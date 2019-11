Parte da San Siro il 2014 dell’Atalanta

Nelle previsioni estive la partita in casa del Milan doveva rappresentare un match assolutamente proibitivo per l’Atalanta. Dopo diciassette giornate l’impressione è diversa: fin qui i nerazzurri non hanno fatto nulla di trascendentale, ma anche il campionato dei rossoneri è ben al di sotto delle attese. Ecco perché chi vince oggi può dare una sterzata al proprio torneo e inaugurare al meglio il nuovo anno, chi perde invece deve fare i conti con una situazione di classifica che rischia di diventare pericolosa.

In effetti, si affrontano una squadra (il Milan) che in casa ha raccolto appena tre vittorie e che non vince tra le mura di San Siro dall’ottava giornata, quando superò l’Udinese con un gran gol di Birsa. Ancora peggio ha fatto l’Atalanta in trasferta, vittoriosa soltanto in casa del Chievo nel settimo turno e che, successo al Bentegodi a parte, lontana da Bergamo ha ottenuto appena un punto (peraltro in extremis) a Marassi contro il Genoa. Una delle squadre sarà chiamata a superare i propri limiti, con il pareggio che rappresenta il classico risultato che non serve a nessuno. Atalanta che può contare su una tradizione recente che l’ha vista espugnare San Siro due volte negli ultimi cinque confronti con i rossoneri: nel 2008 Floccari e Langella regalarono ai nerazzurri una vittoria decisa poi dal rigore parato da Coppola a Pirlo, mentre nello scorso campionato la rete di Cigarini sancì il successo orobico per 1-0.

Stefano Colantuono vuole credere nell'impresa, ma avverte sulla qualità della rosa del Milan con l'imperativo di non badare solo a Balotelli: “Dovremo essere compatti, cercando di pungere quando sarà possibile. Il Milan è la squadra che fa il maggiore possesso palla, oltre ad effettuare più tiri. Balotelli è il nostro punto di riferimento difensivo, ma non dobbiamo perdere di vista gli altri”.

Probabile formazione

Si va verso la conferma dell’undici che ha affrontato la Juventus prima della sosta. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal rientro di Yepes, anche se in conferenza stampa Colantuono ha detto che sarà Migliaccio a giocare nuovamente difensore centrale.