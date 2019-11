Diretta Milan - Atalanta in Serie A

E' TUTTO, UN CALOROSO SALUTO DA VAVEL.COM E ALBERTO CORIELE, GRAZIE PER AVER SEGUITO CON NOI QUESTA DIRETTA. RIMANETE CON NOI, A BREVE CRONACA E POST PARTITA, SEMPRE SU VAVEL.COM. ALLA PROSSIMA!

93' FINISCE QUI!!! IL MILAN TORNA ALLA VITTORIA DOPO OLTRE UN MESE, DOPO IL SUCCESSO CATANIA. GRANDE PROVA DI KAKA', CHE SIGLA UNA DOPPIETTA E SUPERA QUOTA 100 IN MAGLIA ROSSONERA. FANTASTICO ESORDIO ANCHE PER BRYAN CRISTANTE, GIOVANE CLASSE 1995 DEL VIVAIO ROSSONERO, CHE SEGNA IL GOL DEL 3-0, CHE CHIUDE IL MATCH. POTREBBE ESSERE LUI IL VERO ACQUISTO A CENTROCAMPO PER IL MILAN. OTTIMA GARA DELL'ATALANTA, CHE PAGA OLTREMISURA. RISULTATO BUGIARDO.

91' Rami che cerca il cambio gioco per Emanuelson, ma sbaglia a calibrare.

90' 3 minuti di recupero

89' Milan che gestisce il possesso palla, partita che non ha più sussulti.

87' POLI VICINISSIMO AL GOL, CHIUDE ANCORA CONSIGLI!!!

85' Ci prova Balotelli da fuori, palla a largo. Milan che si accinge a conquistare la quinta vittoria in questa stagione, davvero una miseria.

84' De Luca sguscia tra De Sciglio e Rami, che lo spinge a terra. Punizione per gli orobici, esce con sicurezza Abbiati.

82' Ci sarà spazio anche per l'esordio in Serie A di Adil Rami. Prende il posto di Zapata.

80' Punizione per il Milan, batte Kakà. Palla insidiosa, esce benissimo Consigli, che però rimedia una brutta botta da Zapata. Scontro molto duro.

79' Ammonito Raimondi, che stende Balotelli. Era diffidato, salterà la prossima.

77' Il Milan ha campo, gran botta da fuori di Kakà, respinge Consigli. Sulla ribattuta, ci prova da posizione impossibile Balotelli, tra le braccia ancora di Consigli.

75' Che accelerazione di De Sciglio sulla destra, che gran giocatore. Balotelli poi spreca tutto. Non al top Supermario.

73' Fuori Robinho, dentro Poli per il Milan. Fuori Benalouane, in diffida, e dentro Brienza nell'Atalanta. Milan che si schiera con un 4-5-1, davanti il solo Balotelli.

C'è chi fa 101, e chi segna il suo primo gol. Questo il 3-0 di Cristante

QUESTO IL RADDOPPIO DI KAKA', GOL NUMERO 101 IN MAGLIA ROSSONERA

70' BALOTELLI! VICINISSIMO AL GOL! Dice di no Consigli, sulla prosecuzione, a terra Balotelli, non c'è nulla.

68' Si ributta in avanti l'Atalanta, ci prova De Luca appena entrato, respinge alla grande Abbiati.

67' CRISTANTEEEEEEEEEEE!!!! 3-0, INCREDIBILE UNO DUE DEL MILAN!!! MA CHE GOL HA FATTO??? UN BOLIDE DAI 25 METRI, UN GIOIELLO, GRANDISSIMO GOL DI BRYAN CRISTANTE!! SOLO 18 ANNI, SEGNATEVI QUESTO NOME!!

66' LA CARICA DEI 101!!! RICARDO KAKA', ANCORA LUI, RADDOPPIA IL MILAN NEL MOMENTO MIGLIORE DELL'ATALANTA!!! LA DURA LEGGE DEL GOL!! 2-0 MILAN, INCREDIBILE!!

66' TIRO A SEGNO IN AREA ROSSONERA, ci prova Moralez!! Rinvia Zapata!

65' Milan sempre in difficoltà, pesa l'inattività di molti giocatori come Nocerino e Robinho, non in grande condizione.

62' Combinazione Kakà Balotelli, che si stacca dalla marcatura e calcia da fuori area. Palla altissima.

60' Altra palla persa da Robinho, l'Atalanta riparte con Denis, che a tu per tu con Abbiati viene contrastato in corner da Zapata.

59' Filtrante bellissimo di Cigarini per Raimondi, la difesa rossonera sbaglia il fuorigioco. Il cross del 77 atalantino è bloccato da Abbiati.

58' Cross basso di Robinho, servito da De Sciglio. Ferma tutto in presa bassa Consigli.

58' Fuori Matri tra i fischi, dentro Balotelli.

57' Emanuelson spreca un ottimo contropiede, orchestrato da Kakà.

56' Pronti Balotelli e Poli a bordocampo, novità in vista per il Milan. Allegri corre ai ripari, rossoneri in balia dei bergamaschi.

55' OCCASIONE MONUMENTALE PER L'ATALANTA!! El Frasquito Moralez mette in mezzo per Denis, che prova la giocata di tacco, SUPER ABBIATI!! GRAN RISPOSTA!!

54' Milan che non riparte più, dopo il vantaggio i rossoneri si sono seduti.

53' BONAVENTURA!! Prova il destro da fuori, palla a lato. Altro anticipo a vuoto di Zapata.

52' Robinho e Matri si ostacolano su un bel filtrante di Nocerino, non migliora l'intesa tra i due. Sale ora la pressione degli orobici.

50' ANNULLATO UN GOL ALL'ATALANTA, PERUZZO FISCHIA PER UNA SPINTA DI BENALOUANE SULLA SCHIENA DI MEXES. Non evidentissima!

49' Tentativo fallito di sponda di Matri per Kakà al limite dell'area. A centrocampo impera Cristante, grande partita del 18enne rossonero.

48' Ammonito Matri per un fallo reiterato su Bonaventura.

47' OCCASIONISSIMA ATALANTA!! Brivio sfonda sulla sinistra, sul suo cross, intelligente la sponda di Maxi Moralez per Denis, che di piattone manda alto da posizione ottimale. Che palla del Frasquito!

46' PARTITI!! E' INIZIATA LA RIPRESA, SUBITO MILAN IN AVANTI.

MILAN STATISTICHE ATALANTA 4 TIRI IN PORTA 3 2 TIRI FUORI 0 1 ASSIST 0 1 FUORIGIOCO 4 6 PALLE PERSE 9 7 PALLE RECUPERATE 4 3 CORNER 5 7 FALLI SUBITI 9 0/0 AMMONIZIONI/ESPULSIONI 0/0 16:30 POSSESSO PALLA 11:58

SI CHIUDE QUI LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, MILAN IN VANTAGGIO SULL'ATALANTA GRAZIE AL 100ESIMO GOL IN ROSSONERO DI KAKA', OGGI CON LA FASCIA DI CAPITANO. POSITIVO L'ESORDIO DA TITOLARE DI CRISTANTE, UN VALORE AGGIUNTO IN MEZZO AL CAMPO. GRANDE PARTITA DI EMANUELSON, IL MILAN SEMBRA AVER RISOLTO IL SUO PROBLEMA TERZINO SINISTRO.

46' CHE VERVE EMANUELSON!! Ruba palla con un grande anticipo a metà campo, rilancia il contropiede e arriva sul fondo, il suo cross per Matri su assistenza di Robinho è leggermente troppo alto. Pericolosi ancora i rossoneri, che partita Urby Emanuelson!!

45' Ci prova Jack Bonaventura da fuori, tra le braccia di Abbiati. 2 minuti di recupero.

44' PALO ESTERNO DI RAIMONDI, che botta!! Deviazione di Abbiati, sarà di nuovo corner. Batte Cigarini, sarà corner di nuovo.

42' Chiusura di Cristante su Brivio, sarà corner per l'Atalanta. Fallo in attacco di Benalouane su Matri, nulla di fatto.

39' Punizione insidiosa per i rossoneri, libera la difesa atalantina.

38' Milan sulle ali dell'entusiasmo, Colantuono furioso.

35' Gol nato da un contropiede del Milan,con Emanuelson,il brasiliano è bravo a metterla sul secondo palo

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI KAKA', GOL NUMERO 100 CON LA MAGLIA DEL MILAN.

32' ALTRA PALLA GOL PER IL MILAN, con Kakà che va a inccrociare che non ha dato tanta forza . Super Consigli che ci arriva

30' Colpo di testa di Nocerino dal limite dell'area piccola, nessun pericolo per Consigli

28' L' Atalanta non si è resa mai pericolosa

26' Ora il Milan, fa più fatica ad attaccare.

21' Cigarini troppo centrale, Abbiati blocca senza problemi

20' Punizione per l' Atalanta, fallo su Moralez prima del limite

16' Cristante mette in mezzo dalla destra, ma Consigli devia.

14' La Curva Sud non canta, è ancora un segnale d protesta, senza striscioni e senza cantare.

12' PALLA GOL PER IL MILAN, questa volta con Cristante, che anticipa il difensore ma colpisce la traversa

8' Palla a destra per Raimondi che viene fermato in fuorigioco

5' Il Milan ora spinge con convinzione

2' PALLA GOL PER ROBINHO, che sbaglia un gol clamoroso sotto porta.

2' Subito pressing degli ospiti.

0' Inizia la partita, il primo pallone è giocato dall' Atalanta

14:58 Le squadre stanno entrando in campo in questo momento

14:47 Anche Adriano Galliani ha parlato a "Sky Sport" a pochi minuti dal calcio d' inizio: "Le prime impressioni su Honda? Molto buone, vuole sempre allenarsi, anche oggi. Gli ho chiesto se era felice e lui mi ha detto che sarà felice solo quando giocherà bene e farà vincere il Milan. Primo impatto molto molto positivo. Nainggolan? Lasciamo ad altri queste aste, anche se non c'è nessuna asta, si è già conclusa"

14:45 Stefano Colantuono, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport": "Abbiamo qualche punto di distacco dalla terz'ultima ma dobbiamo continuare a fare il nostro cammino. Il Milan ha una rosa che gli permetterà di fare un girone di ritorno all'altezza dello scorso anno. L'assenza di Balotelli? E' un giocatore molto importante ma al suo posto giocherà Matri, non un Primavera. Il mercato? Ho questi giocatori, poi vedremo"

14:35 Galliani e Honda sono arrivati da poco allo Stadio. Insieme a loro c'era anche l’operatore di mercato Ernesto Bronzetti.

14:31 Buon pomeriggio lettori di Vavel, tra poco a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan- Atalanta. Non ci sarà Balotelli, bloccato da influenza. Queste le formazioni ufficiali, partiamo dal Milan , dal suo account uffciale su twitter:

Our starting XI for #MilanAtalanta; Abbiati; De Sciglio, Zapata, Mexes, Emanuelson; Cristante, De Jong, Nocerino; Kaka; Robinho, Matri.

I disponibili:

The red&black bench for #MilanAtalanta: Amelia, Coppola, Zaccardo, Silvestre, Rami, Bonera, Poli, Saponara, Balotelli, Pazzini. #forzaMilan

E questi sono gli undici che scenderanno in campo per l' Atalanta:

#AtalantaBC il ns XI: Consigli Raimondi Stendardo Benalouane Brivio Bonaventura Cigarini Carmona Migliaccio Moralez Denis #ForzaAtalanta

Mister Allegri ha definito la gara di oggi come una sfida salvezza, di fatti le due squadre non navigano in ottime acque. L'allenatore livornese ha confermato che questi saranno i suoi ultimi mesi sulla panchina rossonera, prima di lasciare spazio a Clarence Seedorf.

Andrà in panchina, invece, Adil Rami, aggregato alla squadra già da novembre, e a disposizione da subito di Allegri. Dopo aver esordito nell'amichevole di Berna contro lo Young Boys, il francese era dato per titolare, ma oggi verrà confermata la coppia centrale Bonera-Zapata. Rami vestirà la maglia numero 13, che fu prima di Nesta e poi, per un breve periodo, di Acerbi. Quest'ultimo, sfortunatissimo, sta ora lottando contro un tumore ricomparso nelle ultime settimane.

Ha animato la settimana rossonera l'arrivo di Keisuke Honda, che come previsto sarà oggi in tribuna. Il giapponese ha già svolto le visite mediche e ha lavorato ieri a Milanello, affiancato dal preparatore atletico Simone Folletti. Per lui un po' di corsa sul campo centrale, e tanta voglia di giocare e mettersi subito a disposizione del mister.

Sono tanti gli ex di questa partita, oltre ai già citati Yepes, Pazzini e Montolivo. Di fatti, hanno vestito entrambe le maglie Filippo Inzaghi, ora allenatore della primavera rossonera, Christian Vieri, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Ferdinando Coppola, attuale quarto portiere del Milan, Gianluigi Lentini, Massimo Donati, in forza all'Hellas, e Maurizio Ganz.

STATISTICHE DI SQUADRA ATALANTA

POSSESSO PALLA 22,05 MINUTI TIRI NELLO SPECCHIO 3,9 PALLE GIOCATE 510,1 PASSAGGI RIUSCITI 61,0% SUPREMAZIA TERRITORIALE 8,47 MINUTI PERICOLOSITA' 40,6%

STATISTICHE DI SQUADRA MILAN

POSSESSO PALLA 29,54 MINUTI TIRI NELLO SPECCHIO 5,9 PALLE GIOCATE 662,1 PASSAGGI RIUSCITI 71,8% SUPREMAZIA TERRITORIALE 13,54 MINUTI PERICOLOSITA' 56,1%

I 5 GIOCATORI PIU' UTILIZZATI IN CAMPIONATO

CONSIGLI 1620 MINUTI DENIS 1510 CARMONA 1414 CIGARINI 1391 RAIMONDI 1203

I 5 GIOCATORI PIù UTILIZZATI IN CAMPIONATO

ZAPATA 1534 MINUTI DE JONG 1431 POLI 1125 BALOTELLI 1099 MONTOLIVO 1084

Sono 22 i convocati rossoneri per questa sfida, non ci sarà come previsto il neo acquisto Keisuke Honda, disponibile con tutta probabilità a partire dal 12 gennaio prossimo, per la trasferta di Reggio Emilia contro i neroverdi del Sassuolo. Oltre alle assenze già citate, non figura tra i convocati il secondo portiere Gabriel, in odore di prestito in Portogallo. Il grande ex della partita, Mario Yepes, che con la casacca rossonera ha vinto l'ultimo scudetto, partirà dalla panchina. Altri grandi ex sono Pazzini e Montolivo, che hanno iniziato la loro carriera con la casacca dei neroazzurri, prima di passare entrambi alla Fiorentina.

Sono 104 le sfide tra Milan e Atalanta in Serie A, con un bilancio nettamente a favore dei milanesi: 49 vittorie contro le 19 degli orobici, e 37 pareggi. A san Siro, i bergamaschi hanno vinto solo 6 volte nell'arco di 70 anni. 271 le reti segnate complessivamente, anche in questo caso a predominanza rossonera, 171 a 99; la partita con più gol in assoluto tra le due squadre risale al 1971-1972, quando a Milano imperava il trio Gre-No-Li, e a San Siro i rossoneri si imposero con il risultato di 9-3, era il 15 ottobre 1972, ed una partita con un così alto numero di marcature non ha precedenti nel nostro campionato. Era il Milan del Paròn, il grandissimo Nereo Rocco, l'allenatore della prima Coppa dei Campioni, nel 1963.

Milan che ha vinto 6 degli ultimi 8 confronti diretti contro i bergamaschi, poi un pareggio ed una vittoria Atalantina, la scorsa stagione a San Siro, grazie al super gol di Cigarini. Rossoneri che mancano all'appuntamento con la vittoria da più di un mese, dal 3-1 al Massimino di Catania. Momento nero e classifica da muovere per entrambe le squadre, che scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Entrambi gli allenatori devono fronteggiare parecchie assenze, Allegri deve rinunciare a El Shaarawy, che decise l'ultima sfida all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, ora fuori per infortunio, poi Muntari squalificato, Constant e Abate. Difesa in emergenza per Colantuono, assenti Lucchini, Scaloni e Bellini, partirà dalla panchina Mario Yepes, grande ex.

Probabili formazioni: