Diretta Catania – Bologna in Serie A

16.58 - Da Vavel per Catania - Bologna è tutto. A presto!

16.55 - Queste le statistiche finali di Catania - Bologna:

Catania Statistiche Bologna 17 (2) Tiri (in porta) 7 (2) 3 Calci d'angolo 4 18 Falli fatti 16 4 Ammonizioni (espulsioni) 4 54% Possesso palla 46%

16.52 - Con questa vittoria il Catania raggiunge il Livorno a 13 punti e si trova a soli due punti dal Bologna quart'ultimo. Il Bologna, invece, perde l'occasione per mettere un po' di distanza fra sé e la zona retrocessione. Pesa tantissimo l'assenza di Diamanti. Con questa sconfitta la posizione di Pioli torna ad essere in bilico.

90' Saranno cinque i minuti di recupero dati da Orsato.

88' Conclusione di Bianchi da dentro l'area del Catania. Frison si fa trovare pronto e respinge.

87' Ultimo cambio nel Catania: esce Lodi, entra Guarente.

86' Occasione per il Bologna!! Scende Morleo sulla sinistra arrivando fin dentro l'area. Il cross basso del terzino del Bologna trova Acquafresca al centro dell'area che si fa murare la conclusione verso la porta difesa da Frison.

84' Splendida azione di Bergessio che entra in area, resiste all'intervento di Natali prima e Morleo poi, calcia verso la porta di Curci e non trova il gol per questione di centimetri.

82' Altro cambio nel Catania: esce Castro, entra Legrottaglie. Si schiera con la difesa a cinque il Catania.

77' Il Bologna non riesce a reagire e il Catania gestisce la partita controllando gli attacchi dei rossoblù, cercando di colpire in contropiede.

74' Secondo cambio nel Bologna: esce Cristaldo, entra Acquafresca.

70' Palo del Catania con Barrientos!!! Catania vicinissimo al 3-0!!

69' Fallo di Della Rocca e ammonizione per il centrocampista rossoblù.

67' Cambio nel Bologna. Esce Mantovani entra Bianchi. Pioli prova il tutto per tutto con le tre punte in campo.

66' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL CATANIA!!! LODI DAL DISCHETTO REALIZZA IL 2-0 PER IL CATANIA!!

65' CALCIO DI RIGORE PER IL CATANIA!!! FALLO DI MANO DI MORLEO IN AREA, ORSATO FISCHIA FALLO SU SEGNALAZIONE DELL'ARBITRO DI LINEA.

63' Punizione di Lodi da lontanissimo. La sua conclusione prende il palo. Si salva il Bologna.

61' Barrientos crossa la palla in area per Bergessio. L'argentino salta solissimo di testa ma la sua conclussione è lentissima ed è facile preda di Curci.

60' Ecco il cambio annunciato: esce Alvarez, entra Biraghi.

59' Alvarez ha un problema e uscirà, con ogni probabilità al suo posto entrerà Biraghi.

57' Catania pericoloso con Lodi che di destro lascia partire un bel tiro da fuori area. La palla passa distante dalla porta difesa da Curci.

55' Punizione calciata direttamente in porta da Kone. Frison si salva in corner.

54' Ammonizione per Peruzzi per fallo su Morleo.

52' Intervento di Spolli, già ammonito, su Cristaldo, Orsato lascia correre per il vantaggio. La palla arriva sui piedi di Kone che si invola verso la porta del Catania ma perde il contrasto con Rolin.

50' Punizione battuta da Kone sul secondo palo. Si avventa sul pallone Cristaldo che viene anticipato da Peruzzi in corner. Per Orsato e il suo assistente, però, Cristaldo è l'ultimo ad aver toccato palla ed è solo rimessa dal fondo per il Catania.

47' Catania vicinissimo al 2-0. Conclusione insidiosa e potente di Rolin da fuori area. La palla passa vicinissima la palo della porta difesa da Curci.

45' È ricominciata Catania - Bologna, nessun cambio nelle due squadre

16.00 - Le squadre stanno lasciando gli spogliatoi ed è quasi tutto pronto per il secondo tempo della partita Catania - Bologna.

15.55 - Queste le statistiche di Catania - Bologna:

Catania Statistiche Bologna 9 (2) Tiri (in porta) 3 (1) 2 Calci d'angolo 2 7 Falli fatti 13 2 Ammonizioni (espulsioni) 3 60% Possesso palla 40%

15.48 - Primo tempo senza troppe emozioni quello tra Catania - Bologna. Siciliani molto più vivi dei rossoblù, ma si sono visti pochissimi tiri in porta. Il Catania dalla sua ha il merito di averci creduto fin dal primo minuto, concretizzando l'unica vera occasione avuta. Per il Bologna, fin qui, un solo tiro in porta da fuori area con Moscardelli. Troppo poco per sperare di espugnare il Massimino.

45' + 1' Fischio di Orsato e finisce qui il primo tempo tra Catania - Bologna. Per ora decide la rete di Bergessio che fissa il risultato sull'1-0 per gli etnei.

45' + 1' Ammonito Spolli per fallo su Cristaldo.

45' Primo tiro in porta del Bologna: Moscardelli da fuori area calcia di sinistra, ma la palla è centrale e lenta. Para Frison.

43' Resta a terra Cristaldo, colpito duro da Spolli. Orsato non fischia fallo.

41' Azione in contropiede del Bologna. Kone salta due uomini ma poi viene chiuso al limite dell'area. Il greco vuole il fallo, ma Orsato lascia correre.

40' Natali perde palla a centrocampo, Lodi lancia Castro in profondità. Escse Curci che blocca a terra il pallone.

38' Battibecco Pioli-Moscardelli. Il tecnico rossoblù manda a scaldare Bianchi e Laxalt.

37' La partita si incattivisce: fallo di Moscardelli da dietro su Barrientos. Giallo anche per l'attaccante rossoblù. Sono già cinque gli ammoniti in meno di 40' di gioco.

36' Fallo e ammonizione per Barrientos, per fallo su Morleo.

34' Conclusione di Castro dalla distanza. Tiro forte ma fuori misura, nessun pericolo per Curci.

33' Splendida giocata tutta in velocità del Catania, alla fine è Lodi a sbagliare il passaggio decisvo per Alvarez che si era liberato sulla fascia sinistra.

30' Prima ammonizione per il Catania: cartellino giallo a Rolin per fallo su Moscardelli a centrocampo.

27' È ancora il Catania a fare gioco: scambio Bergessio-Lodi, il centrocampista del Catania prova la conclusione, ma calcio a lato.

25' Prova a rispondere subito il Bologna che guadagna un corner. Il calcio d'angolo battuto da Kone viene ribattutto proprio da Bergessio.

23' Punizione battuta da Lodi sul secondo palo su cui si avventa Bergessio, lasciato solissimo dalla difesa del Bologna. L'attaccante argentino colpisce il pallone di testa nell'area piccola e supera Curci per il gol che vale il vantaggio per il Catania.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CATANIA!!!! BERGESSIO REALIZZA L'1-0 PER IL CATANIA!!

23' Ammonito Perez per fallo su Spolli.

22' Ancora un fallo di mano di Cristaldo. Orsato fischia fallo ma non ammonisce l'attaccante rossoblù.

18' Calcio di punizione per il Catania: Lodi manda la palla in area, uscita avventata di Curci che si fa superare dal pallone. Fortuntamente per il portiere rossoblù nessuno riesce a giungere sulla palla.

17' Dal calcio d'angolo è Cristaldo che di testa non riesce a centrare lo specchio della porta catanese.

16' Occasione per il Bologna. Azione tutta di prima Crespo-Moscardelli-Cristaldo. L'attaccante rossoblù, in vantaggio sulla difesa del Catania, controlla male e si fa recuperare da Rolin in corner.

14' Su calcio d'angolo per il Catania, Spolli salta a colpire di testa, ma spedisce la palla alta sulla traversa.

9' Conclusione lenta di Plasil, Curci para senza problemi.

8' Primo calcio d'angolo per il Catania, che prova a schiacciare il Bologna nella propria area.

6' Prova a costruire gioco il Bologna, appoggiandosi soprattutto su Kone che dialoga con Moscardelli. L'attaccante rossoblù, però, commette fallo e può far ripartire il Catania.

2' Subito Catania pericoloso in area rossoblù: azione confusa di Bergessio che protegge palla in area e serve Izco che ci prova di destro, conclusione murata dalla difesa del Bologna.

1' Si parte ed è subito ammonizione per un giocatore del Bologna. Cartellino giallo per Mantovani.

14.58 - Batterà il calcio d'inizio il Catania.

14.57 - Squadre in campo per i saluti di rito. Al Massimino è quasi tutto pronto per la partita Catania - Bologna.

14.50 - Catania - Bologna sono nel tunnel degli spogliatoi pronte a scendere in campo per l'inizio della gara.

14.47 - Stefano Pioli dovrà fare a meno di Alessandro Diamanti dietro le punte. Un'assenza pesante in una gara fondamentale per la stagione rossoblù. Riconfermata la coppa Moscardelli - Cristaldo. Solo panchina per Bianchi, su cui pesano le voci di mercato che lo vogliono lontano dal Dall'Ara.

14.28 - Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Pochi cambi rispetto alla vigilia per Catania - Bologna:

14.00 – Gentili lettori di Vavel benvenuti alla Diretta Catania – Bologna, partita valida per la diciottesima giornata di Serie A. Tra circa un'ora, Catania e Bologna scenderanno in campo allo stadio Massimino di Catania, per disputare una gara fondamentale per non retrocedere.

13.45 – I precedenti tra Catania – Bologna in Seria A, giocati in terra siciliana, sono tredici. Tra le due squadre si registra un certo equilibrio: gli etnei, infatti, hanno vinto quattro volte. Gli emiliani, invece, si fermano a tre vittorie in tredici partite.

13.30 – La partita Catania – Bologna dello scorso anno finì con una vittoria dei siciliani per 1-0, grazie al gol di Almiron, assente oggi. L'ultima vittoria rossoblù risale alla stagione 2008/09, quando il Bologna si impose per 2-1 al Massimino con le reti di Di Vaio e Adailton. Diretta Catania - Bologna alle 15.00.

13.15 – Per la partita Catania – Bologna, i numeri parlano di forte crisi per entrambe le squadre. Gli etnei hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato, restando a secco di gol nelle ultime tre, ma mantenendo la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite in Serie A giocate in casa.

Il Bologna ha ritrovato la vittoria nel'ultima partita del 2013 giocata contro il Genoa. Il gol di Diamanti ha riportato i rossoblù alla vittoria dopo sei turni. Per il Bologna, però, i numeri sono molto negativi per le gare giocate lontano dalle mura amiche: in questo campionato, infatti, si registra un solo successo in trasferta per i rossoblù.

13.00 – Queste le probabili formazioni della partita Catania – Bologna:

12.45 – Il Catania schiererà l'undici migliore, unico assente di lusso Almiron a centrocampo. In attacco spazio al trio Barrientos, Bergessio, Castro. Sull'asse mediano grande attesa per il ritorno al Massimino di Francesco Lodi, appena riaquistato dal Genoa, a distanza di soli sei mesi dalla sua cessione.

Piccola emergenza, invece, in casa Bologna: oltre alla squalifica di Diamanti, Pioli dovrà fare a meno dell'altro squalificato Garics e dell'infortunato Sorensens, ma recupera Curci tra i pali. Kone agirà da mezzapunta a supporto della coppa d'attacco Moscardelli – Cristaldo. Solo panchina per Bianchi.

12.30 – È proprio la classifica che Catania – Bologna sperano di poter smuovere ottenendo i tre punti. Gli etnei sono ultimi in Serie A con soli 10 punti in 17 gare, avendo ottenuto solo due vittorie e il poco invidiabile risultato di 11 sconfitte.

Il Bologna è momentaneamente uscito dalla zona retrocessione salendo a 14 punti. La situazione dei rossoblù, però, resta precaria in quanto il vantaggio proprio sul Catania, fanalino di coda, è di soli quattro punti. Una sola lunghezza, inoltre, distanzia il Bologna dal Sassuolo terz'ultimo.

12.15 – Sfida per non retrocedere la partita Catania – Bologna. Gli etnei non vincono da sei giornate (1-0 all'Udinese, lo scorso nove novembre) e vengono dalla disastrosa trasferta di Roma, persa 4-0 contro i giallorossi. Per sperare di non retrocedere sarà fondamentale la partita contro i rossoblù.

Il Bologna di Pioli sembra essere in ripresa dopo il brutto avvio di stagione. Prima della pausa invernale, i rossoblù hanno ottenuto una vittoria fondamentale per 1-0 contro il Genoa, risalendo la classifica e portandosi fuori dalla zona retrocessione. Alle 15.00 la diretta Catania - Bologna.