Juve - Roma, parola al campo

TORINO - Sarà finalmente il campo a parlare. Torna Juventus-Roma, torna la sfida scudetto. Dopo alcuni anni, durante i quali le due squadre hanno vissuto momenti di alti e bassi alternati, finalmente bianconeri e giallorossi tornano ad infiammare il campionato di Serie A. Tanti i protagonisti, tante le motivazioni e quei tre punti che valgono una buona fetta di campionato. La Juventus, prima a 46 punti, cerca la decima vittoria di fila, anche per allontanare la pressione messa dalla squadra di Garcia; i giallorossi, infatti, sono secondi, a meno 5 dai bianconeri, e pronti a vincere questo match per accorciare la distanza dal primo posto. Dopo Napoli, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, la Roma vuole uscire imbattutta da un'altra sfida con una big d'Italia.

SFIDE - Tanti i nomi che popolano la sfida di questa domenica sera. In Attacco Gervinho e Totti sfideranno Tevez e Llorente, a centrocampo le grandi tecniche e doti di De Rossi-Strootman-Pjanic e Pogba-Pirlo-Vidal, in difesa si contrasteranno Benatia-Chiellini, dalle porte Buffon-De Sanctis. Insomma, i nomi e i presupposti per grandi scontri ci sono tutti. Entrambe le squadre poi hanno dalla loro sia un'ottima difesa che un ottimo attacco: 39 gol fatti contro gli 11 subiti per i bianconeri, 35 reti all'attivo contro le soli 7 subite per i giallorossi. Ma la sfida clou di questa serata sarà tra i due capitani: Francesco Totti e Gianluigi Buffon. Amici dentro e fuori dal campo, i due sono le ultime bandiere di questo calcio italiano. Inseriti negli Oscar del calcio 2013 (premiati come miglior attaccante centrale e portiere in Italia), queste due colonne del campionato si sfideranno per portare a casa la vittoria. La storia racconta di un Totti che si esalta sempre contro il suo ex compagno nella Nazionale Italiana, visto che Buffon è il portiere più trafitto dal capitano giallorosso. Ma sarà il campo a parlare.

TWITTER - Si pensava che i social Network avrebbero infiammato l'attesa del big match della 18esima giornata di campionato. Al momento però le cose sono tranquille sugli account dei due club sportivi. La Juve si limita a postare delle statistiche: "Con sette gol subiti, la Roma vanta la miglior difesa della @SerieA_TIM, mentre noi abbiamo il miglior attacco con 39 gol #JuveRoma". La Roma, invece, pubblica foto di Torino e incita i propri tifosi: "Torino! Pronti per il primo match del 2014? #JuventusRoma #TIMstadium".