ultima vittoria della Roma a Torino è datata 2009-2010, 1-2 alla ventunesima giornata: in goal Del Piero, Totti su rigore e Riise. Nel 2010-11 si registra il più recente pareggio, figlio dell'1-1 frutto delle reti di Iaquinta e ancora Totti su rigore. Post-sosta natalizia decisamente difficile l'anno scorso per la Juventus, incappata nel clamoroso ko interno (e in superiorità numerica) contro la Sampdoria: 1-2 il risultato finale. Avvio di 2013 da incubo per la Roma di Zeman: due pareggi (Bologna e Inter), due pesanti sconfitte (Napoli e Catania). Post-Natale duro da digerire anche per Garcia, l'anno scorso per il suo Lille un solo punto conquistato nelle tre gare dopo la sosta.



Sempre tante, troppe, le polemiche arbitrali tra le due squadre. Tutto nasce il Juve-Roma, precedenti e curiosità di una sfida infinita

„ 10 maggio 1981: Turone segna di testa ma il goal viene annullato per un fuorigioco che fa discutere ancora oggi. L'allora presidente della Roma, Viola, polemizza con Boniperti e gli arbitri. Si creano i presupposti che avvelenano per sempre le sfide tra giallorossi e bianconeri. Juve-Roma, precedenti e curiosità di una sfida infinita

„Dopo il 5-0 per la Juve del 1990 che passa alla storia per la tripletta di Schillaci, nuove scintille nel 1995 quando un guardalinee urta Aldair mentre rimette il pallone in gioco, fornendo un involontario assist a Ravanelli, che segna tra le furibonde proteste giallorosse. La Roma si vendica vincendo lo scudetto 2001 anche grazie al 2-2 in rimonta con reti di Nakata e Montella.







LA STORIA DI JUVE-ROMA - Juve-Roma, precedenti e curiosità di una sfida infinita

„Polemiche, sfottò, precedenti storici e episodi dubbi: Juve-Roma è, come già scritto, una sfida infinita e oggi 5 gennaio, allo Stadium, si promettono fuochi e fiamme. E' una rivalità fatta di veleni che hanno infiammato gli ultimi 30 anni, da quando la Roma ha preso ad alternarsi a Inter e Milan per contenere il dominio juventino in serie A. Botte e risposte memorabili hanno dato sapore anche alle contese del passato remoto. Dai centimetri del famigerato gol annullato a Turone al 4-0 'e tutti a casa' di Totti, dal gol scudetto di Cuccureddu nella chiacchierata sfida del 1973 alla rimessa di Aldair 'sporcata' dal guardalinee. Si comincia agli albori del girone unico, quando la Juve infrange il tabù di campo Testaccio infliggendo la prima sconfitta alla Roma di Ferraris IV nel suo fortino con un 2-3 il 12 gennaio 1930. Ma una tremenda vendetta si consuma già l'anno dopo con un 5-0, che ispirerà il film di Mario Bonnard e farà da sfondo a un racconto di Mario Soldati, con doppietta di Bernardini alla squadrone di Combi, Rosetta, Caligaris. Controreplica al fiele, a ristabilire le gerarchie, un devastante 7-1 in casa nel 1932, maggiore score assoluto in 85 anni.



La Roma pesa, incarta e porta a casa, ma assesta un 3-1 nel 1936 violando un campo imbattuto da quattro anni e sbarrando così la strada al sesto scudetto di fila. Palla al centro e a randellare due volte è la Juve: prima infligge un 2-0 nel 1942 a una Roma sulla strada dello scudetto, poi prende a schiaffoni gli avversari nel 7-2 del 1950 con tripletta di Karl Hansen prima dell'unica retrocessione. La vendetta prende forma nel 1958 con il 4-1 alla super Juve del 1958 di Charles e Sivori avviata a un facile tricolore. Passano 15 anni e una Roma sparita dopo un impavido primo tempo, nell'ultimo turno del 1973, apparecchia l'insperato scudetto juventino grazie alla 'fatal' Verona del Milan: il vecchio Altafini e un siluro di Cuccureddu fanno il resto.



La Roma di Liedholm e Falcao esce di minorità, si presenta agguerrita alla sfida scudetto il 10 maggio 1981: Turone segna di testa ma il gol viene annullato per un fuorigioco che fa discutere per decenni, Viola polemizza con Boniperti e gli arbitri. Si creano i presupposti che avvelenano per sempre le sfide tra le due squadre. Arriva Falcao, la Roma vince lo scudetto del 1983, la Juve può solo ritardare l'evento imponendosi in marzo 2-1 all'Olimpico. Tre anni dopo, la grande illusione: Juve rincorsa, abbattuta 3-0 all'Olimpico poi raggiunta in vetta prima dell'harakiri con il retrocesso Lecce. Poi dopo un 5-0 per la Juve nel 1990 con tripletta di Schillaci, nuove scintille nel 1995: un guardalinee urta Aldair mentre rimette il pallone in gioco, assist per Ravanelli che segna tra le furibonde proteste giallorosse. La Roma si vendica vincendo lo scudetto 2001 anche con un 2-2 in rimonta (Nakata e Montella) a Torino, poi con Totti e Cassano ispirati infligge un poker nel 2004 col capitano che mima un gesto, 4-0 e tutti a casa, benzina sul fuoco per nuove polemiche moltiplicate dalla fuga di Capello per allenare quella Juve che incapperà in calciopoli, oltre ai veleni tra Moggi e Baldini, ai dispetti di mercato. Ma quel gesto porta male alla Roma che da allora raccoglie briciole per sei anni, compresi i 4-1 e 3-1 nel 2009. Pausa con successo esterno per 2-1 con gol decisivo di Riise, poi altri due ceffoni ( 4-0 e 4-1 a Torino) fino all'1-0 del febbraio scorso firmato da Totti che si ripresenta rimesso a nuovo allo Juventus Stadium per lanciare l'ennesima sfida al suo grande amico Gigi Buffon.







DIFESE DI FERRO - Hanno incassato 18 gol in due, roba che da sole non arrivano alle 20 reti prese singolarmente da Napoli, Fiorentina e Genoa, le retroguardie meno battute subito dopo bianconeri e giallorossi. Undici palloni raccolti nel fondo della rete dei tricolori, 7 in quella degli inseguitori, con un’analogia sostanziale: nelle ultime 9 giornate di campionato Gigi Buffon si è inchinato soltanto al guizzo dell’atalantino Maxi Moralez nella domenica precedente il Natale, mentre prima di allora la Juve era andata a segno per 20 volte di fila senza subire uno straccio di rete. Nei primi 10 turni, invece, la Roma era stata “bucata” unicamente dal Parma, prima che il Toro iniziasse a “tracciare” la prima crepa dall’undicesima giornata.



QUI ROMA - Tutti abili e arruolati in casa Roma in vista del big match di questa sera allo Juventus Stadium. Fatta eccezione per Balzaretti (pubalgia) e Lobont (influenza), Rudi Garcia ha tutti a disposizione. Un'abbondanza che costringerà l'allenatore francese a delle scelte davanti. Fermo restando il 4-3-3, e gli inamovibili Totti e Gervinho, l'ex Lille dovrà decidere sul terzo attaccante tra Destro, Ljaijc e Florenzi.



QUI JUVENTUS - La Juventus recupera Pirlo e Tevez, ma rischia di dover fare a meno di Barzagli. Il difensore si è fermato alla mezzora dell'amichevole vinta contro il Cuneo (2-0 gol di Giovinco e Vucinic). Le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni. È invece recuperato Pirlo, che ha disputato un tempo dell'amichevole e si candidata a tornare titolare contro la Roma. Bene anche Tevez, che prosegue il lavoro personalizzato. A Vinovo si è rivisto Trezeguet: ha assistito all'amichevole e domenica farà il tifo per i suoi compagni contro i giallorossi.



PROBABILI FORMAZIONI - Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Motta, Isla, Padoin, De Ceglie, Marchisio, Giovinco, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte. Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Gervinho, Totti, Destro. A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Burdisso, Ricci, Caparari, Torosidis, Romagnoli, Marquinho, Bradley, Taddei, Florenzi, Borriello, Ljajic. All.: Garcia. Indisponibili: Balzaretti.





http://www.romatoday.it/sport/probabili-formazioni-juventus-roma-5-gennaio-2014.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809

sarti: http://www.torinotoday.itdfdfffffffffffffffffffffffff/sport/juve-roma-precedenti-e-curiosita.html

Seguici su PUNTI FORZA JUVE - Primato e filotto vincente. La Juventus ha chiuso il suo 2013 (anno nel quale i bianconeri si sono fregiati del primo scudetto e della seconda Supercoppa Italiana) da prima in classifica e con il 4-1 rifilato alla malcapitata Atalanta: quella contro i bergamaschi è stata la nona vittoria consecutiva in campionato; e, a giudicare anche dalle parole rilasciate da Conte a Dubai in occasione del Globe Soccer Award, i campioni d’Italia non hanno certo voglia di fermarsi qui. Il rientro di Pirlo. La notizia più bella in casa bianconera è certamente il rientro in campo di Andrea Pirlo un mese dopo l’infortunio al ginocchio patito nella sfida del 1 dicembre contro l’Udinese: nell’ultima amichevole giocata contro il Cuneo (e vinta per 2-0, grazie alle reti segnate da Sebastian Giovinco e Mirko Vucinic) il regista bresciano ha disputato 45 minuti su buoni livelli e, sebbene in sua assenza i bianconeri non abbiano fatto male, il suo ritorno a centrocampo fa sicuramente piacere a Conte e a tutti i tifosi juventini.



Il miglior attacco del campionato. Con i 39 gol fin qui segnati, quello della Juventus è il miglior attacco della Serie A: la difesa giallorossa, messa a punto dal mercato e dalle idee tattiche di Garcia dopo i disastri delle ultime tre stagioni, avrà il suo bel da fare per mantenere inviolata la porta difesa da Morgan De Sanctis. La miglior difesa del 2013. L’affidabilità della difesa juventina (messa pesantemente in discussione nella prima parte di stagione) è sempre stata notoria, ma a certificarla ulteriormente ci sono i numeri: con i soli 24 gol subiti, quella bianconera è stata la miglior retroguardia dell’anno solare appena trascorso e contro la Roma dovrebbe rientrare anche Barzagli dopo i recenti guai fisici. Totti e soci sono avvisati: per perforare la Vecchia Signora occorrerà impegnarsi parecchio.



PUNTI DEBOLI JUVE - Nelle ultime stagioni la Juventus ha fatto parecchia fatica al rientro dalle vacanze natalizie: qualcuno, ad esempio, ricorderà l’1-2 che i bianconeri di Conte incassarono un anno fa contro la Sampdoria di uno scatenato Icardi; false partenze che sono da imputare ai carichi di lavoro imposti da Conte durante la sosta e che devono indurre a tenere alta la guardia in vista dell’incontro di domenica, considerato che la Roma di Garcia ha dimostrato di non essere affatto una squadra facile da affrontare.







PUNTI FORZA ROMA - Attacco al completo, difesa quasi. Per la prima volta in questa stagione, Rudi Garcia avrà a disposizione l’intero parco attaccanti: Totti, Destro, Gervinho, Florenzi, Borriello e Ljajic consentiranno al tecnico giallorosso di poter contare su numerose alternative lì davanti; situazione analoga in difesa, anche se in quel reparto l’unica assenza sarà quella dell’infortunato Balzaretti (ex di turno, avendo militato in bianconero tra il 2005 e il 2007). La miglior difesa del campionato. Dell’affidabilità della difesa juventina si è già parlato in precedenza, ma non si può certo trascurare il fatto che quella romanista sia la miglior retroguardia del campionato fino a questo punto con i soli 7 gol subiti da Maicon e soci; e attenzione anche al comportamento dei difensori giallorossi in area avversaria, dato che Benatia ha finora segnato 4 reti, mentre Maicon e Balzaretti ne hanno segnato uno ciascuno.



Un colpo di Destro per il ko juventino. Con ogni probabilità Mattia Destro partirà titolare nel match dello Juventus Stadium: dopo i problemi fisici che lo avevano afflitto tra la scorsa stagione e l’inizio di questa, l’ex centravanti del Siena ha dimostrato di meritare i soldi spesi da Sabatini nell’estate del 2012 con i 3 gol segnati nelle ultime 3 partite. Oh capitano, capitano, il ritorno di Totti - Da un paio di partite la Roma può di nuovo contare sul suo capitano Francesco Totti, la cui assenza dopo l’infortunio patito nella partita vinta contro il Napoli ad ottobre era coincisa con il periodo di appannamento che aveva portato la Roma a subire il sorpasso della Juventus.



PUNTI DEBOLI ROMA - Home sweet home, rendimento migliore in casa che fuori. Sebbene la Roma abbia fin qui fatto benissimo, i numeri dimostrano come il rendimento dei giallorossi in campionato sia migliore in casa che fuori: tra le mura amiche dell’Olimpico gli uomini di Garcia hanno vinto 7 partite e pareggiate 2, hanno segnato 20 reti subendone appena 2 e hanno totalizzato una media di 2,56 punti a partita; in trasferta, invece, le partite vinte sono state 5 e quelle pareggiate 3, i gol segnati sono stati 15 e quelli incassati 5 e la media è di 2,25 punti a partita.



GOL CONCESSI, GOL FATTI - Vediamo, per concludere questo nostro lungo prepartita, altre statistiche che ci aiuteranno a capire meglio come le due squadre giocano in casa e in trasferta. Partiamo con la Roma che, come vediamo nel primo riquadro, nelle sette partite giocate lontano dall'Olimpico ha segnato tredici gol. L'angolino basso di sinistra sembra quello preferito dagli uomini di Rudi Garcia. Nel secondo riquadro invece si evidenziano i gol subiti, sempre giocando in trasferta. Sono cinque in otto partite. Un dato che sottolinea, come già scritto precedentemente, le ottimi condizioni della difesa giallorossa.











Adesso tocca alla Juventus. Stessi riquadri, stessi esempi. In otto partite giocate dello Juventus Stadium l'attacco degli juventini è semplicemente stellare avendo segnato ben ventritré reti. Come è possibile notare dalla prima statistica l'angolino basso di destra è quello preferito dagli uomini di Conte. Ma il dato più eclatante è quello dei gol subiti. In casa la retroguardia della Juventus è una vera saracinesca con soli quattro gol concessi in otto partite ma l'angolino basso di sinistra sembra essere il punto debole della porta difesa da Buffon.